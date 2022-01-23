В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 15 444 нові випадки зараження, 2 030 осіб одужали

Минулої доби, 22 січня, в Україні зафіксовано 15 444 нові підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 298, медпрацівників – 264).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 774 особи;

летальних випадків – 86;

одужало – 2 030 осіб.

Крім того, зазначається, що за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 857 455 осіб;

одужало – 3 582 908 осіб;

летальних випадків – 99 215;

проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.

