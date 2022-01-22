УКР
Путін та його оточення мають заплатити за агресію, - експосол США Гербст про санкції проти Росії

Володимир Путін та його оточення бояться нових санкцій, які можуть запровадити США, і вони повинні заплатити ціну за агресію.

Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив експосол США в Україні Джон Гербст, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно зрозуміти, що "шишки" в Кремлі люблять відправляти на Захід їхні сім’ї. Вони люблять, щоб їх діти вчились в американських та європейських університетах. Вони люблять мати великі вілли в Рів’єрі, і вони не хочуть це втратити. Це не означає, що вони готові піддатися. Я думаю, що погроза санкцій не тільки проти так званих "шишок" в Кремлі, але також проти російської економки. Це велика загроза для них", – сказав експосол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відключення Росії від SWIFT не є найдієвішим заходом, - глава МЗС Німеччини Бербок

Відповідаючи на питання, коли саме можуть бути запроваджені такі санкції: після ймовірного вторгнення, чи до нього, Гербст відповів, що особисто він виступає за запровадження санкції "до вторгнення".

"Я сам прихильник санкцій до російського вторгнення. Тому що вони повинні платити за загрозу, яку вони зараз роблять. Я впевнений в тому, що якщо Росія нападає на Україну, то будуть сильні нові санкції", – зазначив Гербст.

Також читайте: Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських підприємств

Член Палати представників Конгресу США, республіканець Джим Бенкс вніс на розгляд американського парламенту законопроект про санкції проти Росії, який торкається високопоставлених російських чиновників та мільярдерів. На сайті Конгресу законопроект поки що не опубліковано, але його текст опублікувала газета The Washington Post.

путін володимир (24642) росія (67283) санкції (12578) США (24096) Гербст Джон (113)
як би з 2014 року в Україні була "правильна" влада
як би ця влада збирала 37 мяльярдів """Саакашвілі""" і щорічно,
хоча б половину цих грошей+бюджетні, витрачала на НАШУ,
Українську зброю,
то не треба було б санкцій та допомоги від партнерів.
а путін навіть думати не посмів би напасти.
і це закид не тільки до зеленського
а до всіх папередніков
22.01.2022 14:45
Bravo!!!!
22.01.2022 15:33
Що ти мелеш?
22.01.2022 15:35
dlja sledujusjchego scarjka bila bi horosha kartina jesli vse blizkije rodichi ***** da jevo okruzhenija bili bi unichtozheni posle smerti *****. Da, da da, v tom chisle i vnuki. Eto uzhe vrajtli pomoglo bi teperj, no budushchemu pomoglo bi, a ne tak kak teperj, vse genseki i drugije vertuhaji navorovali resursov i potomki razvlekajas vsia semja posle jevo smerti pripivajushchi zhivjot na zapade.
22.01.2022 15:32
Путин: Счёт, пожалуйста! Сдачи не надо.
22.01.2022 21:15
Санкции действуют только тогда когда они очень жесткие и тяжелые которые невозможно обойти . А не те которые уводились для видимости. В смысле как Европа считает мы с вами но у нас бизнес с Россией. Для Украины в настоящее время наилучшие партнеры это США и Великобритания. Если ввести эти тяжелые санкции на длительное время то России придет конец! Но Европа и США жалеют простой народ -который живет под Путином. Но как Байден сказал в случае вторжения России в Украину доллар в России не будет конвертирован и не будет в обиходе таким образом Российская экономика упадет до 50% эти цифры называли сами российские эксперты-экономисты.
23.01.2022 10:15
 
 