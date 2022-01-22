УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10240 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 697 82

Логіка Путіна змінилася, раніше він був проти України в НАТО, а тепер проти НАТО у Східній Європі, - Порошенко

Логіка Путіна змінилася, раніше він був проти України в НАТО, а тепер проти НАТО у Східній Європі, - Порошенко

Апетити Кремля зростають, і якщо раніше Путін був проти України в НАТО, то тепер він проти присутності НАТО у Східній Європі. Протистояти його ультиматумам може лише об’єднана спільна позиція України та всього цивілізованого світу.

Про це заявив п’ятий президент Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".

"Ситуація кардинально змінилася. П’ять років з 2014 по 2019 рік логіка Путіна полягала в наступному – "ні Україні в НАТО". Ні – НАТО в Україні, ні навчанням, ні постачанням зброї, ні спільним маневрам, ні спільним ініціативам. З 2019 по 2021 логіка змінилася. Ми вже бачимо "ні – НАТО в Східній Європі", – зазначає Порошенко.

"Наведу один приклад. МЗС Росії наголосило, що воно тепер вже вимагає виведення НАТОвських військ із Болгарії та Румунії. Яка реакція мого великого друга президента Румуні? Через три години була скликана Рада національної безпеки і оборони, через п‘ять годин були затверджені правила дій – що кожен і коли робить? Через 7 годин – звернення до військового комітету НАТО, через десять годин всі знали, яку відсіч отримає Путін у зв’язку з виконанням свого ультиматуму", – навів приклад Порошенко.

"В Болгарії президент, який вважався проросійським, на сьогодні зробив дуже жорстку заяву і скликав позачергове засідання уряду", – зауважив Порошенко.

Читайте також: НАТО відкидає вимоги Росії вивести військових із Болгарії та Румунії

Порошенко наголосив: недооцінка загрози – це також злочин.

"Я не хочу нікого лякати для того, щоб врятувати Україну. Бо Україна може дати відсіч тоді, коли вона сильна, а сильна вона тоді, коли вона об’єднана", – резюмує Порошенко

Автор: 

Болгарія (797) НАТО (6719) Порошенко Петро (15224) путін володимир (24633) Румунія (1225) членство в НАТО (1765) Європейська Солідарність (1106)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
показати весь коментар
22.01.2022 10:09 Відповісти
+39
показати весь коментар
22.01.2022 09:51 Відповісти
+26
показати весь коментар
22.01.2022 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергове васпаленіє красних ліній від стрінгів у лапатного сцаря...
показати весь коментар
22.01.2022 09:51 Відповісти
ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ОТКУДА У ОКУРКА- ЛОГИКА... ЭТО РАСТЕТ В РАЗМЕРАХ его деменция навыверт идет мозг и психика старческие приколы и может рост метастаз и опухоли ...
показати весь коментар
22.01.2022 10:01 Відповісти
Есть абсолютное правило: чем благополучнее и свободнее живут люди, тем меньше им нужен бред об имперском величии державы, особом пути и кольце врагов.



