Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
21 065 146

Дуже прошу українців не панікувати, бо Путін так нашими руками здобуває собі переваги, - Кулеба

Дуже прошу українців не панікувати, бо Путін так нашими руками здобуває собі переваги, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців не панікувати через повідомлення про концентрацію російських військ на кордоні з Україною і можливу повномасштабну війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ви сказали про втому. Ця втома триває скільки? В нас десь пару тижнів такої активної інформаційної накачки відбувається у суспільстві, що все погано. Я перебуваю в цьому інформаційному просторі з жовтня місяця. Тому я хочу сказати: дорогі українці, я не втомився, я планомірно, планово працюю над трьома речами. Перше - це, щоб Росії всі партнери України сказали чітко, що неприпустимо вторгатися в Україну. Друге - щоб були економічні санкції підготовлені. І третє - щоб Україна отримувала максимальну військову допомогу. Ви всі читаєте новини і бачите, що ця військова допомога надходить. Тому я дуже прошу українців не панікувати, не втомлюватися від нічого, а тримати голову холодною і спокійно робити свою роботу на зміцнення України", - сказав очільник українського МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш про РФ та Україну: Будь-яке вторгнення однієї країни до іншої суперечить міжнародному праву, переконаний, що цього не станеться

Він додав, що "всі зараз зосереджені на запобіганні ескалації": "Ми отримали в 2021 році найбільший обсяг оборонної підтримки України зі США в порівнянні з усіма попередніми роками, з Великої Британії отримали постачання. Ми працюємо з іншими партнерами, над тим, щоб теж вони надавали нам речі, які зміцнюють нашу обороноздатність. Армія робить свою роботу. Дипломати роблять свою роботу. Ніхто не панікує. І всі зосереджені на одному - на запобіганні ескалації".

Кулеба додав, що в Україні зараз "курс гривні слабшає, інвестори ставлять проєкти на паузу, і внутрішні інвестори, і зовнішні, люди починають напружуватися, панікувати, ухвалюють відповідні економічні рішення. Тобто, ще не здійснивши атаку, Путін вже, на жаль, я це маю сказати, нашими руками здобуває собі переваги. І тому зараз захист України в руках кожного українця, який має зберігати спокій і віру в свою державу і в її партнерів, які підтримують цю державу. Тому що, якщо ми дозволимо розхитати Україну зсередини ось цим нагнітанням військового страху, Путіну і не доведеться нападати, тому що все посиплеться саме по собі, економіка просто посиплеться. І зараз збереження економічної та фінансової стабільності держави - це ключове. І ми, до речі, працюємо над цим з партнерами. І ми отримуємо необхідну допомогу для того, щоб держава, фінансове положення держави було стабільним.

Але ще раз наголошую, що все на цьому етапі в руках українців. Якщо дійсно почнеться, не дай Боже, активна фаза збройних дій, тоді все буде в руках ЗСУ, спецслужб, правоохоронців, дипломатів. Це інша історія. Але давайте зараз не допомагати Путіну досягати своїх цілей з мінімальними затратами сил", - наголосив Кулеба.

Також читайте: Росія вже ніколи не захопить Україну несподівано, як це було в 2014 році, - Кулеба

