Зеленський у будь-який час готовий вести прямі перемовини із Путіним, - посол у ФРН Мельник

Зеленський у будь-який час готовий вести прямі перемовини із Путіним, - посол у ФРН Мельник

Посол України у ФРН Андрій Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до прямого діалогу з російським колегою Володимиром Путіним, проте російська сторона проти цього.

Його слова цитує видання Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Зеленський у будь-який час готовий також вести прямі переговори з президентом Путіним", - зазначив Мельник.

Він також наголосив на важливості того, щоб німецький канцлер Олаф Шольц особисто підтримав відновлення роботи "нормандського формату".

Мельник знову закликав ФРН переглянути свою позицію щодо постачання Україні озброєння, додаючи, що наша країна "невпинно переконуватиме федеральний уряд і опозицію поставити оборонну зброю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче закупити у Німеччині військові кораблі та системи ППО, - посол Мельник

Німеччина (7663) Зеленський Володимир (25203) зброя (7694) путін володимир (24642) росія (67283) Мельник Андрій (236)
+46
Опять хочет куда-то заглянуть?
22.01.2022 15:53 Відповісти
22.01.2022 15:53 Відповісти
+39
пипец наркоман
22.01.2022 15:51 Відповісти
22.01.2022 15:51 Відповісти
+28
Тварь капитулянтская
22.01.2022 15:58 Відповісти
22.01.2022 15:58 Відповісти
пипец наркоман
22.01.2022 15:51 Відповісти
22.01.2022 15:51 Відповісти
у зеЛоха и не скрывают, что "готовы сойтись интересами посередине Украины"(с)зеленский
22.01.2022 15:59 Відповісти
22.01.2022 15:59 Відповісти
і ето сігнал... трєвогі

22.01.2022 16:18 Відповісти
22.01.2022 16:18 Відповісти
Опять хочет куда-то заглянуть?
22.01.2022 15:53 Відповісти
22.01.2022 15:53 Відповісти
Гундосик будет торговать Украиной за компромат на него у херла.
22.01.2022 16:26 Відповісти
22.01.2022 16:26 Відповісти
Компромат ? Він давно вже штатний працівник у ФСБ
22.01.2022 17:33 Відповісти
22.01.2022 17:33 Відповісти
В ОПУ.
22.01.2022 16:56 Відповісти
22.01.2022 16:56 Відповісти
Лицемірні тварини ці німці. На словах підтримують Україну,а на ділч скриті вороги які загоняють ножа у спину.
22.01.2022 15:54 Відповісти
22.01.2022 15:54 Відповісти
А причем тут немцы?

