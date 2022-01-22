Відключення Росії від SWIFT не є найдієвішим заходом, - глава МЗС Німеччини Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається у необхідності виключати РФ від міжнародної системи платежів SWIFT.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Бербок підкреслила, що таке рішення може бути найсильнішою відповіддю на російську агресію проти України, але не обов'язково найдієвішою.
За її словами, Захід ретельно вивчає, які саме економічні та фінансові санкції проти РФ справді завдадуть удару російській економіці та керівництву, але не обернуться бумерангом.
"Канцлер і я чітко дали зрозуміти, що обговорюються будь-які засоби та заходи на випадок подальшої військової ескалації. І це стосується газопроводу "Північний потік-2", - наголосила глава МЗС Німеччини.
Улицы в Германии сегодня. На этом фото нет но вообще полно плакатов за Антифа и равноправие, с серпами и молотами. Гермашка все! Это не та Европа куда мы стремимся.
По возвращении в Берлин Рибентроп немедленно явился к Гитлеру в парадной форме и весь сиял. Сам Гитлер был страшно доволен происшедшим и шутя говорил всем, Рибентроп потому ходит такой гордый, поскольку был в Москве и встречался с коммунистами как старыми партийными товарищами и еще рад, что не увидел в правительстве евреев. После этого был раздел Польши, демаркация границ, договор об економсотрудничестве.
А перед этим, бриты и жабоеды пронюхали о зондаже Рибентропа и в июле-августе пытались заключить договор с СССР, но не сошлись в вопросе о Польше. И тенью висел вопрос о Чехословакии. В самой Германии один Рибентроп был за союз с Сталиным. Геринг и Гесс продавливали союз с бриттами.
Валентин Пикуль в одном романе предположил, что Рибентроп так себя вел, потому что провел в России детские и юношеские годы, учился в русской гимназии вместе с Молотовым (тогда еще Скрябиным) и хорошо знал русский язык. Так что эта любовь есть взаимной и глубокой, и никаких сюрпризом для рейха не имеется.