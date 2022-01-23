Американська розвідка підтвердила дані Британії про наміри Кремля встановити в Україні проросійського лідера, - CNN
Джерела, поінформовані щодо розвідувальних даних, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.
Про це CNN заявили власні джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
Як зазначає канал, джерело, поінформоване про дані американської та британської розвідки, підтвердило, що США мають подібні докази, як і у Великобританії щодо намірів Росії встановити проросійського лідера в Україні.
"Так, ми бачили розвідувальні дані про те, що Росія шукає способи знизити витрати на тривалу затяжну війну (на сході України. – Ред.). Це включає такі способи як створення дружнього уряду та використання шпигунських агенцій для розхитування ситуації", – стверджує джерело.
Інше джерело також підтвердило, що США "мають таку ж інформацію".
Білий дім повідомив, що президент Джо Байден провів зустріч зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити "продовження агресивних дій Росії щодо України".
Президент був поінформований про стан військових операцій Росії на кордонах України та "обговорив як постійні зусилля щодо деескалації ситуації за допомогою дипломатії, так і спектр заходів стримування, які тісно координуються із союзниками та партнерами, включаючи поточні поставки безпекової допомоги Україні".
Президент Байден знову підтвердив, що в разі подальшого вторгнення Росії в Україну Росію чекають швидкі та тяжкі наслідки, адже США разом із союзниками та партнерами запровадять санкції.
Як повідомлялось, МЗС Великої Британії стверджує, що отримало інформацію, що вказує на прагнення РФ привести до влади в Україні керівників, які лояльно ставляться до Москви.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Игнорите неудобные вопросы...) Так что насчет вашей веры в величайшую "проукраинскость" Зеленского после дела с вагнеровцами? Кстати, кого он отстранил после этого?
При Порошенко не было такой угрозы вторжения, как сейчас при Зеленском, поэтому не передавалось такое количество оружия. Но анализ первопричин же не ваш конёк...
А давайте всё же ссылки, указывающие, что в трагедии под Иловайском виноват Порошенко. Уровень ваших источников до этого был никакой. Надеюсь, это не просто выводы экспЭртов вашего уровня. Заодно оценим ваши мегаобобщающие выводы про плевок...
Ну, и последняя заява - шедевр. С таким же успехом можно сказать, что если Зеленский президент Украины, то "за всеми крупными хищениями (в стране) стоит именно он". А, Зеленский, скорее, клоун, которым управляет его администрация...
Переговоров Порошенко провел с Путиным пока больше, чем их провел Зеленский.
На строительстве, которым руководит Кирилл Тимошенко, там откаты в сорок процентов. На перереформированной таможне. УЗ с чего-то стала убыточной. Электрику компания Арахамии покупает в Беларуси и добавляет к цене 200% при перепродаже в облэнерго. При себестоимости добычи газа в 2,6 грн, с 30% прибыльности, продают частным предприятиям по 70 грн...
Тому "какая разніца" з поступовим розмиванням укр. ідентичності, гену спротиву, це єдиний для кацапів шлях підкорення України.
І роблять це не мураєви-ківи, вони просто відволікають увагу.
По перше - у нас в Україні , президентів не призначають і не встановлюють , а все ж - обирають . Хоч і з допомогою телеящика . А по друге , у маріонеток кремля , в Україні нема шансів . Від слова - ЗОВСІМ .! Рано чи пізно , їх чекає хатинка у славному місті - Ростов на Дону .
По третє , всі ваші потуги - нав'язати Україні кацапські правила , приречені !!
или видимо этот слишком тупенький, хотят кого то поумнее поставить
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських всіх патріотов.
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна.
Жодного наказу з цього приводу не буде!!!
Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою.
Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
За рынок распродажи украинской земли топил вместе с Клованом и от этого ему не отмыться.
Кстати, это депутаты не несут ответственности за голосование. А Спикер Розумков поставил свою личную подпись, под принятым с нарушением ст.13 и ст.14 Конституции Украины закона о рынке земли, а потому это уже точно тянет на следствие, суд и срок.
Или косоворотько не реагирует , когда они ему это сообщают лично, или вообще ему НИЧЕГО не говорят---бо пустое место!
Докатились мы...