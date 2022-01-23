УКР
Відставки командувача ВМС ФРН Шенбаха недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики, - посол Мельник

Посол у ФРН Андрій Мельник вважає своєчасною відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха. Втім, він наголошує, що Берлін має змінити своє ставлення до України.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це Мельник написав у Твіттері.

"Німецька зарозумілість і манія величі. Хоча Україна вітає своєчасну відставку глави ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Уряд Німеччини має змінити свій курс щодо Києва", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через слова глави ВМС Німеччини Шенбаха у Києві до МЗС викликали посла Фельдгузен

Як повідомляє Укрінформ, у коментарі німецькій газеті Welt посол заявив, що скандал навколо неприйнятних висловлювань віцеадмірала Шенбаха залишив "купу осколків" та "поставив під сумнів міжнародну довіру й надійність Німеччини - і не лише з української точки зору". У звязку з цим дипломат закликав уряд ФРН кардинально змінити свою позицію у російсько-українському конфлікті.

Нагадаємо, командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.

Пізніше він запевнив, що висловив приватну точку зору, яка не збігається з позицією міноборони ФРН.

Потім стало відомо, що командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах подав у відставку. 

Німеччина (7667) Крим (14222) відставка (1485) Мельник Андрій (236)
+21
беда в том что он не один так думает иначе бы так открыто не говорил(((
23.01.2022 09:26 Відповісти
+16
Эту ситуацию нам надо максимально использовать в свою пользу...Оружие могут не дать, но после такого скандала с них надо выжимать еще госпиталя, автомобили, снятие вето германии на продажу нам вооружений с системе НАТО и т.д
23.01.2022 09:37 Відповісти
+15
а ну так - давайте гроші зброю, та жорсткі санкціїї....- а ми в цей час будем брехати , красти , та тогрувати із кацапіею....
23.01.2022 09:21 Відповісти
а ну так - давайте гроші зброю, та жорсткі санкціїї....- а ми в цей час будем брехати , красти , та тогрувати із кацапіею....
23.01.2022 09:21 Відповісти
Що за маячню Ви написали?
23.01.2022 10:39 Відповісти
Візовий режим з росією ввели? Енергоносії у них продовжуємо купувати ? Церква російського патріархату в Україні процвітає і користується державними пільгами оплати електроенергії, як і всі інші? Російські банки, російський капітал в Україні доходи продовжує отримувати? Яку частку імпорту російські товари мають на українському ринку? І все це на восьмому році війни і окупації росією частини нашої території, в очікуванні нами нової хвилі російської агресії, про яку нас попереджає весь світ. Це маячня?
23.01.2022 11:19 Відповісти
Все правильно вы возмущаетесь. Но только все это как раз под германским и не только, нажимом сделано и в их интересах.
23.01.2022 12:37 Відповісти
Знову маячня від кузьменка.
23.01.2022 12:43 Відповісти
демократія - плюралізм думок ( і політичних теж)...- я маю право помилятись ...- не всім же бути " Месіями"....
23.01.2022 12:47 Відповісти
