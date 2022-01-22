УКР
Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не починати вторгнення в Україну під час зимової Олімпіади, - Bloomberg

Оскільки США та Європа докладають все більш шалених зусиль, щоб стримати Росію від будь-якого вторгнення в Україну, президент Китаю Сі Цзіньпін може мати найбільший вплив на графік Володимира Путіна.

Таке припущення робить Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Російський президент заявив, що прийме участь у церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого.

"Останнє, що потрібно Сі, це щоб Путін затьмарив великий момент Китаю, спровокувавши глобальну кризу безпеки у США та Європі", - зауважують журналісти. Вони нагадують про особливо теплі стосунки між Китаєм та РФ останнім часом.

Видання вказує, що початок широкомасштабного вторгнення в Україну може охолодити відносини та втягнути Китай у дипломатичну боротьбу.

Китайський дипломат повідомив медійникам, що, можливо, Сі Цзіньпін попросив Путіна не вторгатися в Україну під час Ігор.

Ще 14 січня Міністерство закордонних справ Китаю нагадало, що всі країни повинні дотримуватися традиційної резолюції ООН про Олімпійське перемир’я "від семи днів до початку Олімпійських ігор до семи днів після закінчення Паралімпійських ігор". Це вікно з 28 січня по 20 березня.

Ініційована Китаєм відповідна резолюція ООН прийняли консенсусом минулого місяця, і представник Росії закликав усі країни дотримуватися перемир'я, нагадує Bloomberg.

Китай (4830) Олімпіада (688) путін володимир (24655) Сі Цзіньпін (348)
+37
показати весь коментар
22.01.2022 20:16 Відповісти
+33
ты бы прекращал слушать ***** и начинал прислушиваться к Си...да и пару иероглифов не мешало бы выучить.а то китайцы тебя посчитают ненужным балластом
показати весь коментар
22.01.2022 20:20 Відповісти
+26
.
показати весь коментар
22.01.2022 20:04 Відповісти
Завтра Джо Байден сообщит официально...Стингеры Джавелены и прочие истребители F-35 в Украине...,не говоря об самолетах-разведчиках...Секретной конструкции Джай севен... Рюсскае быдло... срочно заклейте СКОТЧем дырки в МКС...Димка Рогозин зна шо робе
показати весь коментар
22.01.2022 20:54 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 20:59 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 21:25 Відповісти
Dagon


@Dagon04790320

·
https://twitter.com/Dagon04790320/status/1484893921935249408 4 ч



До 20 февраля можете радоваться. Ведь сунь пынь дзин уже дал команду Крысе пока не воевать. Пока идёт Олимпиада с 4 по 20 февраля. Смотрим, как ублюдки будут вывозить родичей из Украины !!!!!



