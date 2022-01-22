УКР
На першому етапі Велика Британія надасть Україні два протимінні кораблі та озброєння для них, - посол Пристайко

Військова допомога, яку Україна отримує від Великої Британії, сприяє зміцненню українського безпекового сектору.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповів надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат акцентував, що підписану в Лондоні угоду на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів має оперативно ратифікувати український парламент.

"Угода на 1,7 млрд фунтів стерлінгів підписана була в Лондоні. І вона зараз буде проходити ратифікацію в парламенті. Я сподіваюся, що наші колеги з українського парламенту оперативно це зроблять. Нам треба рухатися швидше", - наголосив він.

На першому етапі в Україну доставлять два протимінні кораблі.

"На першому етапі це буде два протимінних кораблі, які вже готові, які зараз проходять дооблаштування на підрозділах компанії Babcock. Днями я зустрічався з керівництвом цієї компанії. Ми підтвердили готовність до переходу на наступний етап - технічні, будівельні роботи на місцях, де буде розташовано два порти: один - у Чорному, один - в Азовському морі. Далі - постачання озброєння для цих кораблів і будівництво нових кораблів. Частина буде побудована у Великій Британії, а частину будуватимуть вже в Україні", - продовжив Пристайко.

Одержання ракет відкриє Україні низку нових перспектив.

"По-перше, у нас взагалі не було можливості протистояти ракетним озброєнням кораблів. Ці протикорабельні ракети діють приблизно так само, як протитанкові ракети. Перевага цих ракет у тому, що вони працюють за принципом "вистрілив і забув". Тобто вона сама може відстежувати декілька мішеней. Вони будуть встановлені на моторні броньовані човни - це швидкісні катери, яким так званий москітний ефект дає змогу одночасно атакувати кілька мішеней", - уточнив він.

У разі атаки з боку моря ці ракети будуть задіяні насамперед.

"Ми сподіваємося, що ці можливості на першому етапі, коли у нас фактично зовсім немає Військово-морського флоту (який росіяни забрали в Криму), будуть нашою першою відповіддю на можливу атаку з боку моря", - підсумував Пристайко.

Велика Британія (5743) зброя (7694) Пристайко Вадим (498)
Топ коментарі
+55
Боже бережи королеву！Слава Україні



22.01.2022 22:44 Відповісти
+41
Черговий респект британцям. Уінстон Черчилль може пишатися своїми нащадками 😀
22.01.2022 22:46 Відповісти
+39
Героям слава !!!
22.01.2022 22:57 Відповісти
Боже бережи королеву！Слава Україні



22.01.2022 22:44 Відповісти
Героям слава !!!
22.01.2022 22:57 Відповісти
"...підписану в Лондоні угоду на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів має оперативно ратифікувати український парламент. "..

