В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 15 444 нові випадки зараження, 2 030 осіб одужали
Минулої доби, 22 січня, в Україні зафіксовано 15 444 нові підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 298, медпрацівників – 264).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 774 особи;
летальних випадків – 86;
одужало – 2 030 осіб.
Крім того, зазначається, що за весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 857 455 осіб;
одужало – 3 582 908 осіб;
летальних випадків – 99 215;
проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.
мой личный опыт говорит -НЕТ. месяц как овощ, потом месяц как дохляк..
выздоровели - 3 582 908 человек;
летальных исходов - 99 215
3857455-3582908-99215= 175332 человека куда делись? Болеют? Так много болеющих?!
И не все из них сообщают врачам о том что выздоровели.
скільки б людей не захворіло (12-22 тисячі), а одужує все одно трохи більше 2 тисяч...
Як так?
во вторник будет реальная картинка.. и весьма фиговая.
кстати я уже сделал третий бустер. Можно по записи, можно так прийти - есть во всех поликлиниках и ТЦ. Я лично делал в местном районном ЦНАПе.
пфайзером.
рука болит, зараза.. но на третий день уже полегче.
Не будьте наївними...
В лютому 2020 року німецький суд ухвалив рішення, що дозволило німцям за бажанням прощатися з життям у клінічний спосіб. Минулої п'ятниці Німецька евтаназійна асоціація видала директиву, згідно з якою майбутні самогубці повинні мати сертифікат про повну вакцинацію для отримання відповідних послуг.
Нехай тільки хтось посміє відправитися на той світ без документів про імунізацію проти COVID-19.
https://www.spectator.co.uk/article/german-euthanasia-clinics-refusing-unvaccinated-customers
Доктор Джоел Уоллського - хірург-ортопед із Вісконсіна, який приймав 5 000 пацієнтів за рік і проводив близько 800 операцій до того, як прийняв експериментальну вакцину Moderna від Covid-19.
Тепер він страждає від поперечного мієліту, який поражає спинний мозок, і йому важко ходити.
Він більше не може працювати хірургом-ортопедом. Його 19-річна кар'єра, на яку в нього пішло 14 років навчання, закінчена.
https://healthimpactnews.com/2021/orthopedic-surgeon-performed-800-surgeries-per-year-but-now-cannot-work-due-to-covid-19-vaccine-injuries/
Переважна більшість із них - від щеплення Pfizer (1862 смертельні випадки) та Moderna (656 смертей).
За останні 11 місяців після щеплення від COVID-19 було більше смертей плода, ніж за останні 30+ років після ВСІХ вакцин.
У жовтні, медичний журнал Нової Англії визнав, що перше дослідження, яке використовувалося для виправдання рекомендацій CDC і FDA з приводу уколів вагітним жінкам, було помилковим.
https://healthimpactnews.com/2021/2433-dead-babies-in-vaers-as-another-study-shows-mrna-shots-not-safe-for-pregnant-women/