9 192 78

Вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж була у 2014 році, - Аваков

Вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж була у 2014 році, - Аваков

Вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж була у 2014 році.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України у 2014-21 роках Арсен Аваков під час Національного круглого столу з нагоди Дня Соборності України, проведеного під егідою Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБФ.

"Сьогодні вже весь світ переконався, що скажена собака путінського режиму будь-якої миті може зірватися з ланцюга здорового глузду", - сказав він.

"Тоді у нас дуже невеликий вибір: або нащадки згадуватимуть нас як тих, які не змогли опанувати власні емоції і амбіції, не змогли побачити різницю між життєво-важливим і дріб’язковим, тих, хто легковажно поставився до свого місця та ролі в історії, або – ми залишимося у біографії України поколінням, яке захистило Україну під час найтяжчих випробувань", - наголосив Аваков.

Він підкреслив, що ми досягли межі, після якої немає куди відступати.

Читайте також: Київський безпековий форум проводить національний круглий стіл "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Для тих, хто вважає, що ситуація спокійна і немає ніякої новини, наведу декілька цифр, які мені стали відомі. Довжина державного кордону, вздовж якого розташовані недружні до України сили, з вересня збільшилася на 1083 кілометри. Це не новина, але це потребує належної відповіді, якої немає", - наголосив ексміністр внутрішніх справ.

"Наразі біля кордонів України розміщено 54 батальйонно-тактичні групи збройних сил Росії. Це понад 100 тисяч професійних військових", - сказав він.

"На мою думку, вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж в 2014 році", - підкреслив Аваков.

"Нехай ризики, про які ми говоримо, не реалізуються, але бажаєш миру – готуйся до війни. Часу на об’єднання мало, але критично важливо цей час не згаяти", - резюмував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми повинні знайти в собі сили зберегти українські землі і повернути те, що вкрав у нас Путін, - Яценюк

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.

Топ коментарі
+13
Хочется нагадати пану Авакову і про Ріфмастера, і про реформу поліці ї, і про Кагарлик, і про те, як він залишився на посаді міністра . Але ж пан Аваков, я так розумію, мріє знов очолювати і керувати. А може досить?
22.01.2022 13:39 Відповісти
+10
22.01.2022 13:39 Відповісти
+8
То йди ще пане Рюкзаков, послужи Бені, як зробив це у 2019 році. Мстився Порошенко за рюкзаки сина? Донищував разом з "квартальцями" поліцію? Донищив, там вже залишилися тільки рознощики повісток і виконавці провокацій проти опозиції.
22.01.2022 13:47 Відповісти
Сортувати:
Правильно, бо тоді Пуйло не знало, яка буде реакція заходу.
Тепер знає, що максимум - це імпорт телефонів заборонять.
22.01.2022 13:18 Відповісти
я бы не преуменшал действие санкций...все таки рубль не на пустом месте упал более чем в два раза
22.01.2022 13:52 Відповісти
і шо, якісь народні волнєнія почались?)
Пенсійний вік підняли, тепер він більший ніж середня тривалість життя кацапа, пенсії урізали)
22.01.2022 17:36 Відповісти
12:49 , 22 січня 2022


40 грн/літр: експерти попередили українців про подорожчання пального.
22.01.2022 13:23 Відповісти
У Харкові сталась пожежа в навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. . Про це повідомляє https://t.me/dsns_telegram/3637 пресслужба ДСНС.

Пожежа почалась сьогодні о 10:00.