показати весь коментар
22.01.2022 11:27 Відповісти
Так, всі вірно. Але є одно АЛЕ. Вчені стверджують, що будь-які ресурси на Землі мають своє кінцеве значення. Тому диктатори поспішають вихопити з-під носа інших побільше пирога. Ось вам і технологія Північних потоків. Зараз, або буде пізно.
показати весь коментар
22.01.2022 11:36 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 09:51 Відповісти
Пані Софіє !!! ЙЙЙой!!! Ну і "щоб два рази не вставати" - Бодай би ви ...уки всі показилися й здохли !!! ( На предмЕт сказу маю сумнів... Сказилися вже дуже давно...) Ну-у ...Тоді, хай хоч здохнуть !!!
показати весь коментар
22.01.2022 10:13 Відповісти
Иногда думаю , что политики и и политтехнологи - туповаты.
Столько аргументов есть против раши и ее правителей - но политтехнологи их не используют , а топчутся на узкой полоске .
показати весь коментар
22.01.2022 10:25 Відповісти
Та вони не туповаті.Навпаки. "Оціннь кусить хоцицца!!!"
показати весь коментар
22.01.2022 10:29 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
22.01.2022 10:30 Відповісти
В мене враженя що у багатьох людей,як усобак,з'явилася безумовна реакція на Порошенко.
Побачивши,чи почувши його - одразу заплющують очі,затикають вуха і повторюють російську мантру "только не Порошенко!"
показати весь коментар
22.01.2022 09:55 Відповісти
Поправочка:
В мене враженя що у багатьох людей,як усобак,з'явилася безумовна реакція на Порошенко.
Побачивши,чи почувши його - одразу заплющують очі,затикають вуха і повторюють російську мантру "только не Порошенко!"
показати весь коментар
22.01.2022 10:17 Відповісти
Фуйло наперстки просто переставляє, запутати хоче
показати весь коментар
22.01.2022 09:57 Відповісти
Кацапская армия готовится грабить дома украинцев 😀😀😀😀
показати весь коментар
22.01.2022 09:58 Відповісти
Апетити ростають Доки нема холодного душу
показати весь коментар
22.01.2022 10:07 Відповісти
Вчора Порох на рингу в шустрого однозначно виграв черговий бій в Зе за лохторат.
На жаль, але лохторат вчора був такий, що виграти той бій нокаутом було неможливо. Хоча - по очкам (70/30) - виграш не помітити було неможливо.
показати весь коментар
22.01.2022 10:08 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 10:09 Відповісти
Бо ВІН - ЛЮДИНА!
показати весь коментар
22.01.2022 10:18 Відповісти
Він, до речі, на роботу по Лондону часто добирається велосипедом. А нашого ніхто на велосипеді так і не побачив.
показати весь коментар
22.01.2022 10:20 Відповісти
Бо його лісапед захований у броньованому мерсі,у кортежі з десятків авто,щоб захиститися від проявів любові "мудрого наріду".
показати весь коментар
22.01.2022 14:33 Відповісти
Честь ему и хвала!!
показати весь коментар
22.01.2022 15:47 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 10:11 Відповісти
А,сприяла зростаню домогань, зрадницька поведінка Німеччини,котра немає Самодостатньої економіки,цілковито сировинно,й енергозалежна,але,й,як кацапня з претензіями!
показати весь коментар
22.01.2022 10:26 Відповісти
Пороху хвала!
Розмазав зелебенських, як мазальниця кізяк з глиною по долівці, тоненьким шаром!
показати весь коментар
22.01.2022 10:29 Відповісти
***** замахивается на больше, чтобы получить то что ему надо - Украину. Петрушка жирик специально во всвойственной манере сумасшедшего, чтобы все услышали, но можно было сказать, что не обращайте внимания он больной, сказал, что нужно что-то сейчас сделать, намекая видимо на ядерный удар по Украине, чтобы НАТО и США сбежали. Потом ***** в оправдание скажет, что Штаты когда-то ударили по Японии, чтобы прекратить войну. Поэтому у них руки чешутся нанести тактический ядерный удар по Украине, в случае неудавшегося блицкрига, а он не удастся. Но что я тебе *****кремлядь бандитская кровавая скажу, как и многие украинские граждане. Если ты тварь осмелишься на это и пострадают наши семьи, я первый хорошо разговаривающий па руски украинец запишусь в команду смертников чтобы достать тебя в бункере, заодно применить возмездие ко всей твоей банде. Будет вам смерть.
показати весь коментар
22.01.2022 10:32 Відповісти
Вот в том то и состоит очень серьёзная ошибка путлера и его окружения. Они до сих пор думают, что в случае оккупации Украины т.н. русскоговорящие украинцы не оказывая никакого сопротивления выйдут встречать его зелёных человечков с хлебом-солью. Он никак не поймёт, что даже наши местные доморощенные ватники стали называть его упырём и куйлом.. Несомненно есть и упоротые, но таких становится всё меньше и меньше. Особо упоротых воспитывают
показати весь коментар
22.01.2022 10:45 Відповісти
Усвідомлення натівцями цієї тези є ахілесовою п'ятою ...йла. Бажаєш багато, то й отримаєш відповідно, але все навпаки.
показати весь коментар
22.01.2022 11:25 Відповісти
Видсич лучше всего давать на подьемнике в Буковеле.
показати весь коментар
22.01.2022 10:33 Відповісти
СССР сдох от обширного Инфакта,РАБссия повторит подвиг сей обширним Инсультом
показати весь коментар
22.01.2022 10:41 Відповісти
Эта речь направлена больше против Зеленского )) Мол,те так,а ты не. Зеленский конечно небольшого ума. Но он как блоха на гребешке - слушает,что США сначала скажут. Шоб не наворотить еще больших глупостей. Сам Порошенко,не в тех условиях шоб поучать. Лолита это или просто предатель.Вор или кто еще. - Следствие не закончено. Если окажется ,что виновен - то понятны мотивы выжимания лозунгов-чисто как обманный ход чтобы выжить.
