УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5042 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 174 74

Росія вже ніколи не захопить Україну несподівано, як це було в 2014 році, - Кулеба

Росія вже ніколи не захопить Україну несподівано, як це було в 2014 році, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує ніяких наступів на Донбасі або російські території. Він додав, що у Росії не вийде несподівано захопити країну, як це вже було в минулому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я офіційно вам підтверджую, що Україна не планує ніяких наступальних операцій. Ні на Донбасі, ні на території Росії, ні де б то не було. Ми віддані дипломатичному врегулюванню", - сказав міністр.

Кулеба додав, що Росія ніколи вже не захопить Україну несподівано в момент її найбільшої слабкості, як це було у 2014 році. За його словами, країна внутрішньо стала сильнішою і в цьому допомогли міжнародні партнери.

"Ми ніколи не дозволимо Росії зробити те, що вона робила з нами в минулому", - підкреслив глава МЗС.

Читайте також: Німецькі партнери мають припинити своїми словами та діями заохочувати Путіна до нового нападу на Україну, - Кулеба

агресія (1195) росія (67283) Кулеба Дмитро (3605)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
к нападению в 2014 году, Рашка начала готовится в 2000 году, сразу с приходом лилиПутина во власть.. и все началось с выращивания Донецкой ОПГ и донецких политиков..
лично я считаю, что если бы Януковощ выиграл выборы в 2004 году, то гибридное нападение Рашки на Украину состоялось бы в 2008-2009 годах..
т.е. Януковоща и Пратию рЫгЫонов, Кремль привел к власти в Украине, для того что бы способствовать изнутри, поглощению Украины Рашкой..
показати весь коментар
22.01.2022 16:53 Відповісти
+17
do not resuscitate@Nat_anest

https://twitter.com/Nat_anest/status/1484860655991762945 2 ч



А когда мы пропустили вхождение Германии в ОДКБ?
показати весь коментар
22.01.2022 16:51 Відповісти
+13
Несподівано расія може захопити тільку за щоку!!!
показати весь коментар
22.01.2022 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Несподівано расія може захопити тільку за щоку!!!
показати весь коментар
22.01.2022 16:50 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 17:05 Відповісти
Несподіванкою це буде для главзебіла і мільйонів його пастви, які у головах війну закінчили а багато хто і не починав.
показати весь коментар
22.01.2022 17:31 Відповісти
Кулебі- не несподівано,а взагалі ніколи не захопить,НІКОЛИ...
показати весь коментар
22.01.2022 16:51 Відповісти
do not resuscitate@Nat_anest

