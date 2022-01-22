Віцеадмірал ФРН Шенбах, який заявив, що Україна нібито не поверне Крим, подав у відставку
Командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах, який заявами про Крим спровокував дипломатичну кризу, йде у відставку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними BILD, командувач ВМС Німеччини Шенбах сам ініціював своє звільнення, а міністерка оборони Крістін Ламбрехт і генеральний інспектор бундесверу Еберхард Цорн прийняли це рішення.
SPIEGEL уточнює, що і в Міноборони Німеччини, і в Міністерстві закордонних справ були приголомшені виступом Шенбаха, тому "швидко стало зрозуміло, що це не може залишитися без наслідків".
Якби глава ВМС Німеччини сам не подав у відставку, його б звільнили на початку наступного тижня.
Нагадаємо, командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.
Пізніше він запевнив, що висловив приватну точку зору, яка не збігається з позицією міноборони ФРН.
вже працює курьєром у Газпромі
Как офицер, озвучивший военную тайну ФРГ.
Німецький "АРШ", на службі кремлівських фашистів
Знаменитий лінкор Бісмарк також затопили, коли він уже не міг продовжувати бій.
Зараз ті адмірали мабуть у трунах перевертаються!
- "Принцип ООН" правильний, якщо іде "рядовий" конфлікт "на равних", а не проти РФ, яка вже нагло відтяпала частину територій.
- п.3 до купи з ПП-2 показує зацікавленість економіки Німеччини до співробітництва з РФ.