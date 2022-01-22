Зеленський повинен невідкладно ініціювати засідання Ради за присутності позапарламентських сил і громадських діячів, - Яценюк
Зеленський повинен невідкладно ініціювати засідання Верховної Ради України за присутності не тільки парламентських, але й позапарламентських політичних сил, громадських діячів і активістів, "щоби показати, що він готовий об’єднувати і мобілізовувати націю проти російської військової агресії, щовін вище власного рейтингу і вузького інтересу".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КБФ, про заявив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк по завершенні круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави".
Арсеній Яценюк підкреслив, що в ініційованому Київським Безпековим Форумом понадпартійному круглому столі взяли участь представники громадянського суспільства і політичні сили, які представляють 70% виборців України.
"На цьому круглому столі не було тільки Володимира Зеленського і "слуг народу". Мене просто дивує така безвідповідальність і неповага. Не до учасників круглого столу. Адже зараз слово президента і позиція партії влади є визначальною, тому що вони представляють владу, - і цю позицію треба донести до народу України", - наголосив він.
Саме тому, за словами голови КБФ, учасники круглого столу звернулися до народу України. Арсеній Яценюк сказав, що звернувся до лідерів політичних сил оголосити це звернення в стінах парламенту.
Арсеній Яценюк підкреслив, що Зеленський повинен невідкладно ініціювати засідання Верховної Ради України "за присутності не тільки парламентських, але й позапарламентських політичних сил; за присутності не тільки депутатів, але й громадських діячів і активістів": "Для того щоби показати, що Зеленський готовий об’єднувати і мобілізовувати націю проти російської військової агресії. Що він вище власного рейтингу. Що він вище власного вузького інтересу. Що він усвідомлює свою історичну відповідальність перед країною. Хочеться, принаймні, щоб так було".
Київський Безпековий Форум – провідна міжнародна платформа України з проблем війни і миру, заснована Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
Ще пам'ятаю - якісь макаки лайном кидалися, але ж макаки то не люди...
головне дорога, а на дорозі бабулеси.
Навіть Люся Арестович вже втікла, а це ж Яценюк, він же ж не дурний
После открытия моста, надо проконсультироваться, как отмазать подонков, против которых США ввели санкции, а потом и отдохнуть можно!
Чи може той хто зна як це робити? В кого є така спеціальність - премьер-міністр?
Тупий сцикливий з комплексом карлика Кловун.
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоча б який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
Він розповів, що проїхав 70 км і побачив щонайменше 10 таких білбордів.
На борді написано «З Днем Народження, Президенте!», намальовано логотип партії «Слуга народу».
Андрій Любка, який зробив фото бордів, https://www.facebook.com/andriy.******/posts/4685481471486858 розкритикував таке вітання , наголосивши на тому, що таким чином гроші «розкидаються без потреби й змісту».
«Ось що роблять дурні гроші, які пиляються на «Великому будівництві» - «слуги» вже просто розкидаються ними без потреби й змісту. Партія вітає свого лідера? Але ж він не їхатиме цією дорогою на Закарпатті, тобто не побачить. Побачити маємо ми, виборці? А сенс? Звертаються не до нас, а до президента.
Можна було розмістити тут щось суспільно важливе, цікаве, рекламувати якусь круту ініціативу. Зрештою, ми всім Закарпаттям уже рік збираємо гроші на лікування маленького Павлика Мотички, якому діагностували СМА - чи не краще було б гроші за цю безумну рекламну кампанію перерахувати дитині?» - пише Любка.