Росія вже ніколи не захопить Україну несподівано, як це було в 2014 році, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує ніяких наступів на Донбасі або російські території. Він додав, що у Росії не вийде несподівано захопити країну, як це вже було в минулому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я офіційно вам підтверджую, що Україна не планує ніяких наступальних операцій. Ні на Донбасі, ні на території Росії, ні де б то не було. Ми віддані дипломатичному врегулюванню", - сказав міністр.

Кулеба додав, що Росія ніколи вже не захопить Україну несподівано в момент її найбільшої слабкості, як це було у 2014 році. За його словами, країна внутрішньо стала сильнішою і в цьому допомогли міжнародні партнери.

"Ми ніколи не дозволимо Росії зробити те, що вона робила з нами в минулому", - підкреслив глава МЗС.

