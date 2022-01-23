УКР
Відкритого вторгнення Росії до України очікувати не варто, але ми готуємося надавати допомогу біженцям, - міністр оборони Румунії Динку

У разі відкритого вторгнення Росії в Україну до Румунії можуть прибути біженці, й тамтешня влада готується надати їм гуманітарну допомогу.

Про це в ефірі румунського телеканалу Digi24 заявив міністр оборони країни Васіле Динку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"За будь-якого воєнного конфлікту може статися масова міграція населення. І ми очікуємо на неї, певна річ, хай на перший погляд може здаватися, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни… Ми наразі готуємося надавати допомогу біженцям (з України. - ред.). Це гуманітарний обов’язок", - заявив Динку.

Водночас, на думку міністра оборони Румунії, відкритого військового вторгнення до України з боку Росії очікувати не варто: "Економічна війна, економічна блокада в умовах конфлікту виникнути можуть, але, так би мовити, "гарячої" війни ми не очікуємо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуже прошу українців не панікувати, бо Путін так нашими руками здобуває собі переваги, - Кулеба

Динку наголосив, що Румунія не буде долучатись до війни Росії проти України у військовому плані. Він також нагадав, що Україна не є членом НАТО, а тому Альянс не може здійснити військового втручання.

"Не можемо бути певні, чи буде війна в Україні, оскільки її ціна для Росії буде дуже високою", - додав він.

Топ коментарі
+8
А откуда тогда беженцы возьмутся?
23.01.2022 01:08 Відповісти
+7
Похоже в этом что то есть близкое к замыслу путлера. Войска подтянуты к границе не для того чтобы нападать. Они стоят в готовности чтобы вмешаться. Чем это будет спровоцировано не понятно. Вероятнее всего раша даст положительный ответ на заявление о присоединении лугандонии. Дальше по сценарию рашисты входят на территорию Украины и продвигаются к линии разграничения для защиты рузьких язычников. Далее по обстановке.
23.01.2022 01:35 Відповісти
+4
Это наверное румынские беженцы скоро попрут в новый союз Британии с Украиной и Польшей)
23.01.2022 01:33 Відповісти
Румыны - классные ребята! когда-то ездил смотреть на замок Дракулы, очень гостеприимные, готовые помочь и, вообще, на позитиве!
23.01.2022 00:55 Відповісти
Румуни молодці, що нам допомогати воювати не будуть. Гірші за них вояки лише італійці.
показати весь коментар
23.01.2022 10:57 Відповісти
А що, українці б послали своїх дітей воювати за Румунію? Ніколи.
показати весь коментар
23.01.2022 15:53 Відповісти
А румунської нагайки, як в 30-40 рр не пробував?
показати весь коментар
23.01.2022 14:32 Відповісти
По туристическим местам не стоит судить о всей нации
показати весь коментар
23.01.2022 23:47 Відповісти
Сейчас ещё один в отставку уйдёт 😀😀😀
»Динку наголосив, що Румунія не буде долучатись до війни Росії проти України у військовому плані Джерело: »

БАЙДЕН ЕМУ СЕЙЧАС РАСКАЖЕТ !!!
23.01.2022 00:58 Відповісти
Тільки хотів написать - "замість допомоги біженцям краще дайте снарядів!"
23.01.2022 06:38 Відповісти
c ЛДНР
23.01.2022 01:39 Відповісти
З прикордонних з Румунією областей України (Одеської і Чернівецької). Там вони "компактно мешкають" і уже точно не підуть на фронт чи тероборону. Не кажучи уже про добробати.
"Румун - вояка", то старий анекдот ще з радянських часів. Накшталт - "Жид- грузчик"...
23.01.2022 14:37 Відповісти
Из молдавских сел Одесской области работать в романоязычной стране Евросоюза
23.01.2022 14:47 Відповісти
Они и так уже все в Британии сидят
23.01.2022 23:48 Відповісти
Войска стоят, чтобы от беженцев отбиваться
23.01.2022 11:44 Відповісти
оптимистичное заявление...
23.01.2022 01:59 Відповісти
Обережніше з ватними щурами, пане Динку. Знаємо ми тих біженців
23.01.2022 02:27 Відповісти
Румыны не настолько развиты ,чтобы принимать беженцев.... Не ну мб цигане и молдоване побегут к ним
23.01.2022 06:16 Відповісти
Краще вже в Бiлорусiю. Немає мовного бар'єру. Знову ж таки, Росiя бомбити не буде.
23.01.2022 07:58 Відповісти
А Румунію буде?
23.01.2022 10:07 Відповісти
Там на границе сейчас колючку устанавливают, мышь не проскочит.
23.01.2022 10:32 Відповісти
Туди, чи звідти?
23.01.2022 14:39 Відповісти
зрозуміло що румуни з буковини зразу повтікають-в 2014 році багато з них кого призивали через воєнкомат так і робили-
23.01.2022 08:23 Відповісти
За рештою України виїжджали в таких випадках до Росії. Тому що керівництву країни треба було не зливати патріотичний порив, а всіх добровольців озброювати та відправляти на фронт. Натомість вони стали закликати таких людей, чиї політичні позиції вони ніяк знати не могли. Це викликало відтік військовозобов'язаних переважно у Росію, і не тому що вони були патріотами Росії. Тих, що я знав, були багатодітні сім'ї і глава сім'ї думав про виховання та освіту дітей. Зараз із країни відбувається відтік моряків. Абсолютно неможливо в країні зробити морські документи, щоб піти в рейс. І знаєте в основному їдуть куди? Не подумайте, що ці моряки, що їдуть до Росії не патріоти України. Росія виявилася ближче за "документами" українських моряків. І це не дивно.
23.01.2022 11:07 Відповісти
Нарешті адекватна оцінка ситуації.
23.01.2022 09:31 Відповісти
Дынка,там кацапня сказала,что пора вам из НАТО валить.
23.01.2022 10:06 Відповісти
От понтов мавзолейных уже даже Ольгу ********* тошнит от СкреПОНОСа 24/7 дней в неделю только про Украину и трындит...Матрешка тупая...
23.01.2022 10:08 Відповісти
23.01.2022 10:50 Відповісти
Вигляд - ніби ззаді вставили...
24.01.2022 14:54 Відповісти
Стрим Айдер Муждабаев-Юрий Швец был скидываю сюда...https://youtu.be/bwfw-06FNLQ ...стоит посмотреть умных чуваков...Айдер красава..
23.01.2022 10:11 Відповісти
 
 