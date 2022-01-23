У Вашингтоні стурбовані інформацією британського МЗС про наміри РФ встановити в Україні проросійського лідера, - представниця Радбезу Білого дому Горн

Глибоку занепокоєність викликала в Білому домі заява МЗС Великої Британії про наміри Росії привести до влади в Україні лояльне керівництво.

Про це заявила представниця Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Горн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Британське МЗС повідомило в ніч на неділю: "У нас є інформація, згідно з якою російська влада прагне привести до влади в Києві проросійського лідера. Ця робота ведеться в той час, як РФ роздумує, чи потрібно їй напасти і окупувати Україну".

"Такі змови викликають глибоке занепокоєння. Український народ має суверенне право визначати своє власне майбутнє, і ми підтримуємо наших демократично обраних партнерів в Україні", - заявила у зв'язку із цим повідомленням Горн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва планує встановити в Україні проросійського лідера, ним може стати Мураєв, - МЗС Великої Британії