Київ може просити про допомогу британських військових у разі вторгнення РФ до України, - посол Пристайко
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що не виключає того, що Київ запросить британських військовослужбовців у разі ескалації ситуації довкола України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його інтерв'ю UATV.
"Як бачите, Росія створює цей туман війни, просто використовуючи як важіль у переговорах. Наше завдання і наших партнерів — відокремити правду від загрози і зрозуміти, наскільки реальна небезпека, щоб дипломатичними методами не дозволити розпочатися активній фазі війни…", - зазначає посол
"Наприклад, учора мене запитали: Чи запросимо ми втрутитися партнерів, таких як Британія, реальними солдатами на українській території, з урахуванням того, що нам загрожують збройні сили значно більші, ніж наші. Я відповів: якщо загроза буде реальною, якщо буде початок активних дій, ми проситимемо все, що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на наші території", - додав Пристайко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А что делать с вертолётами, системами залпового огня, тральщиками...
у когось ПРОСИТИ, ПРОСТИ, ПРОСИТИ!!!
майже як заповів великий ленін.
в Україні КРАСТИ, КРАСТИ, КРАСТИ!!!
тоесть повоевать на тебя, за меня.
а ми тем временим дальше будем наблюдать как правительство грабит страну и как путин
получив киздюлей от наших партнеров убрался во свояси.
мудро, гениально, превосходно...
читаю.
чего человек добиваеться?
что он хочет сказать.?
а наверное по приколу.
или от делать некуй.
самое неблагодарное дело объяснять тому, кто не может понимать, и пишет ,,я так понял,,..
кому то раша старший брат
кому то злейший враг.
Сначала помогли сделать брэксит, а сейчас благодаря этому Британия может никого не спрашивая помогать нам в войне, против самих же москалей)
В который раз убеждаюсь, что все, что ни делается, делается к лучшему!
Под крышей ЕС, т.е. Германии, никакой помощи не будет.