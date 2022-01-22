Віцеадмірал ФРН Шенбах, який заявив, що Україна нібито не поверне Крим, подав у відставку

Командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах, який заявами про Крим спровокував дипломатичну кризу, йде у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними BILD, командувач ВМС Німеччини Шенбах сам ініціював своє звільнення, а міністерка оборони Крістін Ламбрехт і генеральний інспектор бундесверу Еберхард Цорн прийняли це рішення.

SPIEGEL уточнює, що і в Міноборони Німеччини, і в Міністерстві закордонних справ були приголомшені виступом Шенбаха, тому "швидко стало зрозуміло, що це не може залишитися без наслідків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через слова глави ВМС Німеччини Шенбаха у Києві до МЗС викликали посла Фельдгузен

Якби глава ВМС Німеччини сам не подав у відставку, його б звільнили на початку наступного тижня.

Нагадаємо, командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.

Пізніше він запевнив, що висловив приватну точку зору, яка не збігається з позицією міноборони ФРН.