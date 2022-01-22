УКР
Зеленський повинен невідкладно ініціювати засідання Ради за присутності позапарламентських сил і громадських діячів, - Яценюк

Зеленський повинен невідкладно ініціювати засідання Верховної Ради України за присутності не тільки парламентських, але й позапарламентських політичних сил, громадських діячів і активістів, "щоби показати, що він готовий об’єднувати і мобілізовувати націю проти російської військової агресії, щовін вище власного рейтингу і вузького інтересу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КБФ, про заявив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк по завершенні круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави".

Арсеній Яценюк підкреслив, що в ініційованому Київським Безпековим Форумом понадпартійному круглому столі взяли участь представники громадянського суспільства і політичні сили, які представляють 70% виборців України.

"На цьому круглому столі не було тільки Володимира Зеленського і "слуг народу". Мене просто дивує така безвідповідальність і неповага. Не до учасників круглого столу. Адже зараз слово президента і позиція партії влади є визначальною, тому що вони представляють владу, - і цю позицію треба донести до народу України", - наголосив він.

Саме тому, за словами голови КБФ, учасники круглого столу звернулися до народу України. Арсеній Яценюк сказав, що звернувся до лідерів політичних сил оголосити це звернення в стінах парламенту.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Зеленський повинен невідкладно ініціювати засідання Верховної Ради України "за присутності не тільки парламентських, але й позапарламентських політичних сил; за присутності не тільки депутатів, але й громадських діячів і активістів": "Для того щоби показати, що Зеленський готовий об’єднувати і мобілізовувати націю проти російської військової агресії. Що він вище власного рейтингу. Що він вище власного вузького інтересу. Що він усвідомлює свою історичну відповідальність перед країною. Хочеться, принаймні, щоб так було".

Київський Безпековий Форум – провідна міжнародна платформа України з проблем війни і миру, заснована Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

