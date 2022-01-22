УКР
З початку доби 22 січня російські окупанти режим тиші не порушували, - штаб ООС

З початку доби 22 січня російсько-терористичні війська не порушували режим "тиші".

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначається у повідомленні. 

передайте хто небудь Зе-шашличнику, що на 9 травня йому забухати може не вийде

Lucas Tomlinson


@LucasFoxNews

·
https://twitter.com/LucasFoxNews/status/1484907407918706694 17 мин



BREAKING: State Department orders families of U.S. embassy personnel in Ukraine to begin evacuating the country as soon as Monday: U.S. officials

Срочно: Госдепартамент приказывает семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник: официальные лица США
22.01.2022 17:33 Відповісти
гундяевцы шаббат святкують?
22.01.2022 20:25 Відповісти
тревожное затишье...
22.01.2022 21:17 Відповісти
 
 