Німеччина поки не планує постачати зброю до України, - міністр оборони ФРН Ламбрехт

Німеччина поки не планує постачати зброю до України, - міністр оборони ФРН Ламбрехт

Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв'ю Welt, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Ламбрехт підтвердила, що Німеччина дотримується своєї політики не постачати летальної зброї до зон конфлікту. За її словами, Німеччина підтримує Україну іншими засобами.

"Польовий госпіталь буде переданий у лютому, включаючи необхідне навчання, при співфінансуванні Німеччини у розмірі 5,3 мільйонів євро. Ми також поставили апарати штучної вентиляції легень. І ми лікуємо тяжко поранених українських солдатів у наших шпиталях Бундесверу. Тож ми підтримуємо Київ. Тепер ми маємо зробити все можливе для деескалації. Постачання зброї зараз марні - така думка федерального уряду", - сказала Ламбрехт.

Міністр заявила, що Німеччині докладає всіх зусиль, щоб запобігти російському вторгненню.

"Коли прямо біля кордону з Україною зосереджено понад 100 тисяч російських солдатів, це надзвичайно загрозлива ситуація. Ми стривожені, бачимо небезпеку і робимо все можливе, щоб їй запобігти", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крим ніколи не повернеться в Україну, а Путін заслуговує на повагу, - глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах

Ламбрехт також заявила, що Росія не має права вето щодо вступу будь-якої країни до НАТО та не може заперечувати членство східноєвропейських країн в Альянсі.

"Будь-яка суверенна держава, яка розділяє наші цінності, може подати заявку на членство. Проте поза цими червоними лініями є велике бажання західної сторони вести переговори з Росією та враховувати її інтереси", - сказала вона.

Топ коментарі
+27
Думаю всем понятно что Германия уже не может быть на переговорах как нейтральный посредник
22.01.2022 13:12 Відповісти
+26
Та мыуже поняли что Немци купленные с потрахами - позорная Германия ...
22.01.2022 13:07 Відповісти
+24
Винесу в якості коментаря свій пост на цю тему:

Нацистську Німеччину виплекала більшовицька Московія.
Рашистську Московію плекає та підтримує Німеччина як покуту за своє нацистське минуле?
.
Британські літаки з військовою допомогою облітали територію Німеччини. Траєкторія тих польотів може нарешті відкрила очі - хто така ФРН та її роль у вирощуванні світового монстра - Московії? Німці покаялися за нацизм, наступним буде - їх відповідальність за "рашизм".
І це вже стає зрозумілим.
.
Так, вражаючі економічні досягнення Німеччини співіснують з глибокими психологічними травмами, які зазнала німецька нація за розв'язання двох світових воєн та вбивство десятків мільйонів людей.

На жаль, подібної винуватості не відчувають більшовистсько-комуністичні режими та їх неокомуністичні нащадки, які знищили по світі людей більше, аніж нацисти.

Навіть - більше, саме комуністи сприяли приходу нацистів до влади та спільно з Німеччиною розв'язали WWII, а потім, на спинах жертв розв'язаної ними ж війни опинилися в стані жертви агресії та переможця.

Етнопсихологія німецької нації, її психологічні архетипи очевидно ретельно вивчалися кремлівцями. Почуття вини німцями усіляко роздмухувалась Москвою, яка врешті-решт трансформувалась у їх винуватість перед одноособово москвитинами, які уміло використовуючи культ «Побєдобєсія» перейняли на себе роль єдиної жертви Війни на теренах СССР та єдину націю-переможницю у розв'язаній ними ж війні.
Ця німецька винуватість вилилась у пряму економічну підтримку диктатур Східної Європи та СССР (проєкт «газ - труби», будівництво заводів, комбінатів, тощо).

Як наслідок, німецька допомога тим людожерливим комуняцьким режимам продовжила їх існування, що фактично означало прихильність ФРН репресіям проти власних народів всередині цих режимів, а особливо - СССР, а також радянському агресивному курсу.

Єдиною спадкоємицею СССР визнає себе Московія.

Потурання агресивним діям СССР з боку Німеччини перейшло до потурання війнам, які розв'язує нині Московія.

Хибне почуття винуватості німців перед Московією має нівелюватися тією обставиною, що режим Кремля - це ніщо інше, аніж відображення їх власного нацистського минулого, а бажання «зрозуміти Путіна» - це політика вмиротворення Гітлера 30-з рр ХХ століття.

Винуватість повоєнної Німеччини у тому, що вона відіграла вирішальну роль у вирощуванні на кордонах Вільного світу кривавого монстра в особі імперської Московії та продовжує її активно підтримувати.

З яких причин? Архіви ШТАЗІ, чиї співробітники тотально шпигували за політиками ФРН, вивезені в Москву містять багато чутливих відомостей, що дає можливість ними маніпулювати й керувати.

Німеччина фінансує московітські проєкти з продажу в Європу нафти й газу, дозволяючи московітам перетворювати нафту й газ у зброю, танки й ракети, які погрожують не тільки Україні, але й Євросоюзу та вільному світові.