Як повідомили в ДСНС, було виявлено сильне задимлення, а в 10:30 виявлено осередок пожежі на горищі.
22.01.2022 13:25 Відповісти
яке відношення до теми,мурон?
22.01.2022 13:43 Відповісти
ДУМАЙ!
22.01.2022 13:52 Відповісти
ну там же кузница судейских и ментовских кадров рыгов и зелебенцев
22.01.2022 13:53 Відповісти
Дивно, до поліція віднеслися до своїх обов'язків як зрадники, захотіли всього і відразу тим паче батьки були виродками, що грабують та грабували країни так як займали державні посади
22.01.2022 13:27 Відповісти
Для тех кто надеется, что с ****** хуже не будет, будет, но это потом, если сбудутся розовые сны *****, а пока, если оно вторгнется в Украину, будет совсем худо и будет полная разруха. Поэтому единственный правильный выбор для всего народа Украины посылать ***** на хрен и бороться.
22.01.2022 13:29 Відповісти
Нема чим боронитись і нашим керманичам насрати на оборону.
Тер. оборона боєздатна більше на папері ніж у реальному житті!!!
Скільки зроблено тирів та стрельбищ для тренувань та яка їх доступність?
Чи є можливість потрапити до тих тирів та стрельбищ у пересічних громадян за символічну платню?
Наскільки урегульована законодавчо право на опір і застосування вогнепальної зброї?
Наскільки доступна зброя для самозахисту від оккупанта та бандюків?
22.01.2022 14:28 Відповісти
Відповідно до статті 65 Конституції
України захист Вітчизни, незалежності та
територіальної цілісності України, шанування
її державних символів є обов'язком громадян
України
22.01.2022 15:12 Відповісти
а які обовязки держави перед громадянами???? не згадаєш????
22.01.2022 15:46 Відповісти
Це ви мені навіщо написали?
Я пишу що держава (клоуни - держслужбовці) не опікується захистом громадян та своїх теренів.
А ви мені пишете статтю про громадянські обов'язки? Ви в доброму гуморі, ви трезвий чи не дуже?
Може ви слугам про їхні обов'язки нагадаєте?
22.01.2022 18:31 Відповісти
Слова вірні та для клоунів нічого не варті,вних у голові Харків уже окупований!
22.01.2022 13:29 Відповісти
не знаю ким шановний пане Аваков.
за 8 років можна було озброїти наші ВСУ,
НАШОЮ!!!
наголошую, НАШОЮ зброєю!!!!
от тільки ви з порохом, а тепер величайший з своїм шоблом
ніяк не знайдуть такого керівника ВСУ та укроборонки, який
би заказав, виготував та поставив нашу зброю в ВСУ
а то у всіх, генералів, керівників, міністрів, які мали б займатися
озброєнням армії ростуть котеджі, з,являються десятки квартир нерухомість за кордоном
з,являються дорогі машини, яхти,
а от, ****, достатнього озброєння, нормального одягу, доброго
харчування та соляри для армії, чомусь не вистачає.
в цьому, теж путін винен???
22.01.2022 13:31 Відповісти
до речі.
ми радіємо, що сша виділило 300 лямів
ще з миру по нитці хтось щось дає
при цему, зелене чмо дає добро укравтодору
взяти кредит на 20 ярдів,
а це 700 мільйонів доларів до вже (ОСВОЄНИХ) 5 мільярдів
це нормально в воюючій державі.
чи війна не для всіх?
22.01.2022 13:38 Відповісти
значит при порохе была зрада,а ща зрады нет?и "забирайте харьков" просто выдернули из контекста?
показати весь коментар
22.01.2022 14:03 Відповісти
22.01.2022 13:39 Відповісти
можна посилання на цю заяву?
22.01.2022 14:12 Відповісти
Можна.
https://www.youtube.com/watch?v=DWVyEENn6cw
22.01.2022 14:31 Відповісти
немає там такої заяви.є якась незрозуміла нарізка слів ведучої і міністра. а спитав тому, що Кулеба мабуть один з небагатьох професіоналів у банді зелених і почути щось подібне від фахового дипломата це нонсенс.
22.01.2022 14:39 Відповісти
А я вірю Експресо ,ще з часів Майдану цей канал ще жодного разу не збрехав, чого не скажешь про зелене керівницьтво. Немає сенсу порядному каналу компроментувати порядну людину,тим більш робити якісь нарізки. Ви десь чули що Кулеба спростував цей випуск новин,чи це висловлювання?
