Ми повинні знайти в собі сили зберегти українські землі і повернути те, що вкрав у нас Путін, - Яценюк

Голова Київського Безпекового Форуму, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави" закликав українського президента і владу усвідомити, що тільки в єдності наша сила, тільки в об’єднанні насправді сильний український дух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київського Безпекового Форуму.

"У нинішні часи необхідно продемонструвати високу об’єднаність і високу мудрість. Закликаю українського президента і владу так само усвідомити, що тільки в єдності наша сила, тільки в об’єднанні насправді сильний український дух", - заявив Яценюк.

Зазначається, що круглий стіл ініційований Київським Безпековим Форумом 22 січня, у День Соборності.

Яценюк подякував учасникам круглого столу: "Ви знайшли в собі сили, розум і мудрість прийти сюди, зібратися, незважаючи на те, що тут представники різних політичних сил, різних громадських рухів, різних експертних середовищ. Хоча ми всі різні, але ми всі єдині".

"Ми всі єдині в тому, що ми усвідомлюємо: найвища цінність – це наша держава", - наголосив він.

Голова КБФ підкреслив, що історичний досвід України вказує на те, що більш ніж 100 років тому українці знайшли в собі сили зібрати українські землі: "Зараз ми повинні знайти в собі сили зберегти українські землі і повернути те, що вкрав у нас Володимир Путін".

"На наш з вами історичний вік припали найбільші виклики для України. І, з одного боку, це високий виклик, а з іншого - висока відповідальність. І це великий шанс для кожного з нас проявити себе", - наголосив він.

"Росія готує масштабний наступ на українську державу. І настільки, наскільки ми об’єднані всередині, наскільки українська нація сильна і згуртована, - настільки і в Путіна буде більше страху перед Україною", - підкреслив голова КБФ.

Він наголосив, що українська армія – це запорука української безпеки: "Українська нація, яка захищає свою країну єдиним об’єднаним словом і духом, – це запорука того, що ми збережемо Україну".

"Ми пройдемо і ці випробування. Ми обов’язково переможемо. Україна вистояла і вистоїть, і Україна переможе", - підкреслив він.

"Переконаний, що і через 100 років наші нащадки будуть відзначати День Соборності з повернутими землями Криму, Донецька і Луганська", - сказав голова КБФ.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.