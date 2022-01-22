УКР
Гутерріш про РФ та Україну: Будь-яке вторгнення однієї країни до іншої суперечить міжнародному праву, переконаний, що цього не станеться

Гутерріш про РФ та Україну: Будь-яке вторгнення однієї країни до іншої суперечить міжнародному праву, переконаний, що цього не станеться

У світі спостерігається "нова форма помірного протистояння", але це не схоже на Другу Світову війну або Холодну війну.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Жодного військового втручання у цьому контексті не повинно бути. Я вважаю, що дипломатія є шляхом вирішення проблем. Звісно, будь-яке вторгнення однієї країни до іншої суперечить міжнародному праву, і я сподіваюся, що цього не станеться за нинішніх обставин. Я переконаний, що цього не станеться, і дуже сподіваюся, що я правий", - заявив генеральний секретар ООН.

На питання журналістки "Голосу Америки", як ООН захищатиме свій персонал в Україні у випадку російського вторгнення, Гутерріш відповів: "Звісно, за певних обставин, коли існують ризики у різних місцях світу, ми вживаємо певних безпекових заходів. Це робиться у багатьох частинах світу. На даний момент я наполягаю: усі ми маємо концентруватися на тому, щоб уникнути конфронтації, яка була б надзвичайно негативною для усіх, та створити умови для дипломатичного вирішення проблеми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не починати вторгнення в Україну під час зимової Олімпіади, - Bloomberg

Журналісти запитали генсека ООН, чи світ перебуває на краю нової холодної війни.

"Не на краю, - відповів Антоніо Гуттеріш, - але ми спостерігаємо нову форму".

"Я б не назвав це Холодною війною. Я б напевне назвав це новою формою помірного протистояння. Це не схоже на Другу Світову війну … на Холодну війну. У Холодній війні була певна кількість правил. Це було між двома блоками (країн. - Ред.), ці два блоки мали структуру. Кожен з них мав свій військовий альянс. Там були чіткі правила та чіткі механізми уникнення конфлікту", - додав генсек ООН.

За його словами, нинішні відносини між Заходом і Росією є більш хаотичними і менш передбачуваними.

Також читайте: Постпред США при ООН Томас-Грінфілд про військові заходи з боку Штатів у разі вторгнення РФ до України: "Нічого не виключаємо"

"Що відбувається зараз, є значно більш хаотичним і менш передбачуваним. У нас немає інструментів для боротьби з кризою, і то ж дійсно, живемо в небезпечній ситуації".

Гутерріш висловив сподівання, що нинішня конфронтація не призведе до лиха для всіх країн.

Коментуючи перспективи приєднання ООН до врегулювання ситуації, генеральний секретар Гутерріш відповів, що Організацію об'єднаних націй з самого початку не залучали до мирного врегулювання.

"Є формат, у якому відбуваються переговори у контексті, про який ми говоримо. Цей формат базується на Мінських угодах і так званій "нормандській четвірці". Завжди було чітко зрозуміло, що члени "нормандської четвірки" - це Німеччина, Франція, Росія та Україна, і що це не були переговори в рамках ООН. То ж ООН не є... не існує резолюції, яка б це підтримувала. Ніколи не було погодження сторонами ООН як формального посередника в цій ситуації", - так Антоніо Гутерріш пояснив, чому ООН не долучається до мирного врегулювання ситуації в Україні.

Читайте також: Постпред США при ООН Томас-Грінфілд впевнена у можливості дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту

При цьому він додав: "Одна річ, яку я можу гарантувати, що мої добрі офіси є завжди доступними, щоб сприяти зменшенню напруги".