22.01.2022 14:48 Відповісти
там зовсім інший контекст.
22.01.2022 14:53 Відповісти
Ще раз питаю,випуск за 20 січня,ви чули спростування цього вислову?
И ще.То не единий канал що говорить про це. Наберить у Гугл цей вислів і побачите що то прогреміло на усю Україну,але таки спростувань ми не почули.
И ще, я не вірю людям що працюють з подонками накштаут Зе і його "команди",Кулеба як звісно член партии"слуги народу",там порядних людей немає.
22.01.2022 15:11 Відповісти
там немає такого вислову. не шукайте зради де її немає. і контекст там - нам своє робити, а ви (захід) реагуйте адекватно, а не відмазки ліпіть. і ми вас не будемо слухати, якщо побажання до нас будуть неадекватними.
22.01.2022 15:19 Відповісти
При цьому як Міністр Кулеба слабкий.
Експерти кажуть, що будь міністром Тарасюк, або Огризко, або Гріщенко, то Лаврову булоб дуже незручно.
22.01.2022 16:27 Відповісти
Слухайте,такий вислів є, і це передає не одне СМІ,це росповсюджено по усьому просторі України, на ховайтесь від правди,страусіна позиція не врятує. Ось вам ще одне з шановних новинних сайтів,котрий чесно освітлював новини з перших дней Майдану, один з небагатьох ,до речі, де дається дослівно те ,що сказав Кулеба. Там прямо з перших строк-" Ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів ..."
Не треба дуже прив,язуватися до людини ,котра співпрацює с покидьками.
https://lb.ua/news/2022/01/20/503526_kuleba_mi_budemo_znovu_platiti.html
22.01.2022 22:03 Відповісти
пардон, але контекст тут саме той. що я зазначив вище.
23.01.2022 03:02 Відповісти
Ну і який подтекст? Як можна виграти війну не проливаючи крові?Тим більш без допомоги партнерів? Хіба що здатися без бою. Не проливають кров лише уклоністи. Оговорочка по Фрейду?
От вам і увесь"контекст" перекреслений. Люди не дурніші за вас.
23.01.2022 03:33 Відповісти
23.01.2022 09:34 Відповісти
Зрозуміло.Ше один зелеадепт,котрий "проти зеленського" ,але голосував за його.
Ви мабуть мали надію що я ссилочку не дам.
23.01.2022 12:47 Відповісти
доволі дивні як для адекватної людини висновки...
як і посилання, тлумачення якого дужу і дуже сумнівне.
23.01.2022 12:52 Відповісти
Та невже,для вас Єкспрессо ,LB, 5 канал, то сумнівні канали.Г+Г дивитися? Кулеба як і ви бачить варіант безкровної війни? Це мабуть встати перд путлером на коліна.Тим війна і страшна ,що без крові не буває,і крові буде дуже і дуже багато, якщо нам не допоможуть міжнародні партнери,тому ставити їм умови і каверзувати може йолоп ,а не дипломат. Зе теж у тві среться із сенаторами США, "діпломатія по зеленські".Слава Богу що в нас є Порох.
23.01.2022 13:25 Відповісти
Хочется нагадати пану Авакову і про Ріфмастера, і про реформу поліці ї, і про Кагарлик, і про те, як він залишився на посаді міністра . Але ж пан Аваков, я так розумію, мріє знов очолювати і керувати. А може досить?
22.01.2022 13:39 Відповісти
Аваков бажає повернутися у велику політику, алеж знаючі люди кажуть, що він не претендує навить на посаду Премьєр-міністра, бо розуміє що непотягне.
22.01.2022 16:29 Відповісти
на провокативные вопроссы не отвечаю.
словоблудие, это грех
22.01.2022 13:40 Відповісти
Председатель КНР мог попросить российского президента Владимира Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады в Пекине, запланированной на зиму 2022 года. О просьбе на этот счет пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-22/ukraine-crisis-beijing-olympics-may-affect-russia-s-vladimir-putin-s-thinking Bloomberg со ссылкой на пекинского дипломата.
По его информации, китайский лидер стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту, и кризис в Европе - последнее, что ему нужно.
В связи с этим, как стало известно, МИД Китая подчеркнул важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии
22.01.2022 13:40 Відповісти
ху..ла час піджимає..

