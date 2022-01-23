"Я стою разом з Україною. США стоять разом з Україною", - Блінкен підтримав заклик українського МЗС

Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на твіт-заклик українського Міністерства закордонних справ, яке закликало всіх друзів Києва стати поряд з Україною у протистоянні російській загрозі.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова підтримки Блінкен опублікував у своєму Twitter.

"Я стою разом з Україною. Державний департамент стоїть разом з Україною. Сполучені Штати стоять разом з Україною", — написав очільник Держдепу.

