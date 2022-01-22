Україна ввела санкції проти австрійської компанії за будівництво опери в окупованому Криму
Україна ввела санкції проти австрійської компанії Coop Himmelb за будівництво оперного театру в окупованому Криму. Відповідний указ 21 січня підписав президент України Володимир Зеленський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента, розміщеному на офіційному сайті Глави держави.
Рішення про введення санкцій проти Coop Himmelb прийняла Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) 30 грудня 2021 року. Згідно з ним, санкції спрямовані проти деяких осіб, які займають керівні посади в компанії.
До "чорного списку" України потрапили 6 австрійців. Серед них:
- Крігер Гаральд (Krieger Harald), який з 12 грудня 2006 р. виконує обов'язки довіреної особи архітектурного бюро COOP HIMMELB (L)AU Wolf D. з необмеженими повноваженнями
на укладення торгових угод.
- Отт Александер (Ott Alexander) - керуючий партнер архітектурного бюро COOP HIMMELB(L) au.
- Прікс Вольф Дітер (Prix Wolf Dieter) - засновник і генеральний директор архітектурного бюро COOP HIMMELB (L) AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (м. Відень). Займається викладацькою діяльністю.
- Просніг Маркус (Prossnigg Marcus) - керуючий партнер компанії.
- Шмідбаур-Фолк Каролін (Schmidbauer-Volk Karolin). З 1992 р. практикує архітектуру на міжнародному рівні в архітектурному бюро COOP HIMMELB(L)AU в офісах компанії в Відні (Австрія), Гвадалахарі (Мексика) і Лос-Анджелесі (США). З 1995 року є ліцензованим архітектором у Німеччині, з 2018 року - в Австрії. З 1996 р. партнер COOP HIMMELB(L)AU. На сьогодні виконує обов'язки дизайнерського партнера і керівника з питань досліджень компанії. Очолює офіс компанії в м. Лос-Анджелес (США).
Відповідає за дизайн всіх архітектурних проектів, що розробляються COOP HIMMELB (L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
- Шмідт Бенджамін (Schmidt Benjamin) - керуючий партнер архітектурного бюро COOP HIMMELB(L) au.
Всім цим особам заблокували активи в Україні; ввели заборону на участь у приватизації, оренді державного майна; ввели відмову в наданні та скасування віз; заборонили в'їзд на територію України.
хоть что-то начали делать.
чому цього не зробив НАЙБІЛЬШИЙ ПАТРІОТ УКРАЇНИ ПЕТРО?
Даже на Зюзин рейтинг не повлияет, пока у него апартаменты в Ялте
Симменсу привет. Немецкие турбины в Крыму гудят, на военные базы дают электричество так, что счетчики плавятся.
Уголовники, воры, оккупанты - но еще и меломаны.
Не повезло Германии.
Давно бы слились в экстазе с РФ (от РФ - ресурсы, от просвещенного мирового человечества - технологии),
Чистая выгода и прибыль.
Однако это никак не получается и вообще невозможно, потому что мешает этому география: между Германией и РФ "затесались" Польша с Украиной.
Именно поэтому ни Польши, ни Украины на географической карте быть не должно согласно большим геополитикам шпрехающим по-немецки и балаболящим по-русски.
Решили постебаться!