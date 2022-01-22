УКР
9 901 80

Німецькі партнери мають припинити своїми словами та діями заохочувати Путіна до нового нападу на Україну, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT - не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії. Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Владіміра Путіна до нового нападу на Україну", - написав Кулеба.

Також читайте: Крим ніколи не повернеться в Україну, а Путін заслуговує на повагу, - глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах

Водночас глава МЗС зазначив, що Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. "Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. У свою чергу, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається в необхідності виключати РФ з міжнародної системи платежів SWIFT.

Окрім того, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

+34
Все эти высеры немецких нацистов связаны с тем, что США впервые за все годы нашей войны с рашкой серьйозно намерены убить экономику свинособак
показати весь коментар
22.01.2022 14:54
+31
Больше штаты терпеть эту херню не будут как после Второй Мировой. Установят вечный протекторат над Европой и поделят с Китаем рашку, на этом все закончится. Много европейцев просто неблагодарные ублюдки, забыли, что именно благодаря Штатам они были защищены от кровавого совка и имели возможность построить демократические гсударства
показати весь коментар
22.01.2022 14:59
+27
Кулеба наверное единственное светлое пятно , в той куче тупорылых воров наркош.
показати весь коментар
22.01.2022 14:56
_Надо публично давать путинферштейнам такой подзатыльник на каждый враждебный выпад в адрес Украины.
показати весь коментар
22.01.2022 14:53
Ничего они тебе не должны!а вы уже про.....ли.Крым.донбас,Луганск....
показати весь коментар
22.01.2022 15:09


https://www.youtube.com/watch?v=Dc1ONXOdoSY https://www.youtube.com/watch?v=Dc1ONXOdoSY

показати весь коментар
22.01.2022 15:13


це про те, що російську імперію побудовано українцями й німцями за сприяння татар і греків?

Ося Саідівна@ser_373



Чому вас дивує позиція Німеччини - в імперії німчура завжди була у владі, економічна пуповина розірвалась тільки після того, як Польща стала державою, в 1919 році, далі по суті після 1946 знов ця пуповина черз соц лагер діяла. По суті, сьогодні спроба її розірвати. Бо саме ця пуповина то єдиний шлях РФ до цивілізації
показати весь коментар
22.01.2022 15:17
Это не партнеры Твари которые продались за вонючий ********** ГАЗ
показати весь коментар
22.01.2022 15:17
С большой долей вероятности можно предположить что это дети и внуки пьяной казламордое солдатни.
показати весь коментар
22.01.2022 16:03
Добре що ми вчасно відповідаємо на закиди ще однієї недоімперії. Фріци мріють про розділ панування у Европі між собою і московією. Мрійники пуєві…
показати весь коментар
22.01.2022 14:53
Больше штаты терпеть эту херню не будут как после Второй Мировой. Установят вечный протекторат над Европой и поделят с Китаем рашку, на этом все закончится. Много европейцев просто неблагодарные ублюдки, забыли, что именно благодаря Штатам они были защищены от кровавого совка и имели возможность построить демократические гсударства
показати весь коментар
22.01.2022 14:59
сосисочників з жабоїдами ,макаронників і решту материкових єврогнидників США і Англія спочатку врятували від гітлера,який їх усіх за кілька місяців закабалив,потім від червоної чуми сталіна.Захищає і дотепер ,утримуючи купу баз в Європі. Правий був Трамп,коли заставляв їх витрачатися на власну оборону.
показати весь коментар
22.01.2022 15:21
Все эти высеры немецких нацистов связаны с тем, что США впервые за все годы нашей войны с рашкой серьйозно намерены убить экономику свинособак
показати весь коментар
22.01.2022 14:54
Не "путіна", а "прутіна", а ще точніше - "прутена"
показати весь коментар
22.01.2022 14:54
Не треба видумувати! До вас вже придумали-просто *****!!!
показати весь коментар
22.01.2022 15:39
Не при дітях, шановний пен Ігоре...
показати весь коментар
22.01.2022 15:52
Кулеба наверное единственное светлое пятно , в той куче тупорылых воров наркош.
показати весь коментар
22.01.2022 14:56
Нет, светлое пятно это посол Украины в ФРГ Мельник. Кулеба лакей. И ему надо было в этом послании не слово "партнеры" использовать, а "коллеги", т.к. партнеры помогают, а не потакают агрессору. Немцы не партнеры Украине. Это уже факт.
показати весь коментар
22.01.2022 15:25
Вчасна та чітка відповідь. Добре!
показати весь коментар
22.01.2022 14:57
Нужно срочно объединяться с Бритами, Поляками и Прибалтами и посылать **************
показати весь коментар
22.01.2022 14:58
Кому нахрен нужна страна с наридом избравшим гундосика?
Перемзались гамном, нажрались его досыта, а теперь к приличным людям лезем
показати весь коментар
22.01.2022 16:09
Молодец Кулеба !!!
показати весь коментар
22.01.2022 14:59
показати весь коментар
22.01.2022 15:00
Ви його нетак поняли.
показати весь коментар
22.01.2022 16:02
От чогось не соромно мені за Кулебу і за МЗС! Він розумничок і сподіваюся залишиться на посаді ще довго.. Хочайого шефу бажаю скорішого імпічменту!
показати весь коментар
22.01.2022 14:59
це не партнери, це вже Німецька Запутінська Республіка...
показати весь коментар
22.01.2022 15:02
по-ходу после разговоро в Блинкином, МЗС у нас начала работать как МЗС, а не быть на подтанцовке у ермака
показати весь коментар
22.01.2022 15:03
Це може статися тільки після ялинки шмарклі.
показати весь коментар
22.01.2022 16:01
Ганси і Фріци - п'ята колона в НАТО - ось кого варто було би вигнати з блоку.Хай йдуть в тайожний союз.
показати весь коментар
22.01.2022 15:06
А действительно, хай йдуть до парашки. Ще туди ж Австрii пара
показати весь коментар
22.01.2022 16:08
справедливости ради, - и жабоедам с макаронниками
показати весь коментар
22.01.2022 17:05
Які вони в біса партнери.Були фашистами,фашистами і лишились.
показати весь коментар
22.01.2022 15:07
да вы и сами стараетесь

