США просили РФ не оприлюднювати американську відповідь щодо пропозицій про "гарантії безпеки". Лавров наголошував на доцільності публікації, - The Washington Post
США попросили Росію не оприлюднювати американську відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки". В свою чергу глава МЗС РФ Сергій Лавров говорив, що публікація "була б правильною".
Про це виданню The Washington Post заявили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
При цьому, як зазначає видання, у Держдепартаменті США не виключають, що Москва все одно вирішить оприлюднити лист. Як очікується, у відповіді США дадуть зрозуміти, що зацікавлені у продовженні діалогу, але виключать відмову НАТО від політики відкритих дверей, а також викладуть зустрічні пропозиції.
Як розповіли джерела The Washington Post, незважаючи на те, що у листі США відмовляться від основних вимог Росії, у Білому домі вважають, що його надсилання все одно буде корисним, оскільки з ним ознайомиться особисто президент Володимир Путін.
"Це в наших інтересах, щоб людина, яка приймає одноосібні рішення в Росії, ознайомилася із нашою позицією і вирішила, як рухатися далі", - заявило джерело в Білому домі.
В свою чергу Лавров заявляв, що Москва вважає за доцільне опублікувати відповідь США щодо запропонованих Росією "гарантій безпеки". При цьому він наголошував, що питання публікації буде обговорено зі США.
Да ты что? Т.е. ты умнее или все же они они поступают так, как им выгодно?
НЕ думаю,що даний "пропагандистський успіх" для коцяпів- це хоч на тиждень..
Поясняю:
Публикация ответа нужна Кремлю исключительно и только для одной цели: Для очередной пропагандистской волны направленной на внутреннего потребителя (россиян). Нарратив будет стандартый: Мы хотим мира и предлагаем США договориться, а США хотят войны, поэтому отвергают все наши предложения.
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят" (с). Путин - превзошел Гебельса в этом.
США это все прекрасно понимают и пытаются предотвратить запретом публикации, но при этом отдают себе отчет, что опубликуют в любом случае. Такую возможность лишний раз промыть мозги россиянам, Путин не упустит.
