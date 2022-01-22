Логіка Путіна змінилася, раніше він був проти України в НАТО, а тепер проти НАТО у Східній Європі, - Порошенко

Апетити Кремля зростають, і якщо раніше Путін був проти України в НАТО, то тепер він проти присутності НАТО у Східній Європі. Протистояти його ультиматумам може лише об’єднана спільна позиція України та всього цивілізованого світу.

Про це заявив п’ятий президент Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".

"Ситуація кардинально змінилася. П’ять років з 2014 по 2019 рік логіка Путіна полягала в наступному – "ні Україні в НАТО". Ні – НАТО в Україні, ні навчанням, ні постачанням зброї, ні спільним маневрам, ні спільним ініціативам. З 2019 по 2021 логіка змінилася. Ми вже бачимо "ні – НАТО в Східній Європі", – зазначає Порошенко.

"Наведу один приклад. МЗС Росії наголосило, що воно тепер вже вимагає виведення НАТОвських військ із Болгарії та Румунії. Яка реакція мого великого друга президента Румуні? Через три години була скликана Рада національної безпеки і оборони, через п‘ять годин були затверджені правила дій – що кожен і коли робить? Через 7 годин – звернення до військового комітету НАТО, через десять годин всі знали, яку відсіч отримає Путін у зв’язку з виконанням свого ультиматуму", – навів приклад Порошенко.

"В Болгарії президент, який вважався проросійським, на сьогодні зробив дуже жорстку заяву і скликав позачергове засідання уряду", – зауважив Порошенко.

Читайте також: НАТО відкидає вимоги Росії вивести військових із Болгарії та Румунії

Порошенко наголосив: недооцінка загрози – це також злочин.

"Я не хочу нікого лякати для того, щоб врятувати Україну. Бо Україна може дати відсіч тоді, коли вона сильна, а сильна вона тоді, коли вона об’єднана", – резюмує Порошенко