11,48 із 32,33 млрд грн: в умовах загрози російського вторгнення третина проведених минулого тижня тендерів припала на асфальтування, - ЗМІ ТАБЛИЦЯ

З 15 по 21 січня в "Прозорро" опубліковано результати 94 тис. закупівель на загальну суму 32,33 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

На асфальтування доріг провели тендери на 11,48 млрд грн, це 36% від закупівель по всій Україні (у тому числі в структурі "Укравтодору" 10,55 млрд грн, місцеві органи влади 0,93 млрд грн).

Далі видання публікує таблицю з десяткою підрядів, які заслуговують особливої уваги: 

11,48 із 32,33 млрд грн: в умовах загрози російського вторгнення третина проведених минулого тижня тендерів припала на асфальтування, - ЗМІ 01
11,48 із 32,33 млрд грн: в умовах загрози російського вторгнення третина проведених минулого тижня тендерів припала на асфальтування, - ЗМІ 02
11,48 із 32,33 млрд грн: в умовах загрози російського вторгнення третина проведених минулого тижня тендерів припала на асфальтування, - ЗМІ 03
11,48 із 32,33 млрд грн: в умовах загрози російського вторгнення третина проведених минулого тижня тендерів припала на асфальтування, - ЗМІ 04

+41
Не...вешать это слишком гуманно для зеленого стада....его нужно закатывать в асфальт...
22.01.2022 12:51 Відповісти
+38
Таки да. Повторю еще раз. Зеленое чмо на 2022 год не заказало украинскому "Лучу" ни одного экземпляра ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается. Хотя по оценкам тех же американцев у нас очень неплохие свои системы ПТРК, способные встречать врага на больших расстояниях. И "Луч" их успешно экспортирует.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
22.01.2022 12:58 Відповісти
+26
Пане Зеленськия, а ви точно президент України. Чи ви так активно дороги будуєте, замість підготовки до оборони, щоб "братушкам-окупантам" було зручніше їхати по хорошому асфальту. А то в них техніка древня, що навіть від маленької ямки колеса і гусениці можуть повідлітати нафіг.
22.01.2022 12:54 Відповісти
22.01.2022 12:51 Відповісти
в условиях угрозы расейского вторжения, для зеленского и его шоблы - главное это отдых и деребан бюджета, с выводом миллиардов в свои офшоры.
А чтобы зебилы не волновались - им видосик снимут, про шашлычки и "не смотри вверх!"
22.01.2022 13:25 Відповісти
Под видом особенно ямочного ремонта вы не подумали, что просто проводится минирование? Нехай, если шо, кацапы едут)) Латку всегда видно и позже ещё раз провести ямочный ремонт, чтоб достать мины, если уже не пригодятся по назначению.
Не догадались?)
22.01.2022 14:15 Відповісти
главное, не допустить выезда из Украины.
Во времена Сагайдачного, Сирка, Наливайко, оборотней и предателей не стреляли, не вешали и на кол не сажали. Их тупо топили в болоте, чтобы даже после казни тело его не видеть.
Хорошие были времена. (c) gorlis_gorsky
22.01.2022 17:22 Відповісти
"Хватит наживаться на войне!"
22.01.2022 12:52 Відповісти
Напевно будут асфальтувати дороги на сході, щоб російським танкам було краще їхати.
22.01.2022 12:52 Відповісти
Найбільший тендер на дорогу вздовж азовського узбережжя в бік Таганрогу.
22.01.2022 12:57 Відповісти
шоссе М-14: Одесса-Мелитополь-Новоазовск (оккупирован) с выходом на Таганрог (рашка)

это для рашиского "сухопутного коридора" ?
22.01.2022 13:26 Відповісти
та взагалі таке враження складається, що зеленкуваті роблять все можливе, аби рахоголовим у разі гарячого конфлікту було легше дістатися ойропи...
22.01.2022 13:23 Відповісти
нехай будують, потім дельту будуть повертати
22.01.2022 12:52 Відповісти
и вонючие ноги им в рот
22.01.2022 12:55 Відповісти
22.01.2022 12:54 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/1/22/451977/

А те 7 тысяч тонн топлива, которые завезли на Донбасс нельзя считать маркером наступления. Дело в том, что масштабных складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов на территории оккупированного Донбасса нет, и они завозятся с колес. То, о чем сообщило ГУР МО, это тот минимум, который необходим для учебной подготовки. Сейчас стартовал так называемый зимний период обучения, и на всех полигонах, которые находятся на оккупированных территориях, идет подготовка и слаживание боевых частей. Да и объемы топлива не столь велики, чтобы вести боевые действия. Фактически, это заправка 300 танков в день. Они смогут ездить, но не воевать. Когда танки воюют, то расход топлива в разы больше. Поэтому я лично не считаю, что они готовятся к наступлению. Для наступления нужно, чтобы топливозаправщики шли вереницей. Но этого мы пока не видим.
22.01.2022 12:56 Відповісти
Зато у нас зеленая пошесть страну защищать не собирается.

