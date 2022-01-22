УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10465 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 628 46

Якщо росіяни почнуть вторгнення в Україну, США відповідатимуть агресивно, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Якщо росіяни почнуть вторгнення в Україну, США відповідатимуть агресивно, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Сполучені Штати не відкидають військової участі в російсько-українському конфлікті.

Про це заявила в інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У відповідь на запитання, чи "враховуються військові заходи" на випадок "російського вторгнення" в Україну, вона сказала: "Безумовно. Ми вже заявляли, що в тому, що стосується нашої відповіді, ми нічого не виключаємо з порядку денного".

Водночас дипломат заявила, що США розраховують на те, що "росіяни відреагують на зусилля щодо пошуку дипломатичного рішення та деескалації ситуації вздовж кордону".

"Якщо ж цього не станеться (...), якщо росіяни вторгнуться в Україну або вдадуться до будь-яких агресивних дій проти України, ми відповімо агресивно", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона нагадала, що США надали Україні військову допомогу майже на $2,7 млрд, а держсекретар Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Києва обіцяв Україні додаткове фінансування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша партія військової допомоги від США прибула до України, - посольство. ФОТО

У відповідь на питання про те, чи враховують у США можливість нападу Росії на Україну з боку Придністров'я, постпред заявила: "Так, ми спостерігаємо за кожним окремим кордоном та взаємодіємо з усіма сусідами України, щоб допомогти їм підготуватися до будь-яких дій, які можуть виходити від Росії".

"Ми уважно стежимо за їхніми планами дій і готові", - наголосила дипломат.

Текст інтерв'ю розміщено на сайті американського постпредства при ООН.

Автор: 

армія рф (18525) вторгнення (380) ООН (3420) росія (67313) США (24113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
показати весь коментар
22.01.2022 08:43 Відповісти
+28
Ще гарніші новини...
показати весь коментар
22.01.2022 08:40 Відповісти
+23
показати весь коментар
22.01.2022 08:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще гарніші новини...
показати весь коментар
22.01.2022 08:40 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 10:22 Відповісти
Начался реальный процесс обнуления моцковской Орды.

Говорили же ведь много раз этим бесноватным уродам:

"Уймитесь, недоумки отсталые, стройте у себя в Раиссе нормальные дороги и нормальные сортиры, сделайте, наконец, в 21-ом веке водопроводы в нищих деревнях, чтобы нищие старухи не ходили за водой в колодец. Не лезьте с вашим вонючим рюцким хрючлом в калашный европейский ряд".
показати весь коментар
23.01.2022 06:41 Відповісти
А що ви думали. У великий конфлікт влізе багато країн.
показати весь коментар
22.01.2022 08:41 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 08:43 Відповісти
Якби е Китай, роіську давно би вже поділили.
показати весь коментар
22.01.2022 08:47 Відповісти
Да Китай сам готов ее поделить - ждёт удобного случая и работает с народом на местах
показати весь коментар
22.01.2022 08:52 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 08:53 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 10:22 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 14:52 Відповісти
пани София-Мария, спасибо за чудесную духоподъёмную картинку:

