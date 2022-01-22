Люди, які отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19, мають найвищий захист від зараження штамами "Дельта" та "Омікрон", - урядове дослідження США

Третє щеплення від COVID-19, яке у США називають підсилювачем вакцини, захищає людей від зараження "Омікроном".

Про це свідчать результати трьох нових досліджень, про які повідомляють Центри із контролю та профілактики захворювань у США (CDC), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Це перші дослідження у США на вивчення ефективності вакцини щодо штаму "Омікрон".

В одному з досліджень виявили, що щеплення трьома дозами вакцин Pfizer та Moderna було ефективним у питанні зменшення рівня шпиталізації людей та викликів швидкої допомоги.

Крім того, дві дози вакцини та підсилювач показали 90% ефективності в уникненні шпиталізації під час спалахів як "Омікрону", так і "Дельти".

В іншому дослідженні вивчали рівень смертності внаслідок COVID-19. Дослідники виявили, що люди, які отримали підсилювач вакцини, мали найвищий захист від інфекції штамами "Дельта" та "Омікрон".

Вчені також досліджували вакцинованих людей, які захворіли на COVID-19. Виявилось, що три дози вакцин Pfizer чи Moderna показали 67% ефективності проти симптоматичних випадків зараження "Омікроном", порівняно з невакцинованими людьми.

Два з цих досліджень показали, що захист, який забезпечує вакцина, з часом послаблюється.

"Якщо ви можете отримати щеплення підсилювачем, і ви ще його не отримали, ви відстаєте, і вам необхідно його отримати", - заявила директорка Центрів із профілактики та контролю за захворюваннями у США Рошель Валенскі.