показати весь коментар
22.01.2022 21:04 Відповісти
Вам дали время на то чтобы приготовиться,вопрос к чему? кто-то к войне,другие к капитуляции,третие к жизни за границей.
показати весь коментар
23.01.2022 08:14 Відповісти
Ты что выбрал?
показати весь коментар
23.01.2022 10:26 Відповісти
Та не..РАБссия одним холостым выстрелом в сторону Америки жахнет таким выстрелом,что Радиоактивный пепел посыпется только но на Мацковию...Дима Сикелев все давно просчитал что Пифагор...
показати весь коментар
22.01.2022 21:04 Відповісти
После олимпиады китайцы тоже пойдут против нас? За помощь китайцы возьмут с ***** Сибирь
показати весь коментар
22.01.2022 21:11 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 21:20 Відповісти
А что ты тут рисуешь?дурашка! Китай прямо сказал,что в случае войны будет на стороне России.
показати весь коментар
23.01.2022 08:16 Відповісти
Кому сказал? С кем Китай будет воевать? С рынком своего максимального экспорта?)
показати весь коментар
23.01.2022 10:24 Відповісти
Последняя надежда Мира на "старшего желтого брата" который запретит "младшему байстрюку" портить ему праздник к которому он так долго готовился.
показати весь коментар
22.01.2022 21:20 Відповісти
По словам китайского лидера, Пекин "уделяет большое внимание" развитию китайско-украинских отношений и готов их развивать "на основе принципов взаимоуважения и взаимного выигрыша". Цзиньпин также пожелал, чтобы дружба между народами Китая и Украины "продолжалась вечно".
показати весь коментар
22.01.2022 21:21 Відповісти
Блумберг-Нагнітумберг..
показати весь коментар
22.01.2022 21:25 Відповісти
Цинизм Китая и всех Меркелей зашкаливает. После Олимпиады можете нападать, Европа и другие страны выразят большую озабоченность и наложат санкции себе в штаны.
показати весь коментар
22.01.2022 21:30 Відповісти
Какой цинизм китайцев. Обычный фейк. Пора бы уже привыкнуть.
показати весь коментар
22.01.2022 21:37 Відповісти
Дела в Казахстане показали послушание Пуйла до Си. А Си не хочет, чтобы Его олимпиада затмилась войной в Европе.
показати весь коментар
22.01.2022 21:56 Відповісти
Крым забрали тоже после Олимпиады,вы наверное помните!?вот теперь пройдет праздник у соседей и Путин пойдет в наступление,а может и не пойдет.
показати весь коментар
23.01.2022 08:20 Відповісти
Кладезь Китайской мудрости пополнился афоризмом от Си Цзиньпина:
"Есть время на коньках кататься, а есть время коньки откидывать"®️
показати весь коментар
22.01.2022 21:32 Відповісти
Все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об олимпийском перемирии с семи дней до начала Олимпийских игр и до семи дней после окончания Паралимпийских игр.
показати весь коментар
22.01.2022 21:43 Відповісти
А потом воюй не хочу
показати весь коментар
22.01.2022 21:49 Відповісти
Ага. "Все страны подписанты должны соблюдать Будапештский меморандум" )

особенно - Россия...
показати весь коментар
22.01.2022 21:52 Відповісти
Китай теж підписав
показати весь коментар
22.01.2022 22:14 Відповісти
Вместо подписания Меморандума Китай 4 декабря 1994 года выступил с заявлением Правительства КНР о предоставлении Украине гарантий безопасности
показати весь коментар
22.01.2022 22:37 Відповісти
а вот этот комент с обещанием Китая в топчик
показати весь коментар
24.01.2022 01:18 Відповісти
Диктаторы любят блеснуть на публику. Например, Олимпийские в Германии перед WWW2...

8 августа 2008, в Пекине - открытие Олимпийских игр. В качестве почетного гостя присутствовал тогда формально премьер-министр России Путин. В ночь с 7 на 8 августа Россия начала вторжение в Грузию. Позже, по свидетельству российских СМИ, он лично подтвердил, что у России был план действий "на случай агрессии Грузии против Южной Осетии", подготовленный Генштабом ВС РФ. «В рамках этого плана российская сторона и действовала»

23 февраля 2014 года Олимпиада в Сочи завершилась, и уже через три дня начался захват Крыма.

4 февраля 2022 года в Пекине -открытие Олимпиады.
Путин летит обсудить сферы влияния с товарищем Си Цзиньпин. "Великим" планам мешает одно: США и "этот поц Байден"(с Трампом бы проблем не было), никчемное ЕС - не в счет.
Нужны коллеги помощней, так же ненавидящие Штаты. Это Китай, В пику США - могут договориться.