вы и есть те ЗЕленые ссаные тряпки, обесценившие нашу страну, обнулившие доверие к ней со стороны наших западных партнеров, угробившие оборонку и отмывшие в оффшорах миллиарды "великого крадивныцтва"... не вашему ЗЕленому тупому стаду открывать свое хлебало на людей, которые в условиях войны умудрялись давать рост экономики и сделали Украину энергетически независимой от оккупанта, а ваше ЗЕшапито эту зависимость опять вернуло за последние 2.5 г...
22.01.2022 16:14
ЗЕтварь, если "кварталы" и "сКаты" тебе напрочь отбили память, то напомню, что первые поставки летального оружия в Украину из США были при Порохе, первые Байрактары были закуплены при Порохе, впервые за свою историю Украина стала независима от поставок энергоносителей из Московии при Порохе... И при Порохе просто не возможно было себе представить попытки ху@ла начать полномасштабную войну, с атаками на Харьков и Одессу, потому что тогда был настоящий, а не фейковый, президент, была разумная проукраинская власть, которая освободила бОльшую часть Донбасса и смогла тормознуть открытую агрессию московской орды, не дав ху@лу создать его новоСосию на 8 украинских областей... Если бы тогда у власти был твой обдолбыш-промоскальский ЗЕленый клоун, то уже не было бы никакой независимой Украины... Так тебе понятно? Или для переваривания сказанного пойдешь "квартал" глянешь???
22.01.2022 16:47
А, може, це сталось тому, що це Порох перетер в Європі з 17 грудня по 17 січня, коли він там ніби "ховався від суду"?
22.01.2022 16:45
Сеня, люди Вас погнали ссаными тряпками. Какое моральное право ты имеешь давать какие-либо советы?
22.01.2022 16:05
Що то за люди? Де вони зараз?
Ще пам'ятаю - якісь макаки лайном кидалися, але ж макаки то не люди...
22.01.2022 16:15
Він і зараз все про Зелю, все про Зелю! А хто такий Зеля ? Він що не знає?
22.01.2022 16:18
Почитайте правила форуму. Там є пункт про зловживання кнопкою спам.
22.01.2022 16:37
та ложив він на вас, на нас і на Україну.
головне дорога, а на дорозі бабулеси.
22.01.2022 16:08
22.01.2022 16:16
За нами Москва!
22.01.2022 16:34
Марні сподівання знайти залишки розуму та здорового глузду у деграданта..., але Яценюк молодець - демонструє державницьку позицію.
22.01.2022 16:10
І стане в тісні ряди СН.
22.01.2022 16:19
Стати у це лайно?
Навіть Люся Арестович вже втікла, а це ж Яценюк, він же ж не дурний
22.01.2022 16:29
22.01.2022 16:12
сеня тебя тут только не хватало. вон пошел.
22.01.2022 16:13 Відповісти
вы и есть те ЗЕленые ссаные тряпки, обесценившие нашу страну, обнулившие доверие к ней со стороны наших западных партнеров, угробившие оборонку и отмывшие в оффшорах миллиарды "великого крадивныцтва"... не вашему ЗЕленому тупому стаду открывать свое хлебало на людей, которые в условиях войны умудрялись давать рост экономики и сделали Украину энергетически независимой от оккупанта, а ваше ЗЕшапито эту зависимость опять вернуло за последние 2.5 г...
22.01.2022 16:14
Це сталося тому, що у США та У Великій Британії зрозуміли що шмаркля зрадив Україну.
22.01.2022 16:29
А, може, це сталось тому, що це Порох перетер в Європі з 17 грудня по 17 січня, коли він там ніби "ховався від суду"?
22.01.2022 16:45
ЗЕтварь, если "кварталы" и "сКаты" тебе напрочь отбили память, то напомню, что первые поставки летального оружия в Украину из США были при Порохе, первые Байрактары были закуплены при Порохе, впервые за свою историю Украина стала независима от поставок энергоносителей из Московии при Порохе... И при Порохе просто не возможно было себе представить попытки ху@ла начать полномасштабную войну, с атаками на Харьков и Одессу, потому что тогда был настоящий, а не фейковый, президент, была разумная проукраинская власть, которая освободила бОльшую часть Донбасса и смогла тормознуть открытую агрессию московской орды, не дав ху@лу создать его новоСосию на 8 украинских областей... Если бы тогда у власти был твой обдолбыш-промоскальский ЗЕленый клоун, то уже не было бы никакой независимой Украины... Так тебе понятно? Или для переваривания сказанного пойдешь "квартал" глянешь???
22.01.2022 16:47
Лизнул так лизнул!!Во первых-зеля ла-ла, во вторых, а ну ка расскажи про месторождения в европе откуда газ Украина получала?, петруха забацал схему, и тот же кацапский газ оформляли через прокладку как европейский,и тут ВНИЗАПНА! как пуйло ограничило транзит, так и из европы газ не идет!А большую часть донбасса освободили добробаты, которые соевый расформировал, потому что наклал в штаны.Какие же вы тупые порохоботы.
22.01.2022 18:12
ЗЕленое, узбагойся, выпей ЗЕленки и своему хозяину - Мише Подоляку из ЗЕ-ОПы дай отпить ... И запомни раз и на всегда и своим внукам перескажи потом - если Украина, при Порохе, покупала газ (платила деньги) не кацапам в Мацквабад, а в Словакию или в Польшу, то это значит, что мы покупаем европейский газ, тем более, что в европейских трубах практически половина газа из Норвегии, а в 2015 г. норвежского газа было поставлено в Европу 70% от общего потребления, а москали закрыли лишь 30% контрактов по газу. По поводу освобождения Донбасса - и добробаты, подчинявшиеся МВД Украины и войска ВСУ действовали в соответствии с командами, приказами и директивами из Киева и только такие тупые и недалекие ЗЕлебобики, как ты, Сирожа, до сих пор этого не вкурили ...
22.01.2022 18:26
Сколько подоляк и зе-оп платят тебе за их рекламу? Черный пиар-тоже пиар.И от свыночолого и от зебобика, глядишь и есть детишкам на молочишко.
22.01.2022 23:32
Ну, какая же патриот (ка) Украины в килтах (трусах) а ля кант!! Речь идет в комментарии О. Ден, о Сене- снипере. проявившем себя в боях за Афганские горы и замочившем сотни моджахедов и чокнутых американцев! Было дело, ничего не скажешь! Ну, был герой, затем куда-то исчез с семьей вместе, предположительно в США, да еще и гражданство какой-то Буркина- Фасо принял! Но, он же наш, он украинец! Он - землекоп и стеностроитель! Он любые танки остановит. не говоря уже о мотопехоте!
22.01.2022 17:46
Так он еще и на Кавказе жару давал, чертяка! Каждая пуля - Дырову в лоб! Аж Вове стало страшно!
22.01.2022 17:51
язык не в мозолях?
22.01.2022 18:14
Ти, сметун, давай, сам-сам, як обіцяв
22.01.2022 16:50
Ага.

