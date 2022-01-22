УКР
Новини
Україна ввела санкції проти австрійської компанії за будівництво опери в окупованому Криму

Україна ввела санкції проти австрійської компанії Coop Himmelb за будівництво оперного театру в окупованому Криму. Відповідний указ 21 січня підписав президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента, розміщеному на офіційному сайті Глави держави. 

Рішення про введення санкцій проти Coop Himmelb прийняла Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) 30 грудня 2021 року. Згідно з ним, санкції спрямовані проти деяких осіб, які займають керівні посади в компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських підприємств

До "чорного списку" України потрапили 6 австрійців. Серед них:

  • Крігер Гаральд (Krieger Harald), який з 12 грудня 2006 р. виконує обов'язки довіреної особи архітектурного бюро COOP HIMMELB (L)AU Wolf D. з необмеженими повноваженнями
    на укладення торгових угод.
  • Отт Александер (Ott Alexander) - керуючий партнер архітектурного бюро COOP HIMMELB(L) au.
  • Прікс Вольф Дітер (Prix Wolf Dieter) - засновник і генеральний директор архітектурного бюро COOP HIMMELB (L) AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (м. Відень). Займається викладацькою діяльністю.
  • Просніг Маркус (Prossnigg Marcus) - керуючий партнер компанії.
  • Шмідбаур-Фолк Каролін (Schmidbauer-Volk Karolin). З 1992 р. практикує архітектуру на міжнародному рівні в архітектурному бюро COOP HIMMELB(L)AU в офісах компанії в Відні (Австрія), Гвадалахарі (Мексика) і Лос-Анджелесі (США). З 1995 року є ліцензованим архітектором у Німеччині, з 2018 року - в Австрії. З 1996 р. партнер COOP HIMMELB(L)AU. На сьогодні виконує обов'язки дизайнерського партнера і керівника з питань досліджень компанії. Очолює офіс компанії в м. Лос-Анджелес (США).
    Відповідає за дизайн всіх архітектурних проектів, що розробляються COOP HIMMELB (L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
  • Шмідт Бенджамін (Schmidt Benjamin) - керуючий партнер архітектурного бюро COOP HIMMELB(L) au.

Всім цим особам заблокували активи в Україні; ввели заборону на участь у приватизації, оренді державного майна; ввели відмову в наданні та скасування віз; заборонили в'їзд на територію України.

Також читайте: Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції

Автор: 

Австрія (997) Зеленський Володимир (25185) санкції (12576)
Топ коментарі
+9
нарешті..
хоть что-то начали делать.
22.01.2022 01:40 Відповісти
+7
Теперь эти 6 австрийцев стали нищими и бездомными....
22.01.2022 06:14 Відповісти
+4
А где в списке австриец - фирташ?!!! Или зе-лох своих паханов не трогает?!
22.01.2022 08:13 Відповісти
нарешті..
хоть что-то начали делать.
22.01.2022 01:40 Відповісти
Дивно..

чому цього не зробив НАЙБІЛЬШИЙ ПАТРІОТ УКРАЇНИ ПЕТРО?
22.01.2022 10:22 Відповісти
Да, это "сильно". Но на что это повлияет?
Даже на Зюзин рейтинг не повлияет, пока у него апартаменты в Ялте
22.01.2022 02:17 Відповісти
Гаразд, просто опери. Без балетту
показати весь коментар
Россия начала перебрасывать Су-35С в Белоруссию
показати весь коментар
Осталось теперь кацапам перебросить болт в собственной пасти от одной щеки к другой.
показати весь коментар
Тоже австрийцы виноваты?
показати весь коментар
Теперь эти 6 австрийцев стали нищими и бездомными....
22.01.2022 06:14 Відповісти
Особенно впечатлил "запрет участия в приватизации". Интересно, австрийцы хоть слово такое знают?
показати весь коментар
Попандос.. Вони якраз планували збудувати в Бердичеві Діснейленд.
показати весь коментар
В Бердосі і без Діснейленда добре )))
показати весь коментар
А где в списке австриец - фирташ?!!! Или зе-лох своих паханов не трогает?!
показати весь коментар
Н-даа... и как теперь? какой кацап без оперы?!
Симменсу привет. Немецкие турбины в Крыму гудят, на военные базы дают электричество так, что счетчики плавятся.
показати весь коментар
Йьоперний тєатр...
показати весь коментар
Они там в Крыму еще и меломаны.
Уголовники, воры, оккупанты - но еще и меломаны.
показати весь коментар
Не повезло Австрии.
Не повезло Германии.
Давно бы слились в экстазе с РФ (от РФ - ресурсы, от просвещенного мирового человечества - технологии),
Чистая выгода и прибыль.
Однако это никак не получается и вообще невозможно, потому что мешает этому география: между Германией и РФ "затесались" Польша с Украиной.
Именно поэтому ни Польши, ни Украины на географической карте быть не должно согласно большим геополитикам шпрехающим по-немецки и балаболящим по-русски.
22.01.2022 09:57 Відповісти
Оперный театр в Крыму?
Решили постебаться!
показати весь коментар
