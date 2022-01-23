УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9078 відвідувачів онлайн
Новини Війна
58 016 392

Москва планує встановити в Україні проросійського лідера, ним може стати Мураєв, - МЗС Великої Британії

Москва планує встановити в Україні проросійського лідера, ним може стати Мураєв, - МЗС Великої Британії

Керівництво Російської Федерації на тлі повномасштабного вторгнення планує встановити в Україні проросійського лідера.

Про це йдеться у заяві глави МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий сайт.

"Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", - мовиться у заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Радник Єрмака Арестович і проросійський політик Мураєв обіймаються під час рекламної паузи на одному з політичних ток-шоу. ВIДЕО

Міністерка підкреслила, що багато українських політиків підтримують зв’язки з російськими спецслужбами. Серед них:

Сергій Арбузов - перший віцепрем'єр України у 2012-2014 роках, виконувач обов'язків прем'єра у 2014 році;

Андрій Клюєв - керівник Адміністрації президента-втікача Януковича;

Володимир Сівкович - колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони;

Микола Азаров - прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках.

Також читайте: Глава МЗС Великої Британії Трасс порівняла можливе вторгнення РФ до України з війною в Афганістані: "Кремль не засвоїв уроків історії"

Зазначається, що "деякі з них мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз причетні до планування нападу на Україну".

Трасс переконана, що ця інформація "проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає змогу зрозуміти мислення Кремля".

"Позиція Великої Британії щодо України також зрозуміла. Ми однозначно підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Україна - незалежна, суверенна держава", - йдеться у заяві.

Євген Мураєв - народний депутат України VII та VIII скликань, колишній голова Зміївської районної державної адміністрації Харківської області, власник проросійського телеканалу "НАШ", був власником телеканалу "NewsOne", нагадує hromadske.

Читайте також: Дуже прошу українців не панікувати, бо Путін так нашими руками здобуває собі переваги, - Кулеба

У 2019 році він балотувався на посаду президента України від партії "Наші", але знявся з реєстрації у ЦВК на користь Олександра Вілкула. Того ж року балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний блок" як безпартійний.

Автор: 

МЗС (4246) росія (67313) Мураєв Євгеній (154) Трасс Елізабет (172)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+65
Путину нужно установить в Украине свой "российско-советский рай"
1950-е. Девушка на фото слева только что сбежала в западную часть Берлина от советского "рая". Спецслужба не успела ее пристрелить на своей границе и требует вернуть им их жертву. Немцы за линией требуют соблюдать границу.
показати весь коментар
23.01.2022 04:47 Відповісти
+57
Багато хто сміється над цим, не розуміючи що окупанти можуть спокійно і мавпу поставити.
І мураєв для них непоганий кандидат.
Слухняний і більш менш розумний фашист.
показати весь коментар
23.01.2022 02:15 Відповісти
+54
Тю.... І для цього треба воювати?? Запустіть серіальчик де Мураєв класний народний президент і наш мудрий нарід через 2 роки сам його обере)
показати весь коментар
23.01.2022 02:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Смешно. Даже далеко не все прорашисиы этого дебила хотят видеть у власти.
показати весь коментар
23.01.2022 10:48 Відповісти
Британские официальные лица обещали вторжение вначале на католическое Рождество, потом на Православное, потом на Старый Новый год, ну и так далее. И все что-то никак... Теперь толкают Мураева в пророссийские президенты Украины. То, что сам Мураев под российскими санкциями, никого не смущает...
показати весь коментар
23.01.2022 10:51 Відповісти
Так может потому и никак, что рашисткие план за планом озвучивают и рашистам приходится их менять?
показати весь коментар
23.01.2022 10:55 Відповісти
Поцелуй своего мураева в зад. Ето промокшанская гнида однозначно, а санкции - прикрьІтие ФСБ.
показати весь коментар
23.01.2022 10:57 Відповісти
продолжайте жечь дальше. будет весь президентский срок пророссийский президент под российскими санкциями
показати весь коментар
23.01.2022 11:20 Відповісти
Мураєв топить за собачу мову, говорить про внєшнєє управлєніє і називає війну на Сході громадянською, мені цього достатньо!

Санкції - до дупи, ми ж ніколи не почуємо від нього щось типу "Слава нації - смерть ворогам!" чи "Україна понад усе!"...
показати весь коментар
23.01.2022 11:55 Відповісти
Нє смущяєт.

