Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не починати вторгнення в Україну під час зимової Олімпіади, - Bloomberg

Оскільки США та Європа докладають все більш шалених зусиль, щоб стримати Росію від будь-якого вторгнення в Україну, президент Китаю Сі Цзіньпін може мати найбільший вплив на графік Володимира Путіна.

Російський президент заявив, що прийме участь у церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого.

"Останнє, що потрібно Сі, це щоб Путін затьмарив великий момент Китаю, спровокувавши глобальну кризу безпеки у США та Європі", - зауважують журналісти. Вони нагадують про особливо теплі стосунки між Китаєм та РФ останнім часом.

Видання вказує, що початок широкомасштабного вторгнення в Україну може охолодити відносини та втягнути Китай у дипломатичну боротьбу.

Китайський дипломат повідомив медійникам, що, можливо, Сі Цзіньпін попросив Путіна не вторгатися в Україну під час Ігор.

Ще 14 січня Міністерство закордонних справ Китаю нагадало, що всі країни повинні дотримуватися традиційної резолюції ООН про Олімпійське перемир’я "від семи днів до початку Олімпійських ігор до семи днів після закінчення Паралімпійських ігор". Це вікно з 28 січня по 20 березня.

Ініційована Китаєм відповідна резолюція ООН прийняли консенсусом минулого місяця, і представник Росії закликав усі країни дотримуватися перемир'я, нагадує Bloomberg.

