Москва планує встановити в Україні проросійського лідера, ним може стати Мураєв, - МЗС Великої Британії

Керівництво Російської Федерації на тлі повномасштабного вторгнення планує встановити в Україні проросійського лідера.

Про це йдеться у заяві глави МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий сайт.

"Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", - мовиться у заяві.

Міністерка підкреслила, що багато українських політиків підтримують зв’язки з російськими спецслужбами. Серед них:

Сергій Арбузов - перший віцепрем'єр України у 2012-2014 роках, виконувач обов'язків прем'єра у 2014 році;

Андрій Клюєв - керівник Адміністрації президента-втікача Януковича;

Володимир Сівкович - колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони;

Микола Азаров - прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках.

Зазначається, що "деякі з них мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз причетні до планування нападу на Україну".

Трасс переконана, що ця інформація "проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає змогу зрозуміти мислення Кремля".

"Позиція Великої Британії щодо України також зрозуміла. Ми однозначно підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Україна - незалежна, суверенна держава", - йдеться у заяві.

Євген Мураєв - народний депутат України VII та VIII скликань, колишній голова Зміївської районної державної адміністрації Харківської області, власник проросійського телеканалу "НАШ", був власником телеканалу "NewsOne", нагадує hromadske.

У 2019 році він балотувався на посаду президента України від партії "Наші", але знявся з реєстрації у ЦВК на користь Олександра Вілкула. Того ж року балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний блок" як безпартійний.