Це моя особиста думка, - керівник ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах прокоментував свої висловлювання про Путіна та Крим

Це моя особиста думка, - керівник ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах прокоментував свої висловлювання про Путіна та Крим

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив про те, що його висловлювання про те, що "Крим не повернеться до України" і про те, що "до Путіна треба ставитися з повагою" є його особистою думкою.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Шенбах написав у твіттері.

"Мої заяви про політику безпеки в ток-шоу в аналітичному центрі в Індії відображали мою особисту думку на той момент на місці. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції міністерства оборони Німеччини", - написав він.

Шенбах додав: "Необережно, неправильно оцінив ситуацію, я не мав цього робити. Інтерпретувати нема чого, це була явна помилка".

Нагадаємо, раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.

+53
это твоя личная веревка и личное мыло..
показати весь коментар
22.01.2022 18:29 Відповісти
+51
Никакой отставки не будет. Никакое это не личное мнение. Бриты недавно показали свое отношение к союзнику московии Германии, когда их самолет с вооружением для Украины пролетел над союзниками Великобритании и Украины, облетев территорию союзника московии.
показати весь коментар
22.01.2022 18:52 Відповісти
+42
показати весь коментар
22.01.2022 18:34 Відповісти
Та він і Гітлера уважаєт. Особиста його думка.
показати весь коментар
22.01.2022 18:58 Відповісти
Проверьте его карманы.там явно если не вентиль то шильдик с "роснефть"
показати весь коментар
22.01.2022 18:58 Відповісти
С какой готовностью при упоминании о раше он снимает штаны. Одних историческая память закаляет в бойцов, других превращает в пид..сов.
показати весь коментар
22.01.2022 18:59 Відповісти
Ну и целуй его в оппу, уж если ты так его уважаешь. А может ты его просто боишься, ссышь когда страшно???
показати весь коментар
22.01.2022 19:00 Відповісти
типа "Я дурак, извините.." Это руководитель ВМС Германии? Су..а Гитлер бы с таким руководителем проиграл войну еще в 39м. Походу бабло они пилят там, да пузо отращивают...
показати весь коментар
22.01.2022 19:02 Відповісти
личное мнение - это на кухне жене или на лавке перед домом...
а с трибуны...да при должности... надо бы следить за базаром чтоб не выбрехиваться...
показати весь коментар
22.01.2022 19:04 Відповісти
Ответ уклончивый. Германия на Крым тоже виды имеет?
показати весь коментар
22.01.2022 19:07 Відповісти
"своє мнєніє" можеш записати на папірці та застромити його собі в дупу. якого буя ти це на весь світ ******, ублюдок фашистський?
показати весь коментар
22.01.2022 19:08 Відповісти
Свою думку высказывай когда утром на унитазе сидишь, а не привселюдно
показати весь коментар
22.01.2022 19:09 Відповісти
Свобода слова,а что вам не нравится?вы же хотели свободу слова,получайте,!
показати весь коментар
22.01.2022 23:31 Відповісти
Свою думку хай ввечері своїй жінці в дупу вводить. Дебіл
показати весь коментар
22.01.2022 19:11 Відповісти
Отправить это животное в Мухосранск, пусть там уважает *****. И в Германию чтоб дорогу забыл, мразь.
показати весь коментар
22.01.2022 19:12 Відповісти
"Крым никогда не вернется в Украину"- ни когда не говори никогда - контрацептив ты поношенный
показати весь коментар
22.01.2022 19:13 Відповісти
Зніми погони і в фашистському сортирі свою думку висловлюй, мудило.
показати весь коментар
22.01.2022 19:15 Відповісти
Пидо.ок к пенсии готовится. Всплывет где-нибудь в Газпроме или Роснефти. Як кажуть :"Паличками торкнутись гидко."
показати весь коментар
22.01.2022 19:17 Відповісти
Так и озвучивай его у себя в уборной, тужась на унитазе. А не на форуме.
показати весь коментар
22.01.2022 19:23 Відповісти
Если с 1939г намцы позиционировали себя, как высшую рассу господ, то уже в 1945г, они легко перешли в статус рабов (восточная германия) причем так комфортно себя чувствовали в этой роли, шо отчаяно сопротивлялись западной цивилизации, фактически, до сегодняшнего дня, так что немцы ничуть не лучше любой другой нации.
показати весь коментар
22.01.2022 19:23 Відповісти
Під Зєлєнского почав косити.
показати весь коментар
22.01.2022 19:26 Відповісти
На таких високих посадах в Німеччині ідіотів немає. Там відбір дуже жорсткий і у балаболів дурних шансів зайняти високий пост дуже мало. Він сказав те що сказав саме офіційно. Він чудово орієнтується в часі та просторі. Це і є офіційна позиція уряду Німеччини. Дякуємо. Ми і весь світ разом з нами тепер знаємо ху із ху...
показати весь коментар
22.01.2022 19:27 Відповісти
Якщо ще залишиться на посаді, - то не "особиста думка", а владна.
показати весь коментар
22.01.2022 19:32 Відповісти
*вибачаюсь, що свинособачою

