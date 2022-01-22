Якщо росіяни почнуть вторгнення в Україну, США відповідатимуть агресивно, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Сполучені Штати не відкидають військової участі в російсько-українському конфлікті.

Про це заявила в інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У відповідь на запитання, чи "враховуються військові заходи" на випадок "російського вторгнення" в Україну, вона сказала: "Безумовно. Ми вже заявляли, що в тому, що стосується нашої відповіді, ми нічого не виключаємо з порядку денного".

Водночас дипломат заявила, що США розраховують на те, що "росіяни відреагують на зусилля щодо пошуку дипломатичного рішення та деескалації ситуації вздовж кордону".

"Якщо ж цього не станеться (...), якщо росіяни вторгнуться в Україну або вдадуться до будь-яких агресивних дій проти України, ми відповімо агресивно", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона нагадала, що США надали Україні військову допомогу майже на $2,7 млрд, а держсекретар Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Києва обіцяв Україні додаткове фінансування.

У відповідь на питання про те, чи враховують у США можливість нападу Росії на Україну з боку Придністров'я, постпред заявила: "Так, ми спостерігаємо за кожним окремим кордоном та взаємодіємо з усіма сусідами України, щоб допомогти їм підготуватися до будь-яких дій, які можуть виходити від Росії".

"Ми уважно стежимо за їхніми планами дій і готові", - наголосила дипломат.

Текст інтерв'ю розміщено на сайті американського постпредства при ООН.