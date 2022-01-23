Агресія завершиться тоді, коли Захід відправить РФ чіткий сигнал - "Україна одна з нас", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, коли, на його думку, завершиться агресія Росії. Він вважає, що це відбудеться після того, як Захід пошле сигнал РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Агресія Росії завершиться тоді, коли Захід пошле сигнал Росії, що Україна одна з нас, вона ніколи не повернеться до вас. Так як це було зроблено з Центральною Європою і державами Балтії", - заявив глава МЗС.

Читайте також: Дуже прошу українців не панікувати, бо Путін так нашими руками здобуває собі переваги, - Кулеба