показати весь коментар
22.01.2022 15:08
Та ніхто і не проти, щоб зашив собі рота, "зшиватєль".
показати весь коментар
22.01.2022 15:36
Грьобаний стыд!
показати весь коментар
22.01.2022 15:10
фріци є рашистськими співучасника окупації українського Донбасу,вони є співучасники війни, котра йде в Україні з 2014 року більше того,з їх дозволу і за взаємним погодженням рашист стягнув до границь з Україною війська і на сам кінець ,фашисти є винні у загибелі майже 15000 українських громадя.Вони мають знову опинитися на лаві міжнародного трибуналу ,разом з російським окупантом, як його співучасники
показати весь коментар
22.01.2022 15:10
чего удивляться если их политики некоторые говорят по русски, другие экс работают в россии в газовом бизнесе .както экс фашисты состыковались с современными фашистами.... ничего удивительного...как раньше пели .дружбааа.... врэндшип, дружба фрэндшип... всегда мы вместе .всегда мы рядом ...ГДР И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! была такая песенка....
показати весь коментар
22.01.2022 15:11
показати весь коментар
22.01.2022 15:12
ну какие к маме партнёры? скорее 3,14дарасы.
показати весь коментар
22.01.2022 15:13
Кстати теперь ясно, посему санкции были достаточно слабыми все эти годы против свинособак. США все полностью согласововали их с европейцами, которые гасили силу санкций. Видимо теперь США будут перед фактом ставить всех остальных
показати весь коментар
22.01.2022 15:16
Ну як слабкими, напочатку 14 року рубль був 32 рубля, а зараз 78
показати весь коментар
22.01.2022 15:18
рубль упал в 2,5 раза, но гривна упала в 3,5 раза.
показати весь коментар
22.01.2022 15:50
???
показати весь коментар
22.01.2022 15:56
_Сила либо слабость санкций определяется по их эффективности: заставили они фашистов отказаться от своих планов по завоеванию Украины? Заставили отказаться от планов поставить на колени Европу и Запад? Ответ очевиден!
показати весь коментар
22.01.2022 15:51
Снова снюхались фашистьІ с коммунистами
показати весь коментар
22.01.2022 15:22
А там різниця невелика! Звідкіля прийшли і Хітлер і Муссолліні ? Вчите історію !
показати весь коментар
22.01.2022 15:50
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, які розв"язала Німеччина, яка напала на Україну!
Німці залишились фашистами !
показати весь коментар
22.01.2022 15:25
Кремлядь готовит Гермашку к расколу ЕС и НАТО. Да фактически уже все готово.
показати весь коментар
22.01.2022 15:25
немцам надо вспомнить вот это!