ООН (3419) Гутерріш Антоніу (404)
+33
Ему от слабоумия лечиться надо, а не интервью давать!
22.01.2022 21:29 Відповісти
+28
ООН давно деградировала, превратившись в жалкую пародию.
Произошло это довольно давно, но со стороны не было заметно.
Как только Украина подверглась российской агрессии, мы сразу же поняли что надеятся на ООН, нет никакого смысла.
Даже Лига Наций оказалась способна хоть на какой то поступок:
за развязывание войны из ее состава исключили Германию, Италию и СССР.
А эти, только в лужу пердят.
22.01.2022 21:40 Відповісти
+24
Нідерланди щойно розірвали з ФРН відносини у питанні постачання зброї Україні та відійшли від заборони на експорт летальних озброєнь! Дякуємо!
22.01.2022 21:34 Відповісти
Ему от слабоумия лечиться надо, а не интервью давать!
22.01.2022 21:29 Відповісти
Одно другому не мешает...
22.01.2022 21:40 Відповісти
Что то в этом есть...
22.01.2022 22:02 Відповісти
+ старческий моразм и охренло высокооплачиваемое безделие (как то то , чем анимается ООН работой не назовешь)
22.01.2022 22:27 Відповісти
Украина вторглась в россию.фантастика!
23.01.2022 03:04 Відповісти
Найобразливіше, що весь світ скидається і платить колосальні кошти на утримання цієї затратної і неефективної структури (ООН)
23.01.2022 14:26 Відповісти
********** прихвостень что еще мог сказать.оон-это такая же зашкваренная организация как и одыкаб.
22.01.2022 21:32 Відповісти
ООН давно деградировала, превратившись в жалкую пародию.
Произошло это довольно давно, но со стороны не было заметно.
Как только Украина подверглась российской агрессии, мы сразу же поняли что надеятся на ООН, нет никакого смысла.
Даже Лига Наций оказалась способна хоть на какой то поступок:
за развязывание войны из ее состава исключили Германию, Италию и СССР.
А эти, только в лужу пердят.
22.01.2022 21:40 Відповісти
ссср туди і не приймали
22.01.2022 21:50 Відповісти
18 сентября 1934 г. общее собрание Лиги Наций приняло постановление о приёме СССР в Лигу и включении его представителя в её Совет в качестве постоянного члена.
22.01.2022 21:51 Відповісти
Японию выкинули
22.01.2022 21:56 Відповісти
Не вписал, но тем не менее хоть что то сделали.
И это при то, что возможности Лиги Наций, были куда скромнее.
22.01.2022 21:57 Відповісти
"Да, да, да! В землю закопал и надпись написал!" ©
22.01.2022 21:33 Відповісти
Який там зараз рівень занепокоєності? Бо ж не ляжу спати поки не дізнаюсь
22.01.2022 21:33 Відповісти
Нідерланди щойно розірвали з ФРН відносини у питанні постачання зброї Україні та відійшли від заборони на експорт летальних озброєнь! Дякуємо!
22.01.2022 21:34 Відповісти
- Не пойму я одного - чего американцы нас пугают санкциями?... Напечатали-бы кучу долларов, и рассыпали-бы, над Россией... Половина "патриотов России" затоптала бы друг друга в очередях у "обменников", а другая половина - в очередях у ликёро-водочных магазинов...
показати весь коментар
22.01.2022 22:02 Відповісти
23.01.2022 03:14 Відповісти
23.01.2022 08:20 Відповісти
Ну ты сказочный фантазёр!
23.01.2022 08:09 Відповісти
Тобі видніше!
23.01.2022 08:21 Відповісти
це вже сталося, 1 березня в 2014 році
22.01.2022 21:36 Відповісти
Дед в есесере застрял головой
23.01.2022 01:38 Відповісти
20 лютого - офіційна дата початку російської агресії в Криму в 2014 році. З 20.02.2014 РФ, як країна-агресор, знаходиться за межами міжнародного права. Хоча, насправді, РФ зафіксувала свій статус країни-агресора ще з 1992 року, з Придністров'я.
28.01.2022 01:59 Відповісти
22.01.2022 21:38 Відповісти
Якщо він не помітив, нехай хтось там скаже йому, що
вторгнення однієї країни до іншої вже відбулося у 2014-му.
22.01.2022 21:39 Відповісти
Байден- если росия захватит небольшую территорию Украины то санкций не будет...
зэбил - если росия нападет то ничего страшного не будет лишь только Харьков заберут...

