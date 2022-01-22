УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9958 відвідувачів онлайн
Новини
5 086 42

НАТО проведе військові навчання в Середземному морі на тлі загрози широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, - спікер Пентагону Кірбі

НАТО проведе військові навчання в Середземному морі на тлі загрози широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, - спікер Пентагону Кірбі

Масштабні військові навчання Neptune Strike '22 розпочнуться 24 січня в Середземному морі для демонстрації солідарності країн НАТО на тлі загрози широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military.com.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, у навчаннях Neptune Strike '22, які плануються з 2020 року, війзьме участь авіаносна ударна група USS Harry S. Truman. Вона йтиме під контролем НАТО як центральний елемент Neptune Strike '22.

У навчаннях прийматимуть участь дев’ять ескадрилій, чотири есмінці та крейсер типу Ticonderoga.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США анонсували найбільші навчання НАТО за Північним полярним колом за участі 35 тис. військових

"Ми збираємося переконатися, що у нас є готові варіанти, щоб заспокоїти наших союзників, особливо на східному фланзі НАТО", - цитує Кірбі пресслужба Пентагону.

Автор: 

НАТО (6724) військові навчання (2796) Середземне море (102) Кірбі Джон (526)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Зато красиво.
показати весь коментар
22.01.2022 19:08 Відповісти
+12
Угу. Только вот ошметки ихтамнетов до сих пор в Сирии под Дэр-Эс-Зором валяются.
показати весь коментар
22.01.2022 19:10 Відповісти
+11
Так это и так понятно.Также вполне понятно, шо у русни вЯЯличие может вспухнуть не только в Украине. Ну, и Томагавки вполне себе достанут рус.лохнки в Черном море из Средиземки. И никаких солдат НАТО в Украине для этого не надо.
показати весь коментар
22.01.2022 19:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну хорошо хоть не в Мексиканском заливе.
показати весь коментар
22.01.2022 18:47 Відповісти
А чего плохого? В очередной раз русня посмотрит, шо может стать с их калошами в случае чего.
показати весь коментар
22.01.2022 18:58 Відповісти
Так это и так понятно.Также вполне понятно, шо у русни вЯЯличие может вспухнуть не только в Украине. Ну, и Томагавки вполне себе достанут рус.лохнки в Черном море из Средиземки. И никаких солдат НАТО в Украине для этого не надо.
показати весь коментар
22.01.2022 19:05 Відповісти
Угу. Только вот ошметки ихтамнетов до сих пор в Сирии под Дэр-Эс-Зором валяются.
показати весь коментар
22.01.2022 19:10 Відповісти
із совком теж ніхто не воював,сам здох
показати весь коментар
22.01.2022 20:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L7kboUGl57g https://www.youtube.com/watch?v=L7kboUGl57g

Тройственный союз: НАТО в хату и альянс между Британией, Польшей и Украиной
Отправка авианосцев из США.
показати весь коментар
22.01.2022 20:01 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 18:49 Відповісти
убери нах, не смешно
показати весь коментар
22.01.2022 19:04 Відповісти
Зато красиво.
показати весь коментар
22.01.2022 19:08 Відповісти
Ну і в чом тут мораль? Босфор кацапам перекриють?
показати весь коментар
22.01.2022 18:51 Відповісти
а зачем там мораль?если томахоуки вполне себе накрывают все причалы ватостополя.да и новороссийска тоже
показати весь коментар
22.01.2022 19:17 Відповісти
Прийнятний план.
показати весь коментар
22.01.2022 19:31 Відповісти
После учений в средиземном .прямым ходом в черное море
показати весь коментар
22.01.2022 18:54 Відповісти
кацап, ты зашкварился.. возвращайся обратно в рашку)
показати весь коментар
22.01.2022 20:02 Відповісти
ну проведуть навчання десь там, нам те що з цього ?

