Я заявляв про повернення схем з невідшкодування ПДВ, а Гетманцев вимагає вибачень за "звинувачення" в кураторстві "скруток". Класика за Фрейдом! - Данилюк
Данилюк заявив про відновлення схеми невідшкодування ПДВ, з якою масово зіштовхнулися українці на початку нового року. А голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев вимагає від нього, щоб той вибачився за звинувачення в кураторстві "скруток".
Про це ексміністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Казус Гетманцева: прочитав усі літери – не зміг вгадати слово. Дехто Гетманцев, широко відомий своїм маніакальним бажанням зафіскалізувати усе, що дихає, вирішив відреагувати на мій пост про відновлення схеми невідшкодування ПДВ, з якою масово зіштовхнулися українці на початку нового року, а також про те, що податкову віддали під його, Гетманцева, "кураторство", - пише Данилюк.
Він зазначає, що дуже схвально, коли влада реагує на критику, але лише за однієї умови – якщо вона може зрозуміти, за що її критикують.
"На жаль, не наш випадок. Як то кажуть, прочитав усі літери – не зміг вгадати слово. Натомість пан Гетманцев запропонував мені вибачитися за те, що він, мовляв, очолює іншу схему – так звані "скрутки". Класика за Фрейдом!", - продовжує він.
Далі Данилюк детально пояснює, що мав на увазі:
1. Практика призначення "смотрящіх" за роботою державних органів є неприйнятною. Керувати ДПС, як і БЕБ, мають їхні голови, а не голова Податкового комітету.
2. Встановлення неформальних нормативів податкового навантаження як критерію для визнання платника податків ризикованим та, відповідно, блокування його господарської діяльності – це варварство, яке веде до корупції.
3. Завдання Податкового комітету та особисто його голови – у тісній кооперації з міністром фінансів ухвалювати закони, які забезпечать сплату податків та захист законних прав та інтересів платників податків.
"Якщо ви там тільки зараз зрозуміли, що реформа податкової не працює, і єдине, що змогли придумати, – якусь абсурдну надреформу, то ви чи просто ідіоти, чи злодії, які всіх навкруги вважають ідіотами", - робить ремарку він.
Також Данилюк зазначає, що разом із сотнями тисяч українців вимагає чітких відповідей на питання:
① Чи отримали ви так зване "кураторство" над податковою? Так чи ні?
② Надайте, будь ласка, конкретні цифри – скільки та на яку суму наразі заблоковано податкових накладних та скільки платників визнано ризиковими. Чи дійсно ви вважаєте, що всі вони є порушниками податкового законодавства? Якщо не всі, то який відсоток?
"Повторюся для читачів: за моєю інформацією, зараз автоматично визнаються ризикованими всі платники, податкове навантаження яких по ПДВ за минулий рік склало менше, ніж 1,5% від загального обігу коштів підприємства", - стверджує він.
"Що ж до результатів моєї роботи, пане Гетманцев, то її оцінив найсуворіший суддя – сам бізнес, який вважає запровадження автоматичного відшкодування ПДВ за моєї каденції однією з найкращих реформ. Бувши міністром, я не намагався отримати "кураторство" над податковою, але боровся за її очищення від "насіровщини" та відстоював її незалежність від Податкового комітету, який у той час, як і зараз, намагався туди влізти, щоб заробити. Я дійсно був незручним для влади, бо працював на країну, а не на прем’єра чи президента. Хочу і вам, пане Гетманцев, побажати того ж – спробувати бути корисним країні, а не керівникам Офісу президента чи президенту особисто", - резюмує Данилюк.
Пи си той випадок коли гетьманцев сам признався що відповідає за скрутки
новиЄ, мАлАдиЄлітЦа ВАЗеленського, лише постарілі рила "мАлАдих регіАналов".
Все він розуміє і діючи саме так, він, як п*ятиколонний агент *****, здійснює диверсійні плани Кацапії по руйнуванню економіки України.
При цьому офіційні платежі (мінімальні) платяться також. "Свої" не платять нічого. Ура комбінатом Дані!