Ми повинні знайти в собі сили зберегти українські землі і повернути те, що вкрав у нас Путін, - Яценюк

Голова Київського Безпекового Форуму, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави" закликав українського президента і владу усвідомити, що тільки в єдності наша сила, тільки в об’єднанні насправді сильний український дух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київського Безпекового Форуму.

"У нинішні часи необхідно продемонструвати високу об’єднаність і високу мудрість. Закликаю українського президента і владу так само усвідомити, що тільки в єдності наша сила, тільки в об’єднанні насправді сильний український дух", - заявив Яценюк.

Зазначається, що круглий стіл ініційований Київським Безпековим Форумом 22 січня, у День Соборності.

Яценюк подякував учасникам круглого столу: "Ви знайшли в собі сили, розум і мудрість прийти сюди, зібратися, незважаючи на те, що тут представники різних політичних сил, різних громадських рухів, різних експертних середовищ. Хоча ми всі різні, але ми всі єдині".

"Ми всі єдині в тому, що ми усвідомлюємо: найвища цінність – це наша держава", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум проводить національний круглий стіл "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Голова КБФ підкреслив, що історичний досвід України вказує на те, що більш ніж 100 років тому українці знайшли в собі сили зібрати українські землі: "Зараз ми повинні знайти в собі сили зберегти українські землі і повернути те, що вкрав у нас Володимир Путін".

"На наш з вами історичний вік припали найбільші виклики для України. І, з одного боку, це високий виклик, а з іншого - висока відповідальність. І це великий шанс для кожного з нас проявити себе", - наголосив він.

"Росія готує масштабний наступ на українську державу. І настільки, наскільки ми об’єднані всередині, наскільки українська нація сильна і згуртована, - настільки і в Путіна буде більше страху перед Україною", - підкреслив голова КБФ.

Він наголосив, що українська армія – це запорука української безпеки: "Українська нація, яка захищає свою країну єдиним об’єднаним словом і духом, – це запорука того, що ми збережемо Україну".

"Ми пройдемо і ці випробування. Ми обов’язково переможемо. Україна вистояла і вистоїть, і Україна переможе", - підкреслив він.

"Переконаний, що і через 100 років наші нащадки будуть відзначати День Соборності з повернутими землями Криму, Донецька і Луганська", - сказав голова КБФ.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.

армія рф (18507) вторгнення (380) путін володимир (24642) росія (67283) Яценюк Арсеній (2577) Київський безпековий форум (170)
Топ коментарі
+15
"Стіну" на кордоні біля Харкова побудували, за частину грошей, які вкрали підрядчики - відбувають покарання. Оббріхували довго Яценюка за "стіну", бо вона не вигідна агресору росії. Зараз "Стіну" будують по всьому периметру, побудували аналогічну в Естонії, Литві, Латвії і Польщі від Білорусі.
22.01.2022 12:55
+10
знову виперд з касапських нужників?
22.01.2022 12:55
+9
Для того щоб не крали є в нас ціла армія прокурорів, поліції, судів та інші надзорні інстанції, а Яценюк був тоді прем'єром і внього були зовсім інші функції.
22.01.2022 13:03
тот неловкий момент, когда "кролик" смелее главаря вмс хермании
22.01.2022 12:33
Сеня гражданин Канады.
22.01.2022 12:36
знову виперд з касапських нужників?
А меня , как хозяйку , интересует ГДЕ СТЕНА ЯЦЕНЮКА ?

Сколько денег выделили , перечислили (!!!) и какой результат в км/ доллар получили . Толи спистили гроши , толи слухи ???

