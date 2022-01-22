Вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж була у 2014 році, - Аваков

Вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж була у 2014 році.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України у 2014-21 роках Арсен Аваков під час Національного круглого столу з нагоди Дня Соборності України, проведеного під егідою Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБФ.

"Сьогодні вже весь світ переконався, що скажена собака путінського режиму будь-якої миті може зірватися з ланцюга здорового глузду", - сказав він.

"Тоді у нас дуже невеликий вибір: або нащадки згадуватимуть нас як тих, які не змогли опанувати власні емоції і амбіції, не змогли побачити різницю між життєво-важливим і дріб’язковим, тих, хто легковажно поставився до свого місця та ролі в історії, або – ми залишимося у біографії України поколінням, яке захистило Україну під час найтяжчих випробувань", - наголосив Аваков.

Він підкреслив, що ми досягли межі, після якої немає куди відступати.

"Для тих, хто вважає, що ситуація спокійна і немає ніякої новини, наведу декілька цифр, які мені стали відомі. Довжина державного кордону, вздовж якого розташовані недружні до України сили, з вересня збільшилася на 1083 кілометри. Це не новина, але це потребує належної відповіді, якої немає", - наголосив ексміністр внутрішніх справ.

"Наразі біля кордонів України розміщено 54 батальйонно-тактичні групи збройних сил Росії. Це понад 100 тисяч професійних військових", - сказав він.

"На мою думку, вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж в 2014 році", - підкреслив Аваков.

"Нехай ризики, про які ми говоримо, не реалізуються, але бажаєш миру – готуйся до війни. Часу на об’єднання мало, але критично важливо цей час не згаяти", - резюмував він.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.