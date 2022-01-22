Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не починати вторгнення в Україну під час зимової Олімпіади, - Bloomberg
Оскільки США та Європа докладають все більш шалених зусиль, щоб стримати Росію від будь-якого вторгнення в Україну, президент Китаю Сі Цзіньпін може мати найбільший вплив на графік Володимира Путіна.
Таке припущення робить Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Російський президент заявив, що прийме участь у церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого.
"Останнє, що потрібно Сі, це щоб Путін затьмарив великий момент Китаю, спровокувавши глобальну кризу безпеки у США та Європі", - зауважують журналісти. Вони нагадують про особливо теплі стосунки між Китаєм та РФ останнім часом.
Видання вказує, що початок широкомасштабного вторгнення в Україну може охолодити відносини та втягнути Китай у дипломатичну боротьбу.
Китайський дипломат повідомив медійникам, що, можливо, Сі Цзіньпін попросив Путіна не вторгатися в Україну під час Ігор.
Ще 14 січня Міністерство закордонних справ Китаю нагадало, що всі країни повинні дотримуватися традиційної резолюції ООН про Олімпійське перемир’я "від семи днів до початку Олімпійських ігор до семи днів після закінчення Паралімпійських ігор". Це вікно з 28 січня по 20 березня.
Ініційована Китаєм відповідна резолюція ООН прийняли консенсусом минулого місяця, і представник Росії закликав усі країни дотримуватися перемир'я, нагадує Bloomberg.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@Dagon04790320
·
https://twitter.com/Dagon04790320/status/1484893921935249408 4 ч
До 20 февраля можете радоваться. Ведь сунь пынь дзин уже дал команду Крысе пока не воевать. Пока идёт Олимпиада с 4 по 20 февраля. Смотрим, как ублюдки будут вывозить родичей из Украины !!!!!
"Есть время на коньках кататься, а есть время коньки откидывать"®️
особенно - Россия...
8 августа 2008, в Пекине - открытие Олимпийских игр. В качестве почетного гостя присутствовал тогда формально премьер-министр России Путин. В ночь с 7 на 8 августа Россия начала вторжение в Грузию. Позже, по свидетельству российских СМИ, он лично подтвердил, что у России был план действий "на случай агрессии Грузии против Южной Осетии", подготовленный Генштабом ВС РФ. «В рамках этого плана российская сторона и действовала»
23 февраля 2014 года Олимпиада в Сочи завершилась, и уже через три дня начался захват Крыма.
4 февраля 2022 года в Пекине -открытие Олимпиады.
Путин летит обсудить сферы влияния с товарищем Си Цзиньпин. "Великим" планам мешает одно: США и "этот поц Байден"(с Трампом бы проблем не было), никчемное ЕС - не в счет.
Нужны коллеги помощней, так же ненавидящие Штаты. Это Китай, В пику США - могут договориться.
Так что в совокупности, февраль 2022го - вполне возможная дата
пропитанную старичком, и он подобреет.
Этот вброс про зиньциньпиня нужен для того, чтобы объяснить, почему уже февраль, а вторжения ещё нет. И при этом, чтобы продолжить нагнетать, давить
- Эх, недооценили мы китайцев, - сказал Леонид Брежнев, и покатил груженую тачку к лагерному карьеру.
Ну ведь Хло хотело гарантий безопаности? Обломался, теперь пусть выживает.