Вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж була у 2014 році, - Аваков
Вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж була у 2014 році.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України у 2014-21 роках Арсен Аваков під час Національного круглого столу з нагоди Дня Соборності України, проведеного під егідою Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБФ.
"Сьогодні вже весь світ переконався, що скажена собака путінського режиму будь-якої миті може зірватися з ланцюга здорового глузду", - сказав він.
"Тоді у нас дуже невеликий вибір: або нащадки згадуватимуть нас як тих, які не змогли опанувати власні емоції і амбіції, не змогли побачити різницю між життєво-важливим і дріб’язковим, тих, хто легковажно поставився до свого місця та ролі в історії, або – ми залишимося у біографії України поколінням, яке захистило Україну під час найтяжчих випробувань", - наголосив Аваков.
Він підкреслив, що ми досягли межі, після якої немає куди відступати.
"Для тих, хто вважає, що ситуація спокійна і немає ніякої новини, наведу декілька цифр, які мені стали відомі. Довжина державного кордону, вздовж якого розташовані недружні до України сили, з вересня збільшилася на 1083 кілометри. Це не новина, але це потребує належної відповіді, якої немає", - наголосив ексміністр внутрішніх справ.
"Наразі біля кордонів України розміщено 54 батальйонно-тактичні групи збройних сил Росії. Це понад 100 тисяч професійних військових", - сказав він.
"На мою думку, вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж в 2014 році", - підкреслив Аваков.
"Нехай ризики, про які ми говоримо, не реалізуються, але бажаєш миру – готуйся до війни. Часу на об’єднання мало, але критично важливо цей час не згаяти", - резюмував він.
Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.
Тепер знає, що максимум - це імпорт телефонів заборонять.
Пенсійний вік підняли, тепер він більший ніж середня тривалість життя кацапа, пенсії урізали)
Тер. оборона боєздатна більше на папері ніж у реальному житті!!!
Скільки зроблено тирів та стрельбищ для тренувань та яка їх доступність?
Чи є можливість потрапити до тих тирів та стрельбищ у пересічних громадян за символічну платню?
Наскільки урегульована законодавчо право на опір і застосування вогнепальної зброї?
Наскільки доступна зброя для самозахисту від оккупанта та бандюків?
України захист Вітчизни, незалежності та
територіальної цілісності України, шанування
її державних символів є обов'язком громадян
України
Я пишу що держава (клоуни - держслужбовці) не опікується захистом громадян та своїх теренів.
А ви мені пишете статтю про громадянські обов'язки? Ви в доброму гуморі, ви трезвий чи не дуже?
Може ви слугам про їхні обов'язки нагадаєте?
за 8 років можна було озброїти наші ВСУ,
НАШОЮ!!!
наголошую, НАШОЮ зброєю!!!!
от тільки ви з порохом, а тепер величайший з своїм шоблом
ніяк не знайдуть такого керівника ВСУ та укроборонки, який
би заказав, виготував та поставив нашу зброю в ВСУ
а то у всіх, генералів, керівників, міністрів, які мали б займатися
озброєнням армії ростуть котеджі, з,являються десятки квартир нерухомість за кордоном
з,являються дорогі машини, яхти,
а от, ****, достатнього озброєння, нормального одягу, доброго
харчування та соляри для армії, чомусь не вистачає.
в цьому, теж путін винен???
ми радіємо, що сша виділило 300 лямів
ще з миру по нитці хтось щось дає
при цему, зелене чмо дає добро укравтодору
взяти кредит на 20 ярдів,
а це 700 мільйонів доларів до вже (ОСВОЄНИХ) 5 мільярдів
це нормально в воюючій державі.
чи війна не для всіх?
ЦИМ ВАМ ЯСНО ГОВОРЯТЬ- УКРАІНА БУДЕ ЗДАНА ВОРОГУ! А ви чогось іншого чекали від зеленого виро-ка???? Він недієздатен і це портіббно усвідомити ,навіть тим ,в кого корито при владі. Небуде тих кого не торкнеться війна.
Зеля ворог і зрадник, і чим швидше це зрозуміють тим менше невідворотньої біди воно встигне заподіяти Україні!
И ще.То не единий канал що говорить про це. Наберить у Гугл цей вислів і побачите що то прогреміло на усю Україну,але таки спростувань ми не почули.
И ще, я не вірю людям що працюють з подонками накштаут Зе і його "команди",Кулеба як звісно член партии"слуги народу",там порядних людей немає.
Експерти кажуть, що будь міністром Тарасюк, або Огризко, або Гріщенко, то Лаврову булоб дуже незручно.
Не треба дуже прив,язуватися до людини ,котра співпрацює с покидьками.
От вам і увесь"контекст" перекреслений. Люди не дурніші за вас.
Ви мабуть мали надію що я ссилочку не дам.
як і посилання, тлумачення якого дужу і дуже сумнівне.
словоблудие, это грех
По его информации, китайский лидер стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту, и кризис в Европе - последнее, что ему нужно.
В связи с этим, как стало известно, МИД Китая подчеркнул важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии
127 тисяч на кордоні в боєготовності 1.5 місяці не втримати
Недавно мировые СМИ сообщали о проходе через Ла-Манш трех больших десантных кораблей, одного корвета и нескольких малых десантных кораблей Балтийского флота России. Некоторые эксперты связывают эти действия с возможным вторжением российского флота на юг Украины - десантной операцией на отрезке между Одессой и Николаевом. По мнению Чмута, хоть российский флот и может выставить для подобной операции до 5 тысяч личного состава и внушительное количество кораблей, подобная операция маловероятна, поскольку не может проводиться отдельно от других наступательных действий.
«Даже если Россия будет проводить учения в Черном море с кораблями Балтийского флота, для проведения десантной операции на юге Украины нужно очень много сил и техники. Тем более эта операция не является самодостаточной - она проводится для реализации чего-то большего. Например, для создания плацдарма на юге с целью дальнейшей оккупации страны. А для этого нужно применение всех видов вооружения, в том числе баллистических ракет, и наступление по другим направлениям. Например, с севера или с востока Украины», - говорит Чмут.
Те що сталося з даними сервісу "Дія" - закономірно, бо коли без конкурсу витратили гроші платників податків і софт розробляла EPAM, що афілійована з ВТБ (ФСБ), коли всі державні портали побудовані фахівцямі Kitsoft ,також без конкурса, та на російському octobercms, який при цьому не оновлювався (якщо б оновлювали - результат був той же).
Коли міністр цифрової деформації фєдоров каже "Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців".
Невже хтось очікував іншого результату.
Питання в іншому, коли Вискуб, Федоров та інші будут притягнуті до кримінальної відповідальності?
Й,якщо не зупинити в нас. Орда прокотиться катком по Європі
Й ,з усією, повагою,я,Вам,не '*****'
СПАСИБО за реформу полиции, авякяН-рюкзакович!!!!
Судя по всему, мне вновь придется, как и тогда. в 14-м, идти на войну. И я надеюсь, что возглавлять нас будет Аваков, а не клоуны, собирающие против него митинги.