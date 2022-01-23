УКР
Агресія завершиться тоді, коли Захід відправить РФ чіткий сигнал - "Україна одна з нас", - Кулеба

Агресія завершиться тоді, коли Захід відправить РФ чіткий сигнал -

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, коли, на його думку, завершиться агресія Росії. Він вважає, що це відбудеться після того, як Захід пошле сигнал РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у інтерв'ю  "Радіо Свобода".

"Агресія Росії завершиться тоді, коли Захід пошле сигнал Росії, що Україна одна з нас, вона ніколи не повернеться до вас. Так як це було зроблено з Центральною Європою і державами Балтії", - заявив глава МЗС.

Читайте також: Дуже прошу українців не панікувати, бо Путін так нашими руками здобуває собі переваги, - Кулеба

агресія (1195) росія (67313) Кулеба Дмитро (3605)
+7
Пропозиція союзу Великобоританія, Польща, держави Балтії і Україна поки кращий варіант.
23.01.2022 09:41 Відповісти
+6
Але ж ми навіть Різдво Христове не хочемо святкувати з усіма нормальними людьми , а святкуємо з Гуньою Московським . Українцям теж треба починати розвиватись .
23.01.2022 09:45 Відповісти
+6
А для начала Украина не хочет отправить на запад сигнал, что она движется от совка к цивилизованному миру?
Переход от совка в цивилизованный мир лежит через судебную реформу, которая считается состоявшейся когда уровень доверия украинцев к судам будет достаточно высоким.
А у нас Зе даже после личного обещания Байдену, даже после отдельно прописанного пункта в договоре с МВФ, даже после "толстого" намёка уже в этом году умудряется не назначить независимого прокурора САП !!!
Т.е. действия украинской власти говорят, что им совок милее, чем цивилизованный мир. Запад видит этот позор и потуги зеленого совка строить свою персональную автократию и должен признать это своим?!
Подобные призывы выглядят как мошенничество и инфантилизм
23.01.2022 09:49 Відповісти
Надо просто демонтировать бензоколонку так-же как это сделали с ссср .
23.01.2022 09:40 Відповісти
Запад направь сигнал! только очень-очень четкий!иначе Россиия не испугаться!запомни, чёткий сигнал и все!Украина вне опасности
23.01.2022 10:57 Відповісти
Пропозиція союзу Великобоританія, Польща, держави Балтії і Україна поки кращий варіант.
23.01.2022 09:41 Відповісти
Агресія завершиться лише тоді коли лапатнаму смердючому гопніку дадуть по рилу,смердючому расєйському свинячому рилу.Бо по іншому расейська смердюча свиня не розуміє...
23.01.2022 09:42 Відповісти
Але ж ми навіть Різдво Христове не хочемо святкувати з усіма нормальними людьми , а святкуємо з Гуньою Московським . Українцям теж треба починати розвиватись .
23.01.2022 09:45 Відповісти
Это дело привычки , когда на гос уровне не просто декларировать будут , что у нас два рождества , а будут объяснять разницу в календарях , говорить что большинство православных мира празднует именно 25 декабря , что если вы празднуете 7 числа , то на новый год не фиг бухать и веселиться , бо пост Рождественський и торговые сети будут устраивать распродажи именно к 25 числу , то два три года и на кацапо христиан будут смотреть как на вымирающих мамонтов.
23.01.2022 10:00 Відповісти
Никаких сигналов не будет пока 73% будут голосовать "по приколу".
23.01.2022 09:46 Відповісти
А для начала Украина не хочет отправить на запад сигнал, что она движется от совка к цивилизованному миру?
Переход от совка в цивилизованный мир лежит через судебную реформу, которая считается состоявшейся когда уровень доверия украинцев к судам будет достаточно высоким.
А у нас Зе даже после личного обещания Байдену, даже после отдельно прописанного пункта в договоре с МВФ, даже после "толстого" намёка уже в этом году умудряется не назначить независимого прокурора САП !!!
Т.е. действия украинской власти говорят, что им совок милее, чем цивилизованный мир. Запад видит этот позор и потуги зеленого совка строить свою персональную автократию и должен признать это своим?!
Подобные призывы выглядят как мошенничество и инфантилизм
23.01.2022 09:49 Відповісти
ці сигнали на захід періодично відправляють але за ними крім самих слів - порожнеча. але тут ще не зовсім зрозуміло, що було первинним, домовленості заходу з ордою ще у 90-х такі про зони впливу, чи все ж наша нездатність відповідати вимогам заходу.
23.01.2022 10:18 Відповісти
Какие договоренности? Какая,нездатность? Какие требования запада? Выбросьте уже эту совковую методичку в урну за ее бесполезностью.
Быть цивилизованной страной выгодно прежде всего самой Украине.
Триллионы долларов инвестиций бродят по планете в поисках куда вложиться. И эти суммы обходят стороной уже 30 лет страну дураков, которая банально не может обеспечить верховенство права.
Став цивилизованной страной, Украина естественным путём попадает в клуб цивилизованных стран.
Этот процесс неминуемо произойдет.
Освобождение общества от совковой прлграммы происходит через смену 2-3 поколений. Просто совковая программа пожизненная и переубедить совка невозможно по определению. Там стоит агрессивная программка защиты "НАТО-враг", "нам завидують, т.к. мы вяликие", " на нас хотят напасть".
Путлер де факто совершил преступление против собственной страны, погрузив ее в неосовок и тем самым возродив совковую программу.
Там отсчёт времени от избавления от совка ещё даже не начался.
Значит Украине придётся жить рядом с агрессивным неадекватом ещё миниимум 40 лет. До смены 2 поколений. Но так как отсчёт ещё даже и начался и неизвестно когда это вообще произойдёт, то время напряженности будет еще больше.
Только дурак будет искать мир в глазах совка. Мир можно увидеть только в,глазах цивилизованного человека
Совок же может только играть роль цивилизованного человека, но не быть им по сути.
23.01.2022 11:53 Відповісти

