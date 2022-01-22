Німеччина поки не планує постачати зброю до України, - міністр оборони ФРН Ламбрехт

Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв'ю Welt, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Ламбрехт підтвердила, що Німеччина дотримується своєї політики не постачати летальної зброї до зон конфлікту. За її словами, Німеччина підтримує Україну іншими засобами.

"Польовий госпіталь буде переданий у лютому, включаючи необхідне навчання, при співфінансуванні Німеччини у розмірі 5,3 мільйонів євро. Ми також поставили апарати штучної вентиляції легень. І ми лікуємо тяжко поранених українських солдатів у наших шпиталях Бундесверу. Тож ми підтримуємо Київ. Тепер ми маємо зробити все можливе для деескалації. Постачання зброї зараз марні - така думка федерального уряду", - сказала Ламбрехт.

Міністр заявила, що Німеччині докладає всіх зусиль, щоб запобігти російському вторгненню.

"Коли прямо біля кордону з Україною зосереджено понад 100 тисяч російських солдатів, це надзвичайно загрозлива ситуація. Ми стривожені, бачимо небезпеку і робимо все можливе, щоб їй запобігти", - сказала вона.

Ламбрехт також заявила, що Росія не має права вето щодо вступу будь-якої країни до НАТО та не може заперечувати членство східноєвропейських країн в Альянсі.

"Будь-яка суверенна держава, яка розділяє наші цінності, може подати заявку на членство. Проте поза цими червоними лініями є велике бажання західної сторони вести переговори з Росією та враховувати її інтереси", - сказала вона.