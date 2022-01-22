За добу від COVID-19 в Києві померли 13 осіб, виявлено 1 744 нових випадки. Серед захворілих 203 дитини, - Кличко. КАРТА
У Києві виявили за минулу добу 1 744 хворих на коронавірус, 13 людей померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"1 744 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 13 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 426 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 352 201", – повідомив Кличко.
Захворіли минулої доби: 970 жінок віком від 18 до 90 років та 571 чоловік віком від 18 до 86 років. А також 92 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 111 хлопчиків від 1 до 17 років.
Серед тих, хто померли: 9 жінок від 69 до 90 років, 4 чоловіки від 53 до 81 року.
До лікарень столиці госпіталізували 46 хворих на коронавірус та 142 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 476 людей. Загалом коронавірус подолали 330 506 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 371, у Деснянському – 265 та в Дніпровському районі – 190 випадків", – зазначив Кличко.