яка наївність. тобто захід після перемоги у холодній війні зробив усе вірно? і не було розподілу на зони впливу? вас би на переговори по віджиму ЯЗ в України, прямо під час яких раптово зникали спеціалісти з цього питання з нашої сторони, про що пише у спогадах Костенко. І поміркуйте у вільний час за які цивілізаційні успіхи штати влили 1 трлн. убитих єнотів в Афганістан. і чому не дали орді по руках за Грузію і обмежились фактично косметичними санкціями за України. Коли складете увесь пазл то можливо і зрозумієте усю складність процесу.
23.01.2022 12:19 Відповісти
То что вы написали, это винегрет.
Запад в первую очередь обеспокоен своей безопасностью.
Поэтому предпочёл, чтобы ЯО было в одних руках, а не в нескольких.
Запад заинтересован, чтобы страны совки развивались в цивилизованные страны с предсказуемой политикой.
В совковых странах все зависит от тараканов в голове одного человека. Сегодня одни тараканы, а после смены вождя с абсолютной властью будут уже другие тараканы.
По Грузии. Решили вместо кнута применить пряник, но метод не сработал. При этом подняли уровень жизни в неосовке. А как известно, протесты вспыхивают именно тогда, когда уровень жизни резко падает.
Сейчас неосовок стоит на рубеже: или повоевать, или санкции обвалят уровень жизни одномоментно.
23.01.2022 13:50 Відповісти
Вибачте за вінегрет, намагався тезісно.
Ви абсолютно праві стосовно першочергового забезпечення заходом своєї безпеки. Але тут, на мій хлопський розум, є відверті провали. Додихаюча правонастипниця совка не була демілітарізована та декомунізована. Ненаважились її також трохи розчленити. За Балтію одразу попередили ординців, що то не їх і не лізьте. Україну ж було розброєно і віддано на розрабування колишній партеліті, кгбешним сексотам та креміналітету, що до них приєднався. Можу припустити, що це було виконано саме за згоди заходу залишити Україну у сфері впливу орди. Ще можу припустити, що сьоднішня істерика кацапів це розуміння, що колишня колонія таки відпливає на захід незважаючи на гіпотетичний дозвіл залишити її у лапах москальні. Або ще і невиконання, припустимо Бєнєю, якихсь домовленостей 2019 року.
23.01.2022 15:12 Відповісти
Хоча .... багато родин самостійно переходять на наш рідний григоріанський календар , не чекаючи поки "блаженнійші" розчехляться .
23.01.2022 09:49 Відповісти
Ты их в дверь, они в окно. Это он попёр, типа, а ну-ка принимайте нас в Евросоюз и в НАТО. Ему объясняют. какой, нахер Еросоюз? Вы - страна воров и взяточников с убитой экономикой. Какое НАТО? У вас война. НЕт, маланцы прут напролом: мы самые несчастные, вы нам должны.
23.01.2022 09:52 Відповісти
***** свої хотелки озвучив і Україна це лише частина тих хотелок.
Поки імперія не паде нічого не буде.
23.01.2022 10:01 Відповісти
Агрессия Мордора закончиться как только в Европе за каждый кацапский евро взятый их политиками будут сажать без всякой жалости , а до тех пор их ценности это одно , а кацапское бабло совсем другое.
23.01.2022 10:03 Відповісти
Спочатку треба здійснити переворот свідомості, та стати самим справжніми свідомими українськими громадянами, а не рабами постсовкових режимів.
23.01.2022 10:03 Відповісти
вчора по тв казали що зброя з англії лежить на складі не розмитнена.
ніде нікого не вчать з неї стріляти
то хто, кому, що винен кідараси ви довбані?
23.01.2022 10:04 Відповісти
Які ще "сигнали від Заходу" потрібно, коли Захід прямим текстом каже, що ось ось почнеться масштабна війна.
23.01.2022 10:05 Відповісти
23.01.2022 10:05 Відповісти
Лондон