ВСЁ УЖЕ ПОРЕШАЛИ?
22.01.2022 21:39 Відповісти
Байден ничего подобного не говорил. Есть ссылка?
22.01.2022 21:42 Відповісти
"Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется - и это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это будет ограниченное вторжение, и нам придется решать, что делать и чего не делать, - сказал Байден. - Но если они действительно сделают то, на что они способны… Для России будет катастрофой вторжение в Украину".

Одно дело, если это будет ограниченное вторжение -то это типа ничего такого -а Но если они действительно сделают то, на что они способны…
22.01.2022 21:50 Відповісти
Простите, я просил ссылку, а не набор буковок.
Спасибо.
22.01.2022 21:52 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-60064823 https://www.bbc.com/russian/news-60064823

22.01.2022 21:53 Відповісти
Русский BBC - это лайт версия раши тудей. Интересно посмотреть что на самом деле сказал Байден
22.01.2022 21:55 Відповісти
бу-га-га
22.01.2022 21:57 Відповісти
"He told a news conference Mr Putin would pay a "serious and dear price" for invading, but indicated a minor incursion might be treated differently. "

В английской версии акценты расставлены совсем по другому.

А если послушать тот кусок выступления Байдена с его интонациями, то становится понятно, что основной акцент идёт на "it will be disaster for russia" а не на оговорки про разные типы вторжения.
Кроме того, кибератаки, взлом баз и "минирование" школ американцы тоже относят к "incursions" и естественно, что на такие вторжения ответ будет не военный.
22.01.2022 22:05 Відповісти
Все правильно ти кажеш, і ще Байден сказав,Як що хоч один солдат вступить на УКРАЇНСЬКУ землю, Донбас і Крим зараз не рахують, мокшанцям буде повний піздець!!!!!!!зараз багато ботів тут шастає!!!!!!
22.01.2022 22:24 Відповісти
зачем ты мне переведёшь клоун?я английский в отличие от тебя знаю и факт остается фактом сначала бидон сказал так как сказал а потом после возмущения американской политической системы псаки пришлось оправдываться типа вы не так его поняли и т.д . т.п
23.01.2022 00:30 Відповісти
И желательно на ресурс из США а не из рашки. Вы же понимаете по английски?
22.01.2022 21:52 Відповісти
да еще как говорил...
22.01.2022 21:54 Відповісти
У вас тоже трудности с пониманием английского? Или вы всегда работаете в паре с Voc Vox?
22.01.2022 22:08 Відповісти
А, крім вологоо Пердежу,щось Є?
22.01.2022 22:06 Відповісти
Яка глибока думка- вторгнення не відповідае міжнародному праву!
22.01.2022 21:39 Відповісти
.. и поэтому его не будет
Чувак походу с начала 21 века из запоя не выходил. Пропустил много интересного.
22.01.2022 21:41 Відповісти
ага...як відрізав!
22.01.2022 21:42 Відповісти
Воно,довго сраку чухало , й проперділося
22.01.2022 22:03 Відповісти
Совсем сторчался... несите нового...
22.01.2022 21:41 Відповісти
А то що?!
22.01.2022 21:43 Відповісти
Дурак! Чем он занимался до сих пор, политикой или коров пас на Азорских Островах?
22.01.2022 21:46 Відповісти
В португалії є дуже непогані віна, а ця потвора напевно має свою вінярню!!!!!
22.01.2022 22:30 Відповісти
Португальський портвейн лише один раз у житті пробував. Сподобався. Хоча я не любитель солодких вин.
показати весь коментар
23.01.2022 08:27 Відповісти
Портвейн тільки Португальський може бути!
Вас наї#али у совку назвавши оте пойло "Портвейн".
