Школи Києва працюють у штатному режимі. На "дистанційку" відправлено 2 навчальні заклади та майже тисячу класів, - КМДА

Захворюваність серед школярів далека від критичних показників і столичні школи поки працюють у звичайному режимі.

 Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Київ наразі перебуває в жовтій карантинній зоні, а це означає, що всі школи працюють у стандартному режимі. В той же час, керівництво шкіл має приймати самостійне рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі або всієї школи – виходячи з ситуації із захворюваністю саме в закладі освіти. Зараз ми спостерігаємо зростання захворюваності і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока. Так, із 320 тисяч учнів та вчителів, хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі. На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах", – повідомив Валентин Мондриївський.

Також заступник голови КМДА зазначив, що в столиці роблять усе для упередження стрімкого розповсюдження вірусу.

"Голови районних адміністрацій отримали доручення посилити контроль за протиепідемічними заходами в школах. Є чіткий регламент з прибирання та дезінфекції, а також вимоги щодо доступу у приміщення співробітників і учнів. Нагадуємо батькам, що задля упередження розповсюдження захворюваності просимо уважніше ставитися до здоров’я дітей і при перших ознаках респіраторного захворювання залишати їх вдома та робити тест на коронавірус", – зауважив Мондриївський.

Беглуздя! Зараз дуже багато хворіють дітей та педагогів. Класи один за одним ідуть на самоізоляцію. Не вистачає вчителів, щоб замінити захворівших колег, решта колег розриваютья читаючи онлайн та очно, а ще заміняючи хворих педагогів. Скільки ще чекати: толку від цього навчання нема все рівно. Ще й школи мінують кожен день...