А чого ж там , бабло занесли а там Остапа, Кай-Ахіма і понесло..? А чому б і ні, є ж приклади ,в чергу стають, все купляється, всі продаються...?"Карьера Шрёдера в российских компаниях началась буквально через пару недель после его ухода с поста канцлера Германии в 2005 году????!. Сначала он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочернего предприятия "Газпрома" - Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток" для транспортировки голубого топлива из России в ФРГ по дну Балтийского моря." А Маттіас Варніг,зав. відділом зовнішньої розвідки Штазі, туди ж...! А за які ж такі заслуги і ціни такий кар'єрний рост в російському бізнесі? А як же ж вони служили ФРН і для РФ, на своїх державних посадах у країні НАТО..? І вони будуть продавати нам зброю,захищати нас, запустять в НАТО..??.?Казав колись Бісмарк : "Ми тільки подумаємо, а росіяни вже з мішками грошей стоять..."
23.01.2022 11:29 Відповісти
г@ндон бот той що спамить ...- які аргументи - що, правда очі коле ....- отакі покидьки і по - життю...- від СПІДУ не здохнеш
23.01.2022 12:54 Відповісти
Коломойский, хозяин Зеленского, предлагал взять в Москве 100 млрд$ и замириться.
23.01.2022 19:29 Відповісти
не - бєня хотел взять и как всегда всех опрокинуть - єто его по- жизни ... а на остальное и остальных он ложил ....благо вера позволяет
30.01.2022 18:26 Відповісти
У него нет никакой веры
30.01.2022 20:30 Відповісти
Уволили его не за слова о Крыме, а за слова о уважении Пукина....
23.01.2022 09:24 Відповісти
Уволили потому что мозгов нет озвучивать вслух то, о чем у них все думают, но говорить об этом пока нельзя...
23.01.2022 09:27 Відповісти
Немцы очень практичны.Они анализируют поведение руководства Украины.Они осведомлены о высказываниях Арахамии и т.д. Они понимают, что идут пророссийские игры в руководстве, желающем видеть и дальше "мир в глазах Пукина" и немцы предпочитают сохранять экономическую стабильность, которая зависит от паРашки с ее энергоносителями, так как не уверены в дальнейшем векторе развития Украины.
США и Великобритания не зависят от паРашки в такой степени, как немцы и взялись жестко отстаивать Украину и уменьшать вероятность ее пророссийского вектора развития....
23.01.2022 09:34 Відповісти
У Германии нет зависимости от России. Россия не является самым крупным внешнеэкономическим партнером Германии. Но контракты с Россией являются самыми высокомаржинальными для немецких предприятий. Т.е. условно говоря, рабочие места дают контракты с США и Китаем, а вот прибыль дают именно контракты с РФ.
Что касается "зависимости от российского газа", то там тоже есть очень "интересные" нюансы. Миллеровская мафия организовала схемы оплаты так, что 50% от стоимости газа получает "семья". За "закрыть глаза" на это, Германия получает газ по максимально низкой цене. Т.к. речь идет о миллиардах евро личной прибыли, немецкие газовые чиновники покупались пачками. Именно поэтому сейчас мы имеем огромное газовое пророссийское лобби в Германии.
23.01.2022 11:02 Відповісти
Оце реалістичний коментар. Дякую. Інше - емоції без аналізу. Мізками важко працювати.
23.01.2022 14:00 Відповісти
Все в жизни условности . Практичностью можно оправдать абсолютно все и вся, включая преступления по уничтожению людей.