Мураєв трохи замаскований під нейтрала резидент кремля, який начебто просто за багатовекторність і взаємовигідне співробітництво з усіма.

Тільки звідки в нейтрала раптом беруться шалені мільйони баксів на зеклеювання усієї України регулярно оновлюваними бордами про "формулу страньі"?
показати весь коментар
23.01.2022 11:06 Відповісти
Думка чувака з наркоманським ніком нікого не цікавить...
показати весь коментар
23.01.2022 11:57 Відповісти
Вранці першого дня "на посаді" рішення про поновлення "взаєвовигідного" контракту з газпромом за "пільговими" цінами та про відновлення постачання води до Криму, а ввечері зняття "санкцій" з "президента" "братньої" країни.
показати весь коментар
23.01.2022 11:22 Відповісти
Если по вине тупого лохтора и пассивной части патриотов, всплывут опжз и Разумков, то и войны не надо.
показати весь коментар
23.01.2022 10:58 Відповісти
Ріспект британцям!! 👍
Як ніколи зараз потрібно миттєво називати речі своїми іменами!
показати весь коментар
23.01.2022 10:58 Відповісти
Останнім часом кількість такої (відверто дебільної) інформації від наших західних партнерів змушує мене задуматись, а чи не фейк уся ця історія з потенційним вторгненням. Все ж таки є якась межа здорового глузду і адекватності, і для мене вона була перетнута. Подальші стрердження, що ось ось вторгнуться серьйозно сприймати не буду.
показати весь коментар
23.01.2022 10:58 Відповісти
А я навіть радий що цей рашист- надія Раші. Отже в неї на Україні діла погані. Наступний в списку "каандидатів" звичайно Ківа.
показати весь коментар
23.01.2022 10:59 Відповісти
Вроде на западе не знают ,что Ермак человек Кремля и он уже сидит в Киеве,и нападать России смысла никакого нет Ермак разрушит Украину изнутри,без имедживых потерь для России......
А все эти стрелки на Медведчука и Мураева это дымовая завеса Запада

Запад предал Украину в 14 году,предовал все это время,разрешая украинским чиновникам красть и складывать у них деньгипредаст и сейчас..
показати весь коментар
23.01.2022 10:59 Відповісти
Так кремляді самі попалилися, на бігбордах з мураєвим написано НАШ.
показати весь коментар
23.01.2022 10:59 Відповісти
Шо значить поставити? Для цього їм треба окупувати Київ, а вони і до Харкова не дійдуть- кров'ю своєю захлинутьс
показати весь коментар
23.01.2022 11:08 Відповісти
нуу, є вже історичний досвід з Харковом:

https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 16 -https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 18 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 p. в Києві відбувся з'їзд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Рад , на якому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA більшовики одержали тільки 11 % голосів. Тоді їхні делегати переїхали до Харкова, щойно зайнятого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоною армією , і скликали там свій з'їзд Рад. Серед його делегатів переважали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни . https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 25 грудня 1917 p. з'їзд заявив про створення "радянського уряду" на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. Коцюбинським . https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 22 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 p. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Центральна Рада проголосила Україну незалежною суверенною республікою, однак 12 лютого харківський маріонетковий уряд увійшов до Києва слідом за Червовою армією, а Центральна Рада переїхала до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80 Житомира .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-2 [2]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Історія Харкова
показати весь коментар
23.01.2022 12:58 Відповісти
Надо как можно скорей прикрыть эту помойку "наш"
показати весь коментар
23.01.2022 11:11 Відповісти
Так це і є основною метою цього послання від західних партнерів, а саме - товстий натяк на те, кого саме Україна має негайно прибрати з власного етеру, та взяти його под бєлєнькіє. Проблема лише в тому, що зіц-президент Зєлупа не може закрити Мураєва, бо сам є таким самимм, завербованим ФСБ, агентом, через що і координує свої дії з останнім.
показати весь коментар
24.01.2022 05:13 Відповісти
Непонятная формулировка "установить" мы что лугандон или белорусская ССР? У нас не назначают, выбирают люди, иногда может быть не совсем удачно, но это наше дело! 😁
показати весь коментар
23.01.2022 11:21 Відповісти
это чисто технический вопрос. Если смогли "выбрать" президентом зэка и потом клоуна, смогут кого угодно. Если мы не сможем защититься от агрессии и будет угроза оккупации, им не надо будет формально оккупировать Украину. Они могут даже вывести все войска и диктовать свои условия, как было в Грузии.
показати весь коментар
24.01.2022 11:41 Відповісти
Теоретически да, но конкретно Мураев не та кандидатура, нужен второй клоун😁
показати весь коментар
24.01.2022 15:09 Відповісти
Так может пока не поздно и доступ к телу есть……
показати весь коментар
23.01.2022 11:49 Відповісти
Ще одного мурла Україна не витримає.
показати весь коментар
23.01.2022 11:53 Відповісти
"В душе каждого русского, в отличии от европейца,живет хитрое злобное животное." Карл Густав Юнг.
показати весь коментар
23.01.2022 11:57 Відповісти
Мураев может стать... раком... вместе с х**лом...причём - без выборов...
показати весь коментар
23.01.2022 12:12 Відповісти
Мураев по пророссийскости хуже Януковича.
показати весь коментар
23.01.2022 12:14 Відповісти
Только не по пророссийски, а по украинофобству. Пора вещи называть своими именами
показати весь коментар
24.01.2022 01:24 Відповісти
а Мураев сколько сможет продержаться на российских штыках пока его не посадят на украинские))
показати весь коментар
23.01.2022 12:21 Відповісти
Москва планує встановити в Україні проросійського лідера, ним може стати Мураєв