показати весь коментар
22.01.2022 15:25
И заметьте , никто не расстреливал протест как сделали хутин и Лукашенко в Казахстане
показати весь коментар
22.01.2022 15:41
Тоже мені новина. Вони себе завжди так вели, путінські колаборанти.
показати весь коментар
22.01.2022 15:27
Можна сміло сказати, що це початок кінця Європейського Союзу!
Німеччина під Путіним !
показати весь коментар
22.01.2022 15:30
Вот завдяки таким крисам ми ні в НАТО не вступимо ні в єс
показати весь коментар
22.01.2022 15:32
Нах НАТО. Треба створювати новий блок: Велика Британія. США. Польща, Україна, Прибалти, Швеція і т. д. А Німеччина і Франція ідуть ліспм. Колобаранти уєві. До Уйла.
показати весь коментар
22.01.2022 15:45
Тут інша реальність жабоєди мають ядерну зброю
показати весь коментар
22.01.2022 15:48
Британія і СШа теж її мають
показати весь коментар
22.01.2022 15:49
Ну розумієш жабоєди граничать з ганцами а це не маленька територія і створити тальтернативу НАТО не вдасться
показати весь коментар
22.01.2022 15:53
Ну і що, що граничать? Крім РФ ніхто з цівілізованих стран з сусідами наразі не воює.
показати весь коментар
22.01.2022 15:55
Меркель через своих людей стала делать то, что от своего имени делать стеснялась
показати весь коментар
22.01.2022 15:35
Як тільки не "розкорячишся" щоб ПП-2 запрацював! Прямо "зі шкіри вилазять"!
показати весь коментар
22.01.2022 15:40
Зато соответствуют, к сожалению, уровню немецкой продажности.
показати весь коментар
22.01.2022 15:44
З огляду на політику Німеччини щодо України нам потрібно замислитися стосовно подачі позову до міжнародного суду ООН щодо виплати компенсації за другу світову війну
показати весь коментар
22.01.2022 15:45
Партнери обгрунтовано не довіряють чинушникам, у яких в голові тільки як грабувати власний народ, що загальновідомо.
показати весь коментар
22.01.2022 15:45
Скількі газу в дупу ***** закачало цьому адміралу?
показати весь коментар
22.01.2022 15:47
Какой в жопу твитер? Где официальные заявления МИд и администрации президента Украины по вопросу Германии?
показати весь коментар
22.01.2022 15:48
Украина должна потребовать от Германии разъяснений
22 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd.html#respond Комментарии: 0



Глава ВМС Германии на встрече с индийскими коллегами заявил, что Германии и Индии нужна Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) против Китая.


Об этом https://www.facebook.com/yuriy.romanenko сообщил около часа назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.

«Путин оказывает давление, чтобы расколоть Европейский союз, но больше всего он хочет уважения. Уважение стоит недорого или вообще ничего не стоит. Россия заслуживает уважения. Нам, Индии и Германии нужна Россия против Китая.»

Он это сказал в прямом эфире. Я думаю, что наш МИД должен направить ноту с требованием разъяснить, является ли уважение Путина Германией за счет территориальной целостности Украины и уничтожение ее суверенитета официальной позицией Берлина.

Очевидно, что такая позиция делает невозможным участие Германии в качестве посредника в рамках Минска-2.

Такие заявления нельзя спускать немцам, поскольку они фактически подтверждают все наши опасения относительно того, что позиция Германии является недружелюбной.

Кроме того, в свете этих высказываний, заявления Меркель относительно того, что Украина не пострадает от Северного потока, что в случае широкомасштабной агрессии России Германия остановит СП-2 и прочая лапша, которую немцы вешают нам на уши, что при Меркель, что при нынешнем правительстве, начинает уже откровенно выглядеть именно таковой.

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b9.html Канцлер Германии раскалывает единый фронт Запада против России - Rzeczpospolita

Налицо факт сговора Германии с Россией, который находит отражение в конкретных действиях и заявлениях.

Это несет угрозу не только Украине, но и всей Восточной и Центральной Европе и требует реакции со стороны других стран региона.

***

Пока администрации США, Британии, Литвы, Латвии и Эстонии продолжают вооружать Украину для возможности отражения полномасштабной агрессии России, передавая Стингеры, противотанковые и антидроновые орудия, немецкое руководство позорно отказывается дать Эстонии разрешение на передачу Украине оружия ФРГ, хранящееся складах этой балтийской страны, а министр обороны Германии рассказывает, что такие поставки якобы не помогут урегулировать «кризис на Донбассе».

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8-%d0%b1.html Германия закрыло небо для перевозки британского оружия для Украины

Такую информацию приводит сегодня в Фейсбуке известный российский журналист и публицист Александр Кушнарь.