Лицемірна Німеччина закликає не давати озброєння «сторонам конфлікту» чудово розуміє, що військова потуга озброєної до зубів (не в останню чергу за економічної допомоги Німеччини) Московії неспівставима з можливостями України.

Таким чином Німеччина в який раз у своїй історії стає посібником спроб знищення України як держави, українців - як нації. І це потрібно усвідомити й визнати!

Така поведінка Німеччини не тільки ганьбить її владу але й примушує задуматися - на кого німці працюють, чому та які невидимі зв'язки-ниточки пов'язують їх з ФСБешним Кремлем.
.
22.01.2022 13:08 Відповісти
Коментувати
22.01.2022 14:39 Відповісти
Нужно поднимать вопрос репараций за ВМВ. Греция - поднимала, Польша - поднимала, можно и Украине пощекотать нервы Германии.
22.01.2022 14:43 Відповісти
Бажано ще подивитись на рахунки, які відкрив вам #уйло, у Дойче банку…
22.01.2022 14:43 Відповісти
Я вам нарисую возможное будущее Германии с таким подходом реалполитик.Германия расколота сегодня на ФРГ и ГДР ментально.Запуск СП завяжут на промордовских немцев так,що денежки будут капать в карман лояльных к Мордору политиков.С помощью этих денежек они захватят большинство в Бундестаге.Дальше иакой как этот адмирал,который говорил,що Крым никогда не вернётся в Украину,путём переворота захватит власть в Германии.Сторонники ФРГ объединятся и дадут бой адмиралу оттеснив его в столицу ГДР Дрезден,откуда адмирал попрсит помощи у Пуйла о военной поддержке.Ну дальше всё по накатанному як було в Крыму и вуаля здравствуй новая Берлинская стена.Як вариант
22.01.2022 14:44 Відповісти
На мою думку Німеччина в майбутньому має наміри повернути собі "ісконно німецькі Померанію і Сілезію", які є зараз польськими Поможем і Дольним Шльонськом". Ну і зробити це в союзі з ординською московією. Іншого пояснення дій швабів я не знаходжу.
22.01.2022 15:33 Відповісти
Думается мне что слитая русней "переписка" между франицией германией и рахостаном, где гансы с французами типа поддерживают Украину - ,всего лишь операция прикрытия гебней своих агентов
22.01.2022 14:50 Відповісти
Нормально так. Кацапи (не самі звичайно) дали по морді дойчланду у 1945, потім дали канфєтку (об'єднання Німеччин), а тепер просто раком поставили і мають..
22.01.2022 14:58 Відповісти
Фюрер хоть и гад, каких мало в истории, но был идейным врагом, а не гопником и сейчас он в гробу переворачивается каждый день глядя на гнусную алчность потомков
22.01.2022 15:02 Відповісти
Що？ Навіть Шмайсерів не дадуть？ От @уки！😀😀😀😀
22.01.2022 15:10 Відповісти
На мою думку Німеччина в майбутньому має наміри повернути собі "ісконно німецькі Померанію і Сілезію", які є зараз польськими Поможем і Дольним Шльонськом". Ну і зробити це в союзі з ординською московією. Іншого пояснення дій швабів я не знаходжу.
22.01.2022 15:16 Відповісти
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!
Німці залишились фашистами !
22.01.2022 15:28 Відповісти
германия - БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ ПРОСТИТУТКОЙ У раши!!!!! АМИНЬ!!!!!!
22.01.2022 15:33 Відповісти
Предлагаю вернуть Германии этот госпиталь и насыпать им те 5,3 миллиона евро мелкими монетами. Пусть, скоты, подавятся своими подачками и засунут себе их в газпромовскую трубу.
22.01.2022 16:20 Відповісти
Пора Германию, и Францию выкинуть из переговоров из Нормандского сходняка.

Толку там не будет пока там эти продажные страны которые заигрывают с оккупантом Росией.

Формат нужно сделать Великобритания, США, Украина, можно подключить Польшу и Рашка. Где ни будь в Стамбуле.
22.01.2022 16:57 Відповісти
Генерал ВСУ Кривонос поведал о плане России по "молниеносному захвату" Украины

По оценке военного, Москва обойдётся одной лишь авиацией, чтобы напасть на Украину и превратить в своего вассала.
22.01.2022 17:20 Відповісти
"вести переговори з Росією та враховувати її інтереси "?????

поверить не могу...Это точный перевод??? какие интересы раши они собрались учитывать?? по уничтожению Украины??
ох и твари.
В суд на них надо подвать. Уже сейчас! за пособничество терроризму.
22.01.2022 17:27 Відповісти
Ну это слова холуёв, а не лидеров.
Только холуи принимают решения с оглядкой на своего хазяина
22.01.2022 18:36 Відповісти
В августе-сентябре 1939 Союз поддержал Германию , пришло время ей отдавать долги.
22.01.2022 20:54 Відповісти
зеленкой и йодом помогут, если что.
но потом, и это не точно