22.01.2022 13:00 Відповісти
22.01.2022 12:58 Відповісти
за наступної, Української, влади уся ця Зеля Ностра буде за закОном відповідати та відбувати покарання..
22.01.2022 12:58 Відповісти
Сбегут. Или, что вероятнее, буду фальсифицировать выбоы и цепляться за власть зубами и когтями. Я еще в 2019 писал, что эти добровольно не уйдут и януковощ на их фоне покажется образцом добродетели.
22.01.2022 13:27 Відповісти
Це говорить тільки про те, що Зєля - ****, продажна шкура ,як і його оточення....Ви ще будете пробачення просити у тих людей, які створили ракетну програму і такі корисні і необхідні військові речі..З асфальтованими дорогами воювати краще, правда??? Тільки повний дибіл не вкладає гроші в військову галузь, яка є дуже прибуткова і що саме основне життєво необхідна..А зараз буде стерво дякувати за кожен патрон іноземцям....
P.S....Зєля як і його виборці - Сміття...
22.01.2022 12:59 Відповісти
Кому що. Українці готуються захищати Україну, а криворізький прораб спеціально зариває державні кошти в російський бітум, щоб не витратили на армію, на ракети "Нептун". Так 73%?
22.01.2022 13:01 Відповісти
Хотели мозги у тебя украсть, но не нашли... Оказалось, что ты говорящий желудок...
22.01.2022 13:06 Відповісти
зе клоунам похер.....бабло не пахнет !!!
22.01.2022 13:02 Відповісти
До Зеленского ни одна власть не строила вообще ничего, только трёп, трёп, трёп! А тут пришёл "клован" и строит дороги, гад. Ату!!! Ату его!
22.01.2022 13:08 Відповісти
Пішов звідси, лапоть. Не%уй шастать.
22.01.2022 13:11 Відповісти
Ну да, ну да. Как "строит" ООО "Автомагистраль-Юг" хорошо написано в материалах уголовного дела, которое почему-то, с легкой подачи "своего" генпрокурора легло под сукно. Ещё один фигурант списка, "Онур констракшен интернешенел", ещё круче. Это не "строительство", это просто отмывание денег в лучших традициях итальянской мафии. Та тоже что-то "строила", не без этого.
22.01.2022 13:18 Відповісти
22.01.2022 14:44 Відповісти
22.01.2022 13:08 Відповісти
Загрозы были, есть и будут. Дороги, артерии экономики. А без экономики не будет ни оружия, ни что самое главное ЛЮДЕЙ, желающих защищать своё государство.
22.01.2022 13:09 Відповісти
Еще одна про%№андовка мишки подляка.
22.01.2022 13:12 Відповісти
Глупо и плоско, креативнее нужно. И за что вам деньги платят.
22.01.2022 13:25 Відповісти
Ты что дешевка, думаешь стараться будут для ботов подляка?
22.01.2022 13:28 Відповісти
22.01.2022 14:46 Відповісти
Я не в коей мере не защитник зелёных. Я о том, что без развития государства, не будет кому его защищать. Вспомните Манергейма. В первую очередь создать жизнь, которую захотят защищать.
22.01.2022 15:08 Відповісти
Ага. Создают. Воруют бешено средства на дорогах и чтобы найти новые деньги повышают постоянно прямые и непрямые налоги. Уровень цен и тарифов хорошо отражает эту жизнь.

22.01.2022 15:16 Відповісти
Так у нас на всём воруют. Сколько на поставках в армию украли и ещё украдут? Им не принципиально на чём красть.
22.01.2022 15:26 Відповісти
Вранье. Так у нас еще не воровали никогда. Зеля даже рецидивисту вору Яныку и то фору дал.
22.01.2022 15:28 Відповісти
логічно. на патронах тока барига міг збагатися раз в 200
22.01.2022 13:11 Відповісти
Ага.