та щааааз! слуги урода - на сейшелах, отдыхают..
Что им - бросать всё и возвращаться?
А сколько отката дадут от 1.7 млрд.фунтов?
Нисколько?
Тогда зайдите на следующей неделе.. после майских праздников...
22.01.2022 23:13 Відповісти
п.с. жаль, что 170 лет назад в Крыму не надавали рашке по сосалам...
История пошла бы совсем иным путем...
22.01.2022 23:16 Відповісти
22.01.2022 23:45 Відповісти
Молодчинка! Три комментария подряд! И за каждый полагается шоколадка или конфетка. Особенно понравился первый комментарий - наверное, из своего очка его выковырял.
23.01.2022 09:50 Відповісти
Иди туалет мыть, цапа
показати весь коментар
кто про что, а кацапы сразу про свои скрепы очковые
что, лишнехромосомное, ссышься под расейской тряпкой постить в Украине - под впн на бутылке сидишь?
показати весь коментар
Слышь, сладкоежка! За комменты, в которых не упоминается ЗЕ, конхвет не будет.
показати весь коментар
23.01.2022 16:02 Відповісти
бедняжко кацап, и как ты теперь выживешь, ась?))
снова торговать собой на бутылке будешь, под впн германии
держи своих любимых *идеров)
23.01.2022 22:50 Відповісти
Черговий респект британцям. Уінстон Черчилль може пишатися своїми нащадками 😀
22.01.2022 22:46 Відповісти
Їх потоплять за хвилини, вони потрібні не бідній країні, яка вже має флот для його підсилення. На порядок були би корисні дивізіони "Нептун" на узбережжі.
показати весь коментар
Думаю у Великобритании нет ни одного дивизиона "Нептун". Поэтому предоставить их Украине они не могут.
показати весь коментар
У них есть зато Гарпуны .НО ставить их на новые строящиеся катера они видимо не будут . А будут ставить на них обычные ПТРК а НЕ ПКР . Хеллфайр это классический ПТРК . А нужны ,,нептун,, или Гарпун . Но в данном случае к британцам вопросов нет , они продвигают свою концепцию и видение ситуации помогая при этом нам .Вопросы есть к руководству нашей страны и тем специалистам которые отвечают за продвижение нашей концепции и влияют на заказы вооружения для оснащения ВМФ ВСУ
показати весь коментар
23.01.2022 11:31 Відповісти
Давайте, розказуйте побільше кацапам скільки, якої та куди постачають Україні зброї...
показати весь коментар
Ну, русне все равно Дерьмак либо Демченко все доложат.
показати весь коментар
Как орденоносец Демченко (за заслуги 2 степени) может быть агентом русни?
https://www.5.ua/amp/suspilstvo/poroshenko-nahorodyv-ministra-kultury-dekilkokh-radnykiv-ta-chynovnykiv-podrobytsi-192033.html
показати весь коментар
Как Власов?
показати весь коментар
На Власова мне наплевать. Я не понимаю как такой "патриот" Порошенко награждал орденами таких деятелей как Савченко и Демченко?
показати весь коментар
А разве не "патриотка" Йуля носилась с Сявченко и готовила подання на награду?
Демченко.... Это тот, которого неолигарх и "патриот" Зе, назначил первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Этот-
показати весь коментар
заодно и путлерюгенд берлинский нагните...
показати весь коментар
британці досить різко налаштовані проти московії
на відміну від французів і німців, у яких дуже сильні економічні звязки з московитвми і які вони не будуть розривати
показати весь коментар
А Переворотько будет свои экономические связи с московией разрывать?
показати весь коментар
Зеленський давно розірвав на відміну від бариги пятого
показати весь коментар
А, так "скоты" не на главных пропагандонских каналах страны-помойки продаются
показати весь коментар
показати весь коментар
😂
показати весь коментар
ну ты и серешь...

Полным ходом идёт постановка Украины в зависимость от электроэнергии и газа из паРаши закупкой на МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ...

а воно тут сэрэ...
показати весь коментар
пойди морду вытри ЗЕбилл...
показати весь коментар
это типа сватов-7, или квартир в крыму и расеи, в подмосковьи?
показати весь коментар
- "Зеленський давно розірвав...."
*********************************************
Серйозно??? "Давно" кажеш..... На, дивись (2014р., 2015р., 2016р., 2017р.)
23.01.2022 00:39 Відповісти
Додано:

https://esquire.ru/movies-and-shows/313563-svaty-7-stali-samym-populyarnym-teleserialom-2021-goda-v-rossii/#part0
23.01.2022 00:43 Відповісти
Ах ты ж русня паршивая гнилая...
показати весь коментар
показати весь коментар
тебе малороса дрищавого забув спитати.
показати весь коментар
вон нах, дрысня обоссанная
показати весь коментар
та воно і так не встигає миться... а тут ще і на Цензор заходить... садомазохіст якийсь.
показати весь коментар
Что с САП?🤣🖕
показати весь коментар
22.01.2022 23:01 Відповісти
22.01.2022 22:58 Відповісти
Ну а что делать, если видишь большинство моряков предателями и перебежчиками оказались. И ето тот род войск который всегда считался самым верным присяге.
показати весь коментар
Было достаточно времени с 2015 года, только предыдущее руководство не планировало ни строить ни покупать большие корабли.
показати весь коментар
ну подскажи говнокомандующему по быстрому настроить авианосцев и летите "всех бомбить"
показати весь коментар
ПНХ бот ЗЕбильный
показати весь коментар
Ватный длбб ,на тот момент были другие приоритеты ,надо было возродить сухопутную армию, одеть,обуть и накормить
показати весь коментар
разве вам, зебилы, не сказали, что в 2015 году за подобные корабли нужно было заплатить..
И может те самые 1.7 млрд.фунтов
А денег на них - НЕ было, потому что лет за 6 до этого подобные тебе долп*йбы привели к власти януковоща
Более того, в 2015 году деньги нужны были на намного БОЛЕЕ актуальные вещи для ЗСУ, чем противоминные корабли.
Впрочем, этих кораблей в Британии еще и не начинали строить