127 тисяч на кордоні в боєготовності 1.5 місяці не втримати
22.01.2022 13:47 Відповісти
руководитель Мониторинговой группы BlackSeaNews Андрей Клименко на своей странице в соцсети "Фейсбук" отмечает, что в течение 17 и 18 января 2022 года из Балтийского моря вышли сразу 6 больших десантных кораблей: 3 из Балтийского флота, 3 - из Северного. "Вы знаете, что Мониторинговая группа BlackSeaNews не разгоняет паники, а фиксирует факты. Вот новый интересный факт. В эти даты (17 и 18 января) они прошли проливы Большой Бельт - сначала балтийские, затем северные. Трио из Северного флота прибыло в Балтику за несколько дней до этого - 11 января. Если сегодня пройдут Ла-Манш, значит, скорее всего, к Средиземному морю", - отметил он. Позже украинский эксперт добавил, что траектория движения российских кораблей была опубликовано в британских СМИ, где также отмечают вероятность их движения в сторону Украины. При этом на борту десантных кораблей пехота может отсутствовать. Личный состав ВС РФ российские военные могут перебросить поездами.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/244708_1642688866
22.01.2022 14:18 Відповісти
Что будут делать эсминцы в случае российского вторжения с моря

Недавно мировые СМИ сообщали о проходе через Ла-Манш трех больших десантных кораблей, одного корвета и нескольких малых десантных кораблей Балтийского флота России. Некоторые эксперты связывают эти действия с возможным вторжением российского флота на юг Украины - десантной операцией на отрезке между Одессой и Николаевом. По мнению Чмута, хоть российский флот и может выставить для подобной операции до 5 тысяч личного состава и внушительное количество кораблей, подобная операция маловероятна, поскольку не может проводиться отдельно от других наступательных действий.

https://www.radiosvoboda.org/a/photo-amerykanski-korabli-v-sevastopoli/29786901.html
ФОТОГАЛЕРЕЯ:
Американські кораблі в Севастополі: вперше в українському порту (фотогалерея)

«Даже если Россия будет проводить учения в Черном море с кораблями Балтийского флота, для проведения десантной операции на юге Украины нужно очень много сил и техники. Тем более эта операция не является самодостаточной - она проводится для реализации чего-то большего. Например, для создания плацдарма на юге с целью дальнейшей оккупации страны. А для этого нужно применение всех видов вооружения, в том числе баллистических ракет, и наступление по другим направлениям. Например, с севера или с востока Украины», - говорит Чмут.
22.01.2022 14:22 Відповісти
3 з 4-Х

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%94%D0%9A-43&action=edit&redlink=1 БДК-43 «Минск»




102
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%94%D0%9A-58&action=edit&redlink=1 БДК-58 «Калининград»




110
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%94%D0%9A-100&action=edit&redlink=1 БДК-100 «Александр Шабалин»




130
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%94%D0%9A-61 БДК-61 «Королёв»


відправилось на самовбивчий рейд
22.01.2022 14:27 Відповісти
Нептунів майже немає, алеж є Піони та Гіацінти, яки ще з 2015-го тренуються знищувати десантні кораблі. Десантні кораблі малорухома ціль, а у морі немає оврагів та холмів. Два влучення з Піона знищують корвет. Ну нехай на великий транспортний піде три...

Холодне море не дуже для запливу морпехів урятувальних жилетах.
22.01.2022 16:38 Відповісти
То йди ще пане Рюкзаков, послужи Бені, як зробив це у 2019 році. Мстився Порошенко за рюкзаки сина? Донищував разом з "квартальцями" поліцію? Донищив, там вже залишилися тільки рознощики повісток і виконавці провокацій проти опозиції.
22.01.2022 13:47 Відповісти
22.01.2022 13:54 Відповісти
ТРИВАЄ війна гіБРИДНА..

https://www.facebook.com/oldym?comment_id=Y29tbWVudDo5ODQzODMxMTIxNTQzNzhfOTg0NTA4Nzg1NDc1MTQ0&__cft__[0]=AZV091J5wBeEvV00rJetEp3u-HG0EZbgaEQmLXv0e-aMkvewuN-HdiitJWAr4fskRkV2zH1DJoKpapxm9xkBTgWym133gQGr8tLe1TFCnCQzdrgePtxJqrB5K5Jk0U9iC_rv5yqS5qE0qnfcvm_3CpbK&__tn__=R]-R Oleksij Dymchenko