22.01.2022 14:47 Відповісти
Интересно, зачем ему восьмёрка?
22.01.2022 15:11 Відповісти
Спросите при встрече
22.01.2022 15:17 Відповісти
Вранье. Я лично был свидетелем его приездов и его охраны. С женой Пороха разговаривал на открытии центра. Самыми параноидальными у нас были Овощ и сейчас Шут. А по размерам охраны Зеля уже переплюнул труса Овоща.
22.01.2022 15:32 Відповісти
Ага, Ксюша и "не видел". Так и хочется сразу напомнить классика - "Ну и дура".
22.01.2022 16:00 Відповісти
Ага, все вы сразу "дочери" как спалитесь, буквенный.
22.01.2022 17:13 Відповісти

Когда оно приезжало к нам в город, к окнам не разрешали подходить в прилегающих домах, а вы спросит

ой, ли?! так уж и запрещали?!
см. ролик на ютубе.

https://www.youtube.com/watch?v=6kzFlT82yQs https://www.youtube.com/watch?v=6kzFlT82yQs


в 2018 Порох приезжал в Николаев и выступал на БАМ-е. в ролике видно, как по Ингульскому мосту свободно ездят транспортные средства и стоят люди, а это метров 100 максимум от места его выступления. я был с другой стороны, там где расположен пешеходный (старый) Ингульский мост, ограничивающий акваторию бывшего завода им. 61 Коммунара.
22.01.2022 17:13 Відповісти
Зайцев из-под фар стрелять!
22.01.2022 15:18 Відповісти
На цьому найлегше гроші відмивати.
22.01.2022 13:13 Відповісти
Так от чому 26 років в Україні дороги не робились!!! Геніально!
22.01.2022 13:17 Відповісти
"геніально" що вас, подоляцьких курв, турбують дороги під час війни,а не Армія і не обороний заказ.Але троляки ,російські танки та снаряди не знають де хата троляки ,а де - патріота, не врятують твою родину ,твоїх дітей тролячі гроші.
Тварини ,запроданці.
Теж стосується і тролів казаламордіі,потенційне гарматне м,ясо .
22.01.2022 13:24 Відповісти
А должно было уйти на гречку, консервы и туалетную для армии диванных вояк!
22.01.2022 13:21 Відповісти
другой армии нет?
22.01.2022 13:25 Відповісти
Так он начальник снабжения этой самой армии диванных вояк.
22.01.2022 13:27 Відповісти
Там новая порция дерьма для тебя подоспела -зекрыса хвастается,что кацапня считает его силачом и крепким орехом
22.01.2022 13:30 Відповісти
Для меня только один силач в Украине - сывочолый гетьман, спасший половину донбасса и тысячи военных, несколько военных складов. После него Турчинов и Яценюк. А лучший прокурор в истории, не сложно догадаться кто - Луценко!
22.01.2022 14:57 Відповісти
На початку вторгнення маладая ********* продовжить красти з борту літака, переводячи собі всі залишки з держ.рахунків.
22.01.2022 13:24 Відповісти
Когда псковские десантники будут высаживаться на крещатике - гундосый зеля и его свора 95 квартала все равно будут проводить тендеры на свои фирмы и грабить бюджет до последней минуты!!!!

