Відключення Росії від SWIFT не є найдієвішим заходом, - глава МЗС Німеччини Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається у необхідності виключати РФ від міжнародної системи платежів SWIFT.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Бербок підкреслила, що таке рішення може бути найсильнішою відповіддю на російську агресію проти України, але не обов'язково найдієвішою.

За її словами, Захід ретельно вивчає, які саме економічні та фінансові санкції проти РФ справді завдадуть удару російській економіці та керівництву, але не обернуться бумерангом.

"Канцлер і я чітко дали зрозуміти, що обговорюються будь-які засоби та заходи на випадок подальшої військової ескалації. І це стосується газопроводу "Північний потік-2", - наголосила глава МЗС Німеччини.