паніка (30) Кулеба Дмитро (3605)
+40
Зебилу своему расскажи, а то он уже Харьков сдал.
показати весь коментар
22.01.2022 23:52
+30
А що хтось панікує?
показати весь коментар
22.01.2022 23:51
+28
Влучно сказано!
Зеленський не президент, а резидент Російської Федерації
- В. Омелян
показати весь коментар
23.01.2022 00:00
Мавзолейные Мудаки защищайте Беслан свой сраный и Норд Ост...крысы позорные...
показати весь коментар
23.01.2022 01:17
Никакой паники нету, кацапоидная мразота и так уже залезла покуда могла, дальше - огромнейшие потери и эшелоны трупов! Ичкерия и Афганистан им покажутся детским лепетом! Если расейская мразота сюда полезет, на этом закончиться вся кацапня!
показати весь коментар
23.01.2022 02:06
А хто панікує?
Ти краще б сам би цю тєму не піднімав!
А ще скажіть там террам та іншим силовикам хай гарно доглядають дамбу у вишгороді, бо бо бо може бути. Каскад може впасти...
показати весь коментар
23.01.2022 02:08
Премьер Британии Борис Джонсон предложил Польше и Украине создать Тройственный Союз...,каже Тарас Березовец....,эти действия направлены не против Мавзолейных Крыс...а против США.... https://youtu.be/_dxI1ifOHSU ....видос тут...
показати весь коментар
23.01.2022 02:17
Вообще-то США И БРИТАНИЯ - кровные союзники . Я послушаю Березовца , но может и дурь писать
показати весь коментар
23.01.2022 02:40
То сегатор так подає)))
показати весь коментар
23.01.2022 09:02
я та за не паниковать так власть сама даёт повод
показати весь коментар
23.01.2022 02:22
Дословно Британский МИД: "У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины.
читать на УП
показати весь коментар
23.01.2022 02:34
Российские власти в случае "захвата" Украины готовятся создать в Киеве новое правительство, которое может возглавить бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Об этом говорится в https://www.gov.uk/government/news/kremlin-plan-to-install-pro-russian-leadership-in-ukraine-exposed пресс-релизе Министерства иностранных дел Великобритании, обнародованном вечером в субботу, 22 января.
показати весь коментар
23.01.2022 02:45
Так из офиса Перезидента промокшанские и не уходили,зачем ***** еще и кого-то проталкивать в правительство.
показати весь коментар
23.01.2022 06:49
дык чем больше их агентов, тем им будет лучше, не?
показати весь коментар
23.01.2022 15:07
дык чем больше их агентов, тем им будет лучше, не? ШО у нас есть за копмпромат на Мураева? Тёрки с москалями записаны?
показати весь коментар
23.01.2022 15:08
А я не вижу даже признаков паники. Как это определяется?
Как правило, как правило!!!.... первый признак чистые полки товаров первой необходимости в магазинах.. Это спички, свечи, соль, сахар, мука и т.д.
Все спокойно ..Кулеба, все будет.....Кривой Рог.
показати весь коментар
23.01.2022 05:37
а я буду загружать пиццу в формате jpeg через Дию по талонам.
показати весь коментар
23.01.2022 15:06
Нормальі люди і так розуміють що війни не буде так як мокшани теж розуміють що малою кровю напад не обійдеться.Просто вни хочуть всіми правдами і не правдами добитися того щоб в обмін на відвід військ країни визнали їхніми Крим та окуповані українські землі.
Не дарма у мокшанську Думу вже поступив запит на розгляд приєднання окупованих територій до кацапії і він буде ухвалений.
показати весь коментар
23.01.2022 06:40
они там щас спорят, узаконивать ли Донбас, ведь повод есть - пол-миллиона граждан Украины получили российские паспорта.
показати весь коментар
23.01.2022 15:04
То, что Кулеба не просто долбодятел, а натуральный долбо...б, это уже всем понятно. Но вылазить, как "попка-дурак" и вторить этому обдолбанному ничтожеству, это даже для него перебор.
показати весь коментар
23.01.2022 07:10
Чтоб украинцы не паниковали зеленский должен заткнуться на год - другой. А то - не дай Бог - ещё раз украинцев приободрит..."гипотетически"
показати весь коментар
23.01.2022 08:12
"Чтоб украинцы не паниковали зеленский должен заткнуться на год - другой." краще на вічно і разом з їх шоблою!
показати весь коментар
23.01.2022 11:32
Очень прошу украинцев не паниковать, потому что Путин так нашими руками получает себе преимущества, - Кулеба Источник:
=================
Это точно! Руками Зеленского, Кулебы и других.
показати весь коментар
23.01.2022 08:17
Самое интересное ,что кремлёвский Фюрер боится что Украинская армия сорвётся и без разрешения кротов в ОП, начнёт освобождать оккупированный Донбасс, это может сорвать переворот внутри государства Украина, потому что в годы войны Парламент не нужен и всё может замкнуться на предыдущего Главнокомандующего, которому армия доверяет
