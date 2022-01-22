Якщо росіяни почнуть вторгнення в Україну, США відповідатимуть агресивно, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд
Сполучені Штати не відкидають військової участі в російсько-українському конфлікті.
Про це заявила в інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У відповідь на запитання, чи "враховуються військові заходи" на випадок "російського вторгнення" в Україну, вона сказала: "Безумовно. Ми вже заявляли, що в тому, що стосується нашої відповіді, ми нічого не виключаємо з порядку денного".
Водночас дипломат заявила, що США розраховують на те, що "росіяни відреагують на зусилля щодо пошуку дипломатичного рішення та деескалації ситуації вздовж кордону".
"Якщо ж цього не станеться (...), якщо росіяни вторгнуться в Україну або вдадуться до будь-яких агресивних дій проти України, ми відповімо агресивно", - наголосила Томас-Грінфілд.
Вона нагадала, що США надали Україні військову допомогу майже на $2,7 млрд, а держсекретар Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Києва обіцяв Україні додаткове фінансування.
У відповідь на питання про те, чи враховують у США можливість нападу Росії на Україну з боку Придністров'я, постпред заявила: "Так, ми спостерігаємо за кожним окремим кордоном та взаємодіємо з усіма сусідами України, щоб допомогти їм підготуватися до будь-яких дій, які можуть виходити від Росії".
"Ми уважно стежимо за їхніми планами дій і готові", - наголосила дипломат.
Текст інтерв'ю розміщено на сайті американського постпредства при ООН.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Говорили же ведь много раз этим бесноватным уродам:
"Уймитесь, недоумки отсталые, стройте у себя в Раиссе нормальные дороги и нормальные сортиры, сделайте, наконец, в 21-ом веке водопроводы в нищих деревнях, чтобы нищие старухи не ходили за водой в колодец. Не лезьте с вашим вонючим рюцким хрючлом в калашный европейский ряд".
китаёзы на Вашей картинке такие трогательно-симпатичные и целеустремлённые.
А НЕМЕЦКОЕ правительство явно не надолго , бо здравый смысл там уже появился .
Во Франции выборы президента - Макрон в поддержку военных действий раши ДАЖЕ НЕ ПИКНЕТ
А может Вы - кацапский троль и сеете на Цензоре панику ?
Токмо самолёт моцква
Це відео є логічним продовженням циклу наших матеріалів на військову тематику. Тут ми, спираючись на досвід військовослужбовців різних підрозділів, що брали участь в бойових діях з 2014 по 2021 роки, говоримо про речі, які слід взяти з собою на війну для безпосереднього виконання бойових задач.
https://youtu.be/XXC_cUgV6DI
Вона ж в оточенні України і Молдови.
Як туди доставляють товари, газ, бензин?
Як туди їздять кацапські вояки?
Хіба не можна її заблокувати?