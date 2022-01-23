1 воїн отримав бойову травму внаслідок дій ворога. Минулої доби війська РФ тричі відкривали вогонь та скинули гранатометний постріл із БПЛА. Від початку доби 4 обстріли, - ООС
Упродовж минулої доби, 22 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення: 3 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також скидання гранатометного пострілу за допомогою БПЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що неподалік Травневого та безпосередньо по населеному пункту Травневе ворог двічі відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів.
"Поблизу Водяного Донецької області російські найманці здійснили обстріл із мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Крім цього, противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25", - йдеться у повідомленні.
В штабі додають, що внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
"Станом на 7 годину ранку, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - зазнчається в повідомленні.
В напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горіть у пеклі москалі !!!
Военнослужащий Украины и блогер «Пиковый Туз» вчера вечером сообщил, что на наши позиции на Донбассе пришел, заблудившись, 41-летний разведчик третьего мотострелкового батальона 7-ой ОМСБр ЛНР Максим Кузьменков вместе с оружием (автомат 1973 года выпуска) и в российской военной форме. Смотри фото.
Кузьменков сидел в горловской колонии (ДНР) за кражу и воровство, после освобождения в 2019-ом стал боевиком.
Кузьменков числится в базе «Миротворца» разведчиком седьмой отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Данное бандформирование ЛНР воюет в районе Светлодарской дуги на смежных территориях Донецкой и Луганской областей. Его пункт постоянной дислокации расположен в Брянке (ОРЛО).
Горіть у пеклі russische schweine!