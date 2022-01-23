УКР
"Я стою разом з Україною. США стоять разом з Україною", - Блінкен підтримав заклик українського МЗС

Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на твіт-заклик українського Міністерства закордонних справ, яке закликало всіх друзів Києва стати поряд з Україною у протистоянні російській загрозі.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова підтримки Блінкен опублікував у своєму Twitter.

"Я стою разом з Україною. Державний департамент стоїть разом з Україною. Сполучені Штати стоять разом з Україною", — написав очільник Держдепу.

Я стою разом з Україною. США стоять разом з Україною, - Блінкен підтримав заклик українського МЗС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скажи Україні ТАК" - акція до Дня Соборності відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

+56
КРЫМский бандеровец

США отказали в выдаче визы рашистскому космонавту Николаю Чубу.
Он должен был проходить подготовку в космическом центре им. Линдона Джонсона перед полетом на МКС.Некоторые издания сообщили,что отказ связан с тем, что рашист незаконно посещал украинский Крым
23.01.2022 10:09 Відповісти
23.01.2022 10:09 Відповісти
+49
23.01.2022 10:24 Відповісти
23.01.2022 10:24 Відповісти
+39
Усім хто стоїть поряд з Україною та допомагає протистояти смердючій лапатній балалайні-респект...
23.01.2022 10:10 Відповісти
23.01.2022 10:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
По собі судиш?
23.01.2022 13:12 Відповісти
23.01.2022 13:12 Відповісти
Кажіть за себе.
23.01.2022 19:35 Відповісти
23.01.2022 19:35 Відповісти
Если кто не в курсе, то M141 Bunker Defeat Munitions, доставленные вчера в Украину, это 83-мм одноразовые реактивные снаряды, предназначенные для уничтожения укрепленных целей - бункеров Пробивают двойные армированные бетонные стены, стены из тройного кирпича и до 20 мм стали
23.01.2022 11:18 Відповісти
23.01.2022 11:18 Відповісти
Хіба таке призначення не робить цю зброю наступальною, а не оборонною?
23.01.2022 11:24 Відповісти
23.01.2022 11:24 Відповісти
Будь-яка зброя що має активні вражаючі елементи та не є стаціонарною має подвійне призначення Крім того - визволення своєї землі від загарбника хіба є "наступом" в класичній формі? "Сударь! Вы меня толкаете! Нет сударь! Я Вас выталкиваю!"
23.01.2022 11:39 Відповісти
23.01.2022 11:39 Відповісти
А где стоят Германия, Франция, Италия?!.
23.01.2022 11:20 Відповісти
23.01.2022 11:20 Відповісти
И них ковидла.
На том и стоят.
23.01.2022 13:01 Відповісти
23.01.2022 13:01 Відповісти
Где где в писте на пятой полке.
23.01.2022 13:19 Відповісти
23.01.2022 13:19 Відповісти
В черзі до каси *****.
24.01.2022 01:08 Відповісти
24.01.2022 01:08 Відповісти
В очереди за взятками из России! Ты не знал?
24.01.2022 08:41 Відповісти
24.01.2022 08:41 Відповісти
Очень неплохой подробный рассказ шведа, как пользоваться NLAW против танка Т -72.
https://youtu.be/Nz2qCRNEyfE NLAW T72
23.01.2022 11:35 Відповісти
23.01.2022 11:35 Відповісти
красота! мне понравилось
23.01.2022 15:40 Відповісти
23.01.2022 15:40 Відповісти
"Особые районы Донецкой и Луганской области не могут считаться "независимыми государствами", так как как отозвали результаты "референдумов" о провозглашении "ДНР/ЛНР". Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, - сообщает https://tass.ru/politika/13492269 ТАСС ."©

ЛОЛ
23.01.2022 12:55 Відповісти
23.01.2022 12:55 Відповісти
Thank you Secretary Antony Blinken!
23.01.2022 13:22 Відповісти
23.01.2022 13:22 Відповісти
Thanks the USA!
23.01.2022 13:23 Відповісти
23.01.2022 13:23 Відповісти
23.01.2022 15:41 Відповісти
23.01.2022 15:41 Відповісти
God bless America👍
23.01.2022 13:46 Відповісти
23.01.2022 13:46 Відповісти
Не розумію, чого треба санкції, навіть небачені ніколи, коли вже загинуть тисячі безвинних людей? Це такі демократичні заходи? І чому не шкода людей країни, яка захищається, і водночас шкода народ країни, який начебто буде потерпати від економічних санкцій (питання про страждання риторичне) ? Хоча б один демократичний політик з ЄС може це пояснити простій "майбутній жертві" великої війни. Яка стоїть на порозі його країни та живе поруч з малою війною вже вісім років. Ні, мені не страшно загинути заради .... Європи. А чого Європі страшно діяти ..... з упередженням? Чого зброю дати жертві, щоб вона могла захиститись від озброєного злодія, не допустимо? Завдяки Британії та балтійським країнам трохи стало спокійніше, але що ніж зробить проти сокири?
23.01.2022 13:49 Відповісти
23.01.2022 13:49 Відповісти
не перебільшуйте..

британські NLAW вже перемножили на нуль ВСі танки рашки (3500 там всього)

Американські Стінгери -рашистські вертольоти як штурмову зброю..

Південь і навіть центр України в основному прикриті сиисемами ППО рУМУНІЇ,ТУРЕЧЧИНи,авіаносцем у Середземному морі і есмінцем(достатньо одного для початку у Середземному)

ну а по сухопутинх силах 127-140 тис рашистьких вояк-це просто замало для атаки..
23.01.2022 15:24 Відповісти
23.01.2022 15:24 Відповісти
а за воздух вы забыли??
23.01.2022 16:09 Відповісти
23.01.2022 16:09 Відповісти
Зеленскому напомните!
24.01.2022 08:43 Відповісти
24.01.2022 08:43 Відповісти
Мир очень циничный. Всем все по фиг...
23.01.2022 16:10 Відповісти
23.01.2022 16:10 Відповісти
А хто допомагав Англії, Франції, Германії, і ... боротися за незалежність? А чи є у нас тепер хоч засоби медичної допомоги на випадок широкомасштабного нападу? Бо вже є інформація, що російським військам на нашому кордоні поступили тони крові і замінників крові...
24.01.2022 07:42 Відповісти
24.01.2022 07:42 Відповісти
хто такой блинкен без кулебы? так, третий бэк-вокал четвертого хора
23.01.2022 14:46 Відповісти
23.01.2022 14:46 Відповісти
Та звісно - Кулеба пуп землі.
23.01.2022 20:03 Відповісти
23.01.2022 20:03 Відповісти
23.01.2022 18:48 Відповісти
23.01.2022 18:48 Відповісти
DYAKUYU !!!
23.01.2022 19:00 Відповісти
23.01.2022 19:00 Відповісти
Походу война Украины с рашкой переросла в противостояние рашки с НАТО. Если Китай не впряжётся, то рашку развалят. Надеюсь, китайцы по тихому оттяпают от рашки Сибирь, а не получат её в обмен на помощь в войне с НАТО
23.01.2022 19:43 Відповісти
23.01.2022 19:43 Відповісти