показати весь коментар
23.01.2022 08:30
режим, который полностью провалил подготовку к эпидемии ковида, режим который полностью провалил подготовку к отопительному сезону, теперь просит не паниковать, перед войной, подготовку к которой тоже провалили.. идиоты зеленые, народ паниковать не будет... успеть бы только вас еще в стране поотлавливать
показати весь коментар
23.01.2022 08:34 Відповісти
Вакцини є багато і різної , батареї в хаті гарячі, світло не вимикали ще ні разу . Навіть антиваксерам надягають кисневі намордники і лікують , не ясно для чого . Але "кієвскій режим" все провалив ..... , ))) десь я це вже чув 😁
показати весь коментар
23.01.2022 09:01
не надо паниковать, надо ракетный щит для Украины. А пехота выстоит и выдворит зелёных человечков.
показати весь коментар
23.01.2022 15:02
если все время повторять не паникуйте...а потом отрицать очевидные факты размещения рашавоенщины у границ..... то как-то само приходит осознание, что как раз не паниковать надо а готовиться... ибо надежды на брехунов-болтунов мало... если не сказать совсем нет...
показати весь коментар
23.01.2022 09:05
Це він взагалі про що брякнув?
показати весь коментар
23.01.2022 09:10
Конверти відробляє.
показати весь коментар
23.01.2022 10:40
Цей кловунарій зелених товпо*пів важко назвати владою. Це сидить Кловун з шапіто і каже -Я тут президент. Я головнокомандувач. І нічого не робить бо не здатен нічого робити. Нас просто дурять.
Заспокоюють а самі крадуть гроші зі страшною силою, щоб встигнути накрасти до моменту коли тупий нарід оговтається.
Вся стратегія Бені та кварталу95.
показати весь коментар
23.01.2022 09:19
Климкин за день больше делал...
показати весь коментар
23.01.2022 09:48
Друг как всегда познается в беде.Возник вопрос,кто наш враг.Оказалось что как всегда Германия и наследники СССР-хуйлндия.Которые всегда делят Европу но в итоге страдают страны находящиеся между ними. Так почему странам Прибалтики,Польша,Чехия,Словакии и Украине просто не поставить этих уродов на свое место НАВСЕГДА и создать свой союз безопасности минуя страны которые всегда что-то делят им не принадлежащее.
показати весь коментар
23.01.2022 10:21
Откуда может быть паника?
Все СМИ, соревнуясь друг с другом в домыслах, только и говорят "Путин нападет! Бомбить начнет сегодня ночью, в крайнем случае послезавтра".
показати весь коментар
23.01.2022 10:29
после олимпиады в Китае. Нам до этого надо успеть подлатать ракетный щит, а то нас сольют в первые неколько суток.
показати весь коментар
23.01.2022 14:58
а я панікую - суки. . . тому що ви суки у владі. . .
показати весь коментар
23.01.2022 11:00
Ви панікера на люди не випускайте, бо Харків уже здав.
показати весь коментар
23.01.2022 11:07
СБУ уже расставило мяки на мобильные телефоны влиятельных прорашистких харьковчан?. Вспоминаются кондиционеры.
показати весь коментар
23.01.2022 14:57
Як не прикро,але кулеба такий же базіка як і його клоун,ну ще і боягуз
показати весь коментар
23.01.2022 11:20
міністру Кулеба респект : реально робить по максі , ніколи до 2021 Україна не мала такої політичної і військової підтримки ,,, що до паніки - в Україні здається тільки СН та ОпЖоп панікують : одні тому що дуже скоро відлучать від корита , другі тому що російського сапогу в Україні вже зась - останній вагончик ту - ту !!!
показати весь коментар
23.01.2022 11:38
Не пишіть дурню , так як нинішня зевлада - це суцільна ФСБшна кротоферма кремля ,
тому весь світ , розуміючи , яка загроза нависла
над Украіною , всіма силами вирішила спасати нашу краіну від орків 😡
показати весь коментар
23.01.2022 18:42
Паніку розводить якраз ця недовлада на чолі з наркоманом, який вже Харків здав
показати весь коментар
23.01.2022 12:17
Да некто не паникует, а вот вам надо быть не инфантильными.
показати весь коментар
23.01.2022 13:48
ох Кулеба, страйся получше, а то потом тебя в Латинкской Америке или в израиле откопают штаты, или москали пошлют на шпиль.
показати весь коментар
23.01.2022 14:56
Я не панікую , я волаю !!!!!



"Це і є https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #зрада , диверсія і тероризм": через дії української влади на складах згнили 16 тисяч бронежилетів - Геращенко






5.ua
"Це і є зрада, диверсія і тероризм": через дії української влади на складах згнили 16 тисяч...
Бронежилети були арештовані у рамках справи генерала Марченко
показати весь коментар
23.01.2022 18:35
А хто панікує? Щось не видно.
показати весь коментар
24.01.2022 08:38
Сторінка 2 з 2
 
 