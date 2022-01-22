З початку доби 22 січня російські окупанти режим тиші не порушували, - штаб ООС

З початку доби 22 січня російсько-терористичні війська не порушували режим "тиші".

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначається у повідомленні.

