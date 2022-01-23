Агресія завершиться тоді, коли Захід відправить РФ чіткий сигнал - "Україна одна з нас", - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, коли, на його думку, завершиться агресія Росії. Він вважає, що це відбудеться після того, як Захід пошле сигнал РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Агресія Росії завершиться тоді, коли Захід пошле сигнал Росії, що Україна одна з нас, вона ніколи не повернеться до вас. Так як це було зроблено з Центральною Європою і державами Балтії", - заявив глава МЗС.
Переход от совка в цивилизованный мир лежит через судебную реформу, которая считается состоявшейся когда уровень доверия украинцев к судам будет достаточно высоким.
А у нас Зе даже после личного обещания Байдену, даже после отдельно прописанного пункта в договоре с МВФ, даже после "толстого" намёка уже в этом году умудряется не назначить независимого прокурора САП !!!
Т.е. действия украинской власти говорят, что им совок милее, чем цивилизованный мир. Запад видит этот позор и потуги зеленого совка строить свою персональную автократию и должен признать это своим?!
Подобные призывы выглядят как мошенничество и инфантилизм
Быть цивилизованной страной выгодно прежде всего самой Украине.
Триллионы долларов инвестиций бродят по планете в поисках куда вложиться. И эти суммы обходят стороной уже 30 лет страну дураков, которая банально не может обеспечить верховенство права.
Став цивилизованной страной, Украина естественным путём попадает в клуб цивилизованных стран.
Этот процесс неминуемо произойдет.
Освобождение общества от совковой прлграммы происходит через смену 2-3 поколений. Просто совковая программа пожизненная и переубедить совка невозможно по определению. Там стоит агрессивная программка защиты "НАТО-враг", "нам завидують, т.к. мы вяликие", " на нас хотят напасть".
Путлер де факто совершил преступление против собственной страны, погрузив ее в неосовок и тем самым возродив совковую программу.
Там отсчёт времени от избавления от совка ещё даже не начался.
Значит Украине придётся жить рядом с агрессивным неадекватом ещё миниимум 40 лет. До смены 2 поколений. Но так как отсчёт ещё даже и начался и неизвестно когда это вообще произойдёт, то время напряженности будет еще больше.
Только дурак будет искать мир в глазах совка. Мир можно увидеть только в,глазах цивилизованного человека
Совок же может только играть роль цивилизованного человека, но не быть им по сути.
яка наївність. тобто захід після перемоги у холодній війні зробив усе вірно? і не було розподілу на зони впливу? вас би на переговори по віджиму ЯЗ в України, прямо під час яких раптово зникали спеціалісти з цього питання з нашої сторони, про що пише у спогадах Костенко. І поміркуйте у вільний час за які цивілізаційні успіхи штати влили 1 трлн. убитих єнотів в Афганістан. і чому не дали орді по руках за Грузію і обмежились фактично косметичними санкціями за України. Коли складете увесь пазл то можливо і зрозумієте усю складність процесу.
Запад в первую очередь обеспокоен своей безопасностью.
Поэтому предпочёл, чтобы ЯО было в одних руках, а не в нескольких.
Запад заинтересован, чтобы страны совки развивались в цивилизованные страны с предсказуемой политикой.
В совковых странах все зависит от тараканов в голове одного человека. Сегодня одни тараканы, а после смены вождя с абсолютной властью будут уже другие тараканы.
По Грузии. Решили вместо кнута применить пряник, но метод не сработал. При этом подняли уровень жизни в неосовке. А как известно, протесты вспыхивают именно тогда, когда уровень жизни резко падает.
Сейчас неосовок стоит на рубеже: или повоевать, или санкции обвалят уровень жизни одномоментно.
Ви абсолютно праві стосовно першочергового забезпечення заходом своєї безпеки. Але тут, на мій хлопський розум, є відверті провали. Додихаюча правонастипниця совка не була демілітарізована та декомунізована. Ненаважились її також трохи розчленити. За Балтію одразу попередили ординців, що то не їх і не лізьте. Україну ж було розброєно і віддано на розрабування колишній партеліті, кгбешним сексотам та креміналітету, що до них приєднався. Можу припустити, що це було виконано саме за згоди заходу залишити Україну у сфері впливу орди. Ще можу припустити, що сьоднішня істерика кацапів це розуміння, що колишня колонія таки відпливає на захід незважаючи на гіпотетичний дозвіл залишити її у лапах москальні. Або ще і невиконання, припустимо Бєнєю, якихсь домовленостей 2019 року.
Поки імперія не паде нічого не буде.
ніде нікого не вчать з неї стріляти
то хто, кому, що винен кідараси ви довбані?
А самая надежда Украины Германия оказалась ничем не лучшая чем *****.И по видимому новый союз Европы будет намного лучшим и солидарние чем сраная Германия так страны Европы еще не забыли чем закончился для ихних стран союз Германии из СССР.
Дано начало нового образования безопасности европейских стран Великобритания-Польша-Украина,думаю что и прибалтика из Словакией и Чехией насрет на ЕС,которые практически помогают,а не путем озабочености и будут гарантом безопасности нового союза стран.
Фонаты ЯО, это фанаты-*******. Ядерное оружие может иметь сдерживающий фактор только при наличии паритета, то бишь при равности потенциалов. Это во-первых.
Во-вторых - где ты им собираешься бомбить, во Владивостоке? Нет? А где? Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов? А сам тогда где собираешься сидеть, в Берлине, Риме, Париже, Нью-Йорке, где?
Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, прежде всего радионуклиды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4 йода и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9 цезия , по большей части Европы.
Если облако из Чернобыля прошлось по всей Европе, то аналогичные облака например из Воронежа, гарантированно пройдутся по всей Украине.
Ну и в-третьих - сдерживающим фактором для наземных операций являются различные арт.системы и ПТРК, а для ракетно-бомбовых ударов - ПРО и ПВО.
Процес пошел. Нужно поддержать этот нарратив. Украина это не просто Европа, а Запад.