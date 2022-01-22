УКР
Крим ніколи не повернеться в Україну, а Путін заслуговує на повагу, - глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах

Крим ніколи не повернеться в Україну, а Путін заслуговує на повагу, - глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах

Голова ВМС Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах сумнівається, що Україні вдасться повернути тимчасово окупований Крим. Він також вважає, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.

Про це він заявив на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав Шенбах.

Він також зазначив, що Україні, аби вступити в НАТО, необхідно відповідати усім вимогам Альянсу. Наразі це неможливо через окупацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не поверне окупований нею Крим, а санкції завдають лише збитків, - віцепрем'єр Словаччини Сулик

"Принаймні окупований Донбас російською армією або тими, кого вони називають ополченцями", - сказав віцеадмірал.

Щодо Грузії, то її членство в Альянсі Шенбах, чомусь, вважає нерозумним, хоча вона відповідає всім критеріям.

"Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія відступила від них", - сказав глава ВМС.

При цьому він зазначив, що в НАТО не повинні давати Росії право голосу. Він вважає, що мета Владіміра Путіна - не "маленька смужка української землі", а розкол Євросоюзу та відновлення поваги, "якої він, ймовірно, навіть заслуговує".

Також читайте: Вимагаємо публічного спростування словацьким міністром Суликом своїх висловлювань, - МЗС України

"Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання", — сказав голова ВМС Німеччини.

Також читайте: Віцепрем'єр Словаччини Сулик назвав "особистою думкою" свою заяву щодо окупованого РФ Криму

Фрицы вообще обнаглели.
22.01.2022 11:40
Пи**ун -твоя фамилия, голова ВМС Німеччини.
22.01.2022 11:39
как были немцы гнильем так гнильем и остались
крепко же совок вбил в их головы тезис "вы виновны"
22.01.2022 11:41
Фашисти
22.01.2022 16:35
Германия показывает своё истинное лицо?
Или это )I(опа, они у них похожи.
22.01.2022 16:37
дежавю, собственно...все как в 39-ом...русские с немцами и союзник в азии...Британия берет опеку над восточно-славянской страной... Италия заигрывает с фюрером....звучат лозунги о превосходстве рассы...."Gott mit uns", но теперь в исполнении гундяева...вот вам и цикличность истории
22.01.2022 16:46
А Германия в НАТО вступила когда объединилась с ГДР или намного раньше? А? Ну да, и оружие давай Украине нельзя, а то перекроет газ... Все ясно.
22.01.2022 17:31
Німцям подобається ідея створення союзу Берлін-Москва-Пекін, тобто німецькі технології, російська сировина, китайське виробництво та збут.Зараз крутяться, як вуж на пательні, бо бояться США і не хочуть втратити російську колонію. США цього не допускають зараз, але чи вдасться цьому завадити залежить від України.
22.01.2022 17:53
Чистокровный ариец. Прямо как с фотохроник второй мировой

22.01.2022 19:05
после немецкой шлюхи, что еще ожидать от поганой немчуры. все они продажные твари.
22.01.2022 18:42
Фашист грьобаний. Жаль мій дід твоїх родичів не прикокошкав.
22.01.2022 19:33
Да пошел он на х! Там в германии уже половина арабов, а плодятся они со страшной скорость! Так что скоро германии не будет, будет исламистское государство! Пусть туда смотрит, гитлеровский попутчик кремлевского *****
22.01.2022 19:38
похоже, что Германия с Россией таки строят вместе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Четвертый рейх . ну, что же, по крайней мере они хоть не прикидываются "братушками", и открыто показывают что они враги.
22.01.2022 20:27
Мысль о "великой Германии" ещё будоражит умы немцев или вы думаете,что они забыли унижение прошлого века.Весь их пацифизм ,это лицемерное прикрытие своей долгосрочной политики.Они давно бы показали свои зубки,если бы не боялись,что американцы наматают их кишки им на голову.Бриты видимо первые,кто понял гнилую сущ и отвалили из этого говносоюза.
22.01.2022 20:31
ждем-с нового пакта типа "Молотова - Риббентропа", о разделах сфер влияния в Европе между "правильными арийцами".
22.01.2022 20:40
Грабли так грабли,потом будут пуговицы у амеров просить.
22.01.2022 20:54
Фашисти і рашисти легко знайшли спільну мову, як і в минулому столітті!
22.01.2022 20:35