Заявил посол Украины, назначенный ЗЕ, про то, что говорит ротом "президент" Украины ЗЕ.
22.01.2022 16:46 Відповісти
22.01.2022 16:46 Відповісти
Гидую кацапських тварин і їх бульбоприхвостнів,мене від вас вбивць нудить і я на вас блюю .Здохни гнида.
22.01.2022 19:18 Відповісти
22.01.2022 19:18 Відповісти
Чекаю окупантів.
22.01.2022 20:43 Відповісти
22.01.2022 20:43 Відповісти
Тварь капитулянтская
22.01.2022 15:58 Відповісти
22.01.2022 15:58 Відповісти
ты про вальцмана?
22.01.2022 18:46 Відповісти
22.01.2022 18:46 Відповісти
Трохи позитиву 😂😂😂
Странные нравы. Интересный доклад получил Владимир Путин в апреле прошлого года. Тогда, как сообщалось, около трёх часов ночи в один из московских районных отделов МВД обратился нетрезвый мужчина средних лет, несмотря на разнузданный вид, скорее всего, интеллигент, который пытался эмоционально донести дежурным свои проблемы. Дежурные в отделении были крайне удивлены услышанному и даже начали думать, что это первоапрельский розыгрыш. Мужчина утверждал, что он юрист, известный человек, хорошо знает всё начальство МВД и ФСБ, требовал срочно возбудить уголовное дело, по факту склонения его к сексуальным действиям нетрадиционного характера обманным путем, со стороны Захара Прилепина. Также требовал немедленно взять у него анализ из ротовой полости на предмет обнаружения там семенной жидкости того же Захара Прилепина. Со слов мужчины следовало, что его зовут Илья Ремесло, якобы он знаменит своей принципиальной позицией в поддержке президента Путина и его мнение о событиях в стране часто транслируют федеральные каналы.
Ремесло рассказал, что накануне вечером они встретились в ресторане с Захаром Прилепиным обсудить предложение Захара включить Илью в список кандидатов в депутаты в Госдуму от СРЗП. В процессе обсуждения Ремесло и Прилепин распивали спиртные напитки и якобы, будучи уже сильно выпившим, Ремесло получил от Прилепина предложение получить место в списке, вступив с ним в нетрадиционные отношения. Отношения якобы закрепились в туалете этого же ресторана, но Захар после акта высказал сомнения в том, что выполнит свое обещание, аргументировав тем, что Ремесло не старался и Захару, в целом, не понравилось. После этого Ремесло почувствовал себя обманутым и поспешил обратиться за помощью в ближайшее отделение МВД.
Удивлению дежурных, выслушивающих Ремесло, не было предела, когда Захар Прилепин собственной персоной прибыл в отдел через 15-20 минут вслед за Ремеслом. После началась суета со звонками. Прилепин позвонил своим друзьям в ФСБ и через несколько договорённостей ситуацию удалось уладить. Прибывшие сотрудники ФСБ уговорили Ремесло поехать домой проспаться, а решение по дальнейшим санкциям к Прилепину принимать на трезвую голову и исключительно после консультаций с ними.
Вот такими нетрадиционными методами борцы за традиционные ценности пытаются найти своё место на политическом Олимпе в России.
Путину этот доклад очень понравился, в итоге он придумал каламбур, что Прилепин овладел новым ремеслом.
22.01.2022 15:59 Відповісти
22.01.2022 15:59 Відповісти
К нашому бубочці це не має ніякого відношення !
22.01.2022 16:06 Відповісти
22.01.2022 16:06 Відповісти
Хто знає , там в допиті Лероса тоже щось є про відношення 😏
22.01.2022 16:10 Відповісти
22.01.2022 16:10 Відповісти
Які перемовини з агресивним окупантом? Кинути скаженій собаці кістку?
22.01.2022 17:23 Відповісти
22.01.2022 17:23 Відповісти
Та я теж проти щоб з збоченцями домовлятися )
22.01.2022 17:48 Відповісти
22.01.2022 17:48 Відповісти
Нехай зелень готується до прямих перемовин з Богом. Бо нагрішив він перед українським народом знатно.
22.01.2022 16:04 Відповісти
22.01.2022 16:04 Відповісти
Не треба цього! Опасно за живота !
22.01.2022 16:04 Відповісти
22.01.2022 16:04 Відповісти
ЗЕтварь, как та актриса немецких фильмов для взрослых, готова принять от ху@ла в любом количестве, с любой стороны...
22.01.2022 16:06 Відповісти
22.01.2022 16:06 Відповісти
Перед зустріччю вибийте йому передні зуби,чоб не травмував кумира!
22.01.2022 16:11 Відповісти
22.01.2022 16:11 Відповісти
Все подумали про рояль?😁
22.01.2022 16:13 Відповісти
22.01.2022 16:13 Відповісти
Скорее, только одну струну от рояля, имени Канариса, остается только определиться по точке подвеса.
22.01.2022 16:25 Відповісти
22.01.2022 16:25 Відповісти
**** СМЕРТЕЛЬНО БОИТСЯ потерять своё добро
, накопленное кровавим путём . Давить надо диктатора , а не говорить с ним .
Зе, гони Ермака с его советами в шею .
Дворец и угодья диктатора стоимостю миллиард
22.01.2022 16:20 Відповісти
22.01.2022 16:20 Відповісти
у него таких угодий много (
22.01.2022 16:43 Відповісти
22.01.2022 16:43 Відповісти
копеечные шлёндры они такие - всегда готовы... (хоть за пирожок с капустой ))))
спросите откуда знаю? )))) из литературы))) (начитанный шибко)))))
22.01.2022 16:23 Відповісти
22.01.2022 16:23 Відповісти
"Зеленський готовий у будь-який час".
Що, і марка роялю не важлива?
22.01.2022 16:25 Відповісти
22.01.2022 16:25 Відповісти
У "Слузі народу" запевняють, що ще рано збирати "тривожну валізку" через агресію Росії


