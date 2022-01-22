НАТО проведе військові навчання в Середземному морі на тлі загрози широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, - спікер Пентагону Кірбі
Масштабні військові навчання Neptune Strike '22 розпочнуться 24 січня в Середземному морі для демонстрації солідарності країн НАТО на тлі загрози широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military.com.
За словами речника Пентагону Джона Кірбі, у навчаннях Neptune Strike '22, які плануються з 2020 року, війзьме участь авіаносна ударна група USS Harry S. Truman. Вона йтиме під контролем НАТО як центральний елемент Neptune Strike '22.
У навчаннях прийматимуть участь дев’ять ескадрилій, чотири есмінці та крейсер типу Ticonderoga.
"Ми збираємося переконатися, що у нас є готові варіанти, щоб заспокоїти наших союзників, особливо на східному фланзі НАТО", - цитує Кірбі пресслужба Пентагону.
