Україна ввела санкції проти австрійської компанії за будівництво опери в окупованому Криму

Україна ввела санкції проти австрійської компанії Coop Himmelb за будівництво оперного театру в окупованому Криму. Відповідний указ 21 січня підписав президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента, розміщеному на офіційному сайті Глави держави.

Рішення про введення санкцій проти Coop Himmelb прийняла Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) 30 грудня 2021 року. Згідно з ним, санкції спрямовані проти деяких осіб, які займають керівні посади в компанії.

До "чорного списку" України потрапили 6 австрійців. Серед них:

Крігер Гаральд (Krieger Harald), який з 12 грудня 2006 р. виконує обов'язки довіреної особи архітектурного бюро COOP HIMMELB (L)AU Wolf D. з необмеженими повноваженнями

на укладення торгових угод.

Отт Александер (Ott Alexander) - керуючий партнер архітектурного бюро COOP HIMMELB(L) au.

Прікс Вольф Дітер (Prix Wolf Dieter) - засновник і генеральний директор архітектурного бюро COOP HIMMELB (L) AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (м. Відень). Займається викладацькою діяльністю.

Просніг Маркус (Prossnigg Marcus) - керуючий партнер компанії.

Шмідбаур-Фолк Каролін (Schmidbauer-Volk Karolin). З 1992 р. практикує архітектуру на міжнародному рівні в архітектурному бюро COOP HIMMELB(L)AU в офісах компанії в Відні (Австрія), Гвадалахарі (Мексика) і Лос-Анджелесі (США). З 1995 року є ліцензованим архітектором у Німеччині, з 2018 року - в Австрії. З 1996 р. партнер COOP HIMMELB(L)AU. На сьогодні виконує обов'язки дизайнерського партнера і керівника з питань досліджень компанії. Очолює офіс компанії в м. Лос-Анджелес (США).

Відповідає за дизайн всіх архітектурних проектів, що розробляються COOP HIMMELB (L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.

Шмідт Бенджамін (Schmidt Benjamin) - керуючий партнер архітектурного бюро COOP HIMMELB(L) au.

Всім цим особам заблокували активи в Україні; ввели заборону на участь у приватизації, оренді державного майна; ввели відмову в наданні та скасування віз; заборонили в'їзд на територію України.

