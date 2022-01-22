УКР
Я заявляв про повернення схем з невідшкодування ПДВ, а Гетманцев вимагає вибачень за "звинувачення" в кураторстві "скруток". Класика за Фрейдом! - Данилюк

Данилюк заявив про відновлення схеми невідшкодування ПДВ, з якою масово зіштовхнулися українці на початку нового року. А голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев вимагає від нього, щоб той вибачився за звинувачення в кураторстві "скруток".

Про це ексміністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Казус Гетманцева: прочитав усі літери – не зміг вгадати слово. Дехто Гетманцев, широко відомий своїм маніакальним бажанням зафіскалізувати усе, що дихає, вирішив відреагувати на мій пост про відновлення схеми невідшкодування ПДВ, з якою масово зіштовхнулися українці на початку нового року, а також про те, що податкову віддали під його, Гетманцева, "кураторство", - пише Данилюк.

Він зазначає, що дуже схвально, коли влада реагує на критику, але лише за однієї умови – якщо вона може зрозуміти, за що її критикують.

"На жаль, не наш випадок. Як то кажуть, прочитав усі літери – не зміг вгадати слово. Натомість пан Гетманцев запропонував мені вибачитися за те, що він, мовляв, очолює іншу схему – так звані "скрутки". Класика за Фрейдом!", - продовжує він.

Далі Данилюк детально пояснює, що мав на увазі: 

1. Практика призначення "смотрящіх" за роботою державних органів є неприйнятною. Керувати ДПС, як і БЕБ, мають їхні голови, а не голова Податкового комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2022 рік Україна може пройти без нової програми з МВФ, - "слуга народу" Гетманцев

2. Встановлення неформальних нормативів податкового навантаження як критерію для визнання платника податків ризикованим та, відповідно, блокування його господарської діяльності – це варварство, яке веде до корупції.

3. Завдання Податкового комітету та особисто його голови – у тісній кооперації з міністром фінансів ухвалювати закони, які забезпечать сплату податків та захист законних прав та інтересів платників податків.

"Якщо ви там тільки зараз зрозуміли, що реформа податкової не працює, і єдине, що змогли придумати, – якусь абсурдну надреформу, то ви чи просто ідіоти, чи злодії, які всіх навкруги вважають ідіотами", - робить ремарку він.

Також Данилюк зазначає, що разом із сотнями тисяч українців вимагає чітких відповідей на питання:

① Чи отримали ви так зване "кураторство" над податковою? Так чи ні?

② Надайте, будь ласка, конкретні цифри – скільки та на яку суму наразі заблоковано податкових накладних та скільки платників визнано ризиковими. Чи дійсно ви вважаєте, що всі вони є порушниками податкового законодавства? Якщо не всі, то який відсоток?

"Повторюся для читачів: за моєю інформацією, зараз автоматично визнаються ризикованими всі платники, податкове навантаження яких по ПДВ за минулий рік склало менше, ніж 1,5% від загального обігу коштів підприємства", - стверджує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податкова амністія: українці задекларували активи на майже 1,2 млрд грн, понад 72 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

"Що ж до результатів моєї роботи, пане Гетманцев, то її оцінив найсуворіший суддя – сам бізнес, який вважає запровадження автоматичного відшкодування ПДВ за моєї каденції однією з найкращих реформ. Бувши міністром, я не намагався отримати "кураторство" над податковою, але боровся за її очищення від "насіровщини" та відстоював її незалежність від Податкового комітету, який у той час, як і зараз, намагався туди влізти, щоб заробити. Я дійсно був незручним для влади, бо працював на країну, а не на прем’єра чи президента. Хочу і вам, пане Гетманцев, побажати того ж – спробувати бути корисним країні, а не керівникам Офісу президента чи президенту особисто", - резюмує Данилюк.

