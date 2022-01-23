УКР
Єврокомісар з енергетики Сімсон про здорожчання газу в Європі: Причини геополітичні

Член Єврокомісії (ЄК) з енергетики Кадрі Сімсон бачить серед факторів безпрецедентно високих цін на газ геополітичні.

Про це вона заявила на пресконференції в суботу у французькому місті Ам’єн, де відбулася неформальна зустріч міністрів енергетики країн ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цьогорічний період надзвичайно важливий для енергетичного сектора в ЄС. Нині і в короткостроковій перспективі ми матимемо справу з високими цінами на енергію. Цінами, завищеними в результаті геополітичної напруги", - заявила Сімсон.

Вона повідомила, що учасники наради, яка відбувалася під французьким головуванням, обговорювали постачання ЄС газом та його надійність.

"Споруди для зберігання запасів (газу) є недостатніми в Європейському союзі. Багато міністрів зазначили, що становище на східному кордоні (ЄС) і також позиція Росії вплинули на ситуацію на європейському енергетичному ринку", - сказала член ЄК.

"Останнім часом ми спостерігали, як ціни на газ досягли історично високого рівня. Це не залишилося без наслідків для цін на енергію в Європі. Споживачі, підприємства у Європейському союзі мають проблеми з оплатою власних рахунків", - зазначила єврокомісар.

Читайте також: РФ готова збільшувати постачання газу до Європи за умови укладання довгострокових контрактів, - Новак

Уряди країн ЄС вжили заходів для компенсації цього зростання цін, продовжила вона. Так, 22 країни Євросоюзу для опору ситуації на ринку енергії скористалися набором інструментів, що містить податкові полегшення, розробленим і запропонованим у жовтні минулого року Єврокомісією. Такі заходи допомогли у складному становищі кільком мільйонам малих і середніх підприємств і 70 млн домашніх господарств.

За її даними, ці заходи, вжиті державами-членами, щоб захистити споживачів, становлять понад 21 мільярд євро. Це, вважає Сімсон, значні засоби, які допомогли послабити наслідки зростання цін.

"Але цього недостатньо, щоб вийти з глухого кута, що виник через кілька факторів, зокрема, міжнародних і геополітичних", - зазначила єврокомісар з енергетики.

Вона додала: "Європа має диверсифіковану та надійну газову інфраструктуру та механізми солідарності для надзвичайних випадків, але залишатимемося пильними, посилюючи нашу солідарність, щоб захиститися від будь-якої несподіванки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відправили 20 танкерів із газом для Європи, - Bloomberg

+11
КРЫМский бандеровец


США отказали в выдаче визы рашистскому космонавту Николаю Чубу.
Он должен был проходить подготовку в космическом центре им. Линдона Джонсона перед полетом на МКС.Некоторые издания сообщили,что отказ связан с тем, что рашист незаконно посещал украинский Крым



