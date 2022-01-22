Це моя особиста думка, - керівник ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах прокоментував свої висловлювання про Путіна та Крим

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив про те, що його висловлювання про те, що "Крим не повернеться до України" і про те, що "до Путіна треба ставитися з повагою" є його особистою думкою.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Шенбах написав у твіттері.

"Мої заяви про політику безпеки в ток-шоу в аналітичному центрі в Індії відображали мою особисту думку на той момент на місці. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції міністерства оборони Німеччини", - написав він.

Шенбах додав: "Необережно, неправильно оцінив ситуацію, я не мав цього робити. Інтерпретувати нема чого, це була явна помилка".

Нагадаємо, раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.