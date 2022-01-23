У Лаврова називають провокацією та нісенітницею інформацію Лондона про наміри РФ встановити в Україні проросійського лідера

У МЗС РФ назвали дезінформацією та провокаційною діяльністю заяву Лондона про те, що Москва намагається привести до влади в Україні проросійського лідера.

"Поширена МЗС Британії дезінформація є ще одним свідченням того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України", - заявили в МЗС Росії.

"Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, перестати поширювати нісенітницю та сконцентруватися на вивченні історії татарсько-монгольського ярма", - зазначили на Смоленській площі.

МЗС Великої Британії стверджує, що отримало інформацію, що вказує на прагнення РФ привести до влади в Україні керівників, які лояльно ставляться до Москви.