є тут на форумі адмірали що б пояснили нам - яка нам від цього нахер користь?
показати весь коментар
22.01.2022 19:00 Відповісти
это хороший предлог нагнать кучу техники
показати весь коментар
22.01.2022 19:01 Відповісти
у Середземне Море?

війна планується в Україні - не в Сирії
показати весь коментар
22.01.2022 19:03 Відповісти
так для самолёта это 10 минут полёта
показати весь коментар
22.01.2022 19:08 Відповісти
я бачу ви не адмірал - літаки з такою швидкістю не літають
показати весь коментар
22.01.2022 19:12 Відповісти
смотря с какой точки Средиземного моря вылетать
показати весь коментар
22.01.2022 19:15 Відповісти
історії русскава подфлота єсть - голлівуд плачєт

Угнать субмарину для Дудаева. История чеченца, который был капитаном атомной подводной лодки и начальником генштаба Ичкерии - https://www.kavkazr.com/a/ugnatj-submarinu-dlya-dudaeva-istoriya-chechentsa-kotoryy-byl-kapitanom-atomnoy-podvodnoy-lodki-i-nachaljnikom-genshtaba-ichkerii/31663304.html
показати весь коментар
22.01.2022 19:02 Відповісти
Могли бы погостить и в Одессе, Мариуполе.
показати весь коментар
22.01.2022 19:02 Відповісти
Самолеты-разведчики НАТО работают в Черном море в режиме 24/7...крысы мавзолейные пришлите хотя бы подлодку КУРСК тили авианосец Адмирал Кузя....каздлы задроченные...
показати весь коментар
22.01.2022 19:04 Відповісти
Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.
показати весь коментар
22.01.2022 19:11 Відповісти
ТА ДА...это сказал Карл Маркс в середине 19 века....А ФИШКА В ДРУГОМ...национальность рюсский придумал тупой кавказский Абрек Джугашвили в 1932 году...,документы на этот счет я нашел в ГОСУДАРСТВННОМ бюро СТАТИСТИКИ ссср
показати весь коментар
22.01.2022 19:22 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 19:24 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 19:27 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 19:28 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 19:29 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 19:30 Відповісти
Рюссишэ швайны.....вы были дебилами при царе Горохе ими останетесь и при докторе Борментале с профессором Преображенским... а при чем тут Бандера и Порошенко...то уже не ваши дела...стадо ИДИОТОВ...Максима Горького и Ольги **********...
показати весь коментар
22.01.2022 19:28 Відповісти
Отлично! ********* должен быть на нервах.Они думают что они одни умеют создавать нервы.
показати весь коментар
22.01.2022 19:37 Відповісти
РАБссия испытывает панический страх...,а вдруг опять Хан Батый нападет на РАБссиское быдло...,холопы крестьяне и прочий сброд не вытерпят РАБсства на РАБссии Монгольско-Татарской...
показати весь коментар
22.01.2022 19:42 Відповісти
Срочно "Кузю" туда отправить, он еще пару-тройку самолетов утопит. Заодно можно будет отмазаться что это не дым от двигателей, а пожар до конца еще не потушили.
показати весь коментар
22.01.2022 20:08 Відповісти
Німецькі щурі в паніці . Хабарі з Московії можуть сильно скоротилися 🤣
показати весь коментар
22.01.2022 20:23 Відповісти
Каарочи, Средиземка накрывает до Урала, думаю, Туманный Альбион тоже лыком не шит, а о подводных баллистических, неограниченных по расстоянию, относительно лаптеунтии, я уж молчу, тю, Забыл про Переднюю Азию. Израиль кроет всю Европу, конечно же, если чЬО, "Нимцы" с Персидского залива подвяжутся.... А делов то оттуда до каазлабада - Турция да Черное море, еще ближе чем со Средиземки... Но Средиземка - то НАТО.... Персидский - амеры (для подстраховки).
показати весь коментар
22.01.2022 22:56 Відповісти
Хватит саммитов, - воюйте.
показати весь коментар
25.02.2022 07:24 Відповісти
 
 