вообще не понятно, почему в Германии все время говорят об исторической вине перед паРашей за ВМВ, но напрочь забывают, что германский нацизм еще большую вину имеет перед народами Украины, Польши, Беларуси...

разве гитлеровская мразь, вскормленная сталинском мразью в том числе иукраинским хлебом, отнятым коммуняками у миллионов уничтоженных в Голодомор украинцев, перед Украиной не виновата?

разве не Германия скормила УНР московитским большевистским ордам, заключив с ними договор?

разве не Германия прошлась катком по всей Украине во время ВМВ? а паРаша ведь была задета войной лишь по самому западному краешку...

где логика?

где чувство исторической вины Германии перед Украиной и украинским народом?

.
показати весь коментар
22.01.2022 19:33 Відповісти
А логіка проста: рашисти= ******* фашисти.
показати весь коментар
22.01.2022 19:41 Відповісти
Более всех от нацистской германии в ходе ВМВ, в процентном отношении к численности населения пострадала Белоруссия, на втором месте Украина, а Параша и в пятёрку не входит. А если взять в числах, то Украина выйдет на 1 место.
И своё личное мнение, по таким вещам, этот козёл, может высказывать своей жене, ночью, под одеялом, а не публично.
показати весь коментар
22.01.2022 19:41 Відповісти
Загальні втрати України в ДСВ складають 18 мільйонів. З них загиблими 10 мільйонів а решта були вивезені на роботи в Німеччину, вислані в Гулаг а ще частина просто втекла з Радянського Союзу.
показати весь коментар
22.01.2022 23:03 Відповісти
разве не Германия скормила УНР московитским большевистским ордам, заключив с ними договор?(с)
Нет.
показати весь коментар
22.01.2022 19:58 Відповісти
Тут два варианта: 1. Влюбленность (голубая) в путлера. 2. Панический страх перед карликом.
показати весь коментар
22.01.2022 19:35 Відповісти
можливо, що компромат на соску ЗеЛупу в його КаВееНiвськi та не тiльки часи...
показати весь коментар
22.01.2022 20:21 Відповісти
3. Money
показати весь коментар
22.01.2022 21:41 Відповісти
В отставку его.
показати весь коментар
22.01.2022 19:37 Відповісти
Рапорт на звільнення на стіл і висловлюй собі своє особисте.
показати весь коментар
22.01.2022 19:39 Відповісти
Всрався але вже пізно!!!Він високопосадовець і має подати у відставку або уряд ФРН має його звільнити негайно за такі слова,якщо нема дій значить це політика німецького уряду!
показати весь коментар
22.01.2022 19:47 Відповісти
От и засунь своё личное мнение себе в очко.
показати весь коментар
22.01.2022 19:57 Відповісти
В понедельник товарищу на ковёр ,,,командование считает ,что его карьера на этом закончена.
показати весь коментар
22.01.2022 19:58 Відповісти
Да всрался, в отставку, ууууу, голодранец, подожди, вот наш Верховный нюхнет, на рояле слабает и мы Германию пошлем на ***
показати весь коментар
22.01.2022 19:59 Відповісти
папай, а мамай абхаз ,заваленный недавно на Донбассе не твой родственник или сожитель?
показати весь коментар
22.01.2022 21:02 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 20:01 Відповісти
пiд номером 12-ть схоже на вОнюшку...з поволжських?

