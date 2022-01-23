УКР
У Вашингтоні стурбовані інформацією британського МЗС про наміри РФ встановити в Україні проросійського лідера, - представниця Радбезу Білого дому Горн

У Вашингтоні стурбовані інформацією британського МЗС про наміри РФ встановити в Україні проросійського лідера, - представниця Радбезу Білого дому Горн

Глибоку занепокоєність викликала в Білому домі заява МЗС Великої Британії про наміри Росії привести до влади в Україні лояльне керівництво.

Про це заявила представниця Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Горн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Британське МЗС повідомило в ніч на неділю: "У нас є інформація, згідно з якою російська влада прагне привести до влади в Києві проросійського лідера. Ця робота ведеться в той час, як РФ роздумує, чи потрібно їй напасти і окупувати Україну".

"Такі змови викликають глибоке занепокоєння. Український народ має суверенне право визначати своє власне майбутнє, і ми підтримуємо наших демократично обраних партнерів в Україні", - заявила у зв'язку із цим повідомленням Горн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва планує встановити в Україні проросійського лідера, ним може стати Мураєв, - МЗС Великої Британії

Велика Британія (5745) росія (67313) Мураєв Євгеній (154) Сенат США (625)
+15
Лояльне до росії керівництво в Україні може бути лише на сухому гіллі з осиковим кілком у задньому проході. Іншого ми не допустимо. Колаборантів просто розірвуть на шмаття хай тільки щось спробують пискнуть. Бо ненависть у народу до всього кацапського дуже велика.
23.01.2022 08:39 Відповісти
+14
Якщо вранці Ви прокинулися включили комп"ютер зайшли на "Цензор" а там не "насрано зеленим" - перевірте календар: може сьогодні вихідний день і ці ліниві кабани ще сплять?
23.01.2022 08:39 Відповісти
+12
В смысле? Ещё лояльнее чем ЗЕчмо? Куда уж больше? ОПа и так уже вся рашкинская, клейма ставить некуда
23.01.2022 08:36 Відповісти
Думаю - это будет, гор - дон
23.01.2022 08:47 Відповісти
Є чим думати?
23.01.2022 08:50 Відповісти
А ты что покинул? Свою юрту с оленями?
23.01.2022 08:52 Відповісти
Удмуртня болотная как обычно чешет что попало.
23.01.2022 09:27 Відповісти
ну ты то давно не на своем языке разговариваешь... а про украинский оставь свои влажные мечты и высеры для помойки рамблера .. не Гани Кожаный бек
23.01.2022 10:19 Відповісти
ну Петручо их устраивал полностью
23.01.2022 08:51 Відповісти
зате всі інші ......- на бойовому дежурстві )))))

п.с і будем відверті - іменованих "зелених" тут не більше 1-3 %.....- а що ж так не на виборчих дільницях.....- значить причина в іншому....
23.01.2022 08:43 Відповісти
А "всі інші" - це ХТО? "Батраки лахтинські" під польськими проксі і знанням української мови?
23.01.2022 08:49 Відповісти
"всі інші".... - різні та багато - роботодавців вистачае ....- от чомусь не бачу "щиропатріотів" на кацапських "лахтинських"....- де наприклад я їм інколи культурно та толерантно ( інакше їхня цензура одразу забанить) тлумачу про те , що Україна це не кацапія ..... і чомусь небачу там "щироукраїнських диванних бОрцунів".....- всі тут пасуться ... відпрацьовують пайку....- їз ким тут "воюете" ???....

п.с


"Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..."



Старі, добрі слова із творчості письменника Т.Г.Шевченка і сьогодні актуальні...

ппс
окрім "лахтинської", вільно розмовляю польською , та інгліш.....- а пропоганда гомосапіенсам не цікава , примсітивно - вчорашній день...
....шануймося
23.01.2022 09:08 Відповісти
Вірю! От "плачу кривавими слізьми" - але вірю! Особливо коли читаю слово "дежурство"
23.01.2022 09:10 Відповісти
"русицизми" - гарний подразник ....- не всі ж "щироукраїнських " крОвей - та "інтілігентів" у 3-му поколінні.......- маю гріх - частково формувався та ріс у іменованому радецькому союзі"....- і реально не шкодую - дивлячись на сьогоднішню " біомасу " ( в більшості)...