п.с. зебилы слишком примитивны в "мышлении", особенно если вспомнить какой поднялся восторженный вой у них, когда зеЛох предложил "строить авианосцы и лететь всех бАмбить!"
показати весь коментар
Та не, Петя в команде Овоща как раз был, если кто-то забыл. Деньги дают в кредит и можно было подписывать если думать о защите страны. Петя о другом думал, к сожалению.
показати весь коментар
зебил, ты бы перестал повторять фейки скабеевой..
Или ты уже "забыл", откуда тебе методички присылают?
ты еще начни верещать о пленках деркача, того самого, что Госдеп назвал "агентом расеи"..
Ах да, о них сейчас не кошерно орать, а вот раньше ты и тебе подобные полгода их повторяли, верно?
показати весь коментар
*Петя*- твой сожитель в теплотрассах чебоксар,чмо рашистское...
показати весь коментар
Какие бронированные лодки? Выже сказали, что арт катера гюрзы это говно, и даже директора завода Кузни посадили. А одну гюрзу до сих пор даже в строй не ввели. Уже они хорошими стали?)
показати весь коментар
Очевидно речь о тральщиках идёт. Но сумма в лярд с гаком даже удивила. Это полтора миллиарда долларов. Вроде так понял.
показати весь коментар
1.7 млрд.фунт = 2.3 млрд.долл.

курс 1.3550
но не в этом суть..
1.7 млрд фунтов это на ВСЮ программу помощи, включая эти корабли
показати весь коментар
Да, там целая программа по созданию флота.
показати весь коментар
Та я по старинке посчитал. По далёкой молодости и работе в те годы в ЧМП. На 1980г примерно условно по валюте подработать было не раз. 1 дол=5р-5,50к, анг. фунт=7руб и марка ФРГ=2р или для чайников пусть по 2,50. Чеки ВТБ (магазины Торгмортранса для моряков) 1 чек по 13-15 руб продать. Чеки ВО. Внешпосылторг. (магазины. Берёзка) 1 чек=2,20 в среднем или для завмагов по 2,50 или даже по трояке. Но с 1986 лафа по Берёзкам кончилась. Стал проникать доллар и бартер, и эти магазины в 1988 стали закрываться. Ну и муть что печатали для совков таёжных в Известиях каждый месяц про доллар по 64коп---вызывал взрывы смеха у моряков, лётчиков, спортсменов и даже дипломатов---правда ржали они тихо---знали почему.
показати весь коментар
Разминирование акватории сейчас первоочередная задача конечно.
показати весь коментар
За такие бабки вместо двух тральщиков непонятно нафиг нам нужных, можно было кучу хорошего вооружения в том числе такое нужное ПВО и беспилотники закупить
показати весь коментар
Так тральщик нужен в первую очередь. Иначе флот тогда совсем не нужен и о море можно забыть.
показати весь коментар
сначала прочти весь текст, а не только заголовок
"Угода на 1,7 млрд фунтів стерлінгів підписана була в Лондоні. І вона зараз буде проходити ратифікацію в парламенті.
....На першому етапі в Україну доставлять два протимінні кораблі.

"На першому етапі це буде два протимінних кораблі, які вже готові, які зараз проходять дооблаштування на підрозділах компанії Babcock. Днями я зустрічався з керівництвом цієї компанії.
Ми підтвердили готовність до переходу на наступний етап - технічні, будівельні роботи на місцях, де буде розташовано два порти: один - у Чорному, один - в Азовському морі.

Далі - постачання озброєння для цих кораблів і будівництво нових кораблів.
Частина буде побудована у Великій Британії, а частину будуватимуть вже в Україні", - продовжив Пристайко.

Одержання ракет відкриє Україні низку нових перспектив.

