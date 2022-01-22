З початку доби 22 січня російські окупанти режим тиші не порушували, - штаб ООС
З початку доби 22 січня російсько-терористичні війська не порушували режим "тиші".
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначається у повідомленні.
Lucas Tomlinson
@LucasFoxNews
·
https://twitter.com/LucasFoxNews/status/1484907407918706694 17 мин
BREAKING: State Department orders families of U.S. embassy personnel in Ukraine to begin evacuating the country as soon as Monday: U.S. officials
Срочно: Госдепартамент приказывает семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник: официальные лица США