п.с
"дежурство" - "чергування" .... - чи як там ..)))
23.01.2022 09:18 Відповісти
А ящо - в Канаді виріс?! Я не тільки в "радецькому союзі" жив але й в Росії років п"ятнадцять! Так що спочатку вивчи українську мову а потім лізь когось на "Цензорі" повчать!
23.01.2022 09:31 Відповісти
а "повчать" - це хутірський діалект , чи чисто академічна українська ....- і це ...., хто почало із "повчать" ... а про таке чув : не кажіть що нам робити - ми не скажем куда кому іти ...
23.01.2022 12:59 Відповісти
От якраз тебе вислів "не кажіть що нам робити - ми не скажем куда кому іти ..." і стосується!

ПОВЧАТИ, аю, аєш, недок., перех. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 Вчити https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C кого-небудь https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8C чогось , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8 даючи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 поради , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F напучення , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 пояснюючи , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 показуючи ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 напучувати , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8 наставляти . [https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%96%D1%8F Лукія :] https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%AF%D0%BA Як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8 діждеш https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2 синів , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE то https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8 повчай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD їх , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE%D0%B1 щоб https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8 вони https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8 були https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9 такими https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%B2%D1%96%D1%80 бузувірами , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD їх .. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE батько ! (Кроп., II, 1958, 156); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC Клим , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD повен https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%B9 життєвого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4 досвіду , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8 повчав https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B8%D0%BD сина , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 треба жить (Горд., II, 1959, 268).