23.01.2022 10:53 Відповісти
22.01.2022 21:55 Відповісти
Не стоит обращать внимание на блеяние старых олигфренов, в этой абсолютно никчемной организации. Не имеет никакого значения, являются их слова "поддержкой" Украины или нет, толку от них НОЛЬ АБСОЛЮТНЫЙ! В этой маразматической организации страна убивающая по всему миру, и захватившая часть территории суверенного государства, с которым был договор о "дружбе и сотрудничестве", имет право вето. Поле начала войны посмотрел 15 минут заседания, больше не смог, побоялся, что выброшу телевизор.
22.01.2022 21:56 Відповісти
Нема слів. ООН.
22.01.2022 21:59 Відповісти
Час забувати про цю псилікарню
22.01.2022 22:02 Відповісти
Не выйдет.
Организацию с бюджетом в 3 миллиарда, так просто не закрыть.
Сотни ранговых политиков вступятся за эту кормушку.
22.01.2022 22:06 Відповісти
Нова буде
22.01.2022 22:09 Відповісти
Так в новую, можно и не попасть!
22.01.2022 22:11 Відповісти
Підуть воювати
22.01.2022 22:19 Відповісти
Нікчема
Повторюється розпаленя 2ї Світової,а китайській відбиті маитрі:-нова хворма.
Щоб,тебе,ковидом прибрало
22.01.2022 21:59 Відповісти
Гутерриш,старческий моразм.Он живет еще первой мировой как и большенство членов ООН которые практически руководят миром находясь умом в начале 19-го века.
22.01.2022 22:04 Відповісти
Тут на территории Украины находится много ядерных объектов, а расейские ракеты такие неточные, так что Запад не стесняйтесь, давайте железные купола, хуже не будет, уж вам то точно.
22.01.2022 22:05 Відповісти
Спочатку Путін зігнав військовий хлам зі всіх куточків Росії. Потім його звісно хтось "спровокує". А ці дауни будуть рік розбиратися "Хто це зробив? Чи точно Росія?".
Щось таке буде в цьому цирку, що раніше був поважною організацією. Якщо почнеться заворушка.
22.01.2022 22:07 Відповісти
Така ,ж,срань,як Ліга Нацй
22.01.2022 22:11 Відповісти
Схоже, у нас тут чергова дипломатична перемога...
Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі, який нещодавно відвідав Київ, відреагував на твіт Зеленського, в якому той виправив свого американського колегу Джо Байдена щодо слів про "незначну агресію".
"Мене турбує, що президент Зеленський іноді здається більше зацікавлений у суперечках в Twitter з американськими лідерами, ніж у тому, щоб його країна була захищена", - його слова у розмові з журналісткою Крістіаною Аманпур в етері CNN.
Він зазначив, що така заява пролунала на тлі того, як вся дипломатична команда президента США працює над тим, щоб захистити Україну від можливого російського вторгнення.
"Я не підрахую скількома різними шляхами президент Байден зачіпав це питання, і Держдепартамент, який дав чітко зрозуміти українському президенту, що для нас є пріоритетом безпека його країни. Ні, звісно, ми не будемо відправляти сотні й тисячі американських військових, … але ми робимо усе, щоб бути впевненими, що Україна захищена. Тож я хвилююся з приводу деяких твітів, які ми бачимо від Зеленського. Я не думаю, що вони конструктивні", - сказав сенатор Мерфі.
* * *
Дятел здатний здійснювати удари по дереву зі швидкістю 20-25 разів на секунду, що удвічі перевищує швидкість роботи кулемета. Середня кількість ударів - 12 000 за день. Це я про зовнішню політику Зеленського - багато ударів головою по дереву без жодного результату. На відміну від дятла.