https://twitter.com/Nat_anest/status/1484860655991762945 2 ч



А когда мы пропустили вхождение Германии в ОДКБ?
показати весь коментар
22.01.2022 16:51 Відповісти
уже давно. за немцев поручились и пригласили туда армяне и белорусцы.
показати весь коментар
22.01.2022 17:01 Відповісти
к нападению в 2014 году, Рашка начала готовится в 2000 году, сразу с приходом лилиПутина во власть.. и все началось с выращивания Донецкой ОПГ и донецких политиков..
лично я считаю, что если бы Януковощ выиграл выборы в 2004 году, то гибридное нападение Рашки на Украину состоялось бы в 2008-2009 годах..
т.е. Януковоща и Пратию рЫгЫонов, Кремль привел к власти в Украине, для того что бы способствовать изнутри, поглощению Украины Рашкой..
показати весь коментар
22.01.2022 16:53 Відповісти
да и приходу зелени способствовал по той же причине.но мы уже другие,в наивную дружбу с раиськой верит все меньше народа.
показати весь коментар
22.01.2022 16:58 Відповісти
)) бульбохуйло верит. интересно, что рассскажет об этом
https://avia.pro/news/vertolyot-mi-24-soprovozhdavshiy-bort-lukashenko-razbilsya-v-belorussii
показати весь коментар
22.01.2022 17:38 Відповісти
ну,дай бог,не последний
показати весь коментар
22.01.2022 17:58 Відповісти
Це добре,що несподівано не захопить...Значить,орієнтуємось на Кулебу - як тільки той чкурне з України - значить скоро можуть "захопити"...
показати весь коментар
22.01.2022 16:55 Відповісти
Ненагнетай,кацапы не бесмертные,тоже боятся.Наша сила в единстве,те кто за Пороха и те кто за ЗЕ.
ОПЗЖ за людей несчитаю.
показати весь коментар
22.01.2022 17:12 Відповісти
А шо она сделала с вами, зебобики? Вы давали концерты в Москве и обнимались с Безлером. Это было неожиданно?
показати весь коментар
22.01.2022 16:55 Відповісти
Ми би все там умерлі в криму есліб токо не бить четиріждє уклоністом
показати весь коментар
22.01.2022 16:56 Відповісти
а крым и данбац-это так,примарылось?ты о чем,кацапа?
показати весь коментар
22.01.2022 17:00 Відповісти
так по твоему,если в часть страны влез,то страна нетронутая,мыслитель лаптевый?
показати весь коментар
22.01.2022 17:13 Відповісти
Со слов кулебы дурочка,захватят ожиданно теперь.они же ожидают,а тогда не ожидали,*******,в чем разница?
показати весь коментар
23.01.2022 08:26 Відповісти
Ви вже встигли подивитися інтерв'ю так швидко, що вважаєте можливим назвати когось "придурь"?
"Росія ніколи більше не захопить Україну зненацька, в момент найбільшої її слабкості, як це було у 2014 році." - Кулеба.
Вчиться працювати із матеріалом та не ганьбитися поспіхом.
показати весь коментар
22.01.2022 17:12 Відповісти
ты наверное удмурт.
показати весь коментар
22.01.2022 17:03 Відповісти
Бурят він.
показати весь коментар
22.01.2022 17:14 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 17:04 Відповісти
-1500. они так и думают. лучче напомнить им про удобрения.
показати весь коментар
22.01.2022 17:26 Відповісти
в 2014 у нас был Президент и Главнокомандующий, а сейчас промоскальский заднеприводный обдолдыш ... Украина выстоит только, если нейтрализует предателей и наркоманов в ОПе ...
показати весь коментар
22.01.2022 17:03 Відповісти
только такая зеленая сепарская вата, как ты, Сирожа, до сих пор не знает, что Крым был сдан еще янукОвощем, когда он подписал Харьковские соглашения в 2010 г. и продлил пребывание ЧФ РФ в Крыму, а временно исполняющему обязанности Президента, Турчинову, и его соратникам, в том числе и Пороху, после янукОвоща, досталась деморализованная и нищая армия и флот, менты и СБушники, предавшие Украину в Крыму и перешедшие почти полностью на сторону оккупанта. И Украина должна быть благодарна Истории, что тогда в 2014 г. у власти были Турчинов, Парубий, Яценюк, потом Порох... Если бы тогда при власти было твое ЗЕленое прокацапское шапито, то независимой Украины уже бы не было ... Именно поэтому от Пороха воротит вас, ЗЕленых предателей и вашего кумира - кремлевского ху@ла.
показати весь коментар
22.01.2022 17:36 Відповісти
я правильно розумію, що ця зелена худоба вже віддала Україну до Дніпра?
Mikhail Golub


@golub

·
https://twitter.com/golub/status/1484900137822523395 16 мин



****** дня
показати весь коментар
22.01.2022 17:04 Відповісти
Луцкая и Ужгородская области приветствуют преЗЕдента...
показати весь коментар
22.01.2022 17:07 Відповісти
Коля-каклєта -друг Єрмака і ВАЗеліна, бандит і дурень набитий. Друзів підбирають по собі
показати весь коментар
22.01.2022 18:21 Відповісти
"Неожидоно" Та до 2013 все тут належало її, в тому числі - твоє очкасте ібало Но потім агент впливу Світового капіталу,(Най ненажерливиша тварина і його кашерні дружбани) вирішили насрати у пельку Світовому порядку і капіталу і почати кусати руку , яка її годує. Свині Путін і його свинячі дружбани вибігли з загону і почали голосно хрюкати, а кацапи , що їх годували - подумали , що це сакральне хрюкання
показати весь коментар
22.01.2022 17:07 Відповісти
у росії зараз інша тактика, називається "Троянський осел"
показати весь коментар
22.01.2022 17:09 Відповісти
https://zaborona.com/ru/chto-nuzhno-znat-o-evgenii-enine-kotoryj-zajmetsya-reformirovaniem-mvd/