Те що сталося з даними сервісу "Дія" - закономірно, бо коли без конкурсу витратили гроші платників податків і софт розробляла EPAM, що афілійована з ВТБ (ФСБ), коли всі державні портали побудовані фахівцямі Kitsoft ,також без конкурса, та на російському octobercms, який при цьому не оновлювався (якщо б оновлювали - результат був той же).
Коли міністр цифрової деформації фєдоров каже "Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців".

Невже хтось очікував іншого результату.

Питання в іншому, коли Вискуб, Федоров та інші будут притягнуті до кримінальної відповідальності?
22.01.2022 14:00 Відповісти
https://www.facebook.com/arunninghacker?__cft__[0]=AZVJMkt0I1TcM7y02LBJD3tMzAiS9DxUDe5tk8jVVV2F0GhsR_YlaTMHfg_juaowESgAl5jndg4FV1bIP_fssafHURy-UnO7NA2jE_4s6-DyU4MvjWyBG0lAXqvCiB3OT60FPLcIpceLjBEeo98esSPI&__tn__=-UC%2CP-R Vlad Styran

https://www.facebook.com/arunninghacker/posts/295287219245687?__cft__[0]=AZVJMkt0I1TcM7y02LBJD3tMzAiS9DxUDe5tk8jVVV2F0GhsR_YlaTMHfg_juaowESgAl5jndg4FV1bIP_fssafHURy-UnO7NA2jE_4s6-DyU4MvjWyBG0lAXqvCiB3OT60FPLcIpceLjBEeo98esSPI&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·



Попередньо в мене підозра, що це контрольований злив даних, отриманих в рамках зламу KitSoft та його клієнтів (https://www.facebook.com/hashtag/attack13?__eep__=6&__cft__[0]=AZVJMkt0I1TcM7y02LBJD3tMzAiS9DxUDe5tk8jVVV2F0GhsR_YlaTMHfg_juaowESgAl5jndg4FV1bIP_fssafHURy-UnO7NA2jE_4s6-DyU4MvjWyBG0lAXqvCiB3OT60FPLcIpceLjBEeo98esSPI&__tn__=*NK-R #attack13 ). Надто багато нестикувань між наданими продавцем семплами.

tl;dr: Чи достатньо легітимно виглядає семпл "злама Дії" щоб його захотілося купувати для подальшого аналізу? Ні.

На Даркнет-форумах регулярно з'являються так звані "зклейки" даних з раніше зламаних джерел, які видаються продавцями за справжні результати свіжих операцій. Свідчити про такий "розвод" можуть розбіжності в форматах даних, низька репутація продавців на форумах, низька ціна дампів тощо.

Наприклад, SQL-вибірка користувачів з "утєчкі з Дії" поки виглядає як шахрайство в Даркнеті. Занадто багато імен громадян України починаються на "ФОП" та інші нестикування в дрібницях.


Проте, "вихідний код Дії" виглядає як OctoberCMS, тобто можливо це веб-сайт Дії, який розробляв підрядник. Також, з параметрів конфігурації, таких як IP-адресація та налаштування сервісів, схоже, що це розробницька або тестова версія сайту.

API Дії як такої в семплі ніде немає. Це легко перевірити, бо відкрита частина API опублікована в рамках Bug Bounty програми Дії.

JSON-семпл виглядає більш легітимно. Я не дуже активний користувач Дії, але поєднання в одній структурі даних інформації про геть різні аспекти діяльності людини (підприємництво, банківські реквізити та сімейний стан) трохи напружує. Проте, структура документів неоднорідна: таке враження, що вони були експортовані з геть різних джерел. Можливо це дамп з Redis, який якраз використовується для кешування різнорідних даних. Але не виключаю факту підробки.

