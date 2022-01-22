Бойовики не пропустили патруль СММ ОБСЄ на окуповані території та обстріляли безпілотник Місії

Російсько-окупаційні війська продовжують перешкоджати роботі СММ ОБСЄ на Сході України. Зокрема, окупанти не пропускали патруль Місії на непідконтрольні території та обстрілювали безпілотники.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 21 січня, інформує Цензор.НЕТ.

"На блокпості біля Нової Мар’ївки бойовики не пропустили патруль Місії до населеного пункту, мотивувавши це тим, що в населеному пункті "тривають інженерні роботи", а також пославшись на "міркування безпеки для СММ", — йдеться у звіті.

У Місії додали, що на блокпості поблизу Староласпи окупанти не пропустили патруль Місії на південь до населеного пункту, мотивувавши це тим, що в населеному пункті "тривають інженерні роботи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі ОБСЄ виявили в ОРДЛО десятки танків та артилерійських установок військ РФ поза місцями зберігання

Також поблизу окупованого Петрівського Донецької області, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії стріляли зі стрілецької зброї, зазначається у звіті.