показати весь коментар
22.01.2022 10:47 Відповісти
Как раз Порошенко в тех условиях,чтоб поучать ,а ты нет )и закончится все тем,что ПАП размажет твою блоху по полной -Запад снова приветик зебобе передал,слив Сейшелы )
показати весь коментар
22.01.2022 11:46 Відповісти
Був би сьогодні Порошенко президентом України, то вже давно добився би санкцій США і Європи на Засрашку тільки за наміри напасти. А півшостого, якому кришка піаніно роздавило яйця, постійно втікає то в Буковелі, то в Омани, то на Сейшели і витрачає бюджетні гроші на своє задоволення. Було б добре, якби воно не заважало. А так приїде на місяць, вигрібе всі гроші на дороги і свої телеканали і знову на відпочинок. Армія без оборонного замовлення, без ракет "Нептун", яку ще розробили при тій владі.
показати весь коментар
22.01.2022 10:48 Відповісти
Та оба они одинаковые )) Просто один опытнее другого. Брехать ))
показати весь коментар
22.01.2022 10:54 Відповісти
А за кого з них ти голосував?
показати весь коментар
22.01.2022 11:12 Відповісти
Не за них
показати весь коментар
22.01.2022 11:22 Відповісти
А за кого?
показати весь коментар
22.01.2022 11:56 Відповісти
За Грибоускайте ))
показати весь коментар
22.01.2022 11:58 Відповісти
це із тої опери, що всі баби гляді? То виходить, що і твоя мама? Не потрібно дурити нарід, зовсім не однакові, і навіть немає чого порівнювати, Порошенко - державний діяч, 5 президент, патріот, який для України допоміг відродити армію, зробив асоціація з ЄС і безвіз, допомагав прийняттю закону про захист української мови і допоміг отримати Томос. Зберіг Україну, почистив банківську систему, зробив децентралізацію, прозоро, санкції проти Засрашки і міжнародну коаліцію, яка підтримала Україну. Відродив ЗВР до 26 мільярдів доларів США, відсудив у Засрашки, те, що вона заграбастала незаконно і залишив Блазню виграних 3,7 мільярда доларів США. Залишив в казні 170 мільярдів гривень і зростаючу економіку на 4%. Успіхи Бласня перераховувати не буду, бо крім дорогих в три рази доріг немає нічого. Скрізь негатив і недофінансована армія в период війни. Участь з Беником у викрадені з банка 5,5 мільярда людських грошей, бо в офшорах на його рахунку знайшлося 41 мільйон доларів США.
показати весь коментар
22.01.2022 11:20 Відповісти
Да неужели?а летать на Сейшелы на самолёте мертвечука,которого ты типа щимешь?не прибедняйся)мочи зелёной ты напился выше крыши -еще и добавки просишь
показати весь коментар
22.01.2022 11:20 Відповісти
Так это не логика поменялась.
Просто аппетиты возросли.
показати весь коментар
22.01.2022 10:54 Відповісти
Это шуллер подымает ставки. Прием такой. А крыть им нечем.
показати весь коментар
22.01.2022 11:00 Відповісти
Нічого не помінялось, все по старому. Логіка ***** щодо Криму- потрібно розв'язати війну на Донбасі, а потім обміняти припинення війни на визнання Криму. З НАТО так само- потрібно вимагати виводу НАТО з Східної Європи, а так як це неможливо- то хоча б дійти згоди щодо неприйняття України. ***** завжди *********** сильно, проте відщипує трішки. Всі це розуміють.
показати весь коментар
22.01.2022 11:05 Відповісти
Усвідомлення натівцями цієї тези є ахілесовою п'ятою ...йла. Бажаєш багато, то й отримаєш відповідно, але все навпаки.
показати весь коментар
22.01.2022 11:21 Відповісти
США открыли Лэен=Лиз для Украины...,включая знаменитые ПРЗК Стингер...
показати весь коментар
22.01.2022 11:11 Відповісти
Доконає ...йло тільки летальна зброя. Як з'являться натівські літаки та бронетехника у підрозділах ВСУ, воно ще трохи пошкварчить, а потім здує щоки. Головне, що залізні натівські яйця показали м'яким оленячим ріжкам місце ..... на грубці.
показати весь коментар
22.01.2022 11:16 Відповісти
Апетит розігрався у кремлівського ублюдка, останнім часом , що тут поробиш😡
показати весь коментар
22.01.2022 11:17 Відповісти
Не неси пургу, земеля с Рязані. Сейчас глядачі займаються вивченням інструкції по использованию NLAW.
показати весь коментар
22.01.2022 11:23 Відповісти
...логика маленького зелёного никогда не меняется. Его задача война нашими руками. Любые ее формы. А какая разница з НАТО, без НАТО,....главное между людьми.
показати весь коментар
22.01.2022 11:41 Відповісти
И кстати....если вы думаете, что перед вами одиночный придурок -самоучка, то вы ошибаетесь. У ВСЕХ!...есть свое начальство, перед которыми отчитываются. Главное лицо врага не он. Он всего лишь манипулятор, Россия инструмент, а русские - стадо ослов, которых используют.
показати весь коментар
22.01.2022 11:58 Відповісти
Просто апетит виріс. Викине США з Європи, розвалить ЄС і забере всю Європу. Виконає заповіт та мрію Сталіна.
показати весь коментар
22.01.2022 13:02 Відповісти
ну типо если просить очень много то что то дадут -а то скажут мы просили а вы ничего не дали
показати весь коментар
22.01.2022 13:26 Відповісти
А шо зделало ЗЕчмо? Укатило на Сейшелы за инструкциями от ФСБ и вбухало очередную кучу бабла в асфальт. Хоть бы грохнул его уже кто-нибудь. Толку от ЗЕ НИКАКОГО. Один вред
показати весь коментар
22.01.2022 15:38 Відповісти
 
 