Висновок: поки що звучить як новини з минулого тижня, але цим дампом не можна нехтувати. Я сподіваюся, що Кіберполіція та аналітики загроз із усіх надцяти українських кіберцентрів вже займаються його розтином. Хотілося б почути офіційні позиції якнайшвидше. Але впевненості у правоті всепропальників у мене немає.
22.01.2022 14:03 Відповісти
вонючему носорогу в Италии уже скучно, оно сюда приехало и корчит из себя капитана очевидность. или мусор в деньгах поиздержался и хочет опять к корыту?
22.01.2022 14:06 Відповісти
Да просто уже началась игра на вылет в верхах, и подготовка у новым выборам и смене власти, а рюкзакович опять хочет к корыту, шавка бабломойского.
22.01.2022 14:12 Відповісти
Хммм.....ну тогда я вам ...раскажу ..БЫЛЬ! Т.е. реально проишедшее.
Вы имеете дело с зеленым, т.е. с противником технологически более развитым чем мы. Это не Россия, она всего лишь инструмент.
Но даже с ним!!...при правильном порядке действий ...можно получить выигрыш.
Такое случилось со мной, когда я сыграл с зеленым ...в игру "Козаки 2".
Внимание комп был не в сети. Играл я с диска. Пригласил его я в игру своеобразно - просто мысленно прокричав - а ну давай сыграем
,!!Тем не менее, после часа гры, а выпала случайная карта(внимание, которую я до этого проходил!!! важно) начинаю понимать, что со мной играет кто то, но не компьютер, слишком хитрые его действия. Заняв господствующую высоту, я практически предопределил исход...но, затем фигуры противника начинают двигаться в три раза быстрее, чем мои!!!??? и ресурсы его соответственно. Еле еле уничтожив все шахты и ресурчы, после трех с половиной часов борьбы я получив победу...не спешите..не все!!!!
Встав из за стола..я поднял руки и вскрикнул победа!!!! И тут кто то с ненавистью сжал меня за горло, стало трудно дышать. потом чувствую, что стало плохо биться сердце. Дошло до того, что я упал на пол и в конвульсиях начал сжимать пальцы рук. На шум прибежала жена и трясущимися руками поднесла мне нашатарь. Из за тряски нашатырь попал не под нос, а прямо мне в глаза, это меня и спасло. Я вынужден был подняться и промыть глаза. Сказав в шутку - ты даже мне спокойно умереть не даешь. И тут я услышал нечто ревообразное произношение. Кто то что то сказал на непонятном языке....и после этого меня отпустило.
Так вот вот этот кто то впоследствии и оказался Пропердоном, создателем вируса Апокалипсис, весьма злобное и талантливое существо.
К чему я это рассказываю, зная правильный ход событий и карту!!!! можно выиграть любые сражения....если вы к этому готовы...какой бы ни был сильный ваш противник.
22.01.2022 14:07 Відповісти
Арсен Борисович - голова ! сейчас самое время ему в ВСУ что-нибудь по тройной цене загнать.
22.01.2022 14:16 Відповісти
Войны не будет по нескольским причинам...главная из них Экономика РАБссии в полном ЖО....,Падение Фондового рынка РАБссии 13-19 января показало полную несостоятельность крыс кремля в экономических реалиях....,быдло Путлера живет до сих пор в 1945 году....
22.01.2022 14:16 Відповісти
Ці,ж, аргументи до протилежного висновку
22.01.2022 14:31 Відповісти
В 2014, когда кацы захватили Крым и начали войну у нас в Донецкой области, тоже говорили, что Раша погибнет от санкций. Но эти сволочи живее всех живых. Так что ни в чем нельзя быть уверенным.
22.01.2022 14:48 Відповісти
Вчера ночью в Киев парибыли Стингеры из США,до этого пришло 1080 противотанковых комплексов из Британии...это не считая Байрактаров Эрдогана и Джавелинов Трампа...
22.01.2022 14:18 Відповісти
О чём рюкзаков вещает? Паникер? Зелень вон дороги асфальтирует. Все пучком.
22.01.2022 14:20 Відповісти
Путлера сдал...вы не поверите начальник Эха Мацковии Алексей Бенядиктов...,,,Путлеру нужен Хаос в Мире...,потому и дебильные Ультиматумы НАТО и США.... Бенедикт Алексеевич...я об этом догадался еще 6 лет назад...когда Псковская дивизия ВДВ РАБссии сгорела на Донбассе....,а фюрер кремля хоронил их НОЧЬЮ....тайком от всего народа РАБссии...
22.01.2022 14:24 Відповісти
Еще один паникер, през уже собирается Харьков отдать врагу вместо того что-бы ободрить народи поддержать его!!! Да не будет никакой войны, кацапы сами ее боятся и боятся ее больше чем мы и они при понтах будут искать выход из этой ситуации что бы уйти от войны не потеряв харю с понтами, типа " ну ладно нас уговорили".
22.01.2022 14:24 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1484502115909312512
22.01.2022 14:27 Відповісти
Навіть? Неймоврно Незрівняно вища!
Й,якщо не зупинити в нас. Орда прокотиться катком по Європі
22.01.2022 14:29 Відповісти
Тебе пора в Чечню 1994 года покататься...
22.01.2022 14:32 Відповісти
Гумор недоречний. Неохідність впливу на середовище - константа. Чечню знівечили знищивши Дж.Дудаєва. Шапками забросамс,ніколи неімпонувало.
Й ,з усією, повагою,я,Вам,не '*****'
22.01.2022 14:47 Відповісти
Предупрежден..значит Вооружен...,из Британии самолеты военного Британского Королевства работают в реэиме 24/7...,значит кроме противотанковые комплексы это цветочки Бориса Джонсона...а будут Ягодки...БРИТАНИЯ... Дякуюємо Панове....
22.01.2022 14:30 Відповісти
Фишка с Ларчиком открылась...Норвегия Финляндия и Польша закали в США почти 200 истребителей F-35///Вопрос простой...сколько закжет Голобордька АСФАЛЬТА на Мацковии и Битума у Лукашенко?
22.01.2022 14:35 Відповісти
Что то Голоборотька все к асфальту и битуму тянет-"пророк предвидел свой конец"?!
22.01.2022 14:40 Відповісти
"Российское государство ведёт себя, как цыганское племя, которому легче переехать на новую территорию, чем привести в порядок свою". Василий Ключевский (1841-1911)."
22.01.2022 14:38 Відповісти
Нам нужно срочно минировать все возможные пути наступления со стороны Помойки.
22.01.2022 14:43 Відповісти
22.01.2022 15:07 Відповісти
гниломусор авякян сбежит на виллу в италию - а нам оставит полностью продажных мусоров, которые тут же перейдут на сторону оккупанта как в крыму!!!!