Так что товарич купи мозги и не пори херню.
23.01.2022 12:04 Відповісти
Мізки вам треба включити. Товарич дав правильну оцінку ситуації без висновків та пропозицій. А ви що? Знову "чийкрим"? Не обов'язково у кожному комі писати, що Крим - це Україна, щоб всім подобатись.
23.01.2022 14:02 Відповісти
Отсутствие мозгов всегда прикрывается оголтелым "урапатриотизмом". А потом удивляются: Почему у Украины друзей нет ...
23.01.2022 14:55 Відповісти
Звільнили за розголошення військової чи то комерційної таємниці)))
23.01.2022 11:40 Відповісти
беда в том что он не один так думает иначе бы так открыто не говорил(((
23.01.2022 09:26 Відповісти
Окупація Германії Союзом , - Не прошла даром і Штазі не саморозпустилось.
23.01.2022 09:27 Відповісти
Мельник вимагає розстрілу Шенбаха?
23.01.2022 09:27 Відповісти
Нимножко намылить верьёвочка.
23.01.2022 09:58 Відповісти
Німеччина - гамно . Про яку довіру говорить посол Мельник ?
23.01.2022 09:30 Відповісти
Требует распустить Бундестаг.
23.01.2022 09:33 Відповісти
Эту ситуацию нам надо максимально использовать в свою пользу...Оружие могут не дать, но после такого скандала с них надо выжимать еще госпиталя, автомобили, снятие вето германии на продажу нам вооружений с системе НАТО и т.д
23.01.2022 09:37 Відповісти
Я бы отжимал Майбахи...
23.01.2022 09:42 Відповісти
Якби він ще про євреїв щось сказав, то можна було б з німців більше вичавити.
23.01.2022 11:25 Відповісти
Мос*али вас всецело поддерживают в вашем непростом деле. Продолжайте и дальше выбивать лучший командный состав стран-членов НАТО. На высших должностях (министры обороны) уже одни бабы, мочите теперь реально действующий комсостав. Всех баб, трансов и лесби в командующие армией по заветам европейских ценностей. Мос*али аплодируют
23.01.2022 12:36 Відповісти
Все правильно сказав Мельник! Бо виходить як в анекдоті:
"Розглядається в суді справа по вбивству Чоловік убив коханця дружини Суддя питає:
- Десять років тому ви були засуджені за вбивство коханця дружини Тепер все повторилося Мені цікаво - може вам треба було не коханців убивать а дружину?
Так і тут - не зі служби гнать треба "любителів "русскава міра" а політику в державі мінять?
23.01.2022 09:44 Відповісти
Про політику говорять за кількома зачиненими дверима.
23.01.2022 09:54 Відповісти
Мене завжди дивувало одне - якого чорта люди (перебуваючи на державній посаді) на публічних заходах ляпають язиком наче за кухлем пива у пивбарі?
23.01.2022 10:19 Відповісти
Ляпають язиками, бо дурні - їм показали багато готівки,
і вони вирішили, що 1 хвилина публічної ганьби варта забезпеченої старості.
А насправді після тих грошей все тільки починається: їх беруть в оборот і вже не випускають.
23.01.2022 10:24 Відповісти
Да забейте на немчуру. Хрен бы с ними.
23.01.2022 09:45 Відповісти
Незабаром це лайно спливе десь у газпромі...
23.01.2022 09:46 Відповісти
К сожалению да..а должен просто всплыть в водичке как суицидник...тельце носитель секретов особой важности всего НАТО
23.01.2022 12:16 Відповісти
Мельнику, похоже, надоела Германия.
23.01.2022 09:46 Відповісти
Если Зеля вспоминает про Крым раз в два года, немцам темболее все равно ... .
23.01.2022 09:47 Відповісти
23.01.2022 09:48 Відповісти
А морда то рязанська. Бабуся десь в 1945-му гени російські підхватила.
23.01.2022 10:22 Відповісти
Жертва небрежного аборта.
23.01.2022 13:00 Відповісти
на жирика похож, некто внебрачный?
23.01.2022 14:59 Відповісти
Кстати в комментариях под немецкими новостями большинство поддерживает его. Типа сказал как есть и теперь должен уйти,
или говарить правду больше в Германии нельзя
 или политики смотрят Украине в лицо и нагло врут, хотя знают как на самом деле обстоят дела.

