Виконаймо обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо Незалежність і Соборність України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників зі 103-ю річницею з дня проголошення Універсалу про об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки до соборної України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"22 січня 1919 року урочиста подія на Софійській площі в Києві зібрала десятки тисяч українців. Проголошення Акта злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення і майбутнє. День Соборності України – національне свято і важлива пам’ятна дата", - зазначає президент.
"Цього дня ми святкуємо річницю втілення прагнень про єдність України, торжества оптимізму і віри", - додає він.
"Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західно-Українська Народна Республіка і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка" - ці рядки з Універсалу вкарбувалися в нашу генетичну пам’ять на віки.
Глава держави також зазначив, що переглядаючи хроніки тих днів та перечитуючи спогади людей, які творили історію і які на площі вітали це доленосне рішення, відчуваєш дух часу, переймаєшся особливим настроєм.
"Історія України – не тільки предмет для вивчення, важливо її зрозуміти, осягнути причини дій, усвідомити їх наслідки, проаналізувати помилки, провести історичні паралелі та зробити правильні висновки. Відповісти на питання – чому так сталося, що відлік сучасної незалежної України ведеться не з 22 січня 1919 року, і як нам діяти, щоб цей відлік більше ніколи не переривався", - йдеться у вітанні.
"Відповідь очевидна – єдність Українського народу. Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної незалежної держави і відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас. Ми – це Україна. Україна – це ми. Виконаймо свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо Незалежність і Соборність України. З Днем Соборності усіх!", - резюмує Зеленський.
Крутиться під ногами у людей,звертає на себе увагу,більш не не що не здатне.
Вава зве на шашлики,
До Дня Перемоги,
Всім приклеїв ярлики,
Зразу ще з дороги.
Із Сейшелів прилетів,
В кабінет піднявся,
Що віддати для "братів"?
Харків здати взявся.
Гречку брати, то ганьба,
Сіль, сірники й мило...
Нарід це вже розгріба,
Що змолов бурмило?
Краще ще б відпочивав,
Й паніку не сіяв.
Та міста тут не здавав,
Люд про це не мріяв.
21.01.2022 р
Анатолій Березенський
Фу, як гидко!
Учитывая, что Зеленский это тип мужа-подкаблучника (это извесно всему Офису президента и многим журналистам), вариант раздельного отдыха четы Зеленских выглядит весьма странно. Что там случилось?
Наши источники сообщают, что Зеленский на Сейшелах с первой леди был, но всего два дня. Летал он туда частным чартером. И вот это наиболее интересно.
Зеленский летал на Сейшелы чартером, той самой кампании, самолетом которой он летал в Оман. Припоминаете эту историю?
То есть, сенсация! Зеленский летал на Сейшелы и назад самолетом Медведчука! Что там нам рассказывают? Санкции? Угольное дело? Домашний арест?
Почему эту деталь не сообщила УП? Потому что ей этого не сказали, и намекнули что в эту сторону лезть не нужно. Кто? Те же, кто слил в прессу детали операции по "вагнеровцам". Британская МИ-6.
Зеленский крупно подставился вояжем на Сейшелы и западные союзники этим сразу же воспользовались. Опубликованное расследованте УП, это "китайское предупреждение", проще - шантаж. Это грубый намек ОП, что последний пазл этого узора находится в нужных руках и в любой момент он может быть опубликован.
Как эту информацию используют англичане и их союзники американцы? Да скоро увидим.
ТГ Печерский Холм
Наступні покоління будуть прозрівати, як їх предки вибрали клоуна підщ час війни.
А дальше разберемся.