СПАСИБО за реформу полиции, авякяН-рюкзакович!!!!
22.01.2022 15:50 Відповісти
Жалею об одном: что в 14-м у нас не было по одномк Авакову на каждую область. Тогда бы мы точно не потеряли Крым, Донбасс и сегодня не было бы угрозы. Сегодня на Авакова гонят только кремлевские твари, отрабатывающие свои 30 серебрянников.
22.01.2022 21:23 Відповісти
Я помню весну 14-го, в каком шоке были все, как боялись, бежали. И как благодаря Авакову, который отстоял Харьков, стало понятно: МОЖНО и НУЖНО сопротивляться. Я ощущал это не на диване, а в автобусе, который вез меня на Донбасс в апреле 14-го. А теперь скажите, те, кто гонит на Авакова не за кремлевские бабки, а по своей тупоголовости: КТО еще ЛИЧНО был с бойцами, выполнявшими задачу и выполнившими ее блестяще? Операция по освобождению Харькова стала не только блестящей с тактической точки зрения, но и оказала неоценимый эффект на моральный дух всех нас, которые тогда, хоть и приехали на Донбасс, но были растеряны и деморализованы.
Судя по всему, мне вновь придется, как и тогда. в 14-м, идти на войну. И я надеюсь, что возглавлять нас будет Аваков, а не клоуны, собирающие против него митинги.
22.01.2022 21:29 Відповісти
О смотрите, выскочил чёрт из табакерки...
22.01.2022 23:28 Відповісти
 
 