"подписал экстрадицию Тимуру Тумгоеву - уроженцу Ингушетии, бойцу добровольческого батальона им. Шейха Мансура, который воевал на Донбассе на украинской стороне."

"Адвокаты Тумгоева добились того, чтобы Комитет ООН по правам человека выпустил рекомендацию о недопустимости его выдачи России из-за угрозы пыток. Несмотря на это, Енин подписал выдачу, и в сентябре 2018-го Тумгоева экстрадировали в Россию. Вскоре после этого адвокаты заявили, что ингуша подвергали пыткам."

"Енин проработал в «Институте будущего» недолго: в апреле 2020-го его назначили заместителем министра иностранных дел. Источники Забороны говорят, что его пригласил глава ведомства Дмитрий Кулеба."
показати весь коментар
22.01.2022 17:12 Відповісти
Когда будет введен визовый режим с парашкой??? Когда тысячи ихтамнетов заедут на территорию Украины для диверсий и саботажа? Или когда 120 тысяч военных удобрений пересекут границу на танках и бронемашинах?
показати весь коментар
22.01.2022 17:14 Відповісти


МИД считает неактуальным вопрос визового режима с Россией, - Кулеба

Министерство иностранных дел пока не рассматривает вопрос введения визового режима с Россией.

Об этом сказал посол по особым поручениям МИДа Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Этот вопрос не стоит сейчас на повестке дня даже в стадии разработки", - сказал он.
показати весь коментар
22.01.2022 17:24 Відповісти
Мордор та ***** повинні відійти
показати весь коментар
22.01.2022 17:19 Відповісти
Старшее поколение Украины прозревает какие ****** бывшие братья ватники паРаши, в каком совковом дерьме пропаганды росло это поколение. Х..уйло вошло в историю как подонок начавший войны с братсими народами
показати весь коментар
22.01.2022 17:22 Відповісти
Дима-дима---что ты пнёшь? Или очки сними, или протри тряпкой---может увидишь. Впервые флаг днр засветился на фото в 2008г. В хронике новостей криминальных по Петербургу, когда летом за городом менты арестовали сборище фашистов местных, где были гости с донбалласта с своим флагом. Есть фото и видео. и было в сети и новостях по РФ, и у нас проскочило тогда. Но все обратили внимание на российские проблемы и мотивы, а утырков с донбалласта приняли за почти декорацию. А зря. Сбу просрало или не захотело---что вероятней.
показати весь коментар
22.01.2022 17:23 Відповісти
Паразитическая соросовская иудолиберастия не в состоянии даже помыслить о военном противостоянии деспотической системе. После полуторадесятилетнего управления страной. Кроме обмана в ней ничего нет.
показати весь коментар
22.01.2022 17:23 Відповісти
Это звучит как мы просрали все.... Крышка от рояля ...
показати весь коментар
22.01.2022 17:30 Відповісти
дипломатия дело тонкое. времена меняются, она тоже поменяется.
показати весь коментар
22.01.2022 17:44 Відповісти
А яка різниця як вона захопить? Сподівано чи несподівано? Суть дієвий результат. Не захопить повинно бути ключовим при всіх сценаріях.
І ви що, думаете сидіти і відстрілюватись з трьох напрямків??? Ви точно криворізькі лохо-клоуни.....
показати весь коментар
22.01.2022 17:31 Відповісти
Это что бы вы понимали, кто перед вами....
https://youtu.be/Yu9Wds0f2zE
показати весь коментар
22.01.2022 17:34 Відповісти
Кулебе на заметку!!!! Кацапня даунбас не завоевала, а получила ее из рук местных продавшихся мусоров при том что с этой территории, заранее, при содействии януковича были выведены войска Украины.
показати весь коментар
22.01.2022 17:40 Відповісти
