Виконаймо обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо Незалежність і Соборність України, - Зеленський

Виконаймо обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо Незалежність і Соборність України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників зі 103-ю річницею з дня проголошення Універсалу про об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки до соборної України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента. 

"22 січня 1919 року урочиста подія на Софійській площі в Києві зібрала десятки тисяч українців. Проголошення Акта злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення і майбутнє. День Соборності України – національне свято і важлива пам’ятна дата", - зазначає президент. 

"Цього дня ми святкуємо річницю втілення прагнень про єдність України, торжества оптимізму і віри", - додає він.

"Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західно-Українська Народна Республіка і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка" - ці рядки з Універсалу вкарбувалися в нашу генетичну пам’ять на віки.

Глава держави також зазначив, що переглядаючи хроніки тих днів та перечитуючи спогади людей, які творили історію і які на площі вітали це доленосне рішення, відчуваєш дух часу, переймаєшся особливим настроєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До віртуального "Ланцюга Соборності" від Києва до Сімферополя приєдналися Джамала і Денісова

"Історія України – не тільки предмет для вивчення, важливо її зрозуміти, осягнути причини дій, усвідомити їх наслідки, проаналізувати помилки, провести історичні паралелі та зробити правильні висновки. Відповісти на питання – чому так сталося, що відлік сучасної незалежної України ведеться не з 22 січня 1919 року, і як нам діяти, щоб цей відлік більше ніколи не переривався", - йдеться у вітанні. 

"Відповідь очевидна – єдність Українського народу. Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної незалежної держави і відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас. Ми – це Україна. Україна – це ми. Виконаймо свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо Незалежність і Соборність України. З Днем Соборності усіх!", - резюмує Зеленський. 

+26
22.01.2022 10:21 Відповісти
+21
об'явився 4 разу уклоніст задрисканий "захисник"
22.01.2022 10:10 Відповісти
+13
Годі вже ,шмаркачу, своє піаршоу розкручувати, йди геть! Дай заняти посаду президента в цей тяжкий час справжньому лідеру,котрий взмозі протистояти путлеру,бо зараз вирішується доля України,і нам начхати на твої заклики ,тости і лозунги "весільний генерал".
Крутиться під ногами у людей,звертає на себе увагу,більш не не що не здатне.
22.01.2022 10:19 Відповісти
22.01.2022 10:10 Відповісти
Шановні патріоти-кияни! Підіть до Кличка (думаю, він не відмовить), візьміть в оренду декілька кв.метрів землі на Хрещатику, та поставте там шибеницю! Ніяких гасел не треба, просто тільки щоб зашморг вітром зловісно розхитувався.....
22.01.2022 11:32 Відповісти
Гасла кидати його навчили ще коли він був піонером.
22.01.2022 10:12 Відповісти
1918, 22 січня - відбулося проголошення незалежності Української Народної Республіки. Але про це чомусь а ні слова! Без 22 січня 1918 року не було би 22 січня 1919 року!
22.01.2022 10:13 Відповісти
Нам же розповідав журналіст Дроздов, що куплений "слугою" телеканал роздав "темник", в якому про єрмака, критику президента і про історію України ні слова. Кацапи наби нам брати. Виходить, що уклоніст нам бажає залишити радянську історію написану окупантом.
22.01.2022 10:41 Відповісти
Я вже чув від якогось російського блогера, що УНР створив Лєнін, а об'єднав УНР з ЗУНР Сталін.
22.01.2022 11:00 Відповісти
Ти про стиль "печворк" щось чув? Це коли тканин синтетичних дешевих не було і одяг коштував дорого Тоді у сім"ях з обмеженими статками використовували будь-які клаптики тканини , що залишалися після кройки тканин для пошиття одягу Їх зшивали разом у суцільні полотна і використовували для підкладки одягу , чохлів ковдр та покривал на ліжках Коли в процесі експлуатації якийсь клаптик тканини у полотні розлізався , на його місце вставляли інший і вшивали Саме такий вигляд має "Історія Росії"
22.01.2022 11:09 Відповісти
Буду знати...а ще є такий стиль - Ру́стовка (также ру́стика, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rusticus, букв. - «деревенский», производное от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
22.01.2022 11:19 Відповісти
Поліція проти, всі дії направлення на знищення нації
22.01.2022 10:14 Відповісти
Останній раз як Кучма, ближче до виборів, ставав з проросійського на патріота - вбили Чорновола. А цього разу кого? У чекістів шпаргалка не міняється.
22.01.2022 10:14 Відповісти
І була акція "Україна без Кучми" у результаті якої Кучма залишився, а Ющенка зняли з Прем'єра. І було відновлено російський вектор.
22.01.2022 10:50 Відповісти
особисто мені нецікаво,що там ПРОШЕПТАВ на публіку нікчемний "головнокомандувач",котрий"не в темі"
22.01.2022 10:15 Відповісти
Годі вже ,шмаркачу, своє піаршоу розкручувати, йди геть! Дай заняти посаду президента в цей тяжкий час справжньому лідеру,котрий взмозі протистояти путлеру,бо зараз вирішується доля України,і нам начхати на твої заклики ,тости і лозунги "весільний генерал".
Крутиться під ногами у людей,звертає на себе увагу,більш не не що не здатне.
22.01.2022 10:19 Відповісти
Сказав головний агент ФСБ...
22.01.2022 10:20 Відповісти
Подстилка коломойского
22.01.2022 10:20 Відповісти
22.01.2022 10:21 Відповісти
пнх малорос!
22.01.2022 10:21 Відповісти
"Виконаймо обов'язок перед Х**лом і віддамо "вагнерівців".
22.01.2022 10:21 Відповісти
ІЗ СЕЙШЕЛІВ ПРИЛЕТІВ
Вава зве на шашлики,
До Дня Перемоги,
Всім приклеїв ярлики,
Зразу ще з дороги.