нiмець на одну соту, а решта - вОнятко-мокша? )
показати весь коментар
22.01.2022 20:23 Відповісти
Та Ну, НА,,,,,!
показати весь коментар
22.01.2022 20:32 Відповісти
потомок изнасилованной Ванькой немки
 дегенерат
показати весь коментар
22.01.2022 21:05 Відповісти
Лавры Шрёдера не дают никому покоя.
показати весь коментар
22.01.2022 20:02 Відповісти
"Шенбах https://twitter.com/************/status/1484873147136491522 добавил : "Неосторожно, неправильно оценил ситуацию, я не должен этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка".

...
Ещё никогда Шенбах не был так близко к грани провала
показати весь коментар
22.01.2022 20:03 Відповісти
"А вас, Шенбах, я попрошу остаться".
показати весь коментар
23.01.2022 07:10 Відповісти
Неонацисты в бундесвере. видео

В ФРГ войскам спецназначения грозит расформирование, а в военной контрразведке обещают провести серьезную проверку. Они попали под влияние правых экстремистов. DW удалось побеседовать с бывшим солдатом бундесвера.

https://youtu.be/rukJ4jLXMhs
показати весь коментар
22.01.2022 20:06 Відповісти
тільки неонацисти зможуть очистити німеччину від кацапських холуїв і мігрантів
показати весь коментар
22.01.2022 20:51 Відповісти
однако немецкие неонацисты дружат с русскими кремлевскими нацистами
показати весь коментар
22.01.2022 23:06 Відповісти
Адольф також "дружив" з йосьою сраліним
показати весь коментар
23.01.2022 09:51 Відповісти
Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах рашистський членосос- теж особиста думка,
показати весь коментар
22.01.2022 20:10 Відповісти
еще один ************
показати весь коментар
22.01.2022 20:13 Відповісти
точно, путiнферштейн ...
показати весь коментар
22.01.2022 20:25 Відповісти
То засуне хай свою думку......далеко.далеко
показати весь коментар
22.01.2022 20:16 Відповісти
Сразу видно -- это ***** путлера.
показати весь коментар
22.01.2022 20:18 Відповісти
Німеччина - найкорумпованіша країна в Європі . Британія та Польща чітко показали , що Німеччина - гамно .
показати весь коментар
22.01.2022 20:18 Відповісти
Командувача ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах Обвиняю в ПИДОФЕЛИИ.???Ну что поработаем????
показати весь коментар
22.01.2022 20:23 Відповісти
Малограмотный хрюсский ,идешь вопу....
показати весь коментар
22.01.2022 21:04 Відповісти
у вас депутаты молятся на ***** и все нормуль, а на счет Крыма, вы же его не собираетесь отваевывать, так в чем он не прав...
показати весь коментар
22.01.2022 20:23 Відповісти
Время еще не пришло ,кацапченок ифан,все будет не ссы в труссы...
показати весь коментар
22.01.2022 21:06 Відповісти
а дальше будет такЕ, Путин пойдет как бы на попятную и скажет хотите по чесТноку давайте проведем под наблюдением всего мира референдум в Крыму и на ДНР, в итоге Донбасс повесят на шею Украине, а Крым проголосует за рашу, придется потом и воду открыть.
показати весь коментар
23.01.2022 03:40 Відповісти
Хрен вам слонячий на всю морду ,фантазисты мечтатели - бараны
показати весь коментар
23.01.2022 07:33 Відповісти
Кацапи скоріш за все добре проплатили це висір публічно на камеру.
Аж смердить газпромівськими грошми.
Продажна шкура цей адмірал, і з особистих думок не роблять заяв ,
тим більш на такій посаді.
показати весь коментар
22.01.2022 20:28 Відповісти
гiвнокомандуюча ЗеЛупа не краща, особливо з його гiвно-спiчем про Харкiв...