китаёзы на Вашей картинке такие трогательно-симпатичные и целеустремлённые.
показати весь коментар
23.01.2022 06:44 Відповісти
Да, 1,5 млрд китайцев плюс 300 млн ( без паспортов) мечтают вернуть себе земли раши. Пожелаем им удачи
показати весь коментар
23.01.2022 09:49 Відповісти
Ну і непогано працює... Так важу, що дожию до - " На Україно-Китайському кордоні - все спокійно"
показати весь коментар
22.01.2022 10:50 Відповісти
хорошо ребята работают)))) там уже детсады пооткрывали на китайском языке))) и маньки тоже выучили китайский))) а ваньки водку жрут им размножаться некогда))
показати весь коментар
22.01.2022 11:55 Відповісти
по любому, новое вторжение *****, будет уже не локальным конфликтом, а спусковым крючком к новой мировой. параша, германия, франция и испания против Великобритании, Украины, Польши, в скорой перспективе Балтии. дальше будет видно.
показати весь коментар
22.01.2022 08:46 Відповісти
Испания на стороне США. Они свои корабли отправили в Чёрное море для поддержки НАТО
А НЕМЕЦКОЕ правительство явно не надолго , бо здравый смысл там уже появился .
Во Франции выборы президента - Макрон в поддержку военных действий раши ДАЖЕ НЕ ПИКНЕТ
показати весь коментар
22.01.2022 08:51 Відповісти
будем посмотреть. германия это надолго, в их политиков ***** много влил. у французов "руцких жилеток", которые парашники снова могут активировать в нужный им момент, тоже хватает. с испанцами пока не ясно, но минимум германия её начинает окучивать.
показати весь коментар
22.01.2022 08:56 Відповісти
В Германии правительство КОАЛИЦИОННОЕ . При военном нападение раши на Украину , коалиция в Германии распадётся
показати весь коментар
22.01.2022 09:05 Відповісти
спорный вопрос. всё зависит от того, сколько сможет ***** и дальше вливать в их политиков, а те в свою очередь отрабатывать их вливание.
показати весь коментар
22.01.2022 09:53 Відповісти
Вы не понимаете , явно, ЧТО ТАКОЕ КОАЛИЦИЯ или притворяетесь ?
А может Вы - кацапский троль и сеете на Цензоре панику ?
показати весь коментар
22.01.2022 10:00 Відповісти
)) я просто помню, как в нулевые ***** пачками скупал тутошних политиков, особенно фрайхайтлихе, у тех бабло его уже через жопу лезло. курц - птенец того же гнезда, хотя и из чёрных. разборки же штатных сотрудников, меж собой, кто кому служит, мну не интересны. разбирайтесь меж собой сами. я тут сам по себе.
показати весь коментар
22.01.2022 10:09 Відповісти
От пи-дун! Іспанський міністр перший заявив ,що в разі потреби пришлють своє військо нам на підмогу. Ти звідки шкрябаєш свою інфу?
показати весь коментар
22.01.2022 09:19 Відповісти
Из ************ свежей методички (уже фрг,франция и Испания - союзники *****)
показати весь коментар
22.01.2022 09:45 Відповісти
Ну фрг всіма силами це доводить. Французи притихли трохи.
показати весь коментар
22.01.2022 10:52 Відповісти
Таваріщ прапарщік сказал ! Нада віпалнять!!!
показати весь коментар
22.01.2022 10:41 Відповісти
Ээээээ,не кореш,да ты херню порешь рашистскую ! Только не спрашивай ,*какую херню*, гвинторогий...
показати весь коментар
22.01.2022 09:43 Відповісти
У половины населения Приднестровья Молдавские паспорта с безвизом - они россиян придушат на месте 😀
показати весь коментар
22.01.2022 08:47 Відповісти
Да пора бьІ уже молдаванам просьІпаться. СамьІй удобньІй момент забрать Приднестровье. Для етого им суток хватит. А ордьІнскую пиз... обложить, лишить света, тепла, связи .
показати весь коментар
22.01.2022 08:54 Відповісти
И Грузии тоже
показати весь коментар
22.01.2022 09:01 Відповісти
Не. Не поможет обложить и света лишить. Они и без света будут топить за русмир.
Токмо самолёт моцква
показати весь коментар
23.01.2022 08:41 Відповісти
хіба придністров'я не укр територія?
показати весь коментар
15.02.2022 12:14 Відповісти
Хлопці з лісу
Це відео є логічним продовженням циклу наших матеріалів на військову тематику. Тут ми, спираючись на досвід військовослужбовців різних підрозділів, що брали участь в бойових діях з 2014 по 2021 роки, говоримо про речі, які слід взяти з собою на війну для безпосереднього виконання бойових задач.
https://youtu.be/XXC_cUgV6DI
показати весь коментар
22.01.2022 09:08 Відповісти
Пиз-ец русскому миру, доигрались твари. Если пыня к нам сунется,рашку разорвут на части изнутри. Будет ему и дворец, и тотальный контроль над народом всея, и гарем, и самый страшный хокеист.
показати весь коментар
22.01.2022 09:10 Відповісти
Оце сильно! 👏👏👏 Американцям навіть заходити в Україну не потрібно. Вистачить оголосити і забезпечити над Україною безпольотну зону для кацапських бойових літунів.
показати весь коментар
22.01.2022 09:12 Відповісти
Вспомнились кадры из Сирии. Разорванные снарядами тела женщин и детей 😢Свят, свят, свят!!!!🙏
показати весь коментар
22.01.2022 09:57 Відповісти
А Сирии есть одна проблема. Нет общих границ с пядярашкой..... У Украины такой проблемы нет!
показати весь коментар
22.01.2022 10:27 Відповісти
раздупляются по чуть-чуть
показати весь коментар
22.01.2022 10:26 Відповісти
Трясця, а Америка таки розумна країна. Поступово-поступово вони ...йло втягли у свою гру, і він, бовдур, попався на гачок. Риторика США поступово-поступово змінюється у бік ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ проти Кремля у разі необхідності. Високоточна зброя НАТО - це не надсекретна зброя Жиріновського. Вона реально існує, і вже показала себе у дії. А не мультиках МО рФ. Доля Хусейна не навчила лібералів, комуняків московії . Вони хочуть випровувати все на собі. Трясця, "практичні" довбоДЯТЛИ.
показати весь коментар
22.01.2022 12:07 Відповісти
Путін гне своє, а Америка хоть вона шось і дала це пиль, пояснюю це все для ближнього бою, а в них стоїть для дальнтього бою, пояснюю вони 152 мм, Градами та Смерчами можуть перепахати і не входити в зонку враження Джавєлінів і Стугн, .....
показати весь коментар
22.01.2022 23:22 Відповісти
Я не розумію, чому придністровську халепу досі не задушили?
Вона ж в оточенні України і Молдови.
Як туди доставляють товари, газ, бензин?
Як туди їздять кацапські вояки?
Хіба не можна її заблокувати?
показати весь коментар
23.01.2022 00:31 Відповісти
Молдова просить не душити гадюшню. Бо Росія щось їм з експортом перекриває, а для Молдови це боляче.
показати весь коментар
23.01.2022 04:16 Відповісти
Через Україну їздять. Але про це публічно не розповідають. Кремлядська агентура рулить
показати весь коментар
15.02.2022 12:18 Відповісти
 
 