З таким гнилим верховним головнокомандувачем можна чекати всього чого завгодно. Уже ж всяке було: обмін військових злочинців і свідків на таксистів, злив секретних розвідоперацій, розгін військової розвідки, призначення на керівні посади зрадників і шпигунів, здача позицій на фронті, нефінансування МО
показати весь коментар
22.01.2022 18:13 Відповісти
Все, что делает Сорос со своим серпентарием дегенератов, это тотальное разложение всего в слизь. Когда Ватикан устанавливал заслон в виде запорожского козачества против восточных деспотий и внутриконтинентального хаоса, тогда с козаков не брали налогов и не напускали ********** в штаны, давали волю и не трогали половую мораль. Что сделал Сорос, разложив и распродав армию и впк, это инверсия всего смыслового каркаса, подготовка слизняка к расчленению.
показати весь коментар
22.01.2022 18:14 Відповісти
и давно Сорос над тобой так издевается?
показати весь коментар
22.01.2022 18:19 Відповісти
Неожиданно.... Сегодня в Московском Комсомольце Андрей Седлов, боевик ДНР рассказывал, что движение Донецкая республика он создал в 2005 году..... Оно все такое неожиданное.... При поддержке СБУ была подготовлена пятая колонна в Крыму и Донбассе. А что сейчас они подготовили, фиг его знает.
показати весь коментар
22.01.2022 18:18 Відповісти
Але у 2014-му у нас не було дегенератів біля керма.
показати весь коментар
22.01.2022 18:27 Відповісти
Ну вот навскидку один из сценариев!...
В случае вторжения России Украина сможет обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты в течение недели. Такой сценарий возможен при прекращении транзита или разрушении трубопроводов.
Т.е. не нужно никуда заходить и...переходить границу. Достаточно просто принуждения к миру, или ответ НАТО, или защита ЛДНР, да как хошь ...назвать. Всего у ************ порядка 490 ракет Искандер М...со сбрасываемыми блоками РЭБ!? Вот постарались!
И что буде делать Украина? Стрелять по лесам Белоруссии, когда расчёты оттуда ушли? Я уверен что два клоуна на скейтбордах и в помине не рассматривали никакие сценарии....
Достаточно разрушить две три....из 72 газоперекачивающих станций, как сразу Германия сертифицирует СП-2. И первым, кто за это выступит, будет ихний командующий ВМС. И он заслуживает уважения! Ну че вицеадмирал должен мерзнуть????
показати весь коментар
22.01.2022 18:29 Відповісти
Сепаратисти на Донбасі це наша внутрішня справа. Тому планувати наступ для винищення зарази ми зобовязані. Теж саме стосується окупованого Криму. І нічого тут "вихилятися дупою!" перед окупантами! - кожний українець вже давно планує знищення ворогів на своїй землі. І тільки "зелені дегенерати" прагнуть "заглянути в очі *****" і "знайти компроміс" в капітуляції...
показати весь коментар
22.01.2022 18:31 Відповісти
я не вірю що спецслужби України не знали про захоплення Криму та напад на сході... керівництво тоді від страху паралізовало
показати весь коментар
22.01.2022 18:43 Відповісти
...
никогда не захватит Украину неожиданно...
Ага она ее захватит ожидаемо?
показати весь коментар
22.01.2022 19:16 Відповісти
В 2014 году Украина вообще не думала о войне с Россией и была анархия безвластие. Кто ожидал войну? Но сейчас каждый день говорят о войне укрепляются получают новое оружие. И это Путину не нравится потому что не может свободно вторгнуться без огромных потерь. Ему нужна слабая беззащитная Украина которой можно управлять. Но Украина как видим УХОДИТ от РОССИИ и довольно быстро.
показати весь коментар
22.01.2022 19:25 Відповісти
Десь я вже не раз чув, що зима більше не прийде зненацька
показати весь коментар
23.01.2022 07:13 Відповісти
 
 