Вимагаємо роз’яснення з боку німецького уряду щодо заяви глави ВМС ФРН Шенбаха, що Крим не повернеться до України, - речник МЗС Ніколенко

Сьогодні глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Крим не повернеться в склад України, а президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу. В українському МЗС різко відповіли німецькому високопосадовцю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, такі заяви є категорично неприйнятними.

"Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребуємо роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною "Кримської платформи"", - йдеться в заяві.

В Україні також здивовані словами Шенбаха про "необхідність відновлення діалогу з Росією" в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону.

"На території самої Німеччини російські спецслужби знищуюють політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені", - заявили в МЗС.

МЗС України вимагає публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини.

Пора уже официально заявить, что в связи с явной прокацапской позицией нимеччини нормандский цирк закрывается навсегда. Эти уже насоветовали всякие формулы.
22.01.2022 13:59 Відповісти
Гидкі,продажні,мерзенні нащадки гітлера,нажаль історія їх нічого не навчила!
22.01.2022 13:59 Відповісти
+22
А может пора разобраться КТО ВТЯНУЛ УКРАИНУ в переговорный квадрат - Германия, Франция, раша, Украина ????

я предполагаю , что жту идею хутина протянул Мертветчук . Не зря тогда Меркель требовала участия только мертветчука в переговорах ( хочу это напомнить) , что простых украинцев удивляло . И не зря тогда Меркель требовала убрать добробаты с фронта.

ОЛИГАРХИ устроили свою игру вокруг Украины , а гибнут патриоты
22.01.2022 14:04 Відповісти
Фрицы Бендеру в концлагерь посадили если ты не в курсах за поркбриком, а приютили его союзники после освобождения Германии от фашиздоидов которые снова голову поднимают
22.01.2022 15:47 Відповісти
Таке враження що Германія є вассалом московщини.
22.01.2022 15:49 Відповісти
это так и есть
22.01.2022 15:56 Відповісти
МИД молодец, но мало врезал.
Нужно было приложить фото про карту конц.лагерей в Укриане и комментарий под ней, что после этого эти уроды нам хотят впарить про их мор. долг перед россией?
И Мельник должен что-то сказать. Он обычно не церемонится, а тут что-то задержался)
22.01.2022 15:59 Відповісти
ANTONIN MARK AVRELY


@Rouslan5

https://twitter.com/Rouslan5/status/1484871909892403205 1 ч



Хорошо, что немцы перестали притворяться поборником европейских ценностей и открыто перешли на сторону агрессора - может и Германии пол Украины обещали и секретный протокол составили? Не впервой!
22.01.2022 16:12 Відповісти
Когда такие слова слышишь от высокопоставленных чиновников, приходишь к ясному выводу : неудивительно, что именно в этой стране появились фашисты и началась 2-ая мировая. Гены ублюдков проявляются и сейчас. Представляю, как тяжело там нашему послу Мельнику
22.01.2022 16:24 Відповісти
Надо разорвать отношения с Германией
22.01.2022 16:27 Відповісти
разорвать не разорвать, а показать карту конц. лагерей во ВМВ, потребовать репараций, и пригрозить Гаагой за преступления против человечности СЕЙЧАС за пособническую политку фашистам и агрессию кремля - это на раз-два!
22.01.2022 17:14 Відповісти
Требовалка не выросла.
22.01.2022 17:29 Відповісти
https://foreignpolicy.com/2022/01/21/weapons-ukraine-russia-invasion-military/

Военная помощь, https://strana.best/video/372770-kak-zapad-uvelichivaet-postavki-oruzhija-v-ukrainu-vypusk-jasnoponjatno-s-olesej-medvedevoj.html которую США и другие страны Запада оказывают Украине , не является
действенным рычагом разрешения нарастающего кризиса. Об этом пишет американский журнал https://foreignpolicy.com/2022/01/21/weapons-ukraine-russia-invasion-military/ Foreign Policy .

"Американская военная техника на самом деле не поможет украинцам и не запугает Путина", - говорится в статье, подписанной двумя аналитиками экспертной структуры Rand Corporation, которая занимается военными исследованиями по заказам Пентагона.

Авторы напоминают, что США поставили Украине такой помощи на 2,5 миллиарда долларов, начиная с 2014 года.
22.01.2022 17:58 Відповісти
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!
Німці залишились фашистами !
22.01.2022 18:45 Відповісти
Вы не правы. Не смешивайте народ (многонациональный сейчас Германии) и правительство. Сколько беженцев приняла и продолжает сейчас принимать Германия. Дают деньги (просто так) и немало, крышу над головой, многое бесплатно.
Я не знаю, почему эти правители так.
Бизнес, скорей всего. Боятся.
12.05.2022 07:19 Відповісти
"В 1898 году, в разгар испано-американской войны, США аннексировали Гавайи..."© [Википедия]. На всякий случай, Гавайи в 3'700 км от Штатов. И ничего, как-то никто и не вспоминает, и Гавайи никуда возвращаться не собираются.
Не, если кто знает, как вернуть Крым, то пожалуйста. Лично я не знаю. Но вот это - "благодаря настойчивым усилиям Украины и её партнеров" - жалкий скулёж и бесполезное "бла-бла-бла".
Ничего не поделаешь - мир привыкает. И немецкий вице-адмирал туда же. Да разве он первый? Но точно - не последний.
22.01.2022 18:46 Відповісти