Із Сейшелів прилетів,
В кабінет піднявся,
Що віддати для "братів"?
Харків здати взявся.

Гречку брати, то ганьба,
Сіль, сірники й мило...
Нарід це вже розгріба,
Що змолов бурмило?

Краще ще б відпочивав,
Й паніку не сіяв.
Та міста тут не здавав,
Люд про це не мріяв.
21.01.2022 р
Анатолій Березенський
22.01.2022 10:34 Відповісти
Верховний відпочиваючий (((((((
22.01.2022 12:20 Відповісти
Чогож ти Зелебенське не йшло захищать Україну коли тебе гукали в ЗСУ, а іржав із сени і бацав по роялю!
Фу, як гидко!
22.01.2022 10:35 Відповісти
Уже б сидів і не гавкав. Гидко чути , як чотирижди уклоніст від захисту ДЕРЖАВИ щось лепече про незалежність, єдність і бла-бла-бла. Все, що воно каже, то тільки написані кимось слова, а його паскудне серце зігрівають лише доходи від трасляції його тупих серіальчиків, де українців виставляють придуркуватими селюками. Як українці могли вибрати керманичем цього зрадливого малороса??? НЕ УЯВЛЯЮ!!!
22.01.2022 10:41 Відповісти
22.01.2022 10:43 Відповісти
О, пля воин проснулся, илья муромец.
22.01.2022 10:51 Відповісти
22.01.2022 10:54 Відповісти
Интересное кино получается. Издание "Украинская правда" опубликовало расследование, согласно которому Елена Зеленская с детьми и друзьями ездила на отдых на Сейшельские острова, где расслаблялась в отеле с персональним пляжем за 1000 долларов США в день. Расследование УП оставило открытым вопрос, ездил ли с семьей на Сейшелы сам Владимир Зеленский?

Учитывая, что Зеленский это тип мужа-подкаблучника (это извесно всему Офису президента и многим журналистам), вариант раздельного отдыха четы Зеленских выглядит весьма странно. Что там случилось?