Так что в совокупности, февраль 2022го - вполне возможная дата
показати весь коментар
22.01.2022 21:50 Відповісти
Именно штатовские технологии ставят Китай НАД РОССИЕЙ
показати весь коментар
23.01.2022 07:05 Відповісти
так как тов си любит Китай династии Тан он и приказать может
показати весь коментар
22.01.2022 21:54 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 21:58 Відповісти
А эти временем Украине доставят оружие и главное, что обучат правильному его применению.
показати весь коментар
22.01.2022 22:00 Відповісти
очень то оружие поможет против искандеров и дальней авиации
показати весь коментар
22.01.2022 22:43 Відповісти
смысл искандеров и дальней авиации?
показати весь коментар
22.01.2022 22:57 Відповісти
Крылатые ракеты Искандер и дальняя/ближняя авиация легко сбиваются ракетами, после чего падают с неба на землю и не подлежат восстановлению. Главное для этого - целеуказание, союзники должны помочь. Ракет ПВО у нас хватит с запасом. Против квазибаллистической версии Искандера противопоставить нечего, Иджиса у нас пока нет. Надежда только на метких рукожопых расийских стрелков
показати весь коментар
22.01.2022 23:13 Відповісти
После применения квазибаллистиеской версии Москва будет открыта для любых ударов с любых направлений. Только ловите.
показати весь коментар
23.01.2022 07:03 Відповісти
объясните как реалистичность защиты Украины от Искандеров и ракет? Если можно с цифрами, с картами, с радиусами полёта. Кстати, думаю, что кишка тонка у партнёров пускать по Москве ракеты, как и наоборот, и поэтому ракеты между Рашей и Украиной будут нашей проблемой. Про ракетный щит я ещё не слышал, или это какое то табу.
показати весь коментар
24.01.2022 01:24 Відповісти
Холопів непросять
показати весь коментар
22.01.2022 22:17 Відповісти
Надо следить за китайскими дипорганами в Киева - думаю, эти питарасы лучше всех осведомлены о планах рашистов.
показати весь коментар
22.01.2022 22:27 Відповісти
Просто отдал приказ а куйло взял под козырёк. Хотя, если серьёзно, я думаю что всё было не так, путлер решил наехать на Запад по гопнически и думал что все обосруться и пойдут на уступки куйлу, но не расчитал и не ожидал такой реакции и такой солидарности. Короче обосрался плешивый царёк, прилип к креслу в бункере, сидит и думает что ж его делать дальше, как сохранить лицо и не воевать, потому что будет ж.па.
показати весь коментар
22.01.2022 22:31 Відповісти
Не пойму, в чем радость, если пуйло может прислушаться только к товарищу Си, а остальных послать на йух. Дело в том, что товарищ Си и так всех посылает на йух, просто молча, по-китайски.
показати весь коментар
22.01.2022 23:12 Відповісти
спасиба таки пиждоглазка
показати весь коментар
22.01.2022 23:56 Відповісти
,,Дети-уймите вашу мать..,, А нельзя попросить дедушку из Китая вообще убрать свою бесноватую плешивую болонку?
показати весь коментар
23.01.2022 00:00 Відповісти
А после олимпиады можно?
показати весь коментар
23.01.2022 00:25 Відповісти
За время Олимпиады ему подарят китайскую плюшевую панду,
пропитанную старичком, и он подобреет.
показати весь коментар
23.01.2022 07:00 Відповісти
а класс поджарил )))) про российский яд новичок
показати весь коментар
24.01.2022 01:26 Відповісти
Сунь дзинь пинь знает, что пострадает и его экономика?
показати весь коментар
23.01.2022 01:18 Відповісти
СССр сдох от дебилизма,РАБссия сдохнет ИДИОТИЗМА...
показати весь коментар
23.01.2022 01:31 Відповісти
или водянки мозга, это когда мозг раздувает, но умнее он не становится.
показати весь коментар
24.01.2022 01:27 Відповісти
Не стоит верить всем припущенням, которые делают газеты для хайпа. И тем более троллям, которые раскручивают эти припущення.

Этот вброс про зиньциньпиня нужен для того, чтобы объяснить, почему уже февраль, а вторжения ещё нет. И при этом, чтобы продолжить нагнетать, давить
показати весь коментар
23.01.2022 06:29 Відповісти
В совке был такой анекдот....
- Эх, недооценили мы китайцев, - сказал Леонид Брежнев, и покатил груженую тачку к лагерному карьеру.
показати весь коментар
23.01.2022 10:57 Відповісти
Слово "попросить" меня настораживает.И действительно...ведь можно попросить ,- Вовка, не мешай празднику спорта! Потом сбросишь свои бомбы и уничтожишь жизнь на планете. Тока вот что ему взамен предложить ???
показати весь коментар
23.01.2022 11:40 Відповісти
Вот что можно предложить Пуйлу: Америке а) Донбасс как новый штат и б) ракетную базу в Крыму, Европе - союз УПА, а Хлллуйлу - Будапештский меморандум нового выпуска, по которому Раша поставлят газ по маленькой фиксированной цене и может ещё немножечко протянуть, пока штаты окончательно не зароют ржавый совок.

Ну ведь Хло хотело гарантий безопаности? Обломался, теперь пусть выживает.
показати весь коментар
24.01.2022 01:32 Відповісти
а можливо і не попросив... спитайте його або не повторюйте чужі слова...
показати весь коментар
24.01.2022 08:57 Відповісти
