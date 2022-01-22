Вимагаємо роз’яснення з боку німецького уряду щодо заяви глави ВМС ФРН Шенбаха, що Крим не повернеться до України, - речник МЗС Ніколенко
Сьогодні глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Крим не повернеться в склад України, а президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу. В українському МЗС різко відповіли німецькому високопосадовцю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, такі заяви є категорично неприйнятними.
"Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребуємо роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною "Кримської платформи"", - йдеться в заяві.
В Україні також здивовані словами Шенбаха про "необхідність відновлення діалогу з Росією" в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону.
"На території самої Німеччини російські спецслужби знищуюють політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені", - заявили в МЗС.
МЗС України вимагає публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини.
Нужно было приложить фото про карту конц.лагерей в Укриане и комментарий под ней, что после этого эти уроды нам хотят впарить про их мор. долг перед россией?
И Мельник должен что-то сказать. Он обычно не церемонится, а тут что-то задержался)
Хорошо, что немцы перестали притворяться поборником европейских ценностей и открыто перешли на сторону агрессора - может и Германии пол Украины обещали и секретный протокол составили? Не впервой!
Военная помощь, https://strana.best/video/372770-kak-zapad-uvelichivaet-postavki-oruzhija-v-ukrainu-vypusk-jasnoponjatno-s-olesej-medvedevoj.html которую США и другие страны Запада оказывают Украине , не является
действенным рычагом разрешения нарастающего кризиса. Об этом пишет американский журнал https://foreignpolicy.com/2022/01/21/weapons-ukraine-russia-invasion-military/ Foreign Policy .
"Американская военная техника на самом деле не поможет украинцам и не запугает Путина", - говорится в статье, подписанной двумя аналитиками экспертной структуры Rand Corporation, которая занимается военными исследованиями по заказам Пентагона.
Авторы напоминают, что США поставили Украине такой помощи на 2,5 миллиарда долларов, начиная с 2014 года.
Німці залишились фашистами !
Я не знаю, почему эти правители так.
Бизнес, скорей всего. Боятся.
Не, если кто знает, как вернуть Крым, то пожалуйста. Лично я не знаю. Но вот это - "благодаря настойчивым усилиям Украины и её партнеров" - жалкий скулёж и бесполезное "бла-бла-бла".
Ничего не поделаешь - мир привыкает. И немецкий вице-адмирал туда же. Да разве он первый? Но точно - не последний.