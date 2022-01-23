"Я стою разом з Україною. США стоять разом з Україною", - Блінкен підтримав заклик українського МЗС
Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на твіт-заклик українського Міністерства закордонних справ, яке закликало всіх друзів Києва стати поряд з Україною у протистоянні російській загрозі.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова підтримки Блінкен опублікував у своєму Twitter.
"Я стою разом з Україною. Державний департамент стоїть разом з Україною. Сполучені Штати стоять разом з Україною", — написав очільник Держдепу.
Топ коментарі
+56 Прощай немытая раССея
показати весь коментар23.01.2022 10:09 Відповісти Посилання
+49 Прощай немытая раССея
показати весь коментар23.01.2022 10:24 Відповісти Посилання
+39 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.01.2022 10:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На том и стоят.
https://youtu.be/Nz2qCRNEyfE NLAW T72
ЛОЛ
британські NLAW вже перемножили на нуль ВСі танки рашки (3500 там всього)
Американські Стінгери -рашистські вертольоти як штурмову зброю..
Південь і навіть центр України в основному прикриті сиисемами ППО рУМУНІЇ,ТУРЕЧЧИНи,авіаносцем у Середземному морі і есмінцем(достатньо одного для початку у Середземному)
ну а по сухопутинх силах 127-140 тис рашистьких вояк-це просто замало для атаки..