Росія вже ніколи не захопить Україну несподівано, як це було в 2014 році, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує ніяких наступів на Донбасі або російські території. Він додав, що у Росії не вийде несподівано захопити країну, як це вже було в минулому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Я офіційно вам підтверджую, що Україна не планує ніяких наступальних операцій. Ні на Донбасі, ні на території Росії, ні де б то не було. Ми віддані дипломатичному врегулюванню", - сказав міністр.
Кулеба додав, що Росія ніколи вже не захопить Україну несподівано в момент її найбільшої слабкості, як це було у 2014 році. За його словами, країна внутрішньо стала сильнішою і в цьому допомогли міжнародні партнери.
"Ми ніколи не дозволимо Росії зробити те, що вона робила з нами в минулому", - підкреслив глава МЗС.
А когда мы пропустили вхождение Германии в ОДКБ?
лично я считаю, что если бы Януковощ выиграл выборы в 2004 году, то гибридное нападение Рашки на Украину состоялось бы в 2008-2009 годах..
т.е. Януковоща и Пратию рЫгЫонов, Кремль привел к власти в Украине, для того что бы способствовать изнутри, поглощению Украины Рашкой..
ОПЗЖ за людей несчитаю.
"Росія ніколи більше не захопить Україну зненацька, в момент найбільшої її слабкості, як це було у 2014 році." - Кулеба.
Вчиться працювати із матеріалом та не ганьбитися поспіхом.
Mikhail Golub
@golub
·
"подписал экстрадицию Тимуру Тумгоеву - уроженцу Ингушетии, бойцу добровольческого батальона им. Шейха Мансура, который воевал на Донбассе на украинской стороне."
"Адвокаты Тумгоева добились того, чтобы Комитет ООН по правам человека выпустил рекомендацию о недопустимости его выдачи России из-за угрозы пыток. Несмотря на это, Енин подписал выдачу, и в сентябре 2018-го Тумгоева экстрадировали в Россию. Вскоре после этого адвокаты заявили, что ингуша подвергали пыткам."
"Енин проработал в «Институте будущего» недолго: в апреле 2020-го его назначили заместителем министра иностранных дел. Источники Забороны говорят, что его пригласил глава ведомства Дмитрий Кулеба."
МИД считает неактуальным вопрос визового режима с Россией, - Кулеба
Министерство иностранных дел пока не рассматривает вопрос введения визового режима с Россией.
Об этом сказал посол по особым поручениям МИДа Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Этот вопрос не стоит сейчас на повестке дня даже в стадии разработки", - сказал он.
І ви що, думаете сидіти і відстрілюватись з трьох напрямків??? Ви точно криворізькі лохо-клоуни.....
В случае вторжения России Украина сможет обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты в течение недели. Такой сценарий возможен при прекращении транзита или разрушении трубопроводов.
Т.е. не нужно никуда заходить и...переходить границу. Достаточно просто принуждения к миру, или ответ НАТО, или защита ЛДНР, да как хошь ...назвать. Всего у ************ порядка 490 ракет Искандер М...со сбрасываемыми блоками РЭБ!? Вот постарались!
И что буде делать Украина? Стрелять по лесам Белоруссии, когда расчёты оттуда ушли? Я уверен что два клоуна на скейтбордах и в помине не рассматривали никакие сценарии....
Достаточно разрушить две три....из 72 газоперекачивающих станций, как сразу Германия сертифицирует СП-2. И первым, кто за это выступит, будет ихний командующий ВМС. И он заслуживает уважения! Ну че вицеадмирал должен мерзнуть????
никогда не захватит Украину неожиданно...
Ага она ее захватит ожидаемо?