показати весь коментар
22.01.2022 20:30 Відповісти
Та то взагалі -виконуючий вимог путлера в Україні.
показати весь коментар
22.01.2022 20:34 Відповісти
Пусть в своей частной клинике показывает свою неадекватность, а не на международной арене. То одна была любительница шизофреника, теперь новый появился. Видимо гены фашизма не дают покоя, тянут к таким же идиотам.
показати весь коментар
22.01.2022 20:37 Відповісти
Закончим с кацапами потом засунем в очко FGM-148 Javelin .Это наше мнение **** дырявая.....
показати весь коментар
22.01.2022 20:47 Відповісти
Вообще вдуматься, какую страшную войну принесла миру эта нация в 1939г. Сколько миллионов безвинных погибло. Да вам надо всю жизнь каяться и не высовываться со своими частными высказываниями, а засунуть их куда подальше.
показати весь коментар
22.01.2022 20:49 Відповісти
А краснозадые комуняки не развязывали напару с Гитлером 2ю мировую?
показати весь коментар
22.01.2022 21:09 Відповісти
Штирлиц вообще обнаглел))
показати весь коментар
22.01.2022 20:49 Відповісти
Теперь ассоциируются фашисты и рашисты. Одно и тоже
показати весь коментар
22.01.2022 20:50 Відповісти
мундирчик сними и тогда можешь патякать свое личное мнение, а так - в отставку !
показати весь коментар
22.01.2022 21:07 Відповісти
Раскажи это мнение родителям
чьи дети подорвались на минах разбросаных фуйлом
или Скрипалю
показати весь коментар
22.01.2022 21:14 Відповісти
Особисту думку по такому поводу может высказывать рядовой обыватель а не государственный служащий тем более высокого ранга, тем более официально.( а не на кухне)
показати весь коментар
22.01.2022 21:14 Відповісти
На мою думку, таке може заявити тільки психічно хвора людина , а не командувач ВМС Німеччини.
показати весь коментар
22.01.2022 21:15 Відповісти
Запиши ці свої думки на наждачному папері, згорни у трубочку та запхай собі у дупу…
показати весь коментар
22.01.2022 21:16 Відповісти
Вот не могу себе представить гросс- адмирала Деница, несущего подобную фигню. Немцы, немцы, что с вами произошло? Гордую нацию превратили в хрен знает что.
показати весь коментар
22.01.2022 21:17 Відповісти
такие московские марионетки члены штази
говорили что ГДР никогда не воссоеденится с Германией
и что СССР вечен..
А колосс на глиняных ногах в лаптях оказался
показати весь коментар
22.01.2022 21:18 Відповісти
Просто ещё один мечтатель о великой империи и соответственно почитатель )(уйла, а может метит в Газпром после отставки😁
показати весь коментар
22.01.2022 21:22 Відповісти
Шо все так на Бундес-Моремана взбеленились? Славный последователь папы Карлы Дёница демонстрирует незаурядную дальновидность - уже сейчас закладывает финансовый фундамент своего обеспеченного будущего. Когда турнут, а это всегда и со всеми случается, на пенсию Бундес-Моремана "Мерседес-Майбах-Пулман" с персональным водилою из первой двадцатки "Формулы-1", тем более, бунгало под пальмами и негром с опахалом - не купишь. А ГроссОберМухобоем на "Северном Потоке-2" припасть к живительным потокам бабла от российских углеводородов - так ещё и на эскадру знатнейших немецких фроляйн останется - будет с кем погружаться, кому полный вперёд врубать, а кому и торпеду в кормовой аппарат зарядить.
показати весь коментар
22.01.2022 21:23 Відповісти


Вild - бульварний таблоiд, найбiльший за тиражем в ФРН, потрiбно все перевiряти 10 разiв, що там пишуть, про евакуацiю, наприклад, але дивiться, як там розпнули недолугого командувача ВМС.

https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/der-marine-chef-kay-achim-**********-56-195dda39305545b688b6c3c3ba77cce4-78907774/7,w=894,q=low,c=0.bild.jpg https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/der-marine-chef-kay-achim-**********-56-195dda39305545b688b6c3c3ba77cce4-78907774/7,w=894,q=low,c=0.bild.jpg Командуючий ВМС Кай-Ахим Шенбах

автор: ПОЛ РОНЦХАЙМЕРО
опубликован в 22.01.2022 - 18:39

Это оправдание совершенно абсурдно.