Ну и остальные комментарии в том же духе. Вот так думают простые люди без политической коректности.
23.01.2022 09:58 Відповісти
Большинство в Германии уважают ***** ? А за что ? За дешёвый газ ?
В след за дешёвым газом всегда идёт КГБ, доносы, партсобрания и "Трабант".
Или это большинство переехавших в Германию за последние 25 лет ?
23.01.2022 10:06 Відповісти
Скорее, что он про Крым сказал. А ***** простым немцам более или менее нравится за то что идёт против течения. То есть не ложиться под Запад или Штаты.
23.01.2022 10:07 Відповісти
прості німці як наші зелофани.Там кацапопропаганда не слабша ,ніж у нас в Україні.
23.01.2022 11:10 Відповісти
Нет там кацапопрогаганды вообще никакой. Немцы думают только о себе. Им насрать что происходит за их границей. Впринцпе это у всех народов так. Политики это конечно отдельная каста им нужно что-то говорить, а простым людям всё пофигу.
23.01.2022 11:20 Відповісти
"То есть не ложиться под Запад "

а сами немцы не запад??
палитесь, молодой человек...
23.01.2022 16:24 Відповісти
Вам что в разжевать и в рот положить нужно? Позиция ***** нравится им т.к своё правительство ни рыба ни мясо.
23.01.2022 23:05 Відповісти
Что значит «сказал, как есть»? Откуда он знает, что будет? Такие, как он, тоже думали, что берлинская стена навсегда)
23.01.2022 10:03 Відповісти
Он высказал своё мнение. Можно хоть тысячу раз повторить про украинский Крым, но на самом то деле все понимают, что его будет очень не просто вернуть.
23.01.2022 10:10 Відповісти
Ти - PRаст.А шо таке?Висловлюю свою думку.
23.01.2022 11:51 Відповісти
непросто
23.01.2022 14:25 Відповісти
Молодец Мельник. Так их, продажных упырей.
23.01.2022 09:59 Відповісти
Тварина вже плотно сидить на пляшці
-"Нужно помочь братскому народу": Пашинян пообещал при необходимости ввести в Киев миротворческий контингент ОДКБ
23.01.2022 10:04 Відповісти
Ввести в Киев? А вводилка не хруснет ?
23.01.2022 10:07 Відповісти
А я думал, что туркам уже пора покончить с таким геогрфическим недоразумением как армения
23.01.2022 12:19 Відповісти
А Авякян против не будет?
23.01.2022 10:15 Відповісти
Шо воно меле?!
23.01.2022 12:03 Відповісти
В Германии сейчас турок рождается больше чем немцев,теперь с ними нужно по восточному,по хитрому,а по большому счету у Евросоюза есть будущее только под лидерством Польши и Украины,лягушкоеды и коричневые стоят полностью обосравшиеся перед восточным шакаленком путиным.
23.01.2022 10:23 Відповісти
Не будьмо наївними, це чмо отримало за свої слова від рос кураторів непогані гроші перед виходом на пенсію!
1939 року фашисти разом з комуняками ділили світ. Так само і зараз підіграють одне одному, щоб через шантаж керувати Європою за допомогою енергоресурсів!
фашисти як і комуняки нам не друзі!
23.01.2022 10:30 Відповісти
Да и пенсия у него будет дай бог каждому))))И ответственности никако
23.01.2022 11:08 Відповісти
Цікаво, багато хто знає де знаходиться, скажімо Померанія? Німці також не знають що таке Крим, і чий він. Їм це не цікаво.
23.01.2022 10:33 Відповісти
Тут справа в не тому де і що знаходиться і хто щось знає, справа в території!!!! Як би у німців забрали хоч квадратний метр десь там... воні було б!!!!!!!!!
23.01.2022 12:02 Відповісти
Нагадаю, Кенiнсберг
23.01.2022 12:06 Відповісти
Вони про це пам"ятають!!!! До речі я там закінчував мореходку, ще льоня був живий!!!!!!! в ті часи було як місто, паскудне зі всіх сторін!!!!!!
23.01.2022 13:03 Відповісти
У Кенігсберзі німців немає, я це знаю.
23.01.2022 14:24 Відповісти
Одне запитання,Любов Теодорівна Чайка тобі знайома???? Вона була моєю классною в старших класах???????
23.01.2022 16:02 Відповісти
Нi
23.01.2022 16:15 Відповісти
Дякую.
23.01.2022 16:30 Відповісти
23.01.2022 10:39 Відповісти
Шановне паньство! Крим відібрати можна тільки силою, так що німець правий, бо ніхто нам його просто так не поверне!!! Але це те саме, як забирати улюблену кістку в ротвейлера якомусь маленькому песику. Результат нульовий, а зад надеруть то точно. В Крим навезли більше як півмільона москалів з далеких Сибірських країв, то хто з них добровільно поїде назад?...
Не треба себе тішити ілюзіями, а краще треба копати навколо Криму свій канал щоб зробити Крим островом і щоб наші судна могли вільно возити товари з Маріуполя в Одессу не використовуючі Керченську протоку...
23.01.2022 10:48 Відповісти
Схоже,твої предки Чорне море копали...
23.01.2022 11:14 Відповісти
Чоловік дещо правий. І з каналом теж. Але погоджуватись з німцем, який хоче побачити у злодія в очах доброту, це - фіглярство.
23.01.2022 13:55 Відповісти
Це у вас обидвох капітулянтська , ганебна і рагульська позиція.Якщо нічого не робити,не вірити і не надіятись,що Крим вдасться повернути - гріш ціна любим потугам щодо цього. Вчора Крим,сьогодні Донбас,завтра Лівобережжя - )(уйло тільки й чекає,щоб ми зневірились і опустили руки - бо це гопник в міжнородних відносинах.
23.01.2022 15:08 Відповісти
НКВесні заградотряди гвалтували німецьких фрау,ось воно їхнє сім'я і "проросло" ,деды ваивали-немок ипали"
23.01.2022 11:37 Відповісти




распад и неуважение



Так украинцы видят немецкую «помощь» в сдерживании новой российской агрессии.



