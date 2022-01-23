Москва планує встановити в Україні проросійського лідера, ним може стати Мураєв, - МЗС Великої Британії
Керівництво Російської Федерації на тлі повномасштабного вторгнення планує встановити в Україні проросійського лідера.
Про це йдеться у заяві глави МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий сайт.
"Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", - мовиться у заяві.
Міністерка підкреслила, що багато українських політиків підтримують зв’язки з російськими спецслужбами. Серед них:
Сергій Арбузов - перший віцепрем'єр України у 2012-2014 роках, виконувач обов'язків прем'єра у 2014 році;
Андрій Клюєв - керівник Адміністрації президента-втікача Януковича;
Володимир Сівкович - колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони;
Микола Азаров - прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках.
Зазначається, що "деякі з них мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз причетні до планування нападу на Україну".
Трасс переконана, що ця інформація "проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає змогу зрозуміти мислення Кремля".
"Позиція Великої Британії щодо України також зрозуміла. Ми однозначно підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Україна - незалежна, суверенна держава", - йдеться у заяві.
Євген Мураєв - народний депутат України VII та VIII скликань, колишній голова Зміївської районної державної адміністрації Харківської області, власник проросійського телеканалу "НАШ", був власником телеканалу "NewsOne", нагадує hromadske.
У 2019 році він балотувався на посаду президента України від партії "Наші", але знявся з реєстрації у ЦВК на користь Олександра Вілкула. Того ж року балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний блок" як безпартійний.
Санкції - до дупи, ми ж ніколи не почуємо від нього щось типу "Слава нації - смерть ворогам!" чи "Україна понад усе!"...
Мураєв трохи замаскований під нейтрала резидент кремля, який начебто просто за багатовекторність і взаємовигідне співробітництво з усіма.
Тільки звідки в нейтрала раптом беруться шалені мільйони баксів на зеклеювання усієї України регулярно оновлюваними бордами про "формулу страньі"?
Як ніколи зараз потрібно миттєво називати речі своїми іменами!
А все эти стрелки на Медведчука и Мураева это дымовая завеса Запада
Запад предал Украину в 14 году,предовал все это время,разрешая украинским чиновникам красть и складывать у них деньгипредаст и сейчас..
Поэтому необходимо новые выборы проводить по демократическому закону, аналогичному польскому. Для этого его необходимо принять. Но все олигархические политики уперлись тупым рогом и делать этого не хотят. Их устраивает олигархия и обворовывание народа.
Если будет демократический закон, то кандидатов в президенты смогут выдвигать, например, патриотические, интеллектуальные трудовые коллективы.
Думаю ПОПу варто, у властивій йому жорсткій манері, вказати цим недалеким Джонам Буллям, що вони ніц не тямлять в українських реаліях.
Сейчас ссыте, арестовывайте сразу после перехода границы путинскими войсками.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських всіх патріотов.
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна.
Жодного наказу з цього приводу не буде!!!
Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою.
Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
називати БРИТАНЦІВ тупими--це вже занадто!!! Або Ви цілквитий туман. або засланий провокатор ГАПОН.у якого у довбешкі НІЦ немає ... Можливо : із Туманного Альбіону не зовсім добре видно.що діється у нашій- ЗЕ--клоаці. Проте вони /як свободолюбиве плем*я / щиро переймаються нашою бідою : надсилають зброю. інструкторів. врешті--решт. як можуть підставляють своє .надійне. плече.. А мураєв--це /у їхньому розумінні / типовий. збірний образ підступного московського агентяри--окупанта...І якби у нас була одностайністьі вони не боялися .що ми знову оберемо чергову пропутінську мразоту-- вони б мовчали.. До речі у них . завжди. була найкраща розвідка у Світі...Так що згиньте...і не ганьбіть нас перед її ВЕЛИЧНІСТЮ...
А земля належить тому хто про неї піклується... отже москалі, якщо і прийдуть, то не на довго
Вже встановили - у 2019 му
ТРЕБА ЗРОБИТИ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ВСЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ, НА
ВСІ ТБ КАНАЛИ ОЛІГАРХІВ, У ДЕРЖАВИ ПОВИНО БУТИ 55 % АКЦІЙ ВСІХ ОЛІГАРХІЧНИХ
КАНАЛІВ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ПОШИРЕННЯ ПРОРОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ У
СЕРІАЛАХ, ТОК ШОУ, ПЕРЕДАЧАХ І ПОЧАТКУ ТРАНСЛЯЦІЇ СПРАВЖНЬОЇ ПРОУКРАЇНСЬКОЇ
ТОЧКИ ЗОРУ НА ПОДІЇ У СВІТІ І У КРЕМЛІНДІЇ
зачем им лишние рты Ахметки 😡?