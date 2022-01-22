"Скажи Україні ТАК" - акція до Дня Соборності відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

22 січня 2022 року на Софійській площі у Києві відбулася акція "Скажи Україні ТАК" з нагоди Дня Соборності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця події.

22 січня відзначається День Соборності України і в цей день українці у різних куточках світу організовують світовий ланцюг єднання з Україною під гаслом #СкажиУкраїніТак

Як зазначають організатори, "це продовження блискучої акції #SayNOtoPutin, яку помітив весь світ".

Учасники акції звернулися до міжнародних партнерів із закликами посилити військову допомогу Україні, превентивно застосувати "пекельні" санкції проти Росії, заблокувати "Північний потік та сприяти Україні у наближенні до НАТО.

Також вони виступили із закликами до українських політиків: припинити політично мотивовані переслідування; пришвидшити реалізацію реформ, необхідних для отримання ПДЧ НАТО; всі свої сили скерувати для організації оборони держави.

О 15:00 було сформовано символічний ланцюг єдності між собором Святої Софії та Михайлівським Золотоверхим монастирем і між ними розгорнули 500-метровий прапор України.

Фото, відео - Олег Богачук