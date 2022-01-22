Німецькі партнери мають припинити своїми словами та діями заохочувати Путіна до нового нападу на Україну, - Кулеба
Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT - не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації.
Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії. Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Владіміра Путіна до нового нападу на Україну", - написав Кулеба.
Водночас глава МЗС зазначив, що Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. "Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями", - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. У свою чергу, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається в необхідності виключати РФ з міжнародної системи платежів SWIFT.
Окрім того, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=Dc1ONXOdoSY https://www.youtube.com/watch?v=Dc1ONXOdoSY
це про те, що російську імперію побудовано українцями й німцями за сприяння татар і греків?
Ося Саідівна@ser_373
Чому вас дивує позиція Німеччини - в імперії німчура завжди була у владі, економічна пуповина розірвалась тільки після того, як Польща стала державою, в 1919 році, далі по суті після 1946 знов ця пуповина черз соц лагер діяла. По суті, сьогодні спроба її розірвати. Бо саме ця пуповина то єдиний шлях РФ до цивілізації
Перемзались гамном, нажрались его досыта, а теперь к приличным людям лезем
Німці залишились фашистами !
Німеччина під Путіним !
22 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd.html#respond Комментарии: 0
Глава ВМС Германии на встрече с индийскими коллегами заявил, что Германии и Индии нужна Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) против Китая.
Об этом https://www.facebook.com/yuriy.romanenko сообщил около часа назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
«Путин оказывает давление, чтобы расколоть Европейский союз, но больше всего он хочет уважения. Уважение стоит недорого или вообще ничего не стоит. Россия заслуживает уважения. Нам, Индии и Германии нужна Россия против Китая.»
Он это сказал в прямом эфире. Я думаю, что наш МИД должен направить ноту с требованием разъяснить, является ли уважение Путина Германией за счет территориальной целостности Украины и уничтожение ее суверенитета официальной позицией Берлина.
Очевидно, что такая позиция делает невозможным участие Германии в качестве посредника в рамках Минска-2.
Такие заявления нельзя спускать немцам, поскольку они фактически подтверждают все наши опасения относительно того, что позиция Германии является недружелюбной.
Кроме того, в свете этих высказываний, заявления Меркель относительно того, что Украина не пострадает от Северного потока, что в случае широкомасштабной агрессии России Германия остановит СП-2 и прочая лапша, которую немцы вешают нам на уши, что при Меркель, что при нынешнем правительстве, начинает уже откровенно выглядеть именно таковой.
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b9.html Канцлер Германии раскалывает единый фронт Запада против России - Rzeczpospolita
Налицо факт сговора Германии с Россией, который находит отражение в конкретных действиях и заявлениях.
Это несет угрозу не только Украине, но и всей Восточной и Центральной Европе и требует реакции со стороны других стран региона.
***
Пока администрации США, Британии, Литвы, Латвии и Эстонии продолжают вооружать Украину для возможности отражения полномасштабной агрессии России, передавая Стингеры, противотанковые и антидроновые орудия, немецкое руководство позорно отказывается дать Эстонии разрешение на передачу Украине оружия ФРГ, хранящееся складах этой балтийской страны, а министр обороны Германии рассказывает, что такие поставки якобы не помогут урегулировать «кризис на Донбассе».
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8-%d0%b1.html Германия закрыло небо для перевозки британского оружия для Украины
Такую информацию приводит сегодня в Фейсбуке известный российский журналист и публицист Александр Кушнарь.
Это диагноз, который невозможно комментировать.
Берлин из лидера Европы начинает превращаться - да что там, давно уже превратился - в ее задний двор, на котором Путин проворачивает грязные махинации в то время, пока цивилизованный мир борется с кремлевской чумой.
Этого ли мы ждали от нового правительства Германии?
Да, там есть Анналена Бербок и Роберт Хабек, но не надо забывать о том, что канцлером этой страны является Олаф Шольц, партия которого держала власть все предыдущие годы в коалиции с партией Меркель.
Не нужно думать, что старая лошадь загарцует по-новому.
21.01.22 16:05 36155
"Росія разом з Україною. Ми ж єдиний народ", - очільник Федерації боксу України Продивус та президент Міжнародної асоціації боксу росіянин Кремльов.