по этому анализу можно и судить - хороший ли Яценюк управленец или просто халатный пиарщик или просто вор
22.01.2022 12:42
"Стіну" на кордоні біля Харкова побудували, за частину грошей, які вкрали підрядчики - відбувають покарання. Оббріхували довго Яценюка за "стіну", бо вона не вигідна агресору росії. Зараз "Стіну" будують по всьому периметру, побудували аналогічну в Естонії, Литві, Латвії і Польщі від Білорусі.
22.01.2022 12:55
Значит не смог Яценюк организовать строительство стены так , чтобы не крали ? ( об остальных политиках пока не говорим)
Вот как строили при Каддафи - даже перегоревшую лампочку надо было предъявить комиссии на списание - иначе считалось сворованым .
22.01.2022 13:00
Для того щоб не крали є в нас ціла армія прокурорів, поліції, судів та інші надзорні інстанції, а Яценюк був тоді прем'єром і внього були зовсім інші функції.
22.01.2022 13:03
ОБЩЕЕ - ЗНАЧИТ НИЧЬЁ
Если Яценюк надеялся на прокуроров , полицию и судей- то заранее понимал , ЧТО ДЕНЬГИ РАЗВОРУЮТ ?
Думать надо ДО , а НЕ ПОСЛЕ
Плохой хозяин .
22.01.2022 13:08
Я не писав общее, я написав, що кожен займається своїми справами. Яценюк не має права лізти туди, де не його компетенція. Це компетенція правоохоронних і контролюючих органів. Для цього побудована система державних інтитутів, то на московія царь всея робить все, що йому вздумається.
Вы , когда дома готовите еду , тоже оставляете ее на проверку домашним - посолено , доварено , дожарено ?

ЕСЛИ ТАК, то Вы плохой хозяин
Ні. В мене їду вдома готовить дружина і я її не контролірую, бо навіть не розбираюся, що потрібно ложити, наприклад в голубці. Я займаюся іншими справами. Кожен виконує свою роботу. Декржслужбовці мають свої функціональні обовязки і їх притримуються. Зайдіть на сайт Кабінета міністрів України і подивіться його обовязки і там Ви не знайтете, що він особисто перевіряв діяльність того чи іншого підприємства. Для цього є спеціальні органи. А ще Вам напишу точніше, що прем'єр і не має права лізти у справи субєктів господарювання, у ниї є свої статути, свої ліцензії, свої спеціалісти і контроль - від податкової до прокуратури. Прем'єр збирає міністрів, проводить наради, намічає основні напрямки діяльності країни і кожен міністр їх виконує. Ще вносить законопроекти в Раду, створює і виконує бюджет держави...
Да шо Вы говорите ??????
ЭтоБЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ И КОНТРОЛЬ ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ С НАЧАЛА И ДО КОНЦА. И деньги выделяются поэтапно , после очередной проверки . Но всего этого не было , т к хотелось в мутной воде рыбку поймать
Софійко! Саме так роблю я Оце тільки що смажив оладки Перших дві дав дружині - вона дочці зараз дов"язує кардиган Сказала що "їстівні" І так буває дуже часто - і коли борщ варю і їнші страви готую - їмо ж разом!
Но Вы же не профессиональный повар и в ресторан работать не идёте .
А Яценюк пошёл руководить государством . Так Ваш аргумент- не аргумент .
Завтра и строители не будут делать АКТЫ СКРЫТЫХ РАБОТ и чем это завершиться?
Ви тільки що сказали правильні речі, що Яценюк прийшов керувати державою, точніше Кабінем міністрів, а не компанією, яка на замовлення будувала проект "Стіну". А це різні речі.
Софійко! Це різні рівні! Міністр - організатор політики міністерства а не виконроб І не голова технічної комісії Його завдання - організація всього процесу - розподіл функцій керівників і фінансових потоків Решту роблять підлеглі!
‼️‼️‼️Доверять и ПРОВЕРЯТЬ .
Во всех проблемах Украины виноваты ПЕРВЫЕ ЛИЦА , которые на удивление уходят с постов богатыми людьми .
А в тюрму садять тих хто ставить підписи в актах виконаних робіт!
Ця софійка навіть не кухарка, це просто кремлядь без мізків: Яценюк не може бути прокурором, слідчим, та він і не суддя !
Не "наїжджай" без діла! Тебе я не знаю а її знаю багато років І вона так проукраїнськи виступає що тобі до неї далеко! А те що у деяких моментах у неї погляди з моїми розходяться - так і ти ж з жінкою у вживанні спецій чи зелені "розходишся"! Я люблю селеру і кінзу а моя дружина їх не любить - так мені на розлучення подавать?
Серьозно? А "Акти прийому" згідно проекта та оплати хто підписує?
Акти прийому підписують виконавці, замовник -Прикордонна службі і виконавець - будівники.
Угу, угу - а чиї то службовці, коміссії, і хто стоїть як назірающий і у кого вся відповідальність?
ЯЦЕНЮК наверно не в курсе , функций ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 😀😀
Пані Софія,Яценюк, Гройсман, сьогодні Шмигаль та інші знають які функції має казначейство, бо контролюють їх діяльність. Але саме головне, що прем'єр не виконає обов'язки головних управлінь казначейств, ці обовязки виконують згідно наказів ці спеціалісти. Він навіть не має права притягнути їх до кримінальної відповідальності, якщо вони щось порушать, для цього в державі створені спеціальні органи. Як приклад дам Вам ссилку на одне управлення казначейства, а вони фактично однакові.
https://ifr.treasury.gov.ua/ua/pro-golovne-upravlinnya/polozhennya-pro-golovne-upravlinnya
Яка вона пані😉 курва вона
"Він навіть не має права притягнути їх до кримінальної відповідальності, якщо вони щось порушать..."

