Гутерріш про РФ та Україну: Будь-яке вторгнення однієї країни до іншої суперечить міжнародному праву, переконаний, що цього не станеться
У світі спостерігається "нова форма помірного протистояння", але це не схоже на Другу Світову війну або Холодну війну.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Жодного військового втручання у цьому контексті не повинно бути. Я вважаю, що дипломатія є шляхом вирішення проблем. Звісно, будь-яке вторгнення однієї країни до іншої суперечить міжнародному праву, і я сподіваюся, що цього не станеться за нинішніх обставин. Я переконаний, що цього не станеться, і дуже сподіваюся, що я правий", - заявив генеральний секретар ООН.
На питання журналістки "Голосу Америки", як ООН захищатиме свій персонал в Україні у випадку російського вторгнення, Гутерріш відповів: "Звісно, за певних обставин, коли існують ризики у різних місцях світу, ми вживаємо певних безпекових заходів. Це робиться у багатьох частинах світу. На даний момент я наполягаю: усі ми маємо концентруватися на тому, щоб уникнути конфронтації, яка була б надзвичайно негативною для усіх, та створити умови для дипломатичного вирішення проблеми".
Журналісти запитали генсека ООН, чи світ перебуває на краю нової холодної війни.
"Не на краю, - відповів Антоніо Гуттеріш, - але ми спостерігаємо нову форму".
"Я б не назвав це Холодною війною. Я б напевне назвав це новою формою помірного протистояння. Це не схоже на Другу Світову війну … на Холодну війну. У Холодній війні була певна кількість правил. Це було між двома блоками (країн. - Ред.), ці два блоки мали структуру. Кожен з них мав свій військовий альянс. Там були чіткі правила та чіткі механізми уникнення конфлікту", - додав генсек ООН.
За його словами, нинішні відносини між Заходом і Росією є більш хаотичними і менш передбачуваними.
"Що відбувається зараз, є значно більш хаотичним і менш передбачуваним. У нас немає інструментів для боротьби з кризою, і то ж дійсно, живемо в небезпечній ситуації".
Гутерріш висловив сподівання, що нинішня конфронтація не призведе до лиха для всіх країн.
Коментуючи перспективи приєднання ООН до врегулювання ситуації, генеральний секретар Гутерріш відповів, що Організацію об'єднаних націй з самого початку не залучали до мирного врегулювання.
"Є формат, у якому відбуваються переговори у контексті, про який ми говоримо. Цей формат базується на Мінських угодах і так званій "нормандській четвірці". Завжди було чітко зрозуміло, що члени "нормандської четвірки" - це Німеччина, Франція, Росія та Україна, і що це не були переговори в рамках ООН. То ж ООН не є... не існує резолюції, яка б це підтримувала. Ніколи не було погодження сторонами ООН як формального посередника в цій ситуації", - так Антоніо Гутерріш пояснив, чому ООН не долучається до мирного врегулювання ситуації в Україні.
При цьому він додав: "Одна річ, яку я можу гарантувати, що мої добрі офіси є завжди доступними, щоб сприяти зменшенню напруги".
Произошло это довольно давно, но со стороны не было заметно.
Как только Украина подверглась российской агрессии, мы сразу же поняли что надеятся на ООН, нет никакого смысла.
Даже Лига Наций оказалась способна хоть на какой то поступок:
за развязывание войны из ее состава исключили Германию, Италию и СССР.
А эти, только в лужу пердят.
И это при то, что возможности Лиги Наций, были куда скромнее.
вторгнення однієї країни до іншої вже відбулося у 2014-му.
зэбил - если росия нападет то ничего страшного не будет лишь только Харьков заберут...
ВСЁ УЖЕ ПОРЕШАЛИ?
Одно дело, если это будет ограниченное вторжение -то это типа ничего такого -а Но если они действительно сделают то, на что они способны…
Спасибо.
В английской версии акценты расставлены совсем по другому.
А если послушать тот кусок выступления Байдена с его интонациями, то становится понятно, что основной акцент идёт на "it will be disaster for russia" а не на оговорки про разные типы вторжения.
Кроме того, кибератаки, взлом баз и "минирование" школ американцы тоже относят к "incursions" и естественно, что на такие вторжения ответ будет не военный.
Чувак походу с начала 21 века из запоя не выходил. Пропустил много интересного.
Вас наї#али у совку назвавши оте пойло "Портвейн".
Организацию с бюджетом в 3 миллиарда, так просто не закрыть.
Сотни ранговых политиков вступятся за эту кормушку.
Повторюється розпаленя 2ї Світової,а китайській відбиті маитрі:-нова хворма.
Щоб,тебе,ковидом прибрало
Щось таке буде в цьому цирку, що раніше був поважною організацією. Якщо почнеться заворушка.
Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі, який нещодавно відвідав Київ, відреагував на твіт Зеленського, в якому той виправив свого американського колегу Джо Байдена щодо слів про "незначну агресію".
"Мене турбує, що президент Зеленський іноді здається більше зацікавлений у суперечках в Twitter з американськими лідерами, ніж у тому, щоб його країна була захищена", - його слова у розмові з журналісткою Крістіаною Аманпур в етері CNN.
Він зазначив, що така заява пролунала на тлі того, як вся дипломатична команда президента США працює над тим, щоб захистити Україну від можливого російського вторгнення.
"Я не підрахую скількома різними шляхами президент Байден зачіпав це питання, і Держдепартамент, який дав чітко зрозуміти українському президенту, що для нас є пріоритетом безпека його країни. Ні, звісно, ми не будемо відправляти сотні й тисячі американських військових, … але ми робимо усе, щоб бути впевненими, що Україна захищена. Тож я хвилююся з приводу деяких твітів, які ми бачимо від Зеленського. Я не думаю, що вони конструктивні", - сказав сенатор Мерфі.
* * *
Дятел здатний здійснювати удари по дереву зі швидкістю 20-25 разів на секунду, що удвічі перевищує швидкість роботи кулемета. Середня кількість ударів - 12 000 за день. Це я про зовнішню політику Зеленського - багато ударів головою по дереву без жодного результату. На відміну від дятла.
Не можешь ,йди геть, не став Україну у жертву своїм кловунськім амбіціям,час веселощів та приколів минув, не нащо інще дурень не здатний.
_Мерзавец!
ØØН
ООН и есть самый главный терорист планеты Земля.
поэтому гатереш не надо ля-ля...
ВСЕ: - Россия должна вывести войска из Украины;
Лавров: - та какие войска, нет там наших войск;
- у нас есть факты.
- вы ошибаетесь, у вас нет доказательств..........
Председатель: -Какие будут предложения?
Лавров(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!Лавров: (срёт на стол перед представителем Украины) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Лавров: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Лавров: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Лавров: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Лавров: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Лавров: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Лавров: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированы!
Лавров: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Генсека ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны Европы!
Лавров: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники Пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Лавров: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Лавров: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Лавров: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) - Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
@http://blog.meta.ua/users/i2364149/
Аж страшно.
а може просто прикидується і відробляє 30-срібних як різні шрьодери....