Американська розвідка підтвердила дані Британії про наміри Кремля встановити в Україні проросійського лідера, - CNN

Джерела, поінформовані щодо розвідувальних даних, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.

Як зазначає канал, джерело, поінформоване про дані американської та британської розвідки, підтвердило, що США мають подібні докази, як і у Великобританії щодо намірів Росії встановити проросійського лідера в Україні.

"Так, ми бачили розвідувальні дані про те, що Росія шукає способи знизити витрати на тривалу затяжну війну (на сході України. – Ред.). Це включає такі способи як створення дружнього уряду та використання шпигунських агенцій для розхитування ситуації", – стверджує джерело.

Інше джерело також підтвердило, що США "мають таку ж інформацію".

Білий дім повідомив, що президент Джо Байден провів зустріч зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити "продовження агресивних дій Росії щодо України".

Президент був поінформований про стан військових операцій Росії на кордонах України та "обговорив як постійні зусилля щодо деескалації ситуації за допомогою дипломатії, так і спектр заходів стримування, які тісно координуються із союзниками та партнерами, включаючи поточні поставки безпекової допомоги Україні".

Президент Байден знову підтвердив, що в разі подальшого вторгнення Росії в Україну Росію чекають швидкі та тяжкі наслідки, адже США разом із союзниками та партнерами запровадять санкції.

Як повідомлялось, МЗС Великої Британії стверджує, що отримало інформацію, що вказує на прагнення РФ привести до влади в Україні керівників, які лояльно ставляться до Москви.