показати весь коментар
23.01.2022 09:53 Відповісти
+11
Причини - в скорумпованості Німеччини .
показати весь коментар
23.01.2022 09:55 Відповісти
+11
Дякуйте агентам Кремля в Меркель та іншим в Німеччині та можна сказати в усіх країнах заходу. Продовжуйте та дальше, ще не те буде. Це ще квіточки а ягідки будуть.....
показати весь коментар
23.01.2022 10:01 Відповісти
23.01.2022 09:53 Відповісти
А Медведев говорят был на МКС-если не 3.14дят.
показати весь коментар
23.01.2022 10:21 Відповісти
Нарешті щось почало доходити,ще німеччині подякуйте...
показати весь коментар
23.01.2022 09:54 Відповісти
Фріци закривають всі АЕС, а поляки будуватимуть 6 енергоблоків АЕС. Ганси стають все більшим недругом України і цивілізованого світу.
показати весь коментар
23.01.2022 10:54 Відповісти
Німці повертаються на вугілля-******* технології дозволяють ефективніше використовувати цей вид палива.
показати весь коментар
23.01.2022 11:59 Відповісти
Декарбонізація у Німетчині ))))
показати весь коментар
23.01.2022 13:56 Відповісти
23.01.2022 09:55 Відповісти
И не только.
показати весь коментар
23.01.2022 10:22 Відповісти
Коли московія почне широкомасштабну війну проти України і московські бомби рознесуть українську газову трубу, тоді газ подорощає для європейських імпотентів у 1 000 000 раз! Загнетесь євро імпотенти!
показати весь коментар
23.01.2022 10:01 Відповісти
Не, ну есть и Северный Поток-1"(55млрд.м3), и Южный, через Турцию.
показати весь коментар
23.01.2022 10:25 Відповісти
23.01.2022 10:01 Відповісти
Дякувати треба німцям, які на підтанцовці у Газпрому.
У Німців газ буде завжди, а на решту ЄС німцям нас....рати!
показати весь коментар
23.01.2022 10:07 Відповісти
чому насрати? німаки успішно будуть його втридорога перепродувати іншим країнам ЄС
Четвертий рейх має ж за щось жити
показати весь коментар
23.01.2022 12:01 Відповісти
з точністю до наоборот - зараз газу немає тільки в трьох країнах Європи зав'язаних на газпром - в Німеччині, Австрії та Нідерландах. В решті країн Європи інші постачальники газу і в них все в порядку
показати весь коментар
23.01.2022 12:41 Відповісти
Что ты несёшь. У них долгосрочные контракты. Объёмы поставок соответствуют договору. Для немцев цена 230$.
показати весь коментар
31.01.2022 22:17 Відповісти
Надежные трубы,надежные хранилища. Ненадёжный пупкин и вся расея. Вот в чем главный просчет и Европы и Меркель. Труды тянуть нужно было откуда угодно,но не с востока.
показати весь коментар
23.01.2022 10:11 Відповісти
Коррупция в Германии? Та то бряхня,коррупцию там выкосил еще братан Сралина,Гитлер...
показати весь коментар
23.01.2022 10:18 Відповісти
Как все в мире перевернулось.
показати весь коментар
23.01.2022 10:29 Відповісти
Сталося диво! Єврокомісар прозрів! Я це поясню зі св'ятом Різдва. Саме з Різдвом пов' язані найбільші дива. 🙏😊
показати весь коментар
23.01.2022 10:24 Відповісти
"Комисаров расстрелять, солдат отпустить".
показати весь коментар
23.01.2022 10:34 Відповісти
Это тот Симпсон , что в оккупированныйКрым оборудование поставлял?
показати весь коментар
23.01.2022 10:36 Відповісти
Но вопреки эмбарго эти ,,Симсоны,,были поставлены и введены в эксплуатацию.И никто за это Германию даже не упрекнул,хотя Германия и поддержала эмбарго что и касается СП-2 где Германия и Австрия являются главными акционерами и уже во времья вторжения мокшан в Украину и даже после анексии Крыма.
показати весь коментар
23.01.2022 10:47 Відповісти
Ось ти знову збрехав, троль. На…
показати весь коментар
23.01.2022 12:01 Відповісти
https://www.nytimes.com/2017/07/10/business/energy-environment/siemens-russia-crimea-turbines.html
показати весь коментар
23.01.2022 12:02 Відповісти
https://press.siemens.com/global/en/article/update-official-statement-regarding-turbines-crimea
показати весь коментар
23.01.2022 12:03 Відповісти
Про це багато писали на Цензорі але ти чомусь знову проігнорував очевидне і постиш дезінформацію. Чітко просліджуються твоя і деякий абонентів на Цензорі лінія-«захід зливає Україну», «захід змучився від України» і.т.д. Ти троль га платні, курва.
показати весь коментар
23.01.2022 12:06 Відповісти
А в чому Ви бачите брехню?Адже електротурбіни ,,Сіменс,,встановлені і працюють на всю потужність та і ще під гарантійним обслуговуванням германського виробника.
Так хто-хто а про тролів ліпше би промовчали,не виставляйте себе та своїх роботодавців на сміх.
показати весь коментар
23.01.2022 12:13 Відповісти
Геополитические? Это те, которые описал в своей концепции нового мирового порядка Клаус Шваб? А цели - повальное обнищание, лишение собственности, цифровой ошейник?
показати весь коментар
23.01.2022 10:47 Відповісти
Озабоченость газом в Фашистов понятно.Но не понятно почему в Украине не спешат наращивать добычу из уже существующих скважин?Оказывается что некуда закачивать газ.Ведь все газохранилища Украины заполнены газом иностранными компаниями а украинские вышки простаивают из-за того что газ некуда девать и то при том что стратегического запаса для Украины хватит всего на несколько дней.САБОТАЖ власти очевиден.
показати весь коментар
23.01.2022 10:57 Відповісти
Виноваты Германия и Франция. Не подыгрывай они путлеру против вступления Украины в НАТО, сейчас бы не было кремлевского газового шантажа. А СП-2 это очередная победа мокшанского бабла над европейскими ценностями
показати весь коментар
23.01.2022 11:52 Відповісти
Франция еще колеблется,они не имеют еще своего твердого мнения но думаю что ей в данной ситуации уже деваться-то некуда и пора твердо определится.Так как уже реально просматривается новый союз стран Европы,пока что Великобритания Польша и Украина.Но при такой политике когда смотрят только в рот Германии в ближайшие недели или месяц два а этом союзе окажутся и прибалтийские страны и чехия из Словакией.Костяк ЕС Германия сосущая у ***** и вечно ОЗАБОЧЕНАЯ никому не нужна.Да и выше перечисленые страны уже на своей шкуре испытали союз Германии из СССР когда были ими окупированы.
показати весь коментар
23.01.2022 13:08 Відповісти
Франція підішла до виборів.

