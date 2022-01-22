Школи Києва працюють у штатному режимі. На "дистанційку" відправлено 2 навчальні заклади та майже тисячу класів, - КМДА

Захворюваність серед школярів далека від критичних показників і столичні школи поки працюють у звичайному режимі.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Київ наразі перебуває в жовтій карантинній зоні, а це означає, що всі школи працюють у стандартному режимі. В той же час, керівництво шкіл має приймати самостійне рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі або всієї школи – виходячи з ситуації із захворюваністю саме в закладі освіти. Зараз ми спостерігаємо зростання захворюваності і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока. Так, із 320 тисяч учнів та вчителів, хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі. На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах", – повідомив Валентин Мондриївський.

Також заступник голови КМДА зазначив, що в столиці роблять усе для упередження стрімкого розповсюдження вірусу.

"Голови районних адміністрацій отримали доручення посилити контроль за протиепідемічними заходами в школах. Є чіткий регламент з прибирання та дезінфекції, а також вимоги щодо доступу у приміщення співробітників і учнів. Нагадуємо батькам, що задля упередження розповсюдження захворюваності просимо уважніше ставитися до здоров’я дітей і при перших ознаках респіраторного захворювання залишати їх вдома та робити тест на коронавірус", – зауважив Мондриївський.

