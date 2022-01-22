Ми повинні знайти в собі сили зберегти українські землі і повернути те, що вкрав у нас Путін, - Яценюк
Голова Київського Безпекового Форуму, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави" закликав українського президента і владу усвідомити, що тільки в єдності наша сила, тільки в об’єднанні насправді сильний український дух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київського Безпекового Форуму.
"У нинішні часи необхідно продемонструвати високу об’єднаність і високу мудрість. Закликаю українського президента і владу так само усвідомити, що тільки в єдності наша сила, тільки в об’єднанні насправді сильний український дух", - заявив Яценюк.
Зазначається, що круглий стіл ініційований Київським Безпековим Форумом 22 січня, у День Соборності.
Яценюк подякував учасникам круглого столу: "Ви знайшли в собі сили, розум і мудрість прийти сюди, зібратися, незважаючи на те, що тут представники різних політичних сил, різних громадських рухів, різних експертних середовищ. Хоча ми всі різні, але ми всі єдині".
"Ми всі єдині в тому, що ми усвідомлюємо: найвища цінність – це наша держава", - наголосив він.
Голова КБФ підкреслив, що історичний досвід України вказує на те, що більш ніж 100 років тому українці знайшли в собі сили зібрати українські землі: "Зараз ми повинні знайти в собі сили зберегти українські землі і повернути те, що вкрав у нас Володимир Путін".
"На наш з вами історичний вік припали найбільші виклики для України. І, з одного боку, це високий виклик, а з іншого - висока відповідальність. І це великий шанс для кожного з нас проявити себе", - наголосив він.
"Росія готує масштабний наступ на українську державу. І настільки, наскільки ми об’єднані всередині, наскільки українська нація сильна і згуртована, - настільки і в Путіна буде більше страху перед Україною", - підкреслив голова КБФ.
Він наголосив, що українська армія – це запорука української безпеки: "Українська нація, яка захищає свою країну єдиним об’єднаним словом і духом, – це запорука того, що ми збережемо Україну".
"Ми пройдемо і ці випробування. Ми обов’язково переможемо. Україна вистояла і вистоїть, і Україна переможе", - підкреслив він.
"Переконаний, що і через 100 років наші нащадки будуть відзначати День Соборності з повернутими землями Криму, Донецька і Луганська", - сказав голова КБФ.
Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.
Сколько денег выделили , перечислили (!!!) и какой результат в км/ доллар получили . Толи спистили гроши , толи слухи ???
по этому анализу можно и судить - хороший ли Яценюк управленец или просто халатный пиарщик или просто вор
Вот как строили при Каддафи - даже перегоревшую лампочку надо было предъявить комиссии на списание - иначе считалось сворованым .
Если Яценюк надеялся на прокуроров , полицию и судей- то заранее понимал , ЧТО ДЕНЬГИ РАЗВОРУЮТ ?
Думать надо ДО , а НЕ ПОСЛЕ
Плохой хозяин .
ЕСЛИ ТАК, то Вы плохой хозяин
ЭтоБЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ И КОНТРОЛЬ ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ С НАЧАЛА И ДО КОНЦА. И деньги выделяются поэтапно , после очередной проверки . Но всего этого не было , т к хотелось в мутной воде рыбку поймать
А Яценюк пошёл руководить государством . Так Ваш аргумент- не аргумент .
Завтра и строители не будут делать АКТЫ СКРЫТЫХ РАБОТ и чем это завершиться?
Во всех проблемах Украины виноваты ПЕРВЫЕ ЛИЦА , которые на удивление уходят с постов богатыми людьми .
https://ifr.treasury.gov.ua/ua/pro-golovne-upravlinnya/polozhennya-pro-golovne-upravlinnya
Шо ви ото нам тут "тень на плетень" наводите? Вас як послухати так усі такі дурні та безпомічні...
Є проєкт є прийомна коміссія якщо є невідповідність проєкту, роблять акт по відхиленням (недоробкам, зловживанням) та подають до суду, а там вже по результатам розслідування або не заплатять або заплатять не повністю, або кримінальну їм пришпандорять - винним та задіяним за розтрату (бо гроші ж частями виділяються), або штраф і зобов'яжуть доделать.
https://novynarnia.com/2017/08/10/nabu-nazvalo-sim-osib-yakim-povidomleno-pro-pidozru-u-spravi-pro-rozkradannya-koshtiv-zi-stini/
пусть знающим украинцам объяснят.
А 73% только шоу , пока деньги Беня тащит 😀😀😀
Може ще переміряти кількисть цементу у стовпчиках?!
1. питання - був лі откат з першого траншу?
Если в Украине 10 тысяч коррумпированных судей и других НЕТ - Яценюк лично должен был сидеть во всех судах?
Он делал то, что было возможно с той реальностью, которая была.
Юношеский максимализм...
Зараз терміново планують будувати подібне вздовж кордону з Беларусью.
Скільки вкрадено? Не маю інформації, но хочь шось побудовано. Будували трошки при Яценюку, набагато більш при Гройсмані, та добудували вже зараз.
Но- такова жизнь.
Свою землю я не отдам!
Если говорить о танкоопасных направлениях, то речь пойдет о Сумах и Харькове. Черниговщину я не рассматриваю из-за огромного количества рек и небольшого количества мостов, которые смогут выдержать 40 тонн, то есть выдержать танки. Если подорвать 5 мостов, которые там присутствуют, то это собьет темп наступления российской армии. А для россиян первые три дня будут очень важны. Россия понимает, что на этот раз Запад будет достаточно мощно реагировать на агрессию, и поэтому им в течение 72 часов нужно будет занять как можно больше территорий без уличных боев. Это такой совковый комплекс, когда военные боятся уличных сражений. По этой причине россияне в 2014 году ни в Донецк, ни в Луганск не вошли, хотя у них была такая возможность. Потому что у офицеров, имеющих советскую подготовку, на уровне подкорки зашит тезис - уличных боев избегать. Это тянется с того момента, когда советская армия понесла огромные потери при взятии Берлина и Варшавы во время Второй Мировой войны.
А по чем там газ для Украины сегодня - 900$ ? А для Europe 260-300$...
'Реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу не просто продолжаются уже месяц, а достигли почти 30,4 млн кубометров на сутки'.
Пуля в лоб? Вперед орлы, а я за вами, я смело постою за вашими спинами ...
Одразу після цього вони зачистили її від українців і всього українського.
І провели "референдум на багнетах" про приєднання до радянської росії.
Стародубщина дала Україні багато відомих людей, в тому числі і вихідців з козацької старшини. Вона досі окупована- в складі Брянської обл.росії.
Урок не вивчено- через 100 років те саме в Криму
Але гаспада малароси всерівно будуть робити саботаж ...
Строем, с левой ноги, песню "Яценюк украл мирриард долларов!" за-пе-вай!