заїбуцца пыль глотать
показати весь коментар
23.01.2022 12:36 Відповісти
Кива)
показати весь коментар
23.01.2022 12:39 Відповісти
США должны наложить санкции на всех этих мураевых, бойко, медведчуков, кивы, ермака и зеленского
показати весь коментар
23.01.2022 12:42 Відповісти
Избиратели вполне могут выбрать и Мураева если он сумеет сказать доступное избирателям. Ведь перебраны почти все кого нам суют олигархи через олигархичнский закон о выборах президента, где места в бюллетенях скупают ставленники олигархии.

Поэтому необходимо новые выборы проводить по демократическому закону, аналогичному польскому. Для этого его необходимо принять. Но все олигархические политики уперлись тупым рогом и делать этого не хотят. Их устраивает олигархия и обворовывание народа.

Если будет демократический закон, то кандидатов в президенты смогут выдвигать, например, патриотические, интеллектуальные трудовые коллективы.
показати весь коментар
23.01.2022 12:45 Відповісти
И кого например людям нужно выдвинуть? Назовите пару имён.
Будь ласка!)
показати весь коментар
24.01.2022 01:26 Відповісти
Вы сначала Украину захватите ,мечтатели.Это мне напоминает анекдот про двух ворон которые мечтают о том если бы у них был амбар с зерном.Тут подлетает третья ворона и говорит:
-эй миллионеры,там корова за углом насрала,летите быстрей,а то без горячего останитесь.
показати весь коментар
23.01.2022 12:46 Відповісти
Гауляйтер Мураев? Хорошо что заранее предупредили. Как только начнётся вторжение танковых колон супостата в Украину нужно немедленно предпринять меры по отношению к Мураеву и им подобным. Пленных не брать
показати весь коментар
23.01.2022 12:52 Відповісти
Тупуваті англійці, зовсім береги сплутали. Для будь-якого українського, записного порохобота давно зрозуміло, що проросійський лідер вже займає посаду президента. Ще в 2019, найвеличніший хетьман, чітко все розклав по поличкам.
Думаю ПОПу варто, у властивій йому жорсткій манері, вказати цим недалеким Джонам Буллям, що вони ніц не тямлять в українських реаліях.
показати весь коментар
23.01.2022 12:53 Відповісти
вважаю,що британська розвідка оприлюднила найвірогіднішого кандидата на фюрера для України від Московії.Мураєв найнебезпечніший наш ворог,бо розумний,але ворог заклятий на генному рівні
показати весь коментар
23.01.2022 13:19 Відповісти
100%-ный украинофоб. А у таких Украинская земля под ногами гореть должна
показати весь коментар
24.01.2022 01:30 Відповісти
хто така мураєва? кацапи там геть від реальності відійшли чи думають, що ми ще на волах їздимо...ну десь як і зелений
показати весь коментар
23.01.2022 13:35 Відповісти
Мураева, Шуфрича и компанию ватников арестовывать.
Сейчас ссыте, арестовывайте сразу после перехода границы путинскими войсками.
показати весь коментар
23.01.2022 13:46 Відповісти
Раз кацапюри так думают,то значит они нихрена не понимают,что тут происходит...
показати весь коментар
23.01.2022 13:48 Відповісти
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни.

Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.

рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських всіх патріотов.

Але буде й зворотній ефект.

Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна.
Жодного наказу з цього приводу не буде!!!
Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...

У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.

А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.

І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою.
Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.

Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
показати весь коментар
23.01.2022 13:57 Відповісти
Потрібно запроваджувати Штатами санкції проти Мураєва! Він люто ненавидить США і всіляко працює проти США І союзників ведучи антизахідну, промосковську пропаганду на своїх каналах!
показати весь коментар
23.01.2022 13:58 Відповісти
нам самим надо это сделать. У нас есть СБУ и прокуратура, вообще-то
показати весь коментар
23.01.2022 16:42 Відповісти
--- Автентичному...№512672д5:
називати БРИТАНЦІВ тупими--це вже занадто!!! Або Ви цілквитий туман. або засланий провокатор ГАПОН.у якого у довбешкі НІЦ немає ... Можливо : із Туманного Альбіону не зовсім добре видно.що діється у нашій- ЗЕ--клоаці. Проте вони /як свободолюбиве плем*я / щиро переймаються нашою бідою : надсилають зброю. інструкторів. врешті--решт. як можуть підставляють своє .надійне. плече.. А мураєв--це /у їхньому розумінні / типовий. збірний образ підступного московського агентяри--окупанта...І якби у нас була одностайністьі вони не боялися .що ми знову оберемо чергову пропутінську мразоту-- вони б мовчали.. До речі у них . завжди. була найкраща розвідка у Світі...Так що згиньте...і не ганьбіть нас перед її ВЕЛИЧНІСТЮ...
показати весь коментар
23.01.2022 14:15 Відповісти
Ой, а как же это неловко получается: фашист мураев целуется в засос с люсей и дерьмаком, гоноанал наш хвалит бубочку, бубочка отказался закрыть этот телеанал. А знаете почему? Да потому что мураев и зелох- это одна коМанда!
показати весь коментар
23.01.2022 14:27 Відповісти
Ну не одна, но октябрёнка он не посадит. Слишком полезное существо
показати весь коментар
24.01.2022 02:04 Відповісти
а ппикиньте будет прикол, если Британия выдаст Украине всю карту агентуры со всеми связями и звонками и собщениями и записями, а потом США добавят свои архивы и потрусят Францию ради копромата, а потом щипнут Германию в сидячее место и она побежит прятать трубу ))))) крыса, а венгры так и вообще закопают трубу чтобы ещё в вену вставить.
показати весь коментар
23.01.2022 14:53 Відповісти
А наркоша зелений не проросійський?
показати весь коментар
23.01.2022 15:04 Відповісти
ЗЄ не працевлаштував на керівну посаду в уряді мертвечука.повторив помилку януковича.
показати весь коментар
23.01.2022 15:25 Відповісти
Мураев должен захлебнутся собачьей спермой, после молоткования собственной опороси.
показати весь коментар
23.01.2022 15:37 Відповісти
Ну захоплять і що далі? Будуть піклуватись про Україну та українців? )))
А земля належить тому хто про неї піклується... отже москалі, якщо і прийдуть, то не на довго
показати весь коментар
23.01.2022 15:46 Відповісти
поставить свого,щоб воду в Крим,Донбас на умовах путіна,транзит газу на умовах путіна і т.д.
показати весь коментар
23.01.2022 16:35 Відповісти
Ще років 300?
показати весь коментар
23.01.2022 16:49 Відповісти
в тому то і справа, що замля буде горіти у них під ногами, і швидко звалять
показати весь коментар
23.01.2022 20:34 Відповісти
Проросійськими лідерами є всі присутні у проплачених т.з. рейтингах, які що 30хв. крутять і впарюють населенню олігархічні змі.
показати весь коментар
23.01.2022 16:05 Відповісти
Москва планує встановити в Україні проросійського лідера Джерело:

