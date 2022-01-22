В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано майже 22,5 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 136 осіб, одужали - 4 610

Минулої доби, 21 січня в Україні, зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2838, медпрацівників – 535);

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними профільного міністерства, також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 608 осіб;

летальних випадків – 136;

одужало – 4 610 осіб.

Крім того, зазначається, що за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 842 011 осіб;

одужало – 3 580 878 осіб;

летальних випадків – 99 129;

проведено ПЛР-тестувань – 17 455 150.