23.01.2022 11:37 Відповісти
Мельник похоже вообще не понимает, что его миссия налаживать отношения с Германией, а не портить их. Он даже меня раздражает, представляю как он раздражает немцев.
23.01.2022 11:38 Відповісти
ТА ТИ ШО ?! Дажє тєб'я?Ну все,гаплик Мельнику.
23.01.2022 11:55 Відповісти
Яка може бути довіра до наступників шредерів та" мокрелей",Гітлер і Сталін були союзниками і нинішні політики созники з путлером!! Газові гроші не пахнуть! В збудованому для нас українців госпіталі лікувати треба німців та росіян! Амінь
23.01.2022 11:38 Відповісти
Блин я все понимаю, москали захватившие Крым и Донбас твари и тд и тп, но блин кто в здравом уме серьезно думает что мы отвоюем Крым? Донецк и Луганск вполне возможно, они сами могут вернуть их со временем, а Крым никогда, даже при смене власти у москалей - Крым не просто территория для них, это ценнейший военный пост, который очень сильно укрепляет их военное влияние на материке. Блин ну сказал далекий от нас человек вслух то, что знает каждый, из этого делают цирк, забывая о наших реальных проблемах или просто отвлекая внимание пустяком.
23.01.2022 11:47 Відповісти
Не просто так создавали лепрозории и дома скорби - зараза умственная и физическая опасной была всегда. Дружба Германии и пресмыкание , может , обусловлено фантомными болями прошлой великости Рейха ( теперешняя любовь к новому шизоиду - путлеру. Заболевание может привести к тому , что в Германии останутся только ( как в Раше ) ободранные сортиры и прочие негативные последствия. Институт мировой экономики не видит в ближайшее время Германию лидером в Европейской экономике ( видит , как не странно - Польшу) - может это от большой любви к Раше и продажности??
23.01.2022 11:50 Відповісти
Два непристойні вирази і ти політичний труп!!!!!! Ясно що воно не одиноке в цих виразах але приємно що німчура хоч так реагує, та і толку з того ні якого!!!!!
23.01.2022 11:54 Відповісти
Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике.

Мля если это реальные слова прозвучали от официального лица, то Мельника вышвырнут нахер с Германии. С чего он взял что немцы нам что-то должны и немцы вообще будут исходить от наших интересов, а не своих. Наверное доверие Украины очень важно для немецкого народа. А благодаря таким послам, мы начинаем напоминать обездоленного негра, который сидит на шее свесив ноги,качает права, а толерантные страны должны его кормить.
23.01.2022 12:46 Відповісти
он все правильно сказал.
Немец пошел в отставку, потому что наши подняли гвалт.
А у вас комплекс меншовартости.
23.01.2022 16:28 Відповісти
Немцы нам должны после 2й мировой и они ещё совсем не рассчитались
23.01.2022 13:10 Відповісти
Вони нічого нікому не винні. Як і кожна людина у світі. Минуле у минулому. Майбутнє у майбутньому. Нам залишається теперішній час.
23.01.2022 13:52 Відповісти
что вы говорите??? так почему они евреям до сих пор должны и платят????

год назад мой знакомый еврей укатил в германию по нем. программе, сидит на пособиии и курит бамбук...
Они евреев больше убили, чем украинцв?? нет! так какого х* они им платят, а нам нет??
это сегрегация, милейший!!
23.01.2022 16:30 Відповісти
23.01.2022 13:11 Відповісти
то за чим справа?..

23.01.2022 14:03 Відповісти
Німецький "чимберлен" ??
23.01.2022 13:50 Відповісти
отставки не достаточно,пусть тварь перед Кадыровым извиниться !
23.01.2022 20:08 Відповісти
 
 