"По-перше, у нас взагалі не було можливості протистояти ракетним озброєнням кораблів. Ці протикорабельні ракети діють приблизно так само, як протитанкові ракети. Перевага цих ракет у тому, що вони працюють за принципом "вистрілив і забув". Тобто вона сама може відстежувати декілька мішеней. Вони будуть встановлені на моторні броньовані човни - це швидкісні катери, яким так званий москітний ефект дає змогу одночасно атакувати кілька мішеней", - уточнив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3311604
показати весь коментар
Mogli ecio amerikosi submarini postavit Ukraine,u nix jest s tomagavkami kotoryje s Ciornogo moria mogli bi kreml popast jesli nuzno bylo
показати весь коментар
Слушай, ты не вылазишь из этого форума, тебе подарить клавиатуру с кириллицей?
показати весь коментар
Luce kupi slovar po angliski,tolku budet pobolse
показати весь коментар
Vot kakoj jazyk v mire jest glavni?Konecno angliski s etim jazykom vezde projdios,a vot ruski jest malo komu poniatni>Ukraine toze mnogyje xoroso govorit na angliskom takze, kto skole ucilis
показати весь коментар
Да я же не к тому... просто читать тяжело. Есть такой термин - читабельный сайт или нет, т.е. комфортно посетителю или он сразу свалит. Вот и все, никакой политики)
показати весь коментар
Ja vet ne ruski sto kirilicoj pisal,pisu svojimi bukvami sto u nas jest.Vse dolzni znat latyniu po mojemu
показати весь коментар
Ок. Не вопрос. Нужно - прочитаем)
показати весь коментар
Vot vase imia i familija toze na latyni napisano
показати весь коментар
От де наші братні країни і братній народ США, Англія,Литва,Естонія,Латвія,Польща.
показати весь коментар
Канада, Австралія,Туреччина.
показати весь коментар
Англія Великобританія!
показати весь коментар
показати весь коментар
вот ізіт зеленській? ітс ізіт грей Юкркейн наркоман кончений ?
показати весь коментар
а зеленский вообще знает об этом всем?))) каждый позитивный лучше бы посмотрел на арестовича и сделал выводы
показати весь коментар
Он просто не пиарится как некоторые. Самолеты просто так летят, только идиот может в это поверить. Петины избиратели.
показати весь коментар
Зеленский не пиарится? Это анекдот? Да он даже на угле, который Гудок привез со своих шахт для своих же электростанций умудрился пропиариться. Так что если хочешь найти идиота, посмотри в зеркало.
показати весь коментар
"На першому етапі Велика Британія надасть Україні два протимінні кораблі та озброєння для них, - посол Пристайко"-от тепер гавнокамандующій зможе рапортувати усій прагрєсівнай апщєствєннасти, і цівілізаціям бліжнєва космаса шо міннєт!
показати весь коментар
Хорошо, что у кораблей штурвал посередине, а не как у автомобилей.

Пусть снятся кремлёвским карликам каждую ночь.
показати весь коментар
..хорошо, конечно.. только что делать с пустым местом - верховным говнокомандувачем и его кротофермой?
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
БРАВО КОРОЛЕВА !!!

показати весь коментар
показати весь коментар
Британцы в море разбираются лучше всех в мире, поэтому если говорят тральщик, значит тральщик
показати весь коментар
На дорогах України патрулюватиме «секретна» поліція.

Вони їздять без розпізнавальних знаків та проблискових маячків. Патрульні поліцейські вдягнуті у форму.
Такі автомобілі курсують трасами та виявляють порушників, і лише тоді можуть увімкнути мигалки.
показати весь коментар
Бівший советский разведчик Юрий Швец каже что РАБссия єто Наркокартель...борящийся за Кокс из Венесуєлі и Колумбии Украина мешает в єтом бизнесе...
показати весь коментар
А здравый смысл где? Зачем нам эти тральщики за такую баснословную сумму? Может этот долбодятел Пристайко объяснит концепцию этого плана: Украина что собралась враз переплюнуть российские силы на море? Кто будет расплачиваться за это удовольствие понятно... И почему мы не можем их строить на своих верфях? С какого перепуга мы должны кормить Великобританию? Ну таких никчемных сраных утырков во власти в Украине еще не было.
показати весь коментар
Слава Англії
показати весь коментар
Ты перепутал . Колониальные кураторы находятся в рашке а их ценности мы уже видели в Чечне , на Донбассе , Беларуси и в Казахстане .Если их корабли по твоему мусор , то ГуЛаг за поребриком и клептократические монархии по всему бывшему совку это золото ?
показати весь коментар
