11,48 із 32,33 млрд грн: в умовах загрози російського вторгнення третина проведених минулого тижня тендерів припала на асфальтування, - ЗМІ ТАБЛИЦЯ

З 15 по 21 січня в "Прозорро" опубліковано результати 94 тис. закупівель на загальну суму 32,33 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

На асфальтування доріг провели тендери на 11,48 млрд грн, це 36% від закупівель по всій Україні (у тому числі в структурі "Укравтодору" 10,55 млрд грн, місцеві органи влади 0,93 млрд грн).

Далі видання публікує таблицю з десяткою підрядів, які заслуговують особливої уваги:

Читайте також: За два останніх роки в Україні освітили майже 1 300 км трас, - "Укравтодор"