23.01.2022 10:06 Відповісти
Ядерное оружие - вот сигнал,пора начинать его разработку,иначе агрессия неизбежна.
23.01.2022 10:11 Відповісти
Кулеба дипломат и не может высказать своими словами об том что прекратит агресию мокшан.А по моему видению остановить агресию относительно Украины возможно исключительно возможностью дать ***** агресору.Тоесь иметь оружие способное остановить агресию этих ******.А в этом благодарю Великобританию,Польшу,Канаду,США и прибалтийские страны.
А самая надежда Украины Германия оказалась ничем не лучшая чем *****.И по видимому новый союз Европы будет намного лучшим и солидарние чем сраная Германия так страны Европы еще не забыли чем закончился для ихних стран союз Германии из СССР.
Дано начало нового образования безопасности европейских стран Великобритания-Польша-Украина,думаю что и прибалтика из Словакией и Чехией насрет на ЕС,которые практически помогают,а не путем озабочености и будут гарантом безопасности нового союза стран.
23.01.2022 10:12 Відповісти
Кулєба в ударі! Завдяки тому, що Єрмак зайнятий посадкою Порошенка, міністр закордонних справ отримав змогу займатися закордонними справами. 😊
23.01.2022 10:16 Відповісти
Млин, зеля-2... Возроди свое ЯО, SURE, никто не рыпнется, бо зарубае у себе на носi, тобто отримае сигнал, що Україна одна посеред iнших, як паритетна краiна.
23.01.2022 10:21 Відповісти
Мож уже разработка и завершена, бо при Порошенко первый раз, а пару дней назад, на глубине 5 км под Кривым Рогом, и только, около 4-х баллов - трам-тарарам, получился знатный толчок Кривого Рога.
23.01.2022 10:28 Відповісти
Возроди свое ЯО, SURE, никто не рыпнется

Фонаты ЯО, это фанаты-*******. Ядерное оружие может иметь сдерживающий фактор только при наличии паритета, то бишь при равности потенциалов. Это во-первых.
Во-вторых - где ты им собираешься бомбить, во Владивостоке? Нет? А где? Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов? А сам тогда где собираешься сидеть, в Берлине, Риме, Париже, Нью-Йорке, где?

Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, прежде всего радионуклиды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4 йода и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9 цезия , по большей части Европы.

Если облако из Чернобыля прошлось по всей Европе, то аналогичные облака например из Воронежа, гарантированно пройдутся по всей Украине.

Ну и в-третьих - сдерживающим фактором для наземных операций являются различные арт.системы и ПТРК, а для ракетно-бомбовых ударов - ПРО и ПВО.

23.01.2022 11:51 Відповісти
Стингеры Пентагон прислал,учитесь чуваки...пригодится...Байрактарами турки научили утюжить РАБссию...,ну офицеры США Джавелинами тоже обучили...Так что крыс Путлера с грузом "200" наваляем..
23.01.2022 10:22 Відповісти
На днях врервые услышал в англаязычном сми фразу которую не ожидал. Ведущий сказал в переводе: "Украина, как и все другие западные страны".
Процес пошел. Нужно поддержать этот нарратив. Украина это не просто Европа, а Запад.
23.01.2022 10:42 Відповісти
Не сигнал,а когда запад наваляет,как Хуссейну.
23.01.2022 10:52 Відповісти
Ніхто... Ніхто навіть не заікнувся про те, що Україні потрібена своя, проукраїнська концепція розвитку. А як вже тридцять років повелось серед холопів всі лишень гадають над тим, кому підставити свою дупу Сходу чи Заходу... Допоки будете такими розумово-убогими вас і далі будуть гвалтувати і грабувати.
23.01.2022 10:59 Відповісти
Ми вже були багатовекторними, чим скінчилось?
23.01.2022 11:13 Відповісти
Та ми були не багатовекторними, а повією, яка досить довго торгувалася. А вас що, влаштовуєте те, що зараз відбувається: ціни, тарифи, абонплата? А все це наслідки того, що ми в черговий раз підставляємо свою дупу ні за що...
23.01.2022 11:46 Відповісти
Абсолютно вірно, кулеба це мабуть єдиний більш менш адекват з усієї сьогоднішньої влади
23.01.2022 11:12 Відповісти
кулєба звичайний пристосуванець який, псевдопатріотичною тріскотнею "ні про що", покриває татарових і дерьмаків.
23.01.2022 11:26 Відповісти
т.е все таки Запад виноват. Я так и знал.
23.01.2022 11:23 Відповісти
 
 