22.01.2022 16:18
Да щас!
После открытия моста, надо проконсультироваться, как отмазать подонков, против которых США ввели санкции, а потом и отдохнуть можно!
22.01.2022 16:17
Зеленский должен безотлагательно инициировать заседание Верховной Рады Украины при присутствии не только парламентских, но и внепарламентских политических сил, общественных деятелей и активистов Источник: .И вместе с народом спросить,Сеня,а где стена или деньги на неё?
22.01.2022 16:20
Тебя курица учила грамматике? Столько ошибок только в курятнике допускают...
22.01.2022 16:24
Тогда, когда ты поумнеешь - никогда. А теперь брысь отседава.
22.01.2022 16:23
клоун уже мясо на майские маринует и церковной свечкой лыжи натирает какое нахер засидание
22.01.2022 16:25
Зараз країной,під час війни має керувати рада оборони. А президента слід видалити від влади. До ради оборони мають увійти керівники основних партій крім жопоблоку.
22.01.2022 16:26
Перегрызутся ?
22.01.2022 16:51
Цікаво чим допоможе засідання ради за участі позапарламентських політиків? Кури стануть більше нести яєць, чи корови будуть давати молока? Тридцять років у них було щоб засідати хоч на стелі ВР, а зараз приспічило))
22.01.2022 16:36
Трошки розбавили б зрадників ВР серед нормальних людей країни.
22.01.2022 16:39
Взагалі то в цій ситуації треба не пи з ти, що вони робили тридцять років, а виготовляти снаряди, патрони, готувати госпіталі на тисячі ліжок, запаси крові і ін. А ці плани все придумують якісь супер пупер засідання
22.01.2022 16:43
не плани а пани
22.01.2022 16:44
Сеня як бив підлабузником, так їм і залишився. І йому все одно кому жοπγ лизати ЄС чи СН. А з посадою прем'єра найкраще впоралися б відомі українські економісти Лановій чи Новак.
22.01.2022 16:36
А ще краще Лисий з квартала. Новие литца і не в темі. Тому і красти не зможе.
Чи може той хто зна як це робити? В кого є така спеціальність - премьер-міністр?
22.01.2022 16:59
Квартальний Осел не буде цього робити. Тому що ініціатива була не від нього. Якщо полізуть московити і першим почне Порошенко закликати до мобілізації - осел цього не зробить.
Тупий сцикливий з комплексом карлика Кловун.
22.01.2022 16:51
Об'єднувати націю? Та це чмо усі роки своєї «артистичної» діяльності тільки те й робив що розколював! Яка б галушка його вже б вдавила. У такий злий часне мати мати такепрезидентом-кара країні.
22.01.2022 17:09
Сєню на фінанси країни після того, як кловун здрисне на Ізраель! Але, не точно, шо зельцману вдасться здриснути...
22.01.2022 17:14
Нахріна? Бубочка прагне встигнути задовольнити ***** у "нормандії", поки Захід не відключив ***** від світу.
22.01.2022 17:22
сєня сєня гдє тьі сеня
22.01.2022 17:42
Сеня з стіну тобі кулю в лоба!
22.01.2022 17:50
Ну й куліш у тебе в голові, Ігорьок...
22.01.2022 19:44
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоча б який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
22.01.2022 20:55
22.01.2022 20:59
На Закарпатті вздовж дороги розставили білборди з привітанням президента Володимира Зеленського з днем народження. Фото опублікував письменник Андрій Любка.

Він розповів, що проїхав 70 км і побачив щонайменше 10 таких білбордів.

На борді написано «З Днем Народження, Президенте!», намальовано логотип партії «Слуга народу».

Андрій Любка, який зробив фото бордів, https://www.facebook.com/andriy.******/posts/4685481471486858 розкритикував таке вітання , наголосивши на тому, що таким чином гроші «розкидаються без потреби й змісту».

«Ось що роблять дурні гроші, які пиляються на «Великому будівництві» - «слуги» вже просто розкидаються ними без потреби й змісту. Партія вітає свого лідера? Але ж він не їхатиме цією дорогою на Закарпатті, тобто не побачить. Побачити маємо ми, виборці? А сенс? Звертаються не до нас, а до президента.

Можна було розмістити тут щось суспільно важливе, цікаве, рекламувати якусь круту ініціативу. Зрештою, ми всім Закарпаттям уже рік збираємо гроші на лікування маленького Павлика Мотички, якому діагностували СМА - чи не краще було б гроші за цю безумну рекламну кампанію перерахувати дитині?» - пише Любка.
22.01.2022 22:43
22.01.2022 22:44
 
 