Шо ви ото нам тут "тень на плетень" наводите? Вас як послухати так усі такі дурні та безпомічні...
Є проєкт є прийомна коміссія якщо є невідповідність проєкту, роблять акт по відхиленням (недоробкам, зловживанням) та подають до суду, а там вже по результатам розслідування або не заплатять або заплатять не повністю, або кримінальну їм пришпандорять - винним та задіяним за розтрату (бо гроші ж частями виділяються), або штраф і зобов'яжуть доделать.
Станом на 2019 рік на реалізацію проекту Стіна на українсько-російському кордоні Державна прикордонна служба вже витратила 1,3 млрд грн.Про це розповів прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Стіна повинна була обійтися державі в 4 мільярди гривень. Проект планували завершити в 2018 році, проте через недостатнє фінансування зробити це планують у 2021 році. 1,3 мільярда гривень, які вже витратили на будівництво, виділяються з державної програми Заходи щодо інженерно-технічного облаштування кордону, а також додаткових джерел фінансування."З 1 березня в Харківській і Луганській областях та інших ділянках, де дозволяє стан грунту, поновилися інженерні роботи", - сказав він. Раніше в ДПС заявляли, що проект Стіна на кордоні з РФ реалізований на 30%. При цьому на ділянці в Харківській області реалізація проекту майже завершена і вже показала свою надзвичайну ефективність. Ідея так званого Європейського вала з'явилася в 2014 році за часів прем'єрства Арсенія Яценюка. На етапі обговорення проект викликав критику з боку експертів, які піклувалися скоріше за все про безпеку росії, а не України. Протяжність всього сухопутного українсько-російського кордону становить 1,974 тис. км. У серпні 2016 року прокуратура Чернігівської області звинуватила посадовців одного з державних підприємств у розкраданні коштів в ході будівництва фортифікаційниї споруд на кордоні з росією. В цілому НАБУ за підозрою в розкраданні при будівництві об'єкта затримало 8 осіб і це ті, які безпосередньо займалися будівнийтвом "Стіни"
22.01.2022 13:20
Та це дуже просто, дядя. На все, що є правда Вам відповість пан Гугл, знаєжте такого? Я дам всього одну ссилку, решту запитуйте в нього. Але для особо видатних знавців договорних відносин повідомлю, що у всіх починаннях є замовник, це наприклад керівники якоїсь ділянки прикордонної служби і будівники, які будуть будувати, наприклад "Стіну". Вони складають кошторис (до цього проводять тендер), підписують договір, в якому все перераховують. А вже після цього напрвляються кошти на ті рахунки і суми, які вказані в договорах. По закінченню робіт, вони приймаються і їм перераховуються кошти за виконану роботу і там два підписанта, один від прикордонників, другий від будівників. Там ще можуть бути субпідрядники.І чому там має бути премєр? Таких договорів в нас мільйони, то там має бути премєр чи президент?
https://novynarnia.com/2017/08/10/nabu-nazvalo-sim-osib-yakim-povidomleno-pro-pidozru-u-spravi-pro-rozkradannya-koshtiv-zi-stini/
22.01.2022 13:38
Там не так в воровстве дело, как в том что у страны реально не было денег. Их просто не выделили на строительство в достаточном объеме.
Об этом я написала в первом комменте - были ли деньги на счету ?


пусть знающим украинцам объяснят.

