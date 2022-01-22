УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14519 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 058 129

Відключення Росії від SWIFT не є найдієвішим заходом, - глава МЗС Німеччини Бербок

Відключення Росії від SWIFT не є найдієвішим заходом, - глава МЗС Німеччини Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається у необхідності виключати РФ від міжнародної системи платежів SWIFT.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Бербок підкреслила, що таке рішення може бути найсильнішою відповіддю на російську агресію проти України, але не обов'язково найдієвішою.

За її словами, Захід ретельно вивчає, які саме економічні та фінансові санкції проти РФ справді завдадуть удару російській економіці та керівництву, але не обернуться бумерангом.

"Канцлер і я чітко дали зрозуміти, що обговорюються будь-які засоби та заходи на випадок подальшої військової ескалації. І це стосується газопроводу "Північний потік-2", - наголосила глава МЗС Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відключення Росії від SWIFT призведе до громадянської війни в Україні, - прессекретар Путіна Пєсков

Автор: 

Німеччина (7661) росія (67283) санкції (12578) SWIFT (161) Бербок Анналена (457)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
показати весь коментар
22.01.2022 13:35 Відповісти
+42
************* ШЛЮХИ заметушились
показати весь коментар
22.01.2022 13:35 Відповісти
+41
показати весь коментар
22.01.2022 13:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Конечно, когда Украина имеет 15000 убитыми, окупированные ерриториии и угрозу очередного вторжения, наилучший вариант лизать зад *****, и делать вид, что ничего особенного не происходит. И конечно же иногда можно выражать обеспокоенность, так для разнообразия, это же не в Германи русские танки.
показати весь коментар
22.01.2022 14:39 Відповісти
Я подозреваю что их планы на построение коммунизма в Европе напрямую связаны с Рашкой. Может из-за ресурсов а может и не только. Кто-то должен будет наводить порядок в ЕС когда мигранты окончательно потеряют берега и начнут резню бюргеров. А эвероятность этого очень велика. Хоть они там в правительстве полно дегенератов но они не настолько тупые чтобы не понимать к чему ведет их мигрантская политика в сочетании с уничтожением христианских ценностей.
показати весь коментар
22.01.2022 14:42 Відповісти
Схоже в гру доброго і злого поліцейського.
показати весь коментар
22.01.2022 14:47 Відповісти
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається у необхідності виключати РФ від міжнародної системи платежів SWIFT. Для того, щоб фріци не сумнівалися у необхідності виключити РФ від міжнародної системи платежів їх потрібно відключити одночасно з рашистами.Сумніви зразу пропадуть
показати весь коментар
22.01.2022 14:58 Відповісти
Я сними абсолютно согласен, для полной эффективности нужно ещё первый и второй серверный потоки на металл порезать
показати весь коментар
22.01.2022 15:04 Відповісти
Скоро гимном Германии станет песня "Я люблю тебя, Россия"...
показати весь коментар
22.01.2022 15:04 Відповісти
самой лучшей санкцией было бы отключить рашку и фрицев одновременно
показати весь коментар
22.01.2022 15:14 Відповісти
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=470x10000:format=jpg/path/*****************/image/ic78de67ca1127641/version/1489088595/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80.jpg https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=470x10000:format=jpg/path/*****************/image/ic78de67ca1127641/version/1489088595/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80.jpg


Улицы в Германии сегодня. На этом фото нет но вообще полно плакатов за Антифа и равноправие, с серпами и молотами. Гермашка все! Это не та Европа куда мы стремимся.
показати весь коментар
22.01.2022 15:15 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 15:15 Відповісти
Бербок - шило тебе в бок...
показати весь коментар
22.01.2022 15:31 Відповісти
точно надо повторить поход на Германию, вообще уже оборзели фашисты
показати весь коментар
22.01.2022 15:46 Відповісти
У Німеччині великий товарообіг з Рашею, і возити Євро у валізах (стріляти собі в ногу), вони не хочуть, та й Україна з Рашею через Свіфт торгує. Все логічно.
показати весь коментар
22.01.2022 16:17 Відповісти
Совсем сдурели тевтоны такое заявлять и быть негласным союзником тех, кто до сей поры оккупирует Восточную Пруссию..Меркель уже не у власти но дело ее живет и процветает..
показати весь коментар
22.01.2022 16:56 Відповісти
Западу выгодно чтобы все пользовались их финансовыми инструментами и механизмами. Можно заиграться в мирового жандарма и потерять все. Особенно когда Азия развивается такими бурными темпами.
показати весь коментар
22.01.2022 16:59 Відповісти
Не западу,а конкретно Германии,именно она формирует политику "старой потаскухи".
показати весь коментар
22.01.2022 20:37 Відповісти
Я,я,лутше севегный поток драй.
показати весь коментар
22.01.2022 17:06 Відповісти
Але дієвий.
показати весь коментар
22.01.2022 17:10 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 17:11 Відповісти
Немура мерзотная
показати весь коментар
22.01.2022 18:36 Відповісти
Британія і Польща чітко показали , що Німеччина - гамно і зкорумповані виродки.
показати весь коментар
22.01.2022 19:58 Відповісти
Ну чтож,грабли так грабли.
показати весь коментар
22.01.2022 20:39 Відповісти
и она, таки права. только полное эмбарго на импорт всех нефтепродуктов из россии!
показати весь коментар
22.01.2022 21:21 Відповісти
ага, проявите обеспокоенность. это самое эффективное, на что вы способны
показати весь коментар
22.01.2022 21:30 Відповісти
Ну ничего страшного, за газ будете возить )(уйлу чемоданы с деньгами😁
показати весь коментар
22.01.2022 22:13 Відповісти
Ну кто бы в этом "сомневался".
показати весь коментар
22.01.2022 22:21 Відповісти
пакт 1939 года. Как писал переводчик Гитлера Шмидт, инициатива пакта была исходила Риббентроппа. Она исходит из апреля мая 1939 года. Именно занятие Сталиным поста предсовнаркома в начале мая и было сигналом немцам. что СССР согласна. И пакт подписали МИДы. Главы правительств уполномочили их.
По возвращении в Берлин Рибентроп немедленно явился к Гитлеру в парадной форме и весь сиял. Сам Гитлер был страшно доволен происшедшим и шутя говорил всем, Рибентроп потому ходит такой гордый, поскольку был в Москве и встречался с коммунистами как старыми партийными товарищами и еще рад, что не увидел в правительстве евреев. После этого был раздел Польши, демаркация границ, договор об економсотрудничестве.
А перед этим, бриты и жабоеды пронюхали о зондаже Рибентропа и в июле-августе пытались заключить договор с СССР, но не сошлись в вопросе о Польше. И тенью висел вопрос о Чехословакии. В самой Германии один Рибентроп был за союз с Сталиным. Геринг и Гесс продавливали союз с бриттами.
Валентин Пикуль в одном романе предположил, что Рибентроп так себя вел, потому что провел в России детские и юношеские годы, учился в русской гимназии вместе с Молотовым (тогда еще Скрябиным) и хорошо знал русский язык. Так что эта любовь есть взаимной и глубокой, и никаких сюрпризом для рейха не имеется.
показати весь коментар
22.01.2022 23:42 Відповісти
так назови действенную меру, умница
показати весь коментар
23.01.2022 08:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 