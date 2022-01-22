Путін та його оточення мають заплатити за агресію, - експосол США Гербст про санкції проти Росії

Володимир Путін та його оточення бояться нових санкцій, які можуть запровадити США, і вони повинні заплатити ціну за агресію.

Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив експосол США в Україні Джон Гербст, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно зрозуміти, що "шишки" в Кремлі люблять відправляти на Захід їхні сім’ї. Вони люблять, щоб їх діти вчились в американських та європейських університетах. Вони люблять мати великі вілли в Рів’єрі, і вони не хочуть це втратити. Це не означає, що вони готові піддатися. Я думаю, що погроза санкцій не тільки проти так званих "шишок" в Кремлі, але також проти російської економки. Це велика загроза для них", – сказав експосол.

Відповідаючи на питання, коли саме можуть бути запроваджені такі санкції: після ймовірного вторгнення, чи до нього, Гербст відповів, що особисто він виступає за запровадження санкції "до вторгнення".

"Я сам прихильник санкцій до російського вторгнення. Тому що вони повинні платити за загрозу, яку вони зараз роблять. Я впевнений в тому, що якщо Росія нападає на Україну, то будуть сильні нові санкції", – зазначив Гербст.

Член Палати представників Конгресу США, республіканець Джим Бенкс вніс на розгляд американського парламенту законопроект про санкції проти Росії, який торкається високопоставлених російських чиновників та мільярдерів. На сайті Конгресу законопроект поки що не опубліковано, але його текст опублікувала газета The Washington Post.