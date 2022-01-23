Відставки командувача ВМС ФРН Шенбаха недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики, - посол Мельник

Посол у ФРН Андрій Мельник вважає своєчасною відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха. Втім, він наголошує, що Берлін має змінити своє ставлення до України.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це Мельник написав у Твіттері.

"Німецька зарозумілість і манія величі. Хоча Україна вітає своєчасну відставку глави ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Уряд Німеччини має змінити свій курс щодо Києва", - заявив він.

Як повідомляє Укрінформ, у коментарі німецькій газеті Welt посол заявив, що скандал навколо неприйнятних висловлювань віцеадмірала Шенбаха залишив "купу осколків" та "поставив під сумнів міжнародну довіру й надійність Німеччини - і не лише з української точки зору". У звязку з цим дипломат закликав уряд ФРН кардинально змінити свою позицію у російсько-українському конфлікті.

Нагадаємо, командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.

Пізніше він запевнив, що висловив приватну точку зору, яка не збігається з позицією міноборони ФРН.

Потім стало відомо, що командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах подав у відставку.