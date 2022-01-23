У Вашингтоні стурбовані інформацією британського МЗС про наміри РФ встановити в Україні проросійського лідера, - представниця Радбезу Білого дому Горн
Глибоку занепокоєність викликала в Білому домі заява МЗС Великої Британії про наміри Росії привести до влади в Україні лояльне керівництво.
Про це заявила представниця Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Горн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Британське МЗС повідомило в ніч на неділю: "У нас є інформація, згідно з якою російська влада прагне привести до влади в Києві проросійського лідера. Ця робота ведеться в той час, як РФ роздумує, чи потрібно їй напасти і окупувати Україну".
"Такі змови викликають глибоке занепокоєння. Український народ має суверенне право визначати своє власне майбутнє, і ми підтримуємо наших демократично обраних партнерів в Україні", - заявила у зв'язку із цим повідомленням Горн.
п.с і будем відверті - іменованих "зелених" тут не більше 1-3 %.....- а що ж так не на виборчих дільницях.....- значить причина в іншому....
п.с
"Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..."
Старі, добрі слова із творчості письменника Т.Г.Шевченка і сьогодні актуальні...
ппс
окрім "лахтинської", вільно розмовляю польською , та інгліш.....- а пропоганда гомосапіенсам не цікава , примсітивно - вчорашній день...
....шануймося
п.с
"дежурство" - "чергування" .... - чи як там ..)))
ПОВЧАТИ, аю, аєш, недок., перех. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 Вчити https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C кого-небудь https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8C чогось , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8 даючи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 поради , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F напучення , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 пояснюючи , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 показуючи ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 напучувати , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8 наставляти . [https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%96%D1%8F Лукія :] https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%AF%D0%BA Як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8 діждеш https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2 синів , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE то https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8 повчай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD їх , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE%D0%B1 щоб https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8 вони https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8 були https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9 такими https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%B2%D1%96%D1%80 бузувірами , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD їх .. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE батько ! (Кроп., II, 1958, 156); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC Клим , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD повен https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%B9 життєвого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4 досвіду , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8 повчав https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B8%D0%BD сина , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 треба жить (Горд., II, 1959, 268).
2. розм. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B8 Бити , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 караючи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0 за https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C яку-небудь https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 провину . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F Досталося ж https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96 Галі ! https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0 Параска , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C огонь , кинулась https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD неї .. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D0%BE То https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 мати https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8 повчає https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B9 своє https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F дитя - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE то https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B0 звірюка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F кинулася https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B5 чуже .. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D0%B5 Не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8 зоставила https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 мати https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE живого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE тіла https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 дочці (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Мирний , IV, 1955, 72); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D1%96%D0%B4 Дід https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8 вицупив https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%B7-%D0%B7%D0%B0 із-за https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA сволока https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 батуру , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9 якою , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE певно , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B0%D0%B7 раз https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8 повчав https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B9 свого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B0 внука Миколку (Тют.,
Там скільки лайна та пропаганди виливають на Україну - нікому з правоохоронців занятись.
За Порошенком бігають.
Я запам'ятаю цього негідника
Выйдет на улицы Киева миллион и скажет иди на... Армия и силовики будут на стороне народа - все хорошо помнят 2014 год. Плюс армия, добробаты, которые доказали, что обладают честью.
Кто будет выполнять требования этой марионетки?
Да и как этот процесс осуществить? Оккупировать страну и поставить своего гауляйтера?
Но тут 30% или 10 миллионов, которые готовы защищать страну с оружием в руках. Еще 6 миллионов готовы участвовать в акциях неповиновения.
Даже если эти показатели на эмоциях завышены в 10 раз, то все равно - это гигантская сила.
А если вспомнить, что гнев отключает страх, то показатели могут быть и не завышены.
Кстати, гнев может отключить страх и внутри неосовка. Тогда партизанские движения могут зародиться внутри мордора. А вместе с ними и новые лидеры.
Я понимаю, что крутость Путлер определяет по возможности сделать что то такое, что от него не ждут.
Но все уже ждут, что Путлер совершит имбецильный поступок и развяжет самоубийственную войну.