22.01.2022 14:51
То Яценюк,замість керуваня економікою країни (з чим він блискуче впорася!) повинен був рахувати/переміряти кожен метр дроту?
Може ще переміряти кількисть цементу у стовпчиках?!
Для цього є служби , котри контролюють кожну гривню на усіх етапах будівництва .
22.01.2022 14:53
Не говори ерунды!
Если в Украине 10 тысяч коррумпированных судей и других НЕТ - Яценюк лично должен был сидеть во всех судах?
Он делал то, что было возможно с той реальностью, которая была.
Юношеский максимализм...
А как вы думаете,если сейчас стороят "стену Яценюка" в 17(семнадцать!!!!) РАЗ ДОРОЖЕ,чем ее строили при Яценюке?
22.01.2022 14:54
Вчора у новинах розповіли, що проєкт "Стіна" нарешті добудован. Добудован у вздовж всього кордону з РФ, на напрямку півострова Крим та вздовж всього кордону з Пріднестров'ям.

Зараз терміново планують будувати подібне вздовж кордону з Беларусью.

Скільки вкрадено? Не маю інформації, но хочь шось побудовано. Будували трошки при Яценюку, набагато більш при Гройсмані, та добудували вже зараз.
22.01.2022 13:15
22.01.2022 12:44
І цим довго обкакували Яценюка і з морковкою за ним бігали антимайданівці і працівники ДАЇ януковича, де вони зараз? І за 20 мільярдів доларів США розповсюдили брехню, бо боялися Яценюка і по цей день бояться. А скільки було фейків про Чечню, що він там воював і вбивав чеченців. А виявилося брехнею, а чеценців там вбивали московити, які себе назвали русскими.
22.01.2022 14:14
22.01.2022 15:21
22.01.2022 12:51
22.01.2022 12:49
Но- такова жизнь.
Свою землю я не отдам!
22.01.2022 12:49
22.01.2022 12:49
22.01.2022 12:52
22.01.2022 13:18
22.01.2022 12:58
22.01.2022 13:04
Насколько вероятен озвученный Владимиром Зеленским сценарий, и являются ли новые поставки топлива Россией в ОРДЛО сигналом к тому, что Россия готовится напасть, "Апострофу" рассказал https://charter97.org/ru/news/2022/1/22/451977/ военный обозреватель Михаил Жирохов.

Если говорить о танкоопасных направлениях, то речь пойдет о Сумах и Харькове. Черниговщину я не рассматриваю из-за огромного количества рек и небольшого количества мостов, которые смогут выдержать 40 тонн, то есть выдержать танки. Если подорвать 5 мостов, которые там присутствуют, то это собьет темп наступления российской армии. А для россиян первые три дня будут очень важны. Россия понимает, что на этот раз Запад будет достаточно мощно реагировать на агрессию, и поэтому им в течение 72 часов нужно будет занять как можно больше территорий без уличных боев. Это такой совковый комплекс, когда военные боятся уличных сражений. По этой причине россияне в 2014 году ни в Донецк, ни в Луганск не вошли, хотя у них была такая возможность. Потому что у офицеров, имеющих советскую подготовку, на уровне подкорки зашит тезис - уличных боев избегать. Это тянется с того момента, когда советская армия понесла огромные потери при взятии Берлина и Варшавы во время Второй Мировой войны.
22.01.2022 13:10
22.01.2022 13:10
22.01.2022 13:20
22.01.2022 13:21
22.01.2022 13:25
22.01.2022 13:28
22.01.2022 13:37
22.01.2022 13:35
А по чем там газ для Украины сегодня - 900$ ? А для Europe 260-300$...

'Реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу не просто продолжаются уже месяц, а достигли почти 30,4 млн кубометров на сутки'.
22.01.2022 14:25
22.01.2022 13:46
"Мы все", это кто?
22.01.2022 13:56
22.01.2022 14:16
22.01.2022 14:18
22.01.2022 15:23
22.01.2022 14:20
22.01.2022 14:23
22.01.2022 14:28
Одразу після цього вони зачистили її від українців і всього українського.
І провели "референдум на багнетах" про приєднання до радянської росії.
Стародубщина дала Україні багато відомих людей, в тому числі і вихідців з козацької старшини. Вона досі окупована- в складі Брянської обл.росії.
Урок не вивчено- через 100 років те саме в Криму
22.01.2022 16:22
Ми повинні знайти в собі сили зберегти українські землі і повернути те, що вкрав у нас Путін, - Яценюк Джерело:

Але гаспада малароси всерівно будуть робити саботаж ...
22.01.2022 16:25
22.01.2022 17:36
22.01.2022 21:12
29.01.2022 09:35
Ну-как, говнометатели, смирно!
29.01.2022 11:57
