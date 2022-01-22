Блінкен і глава МЗС Канади Жолі обговорили нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі щодо нарощування Росією військових сил біля кордонів України.

Про це він повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива розмова з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі про неспровоковане нарощування Росією військової присутності біля кордонів України. Ми, як і раніше, віддані дипломатії, але готові в координації з союзниками НАТО та партнерами накласти серйозні заходи за подальшу російську агресію", - зазначив Держсекретар США.

Також читайте: США не торгуватимуть правом українського народу обирати своє майбутнє, - Блінкен

Як повідомлялося, перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Байденом у грудні, вранці 22 січня прибула до київського аеропорту Бориспіль.

США також мають намір передати Україні гелікоптери Mi-17 для підтримки обороноздатності.