Київ може просити про допомогу британських військових у разі вторгнення РФ до України, - посол Пристайко

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що не виключає того, що Київ запросить британських військовослужбовців у разі ескалації ситуації довкола України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його інтерв'ю UATV.

"Як бачите, Росія створює цей туман війни, просто використовуючи як важіль у переговорах. Наше завдання і наших партнерів — відокремити правду від загрози і зрозуміти, наскільки реальна небезпека, щоб дипломатичними методами не дозволити розпочатися активній фазі війни…", - зазначає посол

"Наприклад, учора мене запитали: Чи запросимо ми втрутитися партнерів, таких як Британія, реальними солдатами на українській території, з урахуванням того, що нам загрожують збройні сили значно більші, ніж наші. Я відповів: якщо загроза буде реальною, якщо буде початок активних дій, ми проситимемо все, що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на наші території", - додав Пристайко.