закон о антисемитизме ж принят! в израиль его выпустят
22.01.2022 13:27 Відповісти
Ублюдки и вредители 🤦
22.01.2022 13:28 Відповісти
Зимой закатают в асфальть миллиарды и будет всем счастье... особенно тем дятлам что 73%
22.01.2022 13:35 Відповісти
...заради президентської програми «Велике будівництво» Україна досі закуповує білоруський бітум. За https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-medvedchuk-i-vorobey/31264448.html інформацією видання «Схеми», після того як стартувала ця програма, імпорт бітуму виріс на 85 відсотків - це рекордний показник за всю історію незалежної України. Його купують переважно у трьох підприємств, два з яких є державними, а одне контролює близький до Олександра Лукашенка олігарх Микола Воробей.
22.01.2022 13:35 Відповісти
а шо вы хотели?! А вдруг грязь? Как кацапоармия будет продвигаться? Зесрань готовит дороги братушкам.
22.01.2022 13:36 Відповісти
Ночью из США двумя бортами транспортной авиации Пентагона в Киев прибыли ПЗРК Стингер...,на РАБссии празник...
22.01.2022 13:37 Відповісти
Тендеры в январе на ямочный ремонт? Им что, срочно нужно было распилить деньги?
22.01.2022 13:38 Відповісти
Дороги надо строить и асфальтировать. Кровеносная система государства. Пусть по ним перемещаются украинские войска, что же им, в грязи барахтаться. И да, экономика важна, люди должны работать и получать деньги.
П.С. Можно подумать, эти деньги потратят на оборону, как же.
22.01.2022 13:43 Відповісти
Редактор сайту «Наші гроші» та давній автор ZN.UA, https://zn.ua/ukr/author/yuriy-nikolov Юрій Ніколов розповідає, чому кожна гривня, вкладена у «Велике будівництво» мала принести економіці п'ять гривень, а принесла - лише 96 копійок.
https://zn.ua/project/velykebudivnytstvo/ ЯК ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО СТАЛО ВЕЛИКИМ КРАДІВНИЦТВОМ
22.01.2022 13:51 Відповісти
Ага, особенно в январе, когда мороз и снег на улице и орда стоит на границе, срочно нужно было вкладывать деньги в ямочный ремонт.
22.01.2022 14:06 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/FJhGuuRXwAUITg0?format=jpg&name=large
22.01.2022 15:03 Відповісти
Ця реальна державна зрада відбувається на наших очах вже третій рік. Що, не можна побудувати ракети? Дай бог, як не ************, то потім їх можна вигідно продати. Ні, пилять посилення бабло, а потім швиденько звалять закордон.
22.01.2022 13:58 Відповісти
Ну, якщо звернути увагу що вартість усіх робіт по дорогам зросла в декілька раз від минулих років, то стане зрозуміло звідки в Зеленського фанатична одержимість дорогами.
22.01.2022 14:05 Відповісти
враги и предатели торопятся урвать побольше денег! Сейшелы с ялтами ждут!
22.01.2022 14:06 Відповісти
Чтобы мокши до Киева с комфортом доехали.
22.01.2022 14:10 Відповісти
В таблице забыли указать хлеб - соль и оральные презервативы - Зе шобла готовится встречать братьев ( до их появления нужно надежно затаритьКоломойского- может Зе перепадёт ).. Редкий олигофрен, считаетчто армии не нужна логистика. Все , на всех площадках делает, что бы у Украины были проблемы- за то всегда с любой.
22.01.2022 14:12 Відповісти
По технологии, асфальтирование дорог в плохую погоду - запрещено! Но какая разница, ведь вся суть большой стройки от опг квартал95 - украсть как можно больше денег из бюджета!
22.01.2022 14:13 Відповісти
Так уже даже на Г+Г показывали сюжет, как верхний слой асфальта укладывали прямо на выпавший снег. Плевать они хотели на технологии.
22.01.2022 14:29 Відповісти
Я был сам свидетелем когда клали в ливень накануне сильных морозов.
22.01.2022 15:23 Відповісти
Главное освоить. Самое интересное, что сейчас частники на стройках такое же творят (имею в виду строительные комплексы и серьезных застройщиков). Мы заканчивали фасадные работы уже по морозам, честно предупредили, что стоять оно не будет. Нам ответили, что они знают, но им гораздо дешевле сдать объект, а потом его ремонтировать, чем задержать сдачу. Вот такой вот дебилизм.
22.01.2022 15:46 Відповісти
Зашибись. Это для рашистских танков? Потому что для наших весь год не закупалось топливо. Его осталось 17% от норм мирного времени.
Тендеры обьявили только в августе, а в ноябре почти все отменили. Спасибо ЗЕ и те кто его выбрал
22.01.2022 14:30 Відповісти
Как же хочется надавать по сусалам этому великому строителю! Со стороны выглядит так, будто он тайком попросил ***** ввести войска и ледя тайком печет кошерный хлеб. Соли слава Богу у детей разжились из меню. Ко встрече готов.
22.01.2022 14:32 Відповісти
На Розкрадання, аби не на Захист
22.01.2022 14:34 Відповісти
Нет слов! Ипаный оманский осел
22.01.2022 14:43 Відповісти
взлетно-посадочные полосы для российских самолетов нужны. да и танки по раскисшей земле плохо едут.
22.01.2022 14:45 Відповісти
Все делается очень просто! Собираем наглое зеленое шобло и распологаем на первой линии обороны! Пусть асфальтом отстреливаются.))))
22.01.2022 17:00 Відповісти
это называется - зепридрастизм
22.01.2022 20:19 Відповісти
 
 