Тот факт, что вице-адмирал Кей-Ахим Шёнбах считает свои запутанные и опасные заявления о президенте рассеи вове путене, Украине и рашке «личным мнением», теперь должен спасти его работу.

▶ Но как вице-адмирал может быть «приватным» в униформе во время официального визита в «мозговой центр» в Индии?

Совершенно невероятно!

Вы должны представить себе это: в самый разгар внешнеполитического кризиса между Украиной и рашкой за долгое время, возможно, незадолго до крупной войны в Европе, немецкий вице-адмирал защищает президента рашки владимира путина.

То, что командующий ВМФ говорит на видео, что украинский полуостров Крым «ушел» и «никогда не вернется», само по себе является скандалом.


Но он продолжает лепетать: то, что рашка хочет присоединить части Украины, - это «ерунда». "Вероятно" кремлевский режим хочет оказать какое-то давление, потому что путин знает, что он может это сделать. Это может расколоть ЕС. По словам Шенбаха, на самом деле путин хочет «уважения на уровне глаз».

И далее: «И - боже мой - уважение к кому-то почти ничего не стоит, ничего не стоит». Если бы вы спросили его: «Но меня не спрашивают», он бы ответил: «Легко оказывать ему (путину) уважение, которого он хочет - и, вероятно, даже заслуживает».

путин должен был заслужить все серьезное «уважение»?

▶ путин - военный преступник, на совести которого сотни тысяч жизней, он вел войну в Сирии, убивал представителей оппозиции, аннексировал Крымский полуостров и теперь угрожает вторжением в Украину с более чем ста тысячами войск.

Командующий флотом, говорящий так во время официальных визитов, не должен больше быть главнокомандующим флотом. Извинения уже не помогают.

Заявления Кая-Ахима Шенбаха спровоцировали дипломатический скандал с Украиной и сильно помогли кремлевской пропаганде.

Отойди, господин вице-адмирал!

В противном случае министр обороны Кристин Ламбрехт должна принять меры и немедленно снять вас с занимаемой должности.
показати весь коментар
22.01.2022 21:27 Відповісти
Деньги Газпрома напроч отняли разум у немецких политиков и официальных лиц .
показати весь коментар
22.01.2022 22:01 Відповісти
Теперь надо смотреть за его расходами.
показати весь коментар
23.01.2022 07:16 Відповісти
Когда Трамп критиковал Германию за то что она не платит за свою оборону дружит с рашкой покупая у нее газ вы кричали что Трамп союзников не уважает . Убедились теперь какой Германия союзник ?
показати весь коментар
22.01.2022 22:07 Відповісти
Возня с СП-2, в который арийский бизнес, а следовательно и их политики зубами в цепились, уже показала гнилость слов меркильши и всей политической верхушки сверхлюдей.
показати весь коментар
22.01.2022 22:29 Відповісти
Хотел написать. Но почитал коменты внизу. Добавить нечего. Все правильно. Дойче сцику
показати весь коментар
22.01.2022 22:19 Відповісти
Немецкое издание Bild сообщает что командующий Военно-Морскими силами Германии, вице-адмирала Кая-Ахим Шенбах уходит в отставку. Такое решение военный принял после скандала, вызванного его словами о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы "никогда не вернется" в состав нашего государства

Не иначе этот питор теперь готовится под крылышко Шрёдеру упорхнуть. На полное обеспечение Газпрома...
показати весь коментар
22.01.2022 22:42 Відповісти
Шенбах тоже хочет газпромовскую зарплату получать, вот и стелиться.
Там таких немцев у ***** уже целый штабель валяется.
показати весь коментар
22.01.2022 23:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 