Оно и понятно, после оккупации Московия Слуг Народа оставят в Украине как лояльных , а остальных отправят в ГУЛАГ
22.01.2022 16:31 Відповісти
22.01.2022 16:31 Відповісти
чому воно, як обiсране?
22.01.2022 20:04 Відповісти
22.01.2022 20:04 Відповісти
Езжай в Москву и договаривайся. Чего ждёшь?
22.01.2022 16:39 Відповісти
22.01.2022 16:39 Відповісти
"Приблатньонному" і вкрай забобонному ***** в падлу спілкуватися з "опущеним" і зашквареним наркоманом. Це ж лише поряд стати і "вєк удачі нє відать"... А може "бєдоносєць" і є наше оружіє? - з ким і де не зустрінеться там завжди якась катастрофа. Ми думаємо що він буде лизати ***** зад, а він прагне лише скромно поряд постояти і всьо! - піздєц *****...
22.01.2022 16:51 Відповісти
22.01.2022 16:51 Відповісти
Залиже так що той до вітру ходить не зможе - ось тут ***** і #іздець 🙂
22.01.2022 16:53 Відповісти
22.01.2022 16:53 Відповісти
Вже за#бали цими прямими перемовинами. Путін їм сцить та сере на голову а вони гундосять про прямі перемовини.
22.01.2022 16:51 Відповісти
22.01.2022 16:51 Відповісти
Перемовини про що?
22.01.2022 16:56 Відповісти
22.01.2022 16:56 Відповісти
Про порядок зради.
22.01.2022 16:59 Відповісти
22.01.2022 16:59 Відповісти
"Хоть с Путіним хоть з чортом лисим могу разгаварівать" - сказав Зєля..."Но пока ишо нє знаю о чьом,тут мнє нужен второй термін"...
22.01.2022 17:01 Відповісти
22.01.2022 17:01 Відповісти
В любое время он дозу готов принять или в отпуск свалить...
22.01.2022 17:05 Відповісти
22.01.2022 17:05 Відповісти
Поздновато, новогдние корпоративы закончились и зелёного шута не приглашают в мацкву.
22.01.2022 17:12 Відповісти
22.01.2022 17:12 Відповісти
Смотрю я на путлера ..и хочется надеть на его череп резиновый сапог и подпалить паяльной лампой...Как вы думаете,мне нужна консультация психолога или это естественная реакция нормального человека?
22.01.2022 17:16 Відповісти
22.01.2022 17:16 Відповісти
Тобто він хоче запропонувати путіну, щось таке, що не пропонували наші західні партнери? Хоче перекреслити своїми компромісами все що сформували союзники?
22.01.2022 17:18 Відповісти
22.01.2022 17:18 Відповісти
Зеленский в любое время готов ... Ну конечно, на этот случай у него ноты всегда с собой, а рояль на месте дадут.
22.01.2022 17:24 Відповісти
22.01.2022 17:24 Відповісти
Беня, шевеля губешками ЗЕленого клоуна, готов где угодно и когда угодно, за счет Украины и за счет территории Украины, вести какие-угодно переговоры с кремлевским ху@лом ...Беня уже понял, что его ЗЕленая кукла никогда в жизни не пройдет на 2 строк, а безопасность Бени и его неподсудность американскому суду возможна исключительно лишь тогда когда у власти в Украине будет его карманный скоморох, при другом раскладе Беня будет сидеть лет 150 в американской тюрьме за махинации и уклонение от уплаты налогов в США... Поэтому для Бени и его куклы спаситель сейчас это кремлевское ху@ло... На независимую Украину и ему и его ЗЕ-скомороху всегда было насрать. Независимая Украина для людей с тремя паспортами никогда не была и не будет той ценностью, которой нельзя торговать ... даже с оккупантом.
22.01.2022 18:11 Відповісти
22.01.2022 18:11 Відповісти
помнится зеленая гнида говорил про вступление Украины в НАТО- "чего мы туда пойдем, нас там не ждут, а я не хожу в гости без приглашения". а здесь какой то трэш-хочет к путлеру и все тут, а его гонят поганой метлой от плешивого, а воно как капризное дитя-хочу, хочу. понятно, что хочет, таким образом, сдать Украину вонючей рашке.
22.01.2022 18:27 Відповісти
22.01.2022 18:27 Відповісти
22.01.2022 18:34 Відповісти
22.01.2022 18:34 Відповісти
Зеленский в любое время готов...
22.01.2022 19:22 Відповісти
22.01.2022 19:22 Відповісти
Роялти дорогого стоят!
22.01.2022 19:35 Відповісти
22.01.2022 19:35 Відповісти
22.01.2022 19:47 Відповісти
22.01.2022 19:47 Відповісти
Все шо касается армии провалено с треском,а он про переговоры с путлом,шо за дебил такой.
22.01.2022 19:50 Відповісти
22.01.2022 19:50 Відповісти
та дайте ж ему уже селедки...скумбрии по 8

