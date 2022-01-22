УКР
1 547 14

Україна має чіткіше формулювати свою позицію щодо Криму та Донбасу на усіх міжнародних майданчиках, - Чубаров

Україна повинна використати міжнародну мобілізацію для більш чіткого формулювання своїх позицій на усіх міжнародних платформах.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час Національного круглого столу з нагоди Дня Соборності України, проведеного під егідою Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБФ.

"На 103 рік оголошення Акту возз’єднання українських земель нависає смертельна небезпека над Україною. Ми хочемо закликати і владу, і політичну думку, щоб ми чіткіше формулювали нашу позицію на усіх міжнародних майданчиках, уникали градації питань, на кшталт перший Донбас потім Крим. Ми пропонуємо і вимагаємо, щоб єдина формула відновлення територіальної цілісності Української держави в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з АР Крим і містом Севастополь була присутня і вимоглива Україною на всіх міжнародних майданчиках. Це особливо важливо зараз", - сказав він.

Чубаров підкреслив, що Меджліс кримськотатарського народу всіляко підтримує всі ініціативи і зусилля щодо мобілізації українського суспільства.

"Ми про це говорили з моменту окупації Криму, оскільки ми розуміємо, що єдиною умовою існування Незалежної Української Держави є відновлення територіальної цілісності. Говорячи про сьогодення ми відмічаємо помітну мобілізацію міжнародного суспільства і ми потребуємо внутрішньою мобілізації", - зазначив він.

Читайте також: Київський безпековий форум проводить національний круглий стіл "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.

Автор: 

Крим (14220) окупація (6824) Чубаров Рефат (565) Донбас (22361) деокупація (951) Київський безпековий форум (170)
От формулировок ничего не зависит. Никаких действий нет и поэтому скоро не только Германия начнет посылать в жопу , но и все остальные
22.01.2022 14:49 Відповісти
Время еще есть, научаться формулировать. В свое время нужно было защищать, а не через 8 лет формулеровочки сочинять. Во брешу я, накидайтесь.
22.01.2022 14:56 Відповісти
А що тут казати? Ці обрізані звикли загрібати жар чужими руками, ось і зараз обурюється, а ніяких дій на рівні міжнародного мусульманського співтовариства не робиться
22.01.2022 18:30 Відповісти
А нічого не роблять, сплять в тих кабінета і так боязно тільки по кавкають як погані собаки!
22.01.2022 14:57 Відповісти
Крым и Кубань это Украина по итогам Первой Мировой войны,где в Вресале было прдпитсано Мирное Соглашение и Договор о сферах Влияния..карта Украины 1919 года...
22.01.2022 15:04 Відповісти
Быдло МАЗОЛЕЙНОЕ...не молчите Украину создал чЛенин-Сралинские МУДАКИ...в 1922 году.. Шакалы Шариковы...
22.01.2022 15:06 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/793297.html Зеленський у День Соборності: впевнений, що в Донецьку і Криму буде проголошено новий "Акт злуки" радянської України , мог бы сразу сказать для чего на 9 мая шашлыки предлагал делать нариду Украины.
22.01.2022 15:05 Відповісти
Гражданину Чубарову и всем остальным его сподвижникам давно пора напомнить что бы подключали весь мусульманский мир к проблеме своего народа! Особенно мусульманам РФ. И ещё. Пора давно сказать вслух. что очень многие татары в Крыму были рады приходу РФ. Половина запросто. Нам же не напоминают жители Донбасса что по нашей стороне побыстрей возвращать остальное---это ведь слишком ясно и логично.
22.01.2022 17:34 Відповісти
Народ,а Чубаров асоціює себе з татарським народом,який знаходиться під окупацією, міг би уже почати боротися з окупантами...Може пан Чубаров скаже чи хоч одна гайка викручена на кримському мосту? Може вбиті зрадники,які здали,саме здали,Крим кацапам? Хоч один...Ви ж мусульмани,а не будисти,які можуть чекати коло річки,коли пропливе тіло ворога. А так вони собі сидять біля моря і спостерігають як засмагає кацап з якогось Мухосранська...
22.01.2022 20:22 Відповісти
 
 