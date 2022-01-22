Крим ніколи не повернеться в Україну, а Путін заслуговує на повагу, - глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах

Голова ВМС Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах сумнівається, що Україні вдасться повернути тимчасово окупований Крим. Він також вважає, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.

Про це він заявив на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав Шенбах.

Він також зазначив, що Україні, аби вступити в НАТО, необхідно відповідати усім вимогам Альянсу. Наразі це неможливо через окупацію.

"Принаймні окупований Донбас російською армією або тими, кого вони називають ополченцями", - сказав віцеадмірал.

Щодо Грузії, то її членство в Альянсі Шенбах, чомусь, вважає нерозумним, хоча вона відповідає всім критеріям.

"Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія відступила від них", - сказав глава ВМС.

При цьому він зазначив, що в НАТО не повинні давати Росії право голосу. Він вважає, що мета Владіміра Путіна - не "маленька смужка української землі", а розкол Євросоюзу та відновлення поваги, "якої він, ймовірно, навіть заслуговує".

"Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання", — сказав голова ВМС Німеччини.