https://lh3.googleusercontent.com/***************-Wvl75dtUxrRXVrBf2_-rM8tpLbKlGTGWohQfHTKqAHpn7XvPZmwXeJIN3-IyGMa04lOUCCEaOG3Q0kZJoBPucSA
22.01.2022 20:03 Відповісти
22.01.2022 20:03 Відповісти
Готов с любой стороны.
22.01.2022 20:05 Відповісти
22.01.2022 20:05 Відповісти
юстас -алексу,- бабушка готова к сепаратним переговорам
22.01.2022 21:24 Відповісти
22.01.2022 21:24 Відповісти
Какие переговоры оно в состоянии провести????
Оно даже нашими союзниками всерьез не воспринимается, порет какую-то чушь все время----какой стыд и унижение для страны этот лох!
22.01.2022 22:22 Відповісти
22.01.2022 22:22 Відповісти
в марте 1945 года Совправительство решило провести переговоры в Варшаве с АК как с представителями правительства Польши в Лондоне. Со стороны АК прибыло, как и договаривались, 15 полномочных представителей. Они пропали. Черчиль немедленно связался с Сталиным и спросил о их судьбе, мол негоже так поступать на переговорах. Москва отмалчивалась и только перед Потсдамом сообщила, что они у нас и их будут судить. Приговор был быстрым -троих расстреляли, 12 получили лагеря. В "Записках из чемодана" Ванька Серов подтвердил это событие, и сообщил, что он был инициатором этих "переговоров" и поляки были немедленно арестованы по прибытию. А Серов то был главным спецом в вопросе выселений целых народов.
Так что Буба своим навязчивым требованием по переговорах "с глазу на глаз" может и повторить ход тех п ереговоров 1945 года. Да и о чем переговариваться, когда другой глаз считает первый глаз представителем несуществующего государства. Ведь он сам то родом из города которого нет
23.01.2022 00:07 Відповісти
23.01.2022 00:07 Відповісти
 
 