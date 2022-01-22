Україна має чіткіше формулювати свою позицію щодо Криму та Донбасу на усіх міжнародних майданчиках, - Чубаров

Україна повинна використати міжнародну мобілізацію для більш чіткого формулювання своїх позицій на усіх міжнародних платформах.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час Національного круглого столу з нагоди Дня Соборності України, проведеного під егідою Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБФ.

"На 103 рік оголошення Акту возз’єднання українських земель нависає смертельна небезпека над Україною. Ми хочемо закликати і владу, і політичну думку, щоб ми чіткіше формулювали нашу позицію на усіх міжнародних майданчиках, уникали градації питань, на кшталт перший Донбас потім Крим. Ми пропонуємо і вимагаємо, щоб єдина формула відновлення територіальної цілісності Української держави в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з АР Крим і містом Севастополь була присутня і вимоглива Україною на всіх міжнародних майданчиках. Це особливо важливо зараз", - сказав він.

Чубаров підкреслив, що Меджліс кримськотатарського народу всіляко підтримує всі ініціативи і зусилля щодо мобілізації українського суспільства.

"Ми про це говорили з моменту окупації Криму, оскільки ми розуміємо, що єдиною умовою існування Незалежної Української Держави є відновлення територіальної цілісності. Говорячи про сьогодення ми відмічаємо помітну мобілізацію міжнародного суспільства і ми потребуємо внутрішньою мобілізації", - зазначив він.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.