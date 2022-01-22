Звернення учасників круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави": Смертельна загроза з боку Росії вимагає нашої колективної мобілізації та єдності

Учасники Національного круглого столу під егідою Київського Безпекового Форуму "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави" виступили зі зверненням до українців.

"Сьогодні, відзначаючи День Соборності України, ми, представники національних політичних сил і громадськості, звертаємося до всього Українського народу із закликом до єдності, солідарності та готовності обороняти Україну від російської агресії. Смертельна загроза з боку Росії, яка нависає над Україною, а також справа відновлення територіальної цілісності України, деокупація Криму і повернення контролю над тимчасово окупованими районами Донбасу вимагають нашої колективної мобілізації", - йдеться у зверненні.

Крім того, відзначається, що мобілізація сил і взаємна підтримка також необхідні в Україні для протидії наступу на демократію, руйнації державних інституцій, згортання реформ, підйому "п’ятої колони" Кремля і провокованого розбрату серед людей.

"Ми прийняли рішення запропонувати суспільству формат національного понадпартійного діалогу для обговорення небезпек зовнішнього і внутрішнього становища України. Влада, що схильна до авторитарності, ігнорує своїх опонентів і прагне їх заглушити. Демократична влада йде з ними на діалог і прагне їх переконати", - зазначають учасники круглого столу.

"Закликаємо керівництво України виявити тверду волю й об’єднати увесь Український народ на захист нашої держави і зміцнити союзництво з іншими демократичними країнами задля оборони нашої незалежності і спільної свободи. На всі злочинні вимоги Путіна Україна має сказати категоричне "ні", - йдеться далі.

"Закликаємо владу і все суспільство усвідомити, що головним захисником нашої незалежності є українські воїни – чоловіки і жінки - і зосередити всі національні сили на підтримку Збройних Сил України, їхнє пріоритетне фінансування, впровадження сучасних засобів стримування ворога. Закликаємо здійснити історичну місію нашого часу і завершити втілення необхідних перетворень й вимог для вступу України в НАТО і Європейський Союз", - сказано у зверненні.

"Вимагаємо гарантувати неухильне дотримання демократичних цінностей і свобод нашого народу і припинити будь-яке незаконне переслідування національної опозиції, замахи на свободу слова та вільне волевиявлення. Закликаємо негайно зупинити спроби підриву антикорупційних інституцій і якнайшвидше завершити судову реформу. Закликаємо забезпечити умови для вільного економічного розвитку в Україні та зупинити неприхований наступ на малий, середній і великий бізнес та іноземних інвесторів і гарантувати рівні, прозорі і конкурентні правила для всіх, незалежно від наближеності до влади", - зазначають учасники заходу.

У зверненні також є заклик гарантувати курс на повну енергетичну незалежність від Росії і Білорусі.

Решта закліків звучать так:

- Закликаємо забезпечити неухильне дотримання законодавства про захист української мови як державної.

- Закликаємо забезпечити системну боротьбу з російською пропагандою та агентурою.

- Запрошуємо до діалогу президента України і водночас закликаємо до співпраці й об’єднання проукраїнські політичні партії й громадських активістів по всій країні.

"Настав час об’єднувати сили українських патріотів і створювати спільні мережі дій, допомагати територіальній обороні й разом захищати державу. Закликаємо увесь вільний світ підтримати свободу і боротьбу України", - резюмовано у зверненні.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.