Это диагноз, который невозможно комментировать.

Берлин из лидера Европы начинает превращаться - да что там, давно уже превратился - в ее задний двор, на котором Путин проворачивает грязные махинации в то время, пока цивилизованный мир борется с кремлевской чумой.

Этого ли мы ждали от нового правительства Германии?

Да, там есть Анналена Бербок и Роберт Хабек, но не надо забывать о том, что канцлером этой страны является Олаф Шольц, партия которого держала власть все предыдущие годы в коалиции с партией Меркель.

Не нужно думать, что старая лошадь загарцует по-новому.
показати весь коментар
22.01.2022 15:50
Пора уже посла отзываться из германщины
показати весь коментар
22.01.2022 15:54
Немецкие путинские прихвостни не могут быть партнерами Украины.
показати весь коментар
22.01.2022 15:56
Как третий рейх с гитлером и московщина со сталиным были союзниками и развязали 2 мировую войну, тем же занимаются и сейчас их наследники.
показати весь коментар
22.01.2022 16:09
Ну шо, еще кто то где то сомневается, што фашист шольц, продолжение комсомолки меркельши, Байден уже просто обязан взять за кадык всю продажную европейскую сволоту.
показати весь коментар
22.01.2022 16:09
Отец говорил мне,что немцы нас не победили,но купят всех. Это когда,немцы купили новый сахарный завод после развала совка. В 2008м они скупили много предприятий на фоне кризиса. Теперь ждут развязки дел с #уйлом. У них в головах ещё сидит образ Гитлера.
показати весь коментар
22.01.2022 16:18
Швабы вонючие пердун, они даже когда едят пердят и сморкаются. Какой от них прок? Вонь да слизь.
показати весь коментар
22.01.2022 16:20
дії Німеччини які неоднозначно вказуєть на її симпатії до РФ в кінці кінців розвалять ЕС. не може такого бути щоб в одному союзі знаходилися країни для яких РФ це життєва небезпека, Польша, країни Балтії, Чехословакія, Румунія... та країни для яких РФ це те на що потрібно рівнятися - Німеччина. так як роль Польші в европейському регіоні росте завдяки її активній, незалежній позиції на виклики в регіоні на відміну від інших країн ЕС, вона займе ведучу роль в регіоні. Саме тому Великобританія зміцнює стосунки з Польшею. роль України могла б вирости також, якби українці перестали виконувати гопака на граблях вибираючи між панами замість того щоб знайти в собі сили на створення та підтримку державницької партії з відповідними лідерами.
показати весь коментар
22.01.2022 16:22
Фрицы уже перестали скрывать свои украинофобские взгляды. Путин это знал давно, поэтому пригласил гансов в Нормандский формат.
показати весь коментар
22.01.2022 16:34
Німецькі фашисти завжди цілувались в кутні зуби з москалями і прагнули поділити світ
показати весь коментар
22.01.2022 17:09
Давайте начистоту: там нет партнеров, там есть продажные, купленные газпромом чиновники, для которых национальные интересы Германии и Европы на последнем месте, говорю со знанием вопроса: жил в Германии и других странах Европы несколько лет
показати весь коментар
22.01.2022 17:28


21.01.22 16:05 36155

"Росія разом з Україною. Ми ж єдиний народ", - очільник Федерації боксу України Продивус та президент Міжнародної асоціації боксу росіянин Кремльов.
показати весь коментар
22.01.2022 17:32
Німеччина - зкорумповане гамно . Британія і Польща це чітко показали .
показати весь коментар
22.01.2022 20:02
Мысль о "великой Германии" ещё будоражит умы немцев или вы думаете,что они забыли унижение прошлого века.Весь их пацифизм ,это лицемерное прикрытие своей долгосрочной политики.Они давно бы показали свои зубки,если бы не боялись,что американцы наматают их кишки им на голову.Бриты видимо первые,кто понял гнилую сущ и отвалили из этого говносоюза.
показати весь коментар
22.01.2022 20:25
А шо остаётся вышеупомянутым немецким партнёрам, если их капризные детки очень любят исключительно швейцарский шоколад, их обожаемые жёны - меха, золото и бриллианты, а они сами - бунгало под пальмами на первых линиях побережий тёплых морей, "Мерседесы-Майбах-Пулман" с персональными водилами-бывшими пилотами "Формулы-1" и всё такое? Всё вышеперечисленное и не только может накапать из труб "Северного Потока-2". А вот кому накапает, сколько и накапает ли вообще(?) - известно, от кого это зависит.
показати весь коментар
22.01.2022 22:27
 
 