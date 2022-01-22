Зеленський повинен невідкладно ініціювати засідання Ради за присутності позапарламентських сил і громадських діячів, - Яценюк

Зеленський повинен невідкладно ініціювати засідання Верховної Ради України за присутності не тільки парламентських, але й позапарламентських політичних сил, громадських діячів і активістів, "щоби показати, що він готовий об’єднувати і мобілізовувати націю проти російської військової агресії, щовін вище власного рейтингу і вузького інтересу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КБФ, про заявив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк по завершенні круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави".

Арсеній Яценюк підкреслив, що в ініційованому Київським Безпековим Форумом понадпартійному круглому столі взяли участь представники громадянського суспільства і політичні сили, які представляють 70% виборців України.

"На цьому круглому столі не було тільки Володимира Зеленського і "слуг народу". Мене просто дивує така безвідповідальність і неповага. Не до учасників круглого столу. Адже зараз слово президента і позиція партії влади є визначальною, тому що вони представляють владу, - і цю позицію треба донести до народу України", - наголосив він.

Саме тому, за словами голови КБФ, учасники круглого столу звернулися до народу України. Арсеній Яценюк сказав, що звернувся до лідерів політичних сил оголосити це звернення в стінах парламенту.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Зеленський повинен невідкладно ініціювати засідання Верховної Ради України "за присутності не тільки парламентських, але й позапарламентських політичних сил; за присутності не тільки депутатів, але й громадських діячів і активістів": "Для того щоби показати, що Зеленський готовий об’єднувати і мобілізовувати націю проти російської військової агресії. Що він вище власного рейтингу. Що він вище власного вузького інтересу. Що він усвідомлює свою історичну відповідальність перед країною. Хочеться, принаймні, щоб так було".