2. розм. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B8 Бити , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 караючи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0 за https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C яку-небудь https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 провину . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F Досталося ж https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96 Галі ! https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0 Параска , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C огонь , кинулась https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD неї .. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D0%BE То https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 мати https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8 повчає https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B9 своє https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F дитя - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE то https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B0 звірюка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F кинулася https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B5 чуже .. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D0%B5 Не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8 зоставила https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 мати https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE живого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE тіла https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 дочці (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Мирний , IV, 1955, 72); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D1%96%D0%B4 Дід https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8 вицупив https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%B7-%D0%B7%D0%B0 із-за https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA сволока https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 батуру , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9 якою , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE певно , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B0%D0%B7 раз https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8 повчав https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B9 свого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B0 внука Миколку (Тют.,
23.01.2022 13:10 Відповісти
"повчати" - та повчать" (твое хутірське ) .... це і е доказ ....
23.01.2022 13:14 Відповісти
Якраз саме про це я і написав - що ти спробуєш куснуть мене різницею між подніпровським і брацлавським діалектами Поцілуй мене у... "ФАЛДУ" З тебе такий "українець" - "Як з гімна - куля"!
23.01.2022 13:18 Відповісти
о Боже - які ви хутірські примітивні....- нема аргументів , одразу про свою "сраку" згадуете ...
23.01.2022 13:21 Відповісти
"Бик тупий" - на свою примітивність глянуть не забудь - у дзеркалі! Дорвався до Гугл-перекладача і думаєш що ти українську мову знаєш? Я виріс на мові Шевченка і пишу саме мовою його земляків , бо навіть вчився у одній школі з його прапраправнучкою , а ти , прихвостню кацапський , пробуєш мене українській мові навчить ? Очкур не репне?
23.01.2022 13:32 Відповісти
у тебе ще гірший комплекс меншовартості ніж можна було подумати....
23.01.2022 13:36 Відповісти
23.01.2022 13:48 Відповісти
.... ти вже давно там ....
23.01.2022 14:01 Відповісти
Если ОПа позволяет каналам Мураева функционировать и замолаживать своими сладкими речами будущий электорат, то иностранные партнеры с агентами паРашки не церемонятся и работают на упреждение....
23.01.2022 08:41 Відповісти
Саме так !
23.01.2022 08:58 Відповісти
Як на мене це не так важливо. А от що цікаво, так це що будуть робити у випадку війни всі оті, хто не вилазять з телевізора і приймають участь у різного роду форумах. Вони підуть на фронт, чи в магазин, який продає квіти? За тридцять років ні альтернативних джерел енергії, ні ******** армії, ні економіки одні форуми і родичі мільйонери.
23.01.2022 08:42 Відповісти
Ми ще й ракети з морськими суднами робить уміємо І літаючу авіацію А тобі "Кожахметов" зі "ЗнаковопРоссії" варто про це знать! Твої кацапи нічого з названого робить вже не можуть - розучилися Бар - к сатанга казак боямалик!
23.01.2022 09:07 Відповісти
правильно было бы написать, чтороссия хочет поменять пророссийского правителя-идиота на адекватного пророссийского правителя
23.01.2022 08:44 Відповісти
С этим народом можно всё!.......просрать
23.01.2022 08:45 Відповісти
отої , "війну" - про яку зараз всі триндять - її небуде - а та , яка вже 8-й рік....- іменована "гібридна" - ще надовго....
23.01.2022 08:46 Відповісти
мразина пару часов назад опубликовал
23.01.2022 08:47 Відповісти
Виходячи з його обличчя, йому рідня Шойгу
23.01.2022 09:06 Відповісти
Сміх сміхом, але ж то направду, ми ту шмарклю на посаді президента ще захищати будемо...
23.01.2022 08:53 Відповісти
Хто ми?
23.01.2022 09:00 Відповісти
Все ти правильно зрозумів... Дико, алогічно, гидко, але ж, пілять, цілком ймовірно.. Пригадуєш, Кучма-Симоненко? Отож...
23.01.2022 09:08 Відповісти
Закрийте ту помийку Наш. А пропагандистів які там працюють відправте в макшанію. Хай там хвалять руський мир.
Там скільки лайна та пропаганди виливають на Україну - нікому з правоохоронців занятись.
За Порошенком бігають.
23.01.2022 08:55 Відповісти
Ну наконец-то ,то о чем говорил я . Порошенко хочет стать гауляйтером Украины.Не зря тут воду мутит,а потом заорёт Путин введи войска.Ну и все местные писаки снимут свои вышыванки и оденут мундиры ФСБ.гиги..ксю...и вся нечисть.
23.01.2022 09:01 Відповісти
Ти скумбрії об'ївся?
23.01.2022 09:13 Відповісти
Клевета на форумчан, имеющих мнение отличное от вашего.
23.01.2022 11:29 Відповісти
Вдячна за турботу, Ларисо )
Я запам'ятаю цього негідника
23.01.2022 13:09 Відповісти
Интересно, как они себе это представляют?
Выйдет на улицы Киева миллион и скажет иди на... Армия и силовики будут на стороне народа - все хорошо помнят 2014 год. Плюс армия, добробаты, которые доказали, что обладают честью.
Кто будет выполнять требования этой марионетки?
Да и как этот процесс осуществить? Оккупировать страну и поставить своего гауляйтера?
Но тут 30% или 10 миллионов, которые готовы защищать страну с оружием в руках. Еще 6 миллионов готовы участвовать в акциях неповиновения.
Даже если эти показатели на эмоциях завышены в 10 раз, то все равно - это гигантская сила.
А если вспомнить, что гнев отключает страх, то показатели могут быть и не завышены.
Кстати, гнев может отключить страх и внутри неосовка. Тогда партизанские движения могут зародиться внутри мордора. А вместе с ними и новые лидеры.
Я понимаю, что крутость Путлер определяет по возможности сделать что то такое, что от него не ждут.
Но все уже ждут, что Путлер совершит имбецильный поступок и развяжет самоубийственную войну.
23.01.2022 09:09 Відповісти
Это они про слонёнка Мураева.
23.01.2022 09:16 Відповісти
Це провокаційний вкид. Потрібно шукати джерело його походження. Недарма цей вкид іде від першоджерела з німецької газети. Ноги цієї новини ростуть з москви. То каціпська мрія мати в Україні лояльну до них владу. Вона має такі ж шанси, як і комунізм в окремо взятій країні, про що вони мріяли також. "П'ята колона" в Україні не пройде, а вкиди про якісь шанси колаборантів у нас в країні - елемент гібридної війни, чергова психологічна атака. Не потрібно на це вестися.
23.01.2022 09:18 Відповісти
Тобто теза про те що кацапи планують посадити свою маріонетку в Україні це фейк?
23.01.2022 13:18 Відповісти
Це дія в рамках гібридної війни з метою посіяти розбрат серед нас і наших союзників та паніку в Україні. Кацапим мріють і на Місяць полетіти, то нехай летять. Всі. А в Україні ми без них розберемося.
23.01.2022 14:16 Відповісти
Емм... Тобто не треба писати про те шо рашка планує, бо це сіє розбрат серед нас та наших союзників? Дивно.
23.01.2022 15:11 Відповісти
Мокша заколочує на усіх фронтах:
Митрополит Камеруну назвав дії РПЦ в Африці - "спробою повалити весь канонічний лад Церкви".
Архиєпископ Америки Елпідофор засудив "церковний імперіалізм Кремля".
23.01.2022 09:36 Відповісти
Пора ввести санкції проти Мураєва. А можна і проти всіх з списку блока ЗАЖОПу
23.01.2022 10:17 Відповісти
Янукович ще живий?Його може москва використати вдруге?
23.01.2022 14:41 Відповісти
 
 