22.01.2022 22:08 Відповісти
Говорят, розовая пони, розовая пони, что за розовая пони такая, а ее, оказывается, звать Гутирриш...
22.01.2022 22:09 Відповісти
Зелений дятел знов має надію,що хось буде воювати замість нього.А що дивуватися з уклоніста?
Не можешь ,йди геть, не став Україну у жертву своїм кловунськім амбіціям,час веселощів та приколів минув, не нащо інще дурень не здатний.
22.01.2022 22:11 Відповісти
Дурнику,аби з дудкою побігати й в барабанчик погрюкати
22.01.2022 22:15 Відповісти
Ви чуєте, і це генсек оон, замість того щоб скликати срочно совбез, воно соплі жує, то як з якимсь пенсіонером розмовляти якому все по хєру, аби йому було що поїсти!!!!!! Висновок....Україна воює сама, США, БРИТАНІЯ, страни прибалтики, Канада, ще пару країн нам допомагатимуть, не військом а зброєю що теж добре, а від оон тільки співчуття!!!!!Висновки робіть самі!!!!!!
22.01.2022 22:13 Відповісти
"Гутерріш про РФ та Україну: Будь-яке вторгнення однієї країни до іншої суперечить міжнародному праву, переконаний, що цього не станеться"
_Мерзавец!
ØØН
22.01.2022 22:17 Відповісти
Купили московити за криваві срублі й цього. А може педофіл й у ***** є відео з їм.... варіантів два : гроші або компромат.
23.01.2022 10:56 Відповісти
ООН,эта организация вражеская всему человечеству.Войны,голодание 1/4 населения планеты для них херня.Войны и захват чужих територий разрешено исключительно странам усасникам этой организации а ели рыпнутся кто-то другой из не их круга то их признают терористами и захватчиками и разрешат членам своей банды ввести,,миротворческие,,войска и довести страны до голода и краха.
ООН и есть самый главный терорист планеты Земля.
22.01.2022 22:18 Відповісти
Чем ООН помешало захвату Крыма чисти луганской и донецкой области....? издало резолюцию и выставила её на голосование где расея априори имеет право вето....
поэтому гатереш не надо ля-ля...
22.01.2022 22:19 Відповісти
Заседание совбеза ООН
ВСЕ: - Россия должна вывести войска из Украины;
Лавров: - та какие войска, нет там наших войск;
- у нас есть факты.
- вы ошибаетесь, у вас нет доказательств..........
Председатель: -Какие будут предложения?
Лавров(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!Лавров: (срёт на стол перед представителем Украины) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Лавров: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Лавров: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Лавров: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Лавров: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Лавров: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Лавров: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированы!
Лавров: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Генсека ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны Европы!
Лавров: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники Пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Лавров: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Лавров: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Лавров: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) - Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
@http://blog.meta.ua/users/i2364149/
22.01.2022 22:21 Відповісти
не прошло и 8 лет как чувак решил в форточку выглянуть.
22.01.2022 22:21 Відповісти
Дедуле кофейку с печенюшками пора пить, впрочем как и всей этой бесполезной организации.
22.01.2022 22:24 Відповісти
всё руководство объединённого запада болеет...для реакции им нужно,шоб трижды нагадили под дверью,позвонили и бумажку попросили...бо у них майка короткая.
22.01.2022 22:42 Відповісти
Який вумний...
Аж страшно.
22.01.2022 23:11 Відповісти
Если главой такой организации выбирают недоразвитого, тогда что можно сказать о её политике.
22.01.2022 23:20 Відповісти
Це вже сталось у 2014р,повернись на землю -дебіл.
22.01.2022 23:40 Відповісти
Новый раунд озабоченности
23.01.2022 00:17 Відповісти
а що ще міг сказати головний євнух планети ?
23.01.2022 05:59 Відповісти
Гутерріш ще не знає яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...

а може просто прикидується і відробляє 30-срібних як різні шрьодери....
23.01.2022 12:23 Відповісти
 
 