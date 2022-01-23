США повідомили Україні ключові елементи санкційного пакету, передбаченого як відповідь на наступ Росії, - Кулеба

Позиція Білого дому щодо захисту України у випадку повномасштабного вторгнення Росії є дуже чіткою та не може залежати від обсягу самого вторгнення.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Україні відомі ключові елементи санкційного пакета. Але в дипломатії є правило: ніщо не є погодженим, поки все не погоджено. Тому зараз немає сенсу про це говорити. З того, що є на столі, що є на переговорах - це дійсно болісні для Російської Федерації речі. Дуже болісні", - наголосив міністр.

Він додав, що "будь-яке вторгнення, будь-якого обсягу" повинне отримати відповідь, інакше це заохотить Росію до подальшої агресії.

"Стати на шлях співмірювання розміру вторгнення до розміру відповіді - це абсолютно хибний шлях. І якщо Росія зараз відчує, що подібні розмови ведуться, то це лише заохотить її до подальших агресивних дій. Але я хочу запевнити вас, що подібні підходи не є на столі, вони не є на порядку денному. І дуже чітка позиція пролунала і з Білого дому, і від держсекретаря про те, що будь-яке вторгнення означатиме ціну для Російської Федерації", - каже Кулеба.

Нагадаємо, президент США Джо Байден наголосив, що Росія заплатить високу ціну у випадку повномасштабного вторгнення до України.