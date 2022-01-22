Зеленський у будь-який час готовий вести прямі перемовини із Путіним, - посол у ФРН Мельник
Посол України у ФРН Андрій Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до прямого діалогу з російським колегою Володимиром Путіним, проте російська сторона проти цього.
Його слова цитує видання Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Зеленський у будь-який час готовий також вести прямі переговори з президентом Путіним", - зазначив Мельник.
Він також наголосив на важливості того, щоб німецький канцлер Олаф Шольц особисто підтримав відновлення роботи "нормандського формату".
Мельник знову закликав ФРН переглянути свою позицію щодо постачання Україні озброєння, додаючи, що наша країна "невпинно переконуватиме федеральний уряд і опозицію поставити оборонну зброю".
