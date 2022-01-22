На першому етапі Велика Британія надасть Україні два протимінні кораблі та озброєння для них, - посол Пристайко

Військова допомога, яку Україна отримує від Великої Британії, сприяє зміцненню українського безпекового сектору.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповів надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат акцентував, що підписану в Лондоні угоду на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів має оперативно ратифікувати український парламент.

"Угода на 1,7 млрд фунтів стерлінгів підписана була в Лондоні. І вона зараз буде проходити ратифікацію в парламенті. Я сподіваюся, що наші колеги з українського парламенту оперативно це зроблять. Нам треба рухатися швидше", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ може просити про допомогу британських військових у разі вторгнення РФ до України, - посол Пристайко

На першому етапі в Україну доставлять два протимінні кораблі.

"На першому етапі це буде два протимінних кораблі, які вже готові, які зараз проходять дооблаштування на підрозділах компанії Babcock. Днями я зустрічався з керівництвом цієї компанії. Ми підтвердили готовність до переходу на наступний етап - технічні, будівельні роботи на місцях, де буде розташовано два порти: один - у Чорному, один - в Азовському морі. Далі - постачання озброєння для цих кораблів і будівництво нових кораблів. Частина буде побудована у Великій Британії, а частину будуватимуть вже в Україні", - продовжив Пристайко.

Одержання ракет відкриє Україні низку нових перспектив.

"По-перше, у нас взагалі не було можливості протистояти ракетним озброєнням кораблів. Ці протикорабельні ракети діють приблизно так само, як протитанкові ракети. Перевага цих ракет у тому, що вони працюють за принципом "вистрілив і забув". Тобто вона сама може відстежувати декілька мішеней. Вони будуть встановлені на моторні броньовані човни - це швидкісні катери, яким так званий москітний ефект дає змогу одночасно атакувати кілька мішеней", - уточнив він.

Також дивіться: Українці розробили дотепну інструкцію зі стрільби з британського гранатомета NLAW. ІНФОГРАФІКА

У разі атаки з боку моря ці ракети будуть задіяні насамперед.

"Ми сподіваємося, що ці можливості на першому етапі, коли у нас фактично зовсім немає Військово-морського флоту (який росіяни забрали в Криму), будуть нашою першою відповіддю на можливу атаку з боку моря", - підсумував Пристайко.