ПДВ (636) Данилюк Олександр (911) Гетманцев Данило (944)
+20
Гетманцев - ворог України!!!
22.01.2022 09:09 Відповісти
+20
22.01.2022 09:20 Відповісти
+14
Ресурсный закон от Гетманцева и Слуг это саботаж и уничтожение ФОП 95% ФОП в один день 1 января по указанию налоговой под видом РРО заблокировали все рахунки в банках и все терминалы принимавшие безнал карт банка не работают а налички нет у банкоматов очереди о которых забыли наличку в банкоматы банкам просто нечего загружать 1--2-5-10 гривен норма...купюры в банкоматах....продуктовые ФОП не завозят товар встали заводы продуктов некуда отгружать на склад идёт длительного хранения скоропортящиеся снизили в 3--6 раз количество товара крупные сети также не спасают у народа нет налички у крупных сетей пока терминалы карт банков работают и на сколько этого хватит пенсии в феврале будут с задержками....а Гетманцев пребывает в прострации и наркотическом бредовом состоянии не понимая реализма в стране
22.01.2022 09:22 Відповісти
Та нє-Фрейд тут навіть поряд не стоїть...
22.01.2022 09:08 Відповісти
Гетманцев - ворог України!!!
22.01.2022 09:09 Відповісти
Один з найлютіших! Більш нарваніший п*ятиколонець, ніж д*Єрмак з Татаровим та Демченком.
22.01.2022 09:39 Відповісти
Ничего личного, только деньги. Работа такая.
22.01.2022 09:12 Відповісти
Нічорта подібного! Істотами типу гетьманцева в першу чергу керує ненависть до української України.
22.01.2022 09:40 Відповісти
На воре шапка горит
Пи си той випадок коли гетьманцев сам признався що відповідає за скрутки
22.01.2022 09:17 Відповісти
Нічого дивного. Все закономірно. Бо, ці новиЄ, мАлАдиЄ літЦа ВАЗеленського, лише постарілі рила "мАлАдих регіАналов".
22.01.2022 09:19 Відповісти
Хватит уже цацкаться с этим аферистом гетьмановичем,пора в открытую призвать правоохранительные органы арестовать его мать и записанное на нее огромное количество имущество,которое сынок уклонил от уплаты налогов.
22.01.2022 09:20 Відповісти
От тільки не треба про "правоохранительные органы".
22.01.2022 09:47 Відповісти
22.01.2022 09:20 Відповісти
Сівкович та Волошин це навіть не індикатори прокацапськості нутра гетьманцева, а факт, який доводить на 100%, що він агент *********. Та він і не особливо приховує це.
22.01.2022 09:50 Відповісти
Вопрос не в Гетманцеве - вопрос в Зеленском.
22.01.2022 10:16 Відповісти
Гетьманцев должен сидеть. Если кто предатель, то это он!
22.01.2022 11:17 Відповісти
73%! Ви зробили то разом!
22.01.2022 09:21 Відповісти
Ресурсный закон от Гетманцева и Слуг это саботаж и уничтожение ФОП 95% ФОП в один день 1 января по указанию налоговой под видом РРО заблокировали все рахунки в банках и все терминалы принимавшие безнал карт банка не работают а налички нет у банкоматов очереди о которых забыли наличку в банкоматы банкам просто нечего загружать 1--2-5-10 гривен норма...купюры в банкоматах....продуктовые ФОП не завозят товар встали заводы продуктов некуда отгружать на склад идёт длительного хранения скоропортящиеся снизили в 3--6 раз количество товара крупные сети также не спасают у народа нет налички у крупных сетей пока терминалы карт банков работают и на сколько этого хватит пенсии в феврале будут с задержками....а Гетманцев пребывает в прострации и наркотическом бредовом состоянии не понимая реализма в стране
22.01.2022 09:22 Відповісти
От тільки не вірно, що " Гетманцев пребывает в прострации и наркотическом бредовом состоянии не понимая реализма в стране ".
Все він розуміє і діючи саме так, він, як п*ятиколонний агент *****, здійснює диверсійні плани Кацапії по руйнуванню економіки України.
22.01.2022 09:45 Відповісти
за цим рьіго-кацапчєком тре слідкувати, щоб не чкурнуло
22.01.2022 09:28 Відповісти
Гетманцев должен давно висеть на осине.
22.01.2022 09:53 Відповісти
Да, вообще этот коррупционный налог заменить на налог с продаж и тем самым сократить длинную череду фиктивных фирм-прокладок, не говоря уже о схемах "по возмещению НДС"!
22.01.2022 10:24 Відповісти
Не отмените. Этот НДС-40 процентов бюджета.
22.01.2022 10:35 Відповісти
Да, просто! Налог с продаж дасть все 50% (хотя его ставка будет не более 5%)
22.01.2022 10:45 Відповісти
Ага. А то все европейские страны до сих пор не обнаружили такую простую схему. Все никак от НДС неоткажуться. Подай Макрону предложение, может в премьеры выдвинет.
22.01.2022 20:04 Відповісти
А ты из бюджета питаешься? Нечего будет разворовывать?
22.01.2022 18:24 Відповісти
Ты в будние дни, нормальный. Но, сегодня суббота. Под бемсом?
22.01.2022 20:05 Відповісти
Вся "зеленая" власть - подельники Кремля. Банкует Коломойский.
22.01.2022 10:27 Відповісти
Белый и пушистый Данилюк, который"працював на країну" и поэтому привел к власти Зеленского и Гетманцева. А когда Зеленский, выпер его от власти, в Данилюке проснулся литературны критик. Прежде, чем открывать рот, Данилюкам, Шабуниным, не мешало бы рассказать, они действолвали из "любви к искусству", или чего-другого хотели?
22.01.2022 10:34 Відповісти
22.01.2022 11:02 Відповісти
Гетманцев, редкой души чмо !!! Своими действиями он провоцирует Украинцев, которые честно заработали свои деньги прятать и выводить их за рубеж !!! Хотя у самого ряшка в пушка в пушку. Ну ничего пару лет мы потерпим....а потом беги вова...беги!!!
22.01.2022 11:28 Відповісти
Пусть сбудутся все хотелки этого ******** Гетманцева. Быстрее сбудутся. Быстрее свалит. Причем , всем табором. Во главе с артыстом.
22.01.2022 11:34 Відповісти
нету смертной казни от этого и бардак
22.01.2022 11:45 Відповісти
Цей "викладач" з КНУ кураторствує всю митницю. Мішки з нашим "пливуть, біжать, плигають, їдуть" з усіх митниць. Українська митниця зараз - це як рецидив онкології, робиться зорганізмом митниці щось страшне:вона тотальної хвора, і заражую вже молоде покоління сотників. Кожний водій буса, а мабуть і фари, і принцепа, трейлер платить мзду кешом митникам за неприскіплеву перевірку, коли розкидається иитникам весь товар з середини навкруги. А потім водій часами складає все назад в середину. Щоб цього уникнути платять я 500-900 євро, в залежності від кількості товару і візуально-приблизно вартості: пакети, кульки, стара техніка, мебель б/у, коробки, валізи і тд.
При цьому офіційні платежі (мінімальні) платяться також. "Свої" не платять нічого. Ура комбінатом Дані!
22.01.2022 12:59 Відповісти
Читати з "Налом"
22.01.2022 13:00 Відповісти
ЗЕшоблу в отставку в полном составе!!!!
22.01.2022 15:56 Відповісти
 
 