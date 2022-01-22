США просили РФ не оприлюднювати американську відповідь щодо пропозицій про "гарантії безпеки". Лавров наголошував на доцільності публікації, - The Washington Post

США попросили Росію не оприлюднювати американську відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки". В свою чергу глава МЗС РФ Сергій Лавров говорив, що публікація "була б правильною".

Про це виданню The Washington Post заявили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

При цьому, як зазначає видання, у Держдепартаменті США не виключають, що Москва все одно вирішить оприлюднити лист. Як очікується, у відповіді США дадуть зрозуміти, що зацікавлені у продовженні діалогу, але виключать відмову НАТО від політики відкритих дверей, а також викладуть зустрічні пропозиції.

Як розповіли джерела The Washington Post, незважаючи на те, що у листі США відмовляться від основних вимог Росії, у Білому домі вважають, що його надсилання все одно буде корисним, оскільки з ним ознайомиться особисто президент Володимир Путін.

"Це в наших інтересах, щоб людина, яка приймає одноосібні рішення в Росії, ознайомилася із нашою позицією і вирішила, як рухатися далі", - заявило джерело в Білому домі.

В свою чергу Лавров заявляв, що Москва вважає за доцільне опублікувати відповідь США щодо запропонованих Росією "гарантій безпеки". При цьому він наголошував, що питання публікації буде обговорено зі США.