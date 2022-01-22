Німецькі партнери мають припинити своїми словами та діями заохочувати Путіна до нового нападу на Україну, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT - не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації.

інформує Цензор.НЕТ.

"Нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії. Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Владіміра Путіна до нового нападу на Україну", - написав Кулеба.

Водночас глава МЗС зазначив, що Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. "Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. У свою чергу, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається в необхідності виключати РФ з міжнародної системи платежів SWIFT.

Окрім того, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.