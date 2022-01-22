6 355 41
В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано майже 22,5 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 136 осіб, одужали - 4 610
Минулої доби, 21 січня в Україні, зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2838, медпрацівників – 535);
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними профільного міністерства, також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 608 осіб;
летальних випадків – 136;
одужало – 4 610 осіб.
Крім того, зазначається, що за весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 842 011 осіб;
одужало – 3 580 878 осіб;
летальних випадків – 99 129;
проведено ПЛР-тестувань – 17 455 150.
Топ коментарі
+7 Super Gut
показати весь коментар22.01.2022 08:31 Відповісти Посилання
+5 Solomon #418722
показати весь коментар22.01.2022 08:43 Відповісти Посилання
+4 Solomon #418722
показати весь коментар22.01.2022 08:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я ж не заперечував, що вакцина полегшує перебіг хвороби. Я мав на увазі, що вона ніяк, на жаль, не вплинула на ймовірність підхопити цю заразу
Премьер-министр Ирландии: Бустерные прививки полностью изменили ситуацию
22.01.2022, 13:42
Страна отменила большинство ковидных ограничений.
Власти Ирландии отменили большую часть ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/ireland-set-rapidly-drop-almost-all-covid-19-restrictions-2022-01-21/ Reuters .
Премьер-министр Майкл Мартин заявил, что страна "пережила волну штамма Омикрон", а бустерные прививки "полностью изменили" эпидемическую ситуацию.
Итак, начиная с субботы, 22 января, в Ирландии бары и рестораны, а также другие заведения, принимающие посетителей, не должны закрываться в 20 часов или спрашивать у клиентов подтверждения прививки против COVID-19.
Отменены и требования по социальному дистанцированию, а также ограничение количества присутствующих на мероприятиях на открытом воздухе и в помещениях.