Після виборів НОВА влада у Франції може різко повернути своє відношення до Путлера, та відібрати у Германії керівну роль у ЄС.
показати весь коментар
23.01.2022 13:59 Відповісти
Можливо,але на це потрібен час,а в даній ситуації та солідарності Германії із ****** його вже нема. Вибір потрібен був ще вчора а не колись.
показати весь коментар
23.01.2022 14:37 Відповісти
Вибор буде після чергових виборів. А Оланд і Макрон були та є дружбанами ***** та посипаками Берліну. Тому треба чекати змін у французській владі.
показати весь коментар
23.01.2022 15:32 Відповісти
немчура с рашкой устроили энергетический/геополитический договорняк! немцы замыкают на себе основные поставки газа в ЕС, шантажируя и зарабатывая сверхприбыли вместе с союзничком!
показати весь коментар
23.01.2022 12:42 Відповісти
Але у Турції потенціал європейського газового хаба набагато більши. Це у Кацапії газ закінчується, а ось у Туркмєністані його набагато більше. По Ірану газогін не прокладт, та і газу у Ірані більш всього у світі, а ось газогін по Каспію, це не швидко, але це вдарить ще й по впливу Кремля на Туркменістан, Узбекістан, Казахстан, Кіргізію та Таджикістан.

А крім цього є ще нещодавно відкрите величезне родовище газу Левантійське, на сході Середземного моря, і його потрібно негайно розробляти та дати газ у Європу.
показати весь коментар
23.01.2022 14:08 Відповісти
Конечно, попытки Европы уйти от долгосрочных оговоров с Газпромом имеют геополитические корни, потому боком вышли Европе.
показати весь коментар
23.01.2022 12:42 Відповісти
Германія і Меркель втягла Європу у газову війну. За Північні потоки йде торгівля. Велика. Проте наслідками цього стало здорожчення газу, якого не було з початку постачання газу у Європу. Мені дивно, як ОДИН російський "купЕць" так обкрутив навколо носа всіх європейських торговців? Але сьогоднішня ціна ще не головне. Головне, як "купЕць" буде смикати повідець далі. Щоб отримати свій ПРОФІТ.
показати весь коментар
23.01.2022 12:43 Відповісти
Здорожчення. Ось так ...йло намагається стати світовим ЛІДЕРОМ. Смішно? Простий пітерський чухонець стає "родичем" аристократам Європи. Залишилось оформити справу браком ...йла з баронесою. Здається, таки не СМІШНО. А больно.
показати весь коментар
23.01.2022 12:49 Відповісти
Нужно покупать демократический американский газ. Он немного дешевле российского. Но все равно дорогой.
показати весь коментар
23.01.2022 14:17 Відповісти
Этот ЕС сильно хитрожопый !!Поотдавал в аренду и продал свои подземные газосховища ГАЗПРОМУ, а теперь лапу-хрен у путина сосут!! так вам безмозглым и надо !! Слушайте побольше фашисткую-комсомолку МЕРКЕЛЬ И придурка ШТАНМАЕРА!!
показати весь коментар
23.01.2022 15:19 Відповісти
 
 