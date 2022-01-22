Вимагаємо роз’яснення з боку німецького уряду щодо заяви глави ВМС ФРН Шенбаха, що Крим не повернеться до України, - речник МЗС Ніколенко

Сьогодні глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Крим не повернеться в склад України, а президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу. В українському МЗС різко відповіли німецькому високопосадовцю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, такі заяви є категорично неприйнятними.

"Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребуємо роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною "Кримської платформи"", - йдеться в заяві.

В Україні також здивовані словами Шенбаха про "необхідність відновлення діалогу з Росією" в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону.

"На території самої Німеччини російські спецслужби знищуюють політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені", - заявили в МЗС.

МЗС України вимагає публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини.

