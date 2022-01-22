"Гутерріш про РФ та Україну: Будь-яке вторгнення однієї країни до іншої суперечить міжнародному праву, переконаний, що цього не станеться"

У світі спостерігається "нова форма помірного протистояння", але це не схоже на Другу Світову війну або Холодну війну.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Жодного військового втручання у цьому контексті не повинно бути. Я вважаю, що дипломатія є шляхом вирішення проблем. Звісно, будь-яке вторгнення однієї країни до іншої суперечить міжнародному праву, і я сподіваюся, що цього не станеться за нинішніх обставин. Я переконаний, що цього не станеться, і дуже сподіваюся, що я правий", - заявив генеральний секретар ООН.

На питання журналістки "Голосу Америки", як ООН захищатиме свій персонал в Україні у випадку російського вторгнення, Гутерріш відповів: "Звісно, за певних обставин, коли існують ризики у різних місцях світу, ми вживаємо певних безпекових заходів. Це робиться у багатьох частинах світу. На даний момент я наполягаю: усі ми маємо концентруватися на тому, щоб уникнути конфронтації, яка була б надзвичайно негативною для усіх, та створити умови для дипломатичного вирішення проблеми".

Журналісти запитали генсека ООН, чи світ перебуває на краю нової холодної війни.

"Не на краю, - відповів Антоніо Гуттеріш, - але ми спостерігаємо нову форму".

"Я б не назвав це Холодною війною. Я б напевне назвав це новою формою помірного протистояння. Це не схоже на Другу Світову війну … на Холодну війну. У Холодній війні була певна кількість правил. Це було між двома блоками (країн. - Ред.), ці два блоки мали структуру. Кожен з них мав свій військовий альянс. Там були чіткі правила та чіткі механізми уникнення конфлікту", - додав генсек ООН.

За його словами, нинішні відносини між Заходом і Росією є більш хаотичними і менш передбачуваними.

"Що відбувається зараз, є значно більш хаотичним і менш передбачуваним. У нас немає інструментів для боротьби з кризою, і то ж дійсно, живемо в небезпечній ситуації".

Гутерріш висловив сподівання, що нинішня конфронтація не призведе до лиха для всіх країн.

Коментуючи перспективи приєднання ООН до врегулювання ситуації, генеральний секретар Гутерріш відповів, що Організацію об'єднаних націй з самого початку не залучали до мирного врегулювання.

"Є формат, у якому відбуваються переговори у контексті, про який ми говоримо. Цей формат базується на Мінських угодах і так званій "нормандській четвірці". Завжди було чітко зрозуміло, що члени "нормандської четвірки" - це Німеччина, Франція, Росія та Україна, і що це не були переговори в рамках ООН. То ж ООН не є... не існує резолюції, яка б це підтримувала. Ніколи не було погодження сторонами ООН як формального посередника в цій ситуації", - так Антоніо Гутерріш пояснив, чому ООН не долучається до мирного врегулювання ситуації в Україні.

При цьому він додав: "Одна річ, яку я можу гарантувати, що мої добрі офіси є завжди доступними, щоб сприяти зменшенню напруги".