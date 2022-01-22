Виконаймо обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо Незалежність і Соборність України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників зі 103-ю річницею з дня проголошення Універсалу про об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки до соборної України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"22 січня 1919 року урочиста подія на Софійській площі в Києві зібрала десятки тисяч українців. Проголошення Акта злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення і майбутнє. День Соборності України – національне свято і важлива пам’ятна дата", - зазначає президент.

"Цього дня ми святкуємо річницю втілення прагнень про єдність України, торжества оптимізму і віри", - додає він.

"Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західно-Українська Народна Республіка і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка" - ці рядки з Універсалу вкарбувалися в нашу генетичну пам’ять на віки.

Глава держави також зазначив, що переглядаючи хроніки тих днів та перечитуючи спогади людей, які творили історію і які на площі вітали це доленосне рішення, відчуваєш дух часу, переймаєшся особливим настроєм.

"Історія України – не тільки предмет для вивчення, важливо її зрозуміти, осягнути причини дій, усвідомити їх наслідки, проаналізувати помилки, провести історичні паралелі та зробити правильні висновки. Відповісти на питання – чому так сталося, що відлік сучасної незалежної України ведеться не з 22 січня 1919 року, і як нам діяти, щоб цей відлік більше ніколи не переривався", - йдеться у вітанні.

"Відповідь очевидна – єдність Українського народу. Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної незалежної держави і відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас. Ми – це Україна. Україна – це ми. Виконаймо свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо Незалежність і Соборність України. З Днем Соборності усіх!", - резюмує Зеленський.