Наши источники сообщают, что Зеленский на Сейшелах с первой леди был, но всего два дня. Летал он туда частным чартером. И вот это наиболее интересно.

Зеленский летал на Сейшелы чартером, той самой кампании, самолетом которой он летал в Оман. Припоминаете эту историю?

То есть, сенсация! Зеленский летал на Сейшелы и назад самолетом Медведчука! Что там нам рассказывают? Санкции? Угольное дело? Домашний арест?

Почему эту деталь не сообщила УП? Потому что ей этого не сказали, и намекнули что в эту сторону лезть не нужно. Кто? Те же, кто слил в прессу детали операции по "вагнеровцам". Британская МИ-6.

Зеленский крупно подставился вояжем на Сейшелы и западные союзники этим сразу же воспользовались. Опубликованное расследованте УП, это "китайское предупреждение", проще - шантаж. Это грубый намек ОП, что последний пазл этого узора находится в нужных руках и в любой момент он может быть опубликован.

Как эту информацию используют англичане и их союзники американцы? Да скоро увидим.

ТГ Печерский Холм
22.01.2022 11:04 Відповісти
22.01.2022 11:52 Відповісти
Це заклик до кого? До тих хто героїчно захищає країну в телевізорі і в ресторанах? Бо тих хто в Збройних силах закликати не треба)
22.01.2022 11:06 Відповісти
зєлєнскій і слів таких не знає - "Соборність"
22.01.2022 11:12 Відповісти
Його головні слова "какая разница".
22.01.2022 11:38 Відповісти
саборность - ета наявность саборов. А у наса многа етіх... саборов і церквєй.
22.01.2022 11:45 Відповісти
Главноє сохраніть культурноє наслєдіє - сватов.

Наступні покоління будуть прозрівати, як їх предки вибрали клоуна підщ час війни.
22.01.2022 11:44 Відповісти
Чому він (ЗЕ) не згадав, що 22 січня 14-го загинули Жизневський і Нігоян даруючи життя таким членограям як ЗЕ!?
22.01.2022 12:36 Відповісти
ЗЛН ПНХ!!!

А дальше разберемся.
22.01.2022 12:49 Відповісти
То покажи як , саме ти Зекретин ,захищати збираєшься - іди в військкомат там тебе зачекалися .
22.01.2022 13:02 Відповісти
Любители Зелёного говна - а вы вообще украинцы? Шоб выбрать такую падаль в президенты, а в РАДУ плечевых с окружных! Решили переплюнуть якутского скульптора - шо наше Г... ещё и говорит!
22.01.2022 13:32 Відповісти
Сводные батальоны , полки , бригады скомплектованные из ЧЛЕНОВ партий " слуг народа и зекоманды", ЕС -ПАПы, Батькивщины -ТЮВы, радикалов- вилоносцев Ляшко, ударовцев Кличкооо - 2, розумных Розумкова, смешковых Смешко, стратеги Гройсмана и К , голос+ самопомощь+гражданская позиция и т.д. во главе своих лидеров и руководящей ланки партий, стройными колоннами уже на марше по направлению к линии фронта, линии государственной границы для отражения масштабного наступления агрессора. ОРЗЖоповцев, мураевцев и последователей секты Шария решено использовать только для масштабного разминирования и прорыва проволочных заграждений. Членов партии " Свобода " решено использовать в виде заградительных отрядов позади всех наступающих колонн. ( на всякий случай) В Киеве на хозяйстве остаются " беспартийные" Яценюк, Аваков, Комаровский, Гордон и Савик Шустрый. НО ПАСАРАН. ( было бы смешно.. если бы не было так грустно)
22.01.2022 13:41 Відповісти
Сказав Зеленський і злив ще 11 млрд за місяць на асфальт (найдорожчий в історії України).
22.01.2022 14:35 Відповісти
ЗЕшоблу - В ОТСТАВКУ!!!!!!!!!!!!!!!
22.01.2022 15:31 Відповісти
Правильно.
24.01.2022 01:11 Відповісти
 
 