Вже встановили - у 2019 му
показати весь коментар
23.01.2022 16:25 Відповісти
нє шмог зробити мертвечука прем'єром.
показати весь коментар
23.01.2022 16:37 Відповісти
КОЛИ ПОРОХ ПРИЙДЕ ДО ВЛАДИ МАЮ НАДІЮ ДО НЬОГО ДІЙДЕ ПРОСТА ІСТИНА --
ТРЕБА ЗРОБИТИ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ВСЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ, НА
ВСІ ТБ КАНАЛИ ОЛІГАРХІВ, У ДЕРЖАВИ ПОВИНО БУТИ 55 % АКЦІЙ ВСІХ ОЛІГАРХІЧНИХ
КАНАЛІВ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ПОШИРЕННЯ ПРОРОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ У
СЕРІАЛАХ, ТОК ШОУ, ПЕРЕДАЧАХ І ПОЧАТКУ ТРАНСЛЯЦІЇ СПРАВЖНЬОЇ ПРОУКРАЇНСЬКОЇ
ТОЧКИ ЗОРУ НА ПОДІЇ У СВІТІ І У КРЕМЛІНДІЇ
показати весь коментар
23.01.2022 16:31 Відповісти
Тобі на расєйку пряма дорога
показати весь коментар
24.01.2022 02:02 Відповісти
В спам Лахта
показати весь коментар
24.01.2022 03:04 Відповісти
Номер Мураева +380 (67) 100 00 00
показати весь коментар
23.01.2022 16:35 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 16:37 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 16:37 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 18:36 Відповісти
вся ОПЗЖ союзниця підорахи.
показати весь коментар
23.01.2022 16:39 Відповісти
Мураєв на чолі окупаційної влади у разі захоплення України, а також зв'язки деяких політиків з московською розвідкою - вже 45хв британські ЗМІ ймовірно оприлюднять деталі сенсаційних даних планів Москви. 😲
показати весь коментар
23.01.2022 16:56 Відповісти
)))):....а в Україні ніхто не помічав і не помічае...СБУ заняте ?чи тормозить
показати весь коментар
23.01.2022 19:24 Відповісти
Провідна роль мураєва в рашенських планах підтверджується бордами, якими завішаний Харків. Навіть коли були вибори, в яких мураєв не брав участі, його реклами було може й найбільше. Такі бюджети витрачають тільки під конкретний проєкт, і ось, схоже, ми дізналися під який саме.
показати весь коментар
23.01.2022 19:52 Відповісти
Бог мой, как дешево хотят развести лохов!!! Мураев - никто и звать его никак. Разве что, такой же украинофоб, как и Зеля. И этого в Украине сегодня не замечает только упоротый любитель Квартала и Скотов. Поэтому кремлевские свиньи придумали операцию "прикрытия" своего шута-ставленника, дабы успокоить шариковых в том, что Зеля вовсе не ************, а такой вот аж страшно какой враг кремля! И "выбрали" ему бyдтo бы замену - маловесомого в политике, но известного в узких кругах ватников мураева... Почти сработало, судя по комментариям ценителей талантов генитального лидера, принца оманско-сейшельского... И это не смешно, а уже страшно....
показати весь коментар
23.01.2022 21:47 Відповісти
Всё верно ,так как на Банковой вся ФСБшная кротоферма в сборе ,
зачем им лишние рты Ахметки 😡?
показати весь коментар
24.01.2022 00:49 Відповісти
Ссекундочку !!! Ещё более пророссийского, чем зеля ?! обор-зели ?
показати весь коментар
23.01.2022 22:19 Відповісти
пусть Мураев идет во власть и избирается куда угодно на Московии . . .
показати весь коментар
23.01.2022 22:43 Відповісти
мураев амбициозный дебил
показати весь коментар
23.01.2022 23:20 Відповісти
Если МЗС UK указала на эту прокацапскую гниду то надо с ней что-то делать и с другими такимиже чтобы они навсегда исчезли с территории Украины а не ждать пока ху@ло нападе,тогда будет не дотого.
показати весь коментар
23.01.2022 23:35 Відповісти
Для кремля достаточно зелени , зачем им Мураев ?
показати весь коментар
24.01.2022 00:46 Відповісти
Ну вот как только вторгнутся - все эти мураевы и шуфричи перыми пойдут в расход и никакая охрана им не поможет
показати весь коментар
24.01.2022 02:05 Відповісти
а нельзя ..нашего.. мураева на три месяца отправить на переподготовку в ПРАВЫЙ СЕКТОР . чтобы этой твари мозги вправили и чтобы падло не варнякало про ..гражданский.. конфликт в даунбасе на канале ахмета
показати весь коментар
24.01.2022 06:02 Відповісти
лично у меня нет оснований не доверять английской разведке и тем более главе британского МИДа Лизе Трасс, которая на полном серьезе заявила, что Украина в своей истории пережила на мало вторжений от монголов, а затем и татар... нееее , британский МИД точно порожняк гнать не будет....
показати весь коментар
24.01.2022 15:15 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 