УКР
Віцеадмірал ФРН Шенбах, який заявив, що Україна нібито не поверне Крим, подав у відставку

Командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах, який заявами про Крим спровокував дипломатичну кризу, йде у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними BILD, командувач ВМС Німеччини Шенбах сам ініціював своє звільнення, а міністерка оборони Крістін Ламбрехт і генеральний інспектор бундесверу Еберхард Цорн прийняли це рішення.

SPIEGEL уточнює, що і в Міноборони Німеччини, і в Міністерстві закордонних справ були приголомшені виступом Шенбаха, тому "швидко стало зрозуміло, що це не може залишитися без наслідків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через слова глави ВМС Німеччини Шенбаха у Києві до МЗС викликали посла Фельдгузен

Якби глава ВМС Німеччини сам не подав у відставку, його б звільнили на початку наступного тижня.

Нагадаємо, командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.

Пізніше він запевнив, що висловив приватну точку зору, яка не збігається з позицією міноборони ФРН.

Автор: 

Німеччина (7667) Крим (14222) росія (67313)
Топ коментарі
+82
в том и дело что быстро..
а всякие п*истоболы про скумбрию по 8 грн и говядину по 20, как и прочие "оговорки" самого зеЛоха (за сутки - от "не смотрите вверх, готовьте шашлыки" до "харьков будет захвачен") и до прочих слуг урода - даже не краснеют от своего идиотизма..
показати весь коментар
22.01.2022 23:08 Відповісти
+63
Я й не знав, що бумеранги так швидко повертаються
показати весь коментар
22.01.2022 23:03 Відповісти
+56
дойчен зольдатен запамятовал как фильтровать свой шпрехен-базарен!
показати весь коментар
22.01.2022 23:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 4 з 4
показати весь коментар
23.01.2022 09:06 Відповісти
"Хочу быть как Шрёдер!"
показати весь коментар
23.01.2022 09:44 Відповісти
От якби цей козел служив в Радянській армії, він би такої херні ніколи б не ляпнув🤔🧐😁 Одна з перших заповідей молодого радянського офіцера - "Молчи,- за умного сойдешь" 😅😂🤣 А цей не змовчав... і що на виході маємо... Ну що маємо ,- те маємо, а так би вийшов з пошаною на свою адміральську пенсію, от в чому таки був правий Задорнов, - які ж вони все-таки тупі... німчура, життя їх таки нічому не навчило
показати весь коментар
23.01.2022 09:28 Відповісти
підав у відставку бо пішов на підвищення-
вже працює курьєром у Газпромі
показати весь коментар
23.01.2022 09:58 Відповісти
Не вижу повода для ликования. Придет другой. Таких "путинферштееров" там треть немцев. А в правительстве их 90%. Просто все будут молчать, но думать так же само.
показати весь коментар
23.01.2022 10:09 Відповісти
Меня удивляет, почему у нас прям законом запретили сказать вслух, что Россия не отдаст Крым, что реально может быть, и от нас это не зависит, это просто констатация фактов. В то же время совершенно безнаказанно можно идти и голосовать за развал Украины, как это делала совковая довбасня. Им безнаказанно можно голосовать за отделение области от Украины, подписаться под этим, что есть наглым нарушением закона, выйти на митинг и требовать развалить страну, звать танки Путина - и им за это ничего. Они нарушили закон, самые настоящие преступники- сепаратисты, а им хоть бы что, не то что наказания, даже жопы им лижут за наш счёт, Власти делают вид, что это стадо ничего такого не делало. Вместо того, чтобы лишить их украинского гражданства, пенсий и соцвыплат, я уж молчу, что их сажать надо. А безнаказанность, между прочим, порождает беспредел и преступления.
показати весь коментар
23.01.2022 10:19 Відповісти
Он должен застрелиться!
Как офицер, озвучивший военную тайну ФРГ.
показати весь коментар
23.01.2022 10:31 Відповісти
скотина
показати весь коментар
23.01.2022 11:21 Відповісти
Піде служити коком на яхту путіна ...... меркель там вже офіціянтка )))
Німецький "АРШ", на службі кремлівських фашистів
показати весь коментар
23.01.2022 11:27 Відповісти
Дааа, не ті вже німецькі офіцери, не ті... Знаєте, у німецькому флоті завжди підносили офіцерську честь і обов'язок. Один епізод: після програшу у Першій світовій від Німеччини вимагали передати весь флот Антанті. Так от, флот приплив у британський порт, а потім за командою всі одночасно затопили свої кораблі... Всього 52 дредноути і крейсери!
Знаменитий лінкор Бісмарк також затопили, коли він уже не міг продовжувати бій.

Зараз ті адмірали мабуть у трунах перевертаються!
показати весь коментар
23.01.2022 11:28 Відповісти
На основе собственных разговоров и наблюдений в Германии.... 1) Боюсь предположить, как много жителей понятия не имеют где та Украина и кто с кем воюет. Для большинства ,"война в Украине" и война в Мьянме -события одинаковые и отношения к ним..2)Продолжает действовать комплекс вины за развязывания двух мировых войн. И принцип ООН -"никакого оружия в зону конфликта!" дополняется - "нельзя допустить смерть кого-то от немецкого оружия!" 3)Ну, и ордынская пропаганда агрессивно резвится в медиапространстве ,а нас не слышно.
показати весь коментар
23.01.2022 11:34 Відповісти
- п.1 і п.2 зрозумілі і актуальні.
- "Принцип ООН" правильний, якщо іде "рядовий" конфлікт "на равних", а не проти РФ, яка вже нагло відтяпала частину територій.
- п.3 до купи з ПП-2 показує зацікавленість економіки Німеччини до співробітництва з РФ.
показати весь коментар
23.01.2022 12:22 Відповісти
Можливо - сплановано. Сказав те, що думають інші, але перед виходом на пенсію. Звичайні німецькі свині, не випадково Британія від них відкололася. Полякам теж, можливо вигідно з ними мати тільки спільний ринок, а так - нудить.
показати весь коментар
23.01.2022 12:37 Відповісти
Он так и задумывал, главное было лизнуть из далека и пожанглировать портретами.
показати весь коментар
23.01.2022 13:47 Відповісти
А що говорящі голови в Україні, які і про Крим, і про частини Донецької і Луганської областей говорять ще й страшніші, ніж Schönbach, заяви???? Вони нікуди не йдуть??? Їх нікуди не посилають?
показати весь коментар
23.01.2022 14:04 Відповісти
А коли у відставку подадуть Кива, Рабінович, Бойко і вся ця братія від яких весь цивілізований світ чує на свою адресу набагато гірші неприйнятні висловлювання.
показати весь коментар
23.01.2022 14:04 Відповісти
На одного фашистко-россиского гавнюка в ФРГ стало меньше !!!
показати весь коментар
23.01.2022 15:02 Відповісти
Жаль, хороший вояка, небось был. Рубанул правду, а в политике, видать, не силён.
показати весь коментар
24.01.2022 01:48 Відповісти
Достойная замена Шредеру
показати весь коментар
27.01.2022 12:14 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 