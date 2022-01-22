Дуже прошу українців не панікувати, бо Путін так нашими руками здобуває собі переваги, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців не панікувати через повідомлення про концентрацію російських військ на кордоні з Україною і можливу повномасштабну війну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ви сказали про втому. Ця втома триває скільки? В нас десь пару тижнів такої активної інформаційної накачки відбувається у суспільстві, що все погано. Я перебуваю в цьому інформаційному просторі з жовтня місяця. Тому я хочу сказати: дорогі українці, я не втомився, я планомірно, планово працюю над трьома речами. Перше - це, щоб Росії всі партнери України сказали чітко, що неприпустимо вторгатися в Україну. Друге - щоб були економічні санкції підготовлені. І третє - щоб Україна отримувала максимальну військову допомогу. Ви всі читаєте новини і бачите, що ця військова допомога надходить. Тому я дуже прошу українців не панікувати, не втомлюватися від нічого, а тримати голову холодною і спокійно робити свою роботу на зміцнення України", - сказав очільник українського МЗС.
Він додав, що "всі зараз зосереджені на запобіганні ескалації": "Ми отримали в 2021 році найбільший обсяг оборонної підтримки України зі США в порівнянні з усіма попередніми роками, з Великої Британії отримали постачання. Ми працюємо з іншими партнерами, над тим, щоб теж вони надавали нам речі, які зміцнюють нашу обороноздатність. Армія робить свою роботу. Дипломати роблять свою роботу. Ніхто не панікує. І всі зосереджені на одному - на запобіганні ескалації".
Кулеба додав, що в Україні зараз "курс гривні слабшає, інвестори ставлять проєкти на паузу, і внутрішні інвестори, і зовнішні, люди починають напружуватися, панікувати, ухвалюють відповідні економічні рішення. Тобто, ще не здійснивши атаку, Путін вже, на жаль, я це маю сказати, нашими руками здобуває собі переваги. І тому зараз захист України в руках кожного українця, який має зберігати спокій і віру в свою державу і в її партнерів, які підтримують цю державу. Тому що, якщо ми дозволимо розхитати Україну зсередини ось цим нагнітанням військового страху, Путіну і не доведеться нападати, тому що все посиплеться саме по собі, економіка просто посиплеться. І зараз збереження економічної та фінансової стабільності держави - це ключове. І ми, до речі, працюємо над цим з партнерами. І ми отримуємо необхідну допомогу для того, щоб держава, фінансове положення держави було стабільним.
Але ще раз наголошую, що все на цьому етапі в руках українців. Якщо дійсно почнеться, не дай Боже, активна фаза збройних дій, тоді все буде в руках ЗСУ, спецслужб, правоохоронців, дипломатів. Це інша історія. Але давайте зараз не допомагати Путіну досягати своїх цілей з мінімальними затратами сил", - наголосив Кулеба.
Ти краще б сам би цю тєму не піднімав!
А ще скажіть там террам та іншим силовикам хай гарно доглядають дамбу у вишгороді, бо бо бо може бути. Каскад може впасти...
читать на УП
Как правило, как правило!!!.... первый признак чистые полки товаров первой необходимости в магазинах.. Это спички, свечи, соль, сахар, мука и т.д.
Все спокойно ..Кулеба, все будет.....Кривой Рог.
Не дарма у мокшанську Думу вже поступив запит на розгляд приєднання окупованих територій до кацапії і він буде ухвалений.
=================
Это точно! Руками Зеленского, Кулебы и других.
Заспокоюють а самі крадуть гроші зі страшною силою, щоб встигнути накрасти до моменту коли тупий нарід оговтається.
Вся стратегія Бені та кварталу95.
Все СМИ, соревнуясь друг с другом в домыслах, только и говорят "Путин нападет! Бомбить начнет сегодня ночью, в крайнем случае послезавтра".
тому весь світ , розуміючи , яка загроза нависла
над Украіною , всіма силами вирішила спасати нашу краіну від орків 😡
