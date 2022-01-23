УКР
"Процес проти Порошенка має політичний характер. Думаю, справедливість переможе", - російський опозиціонер Каспаров

Легендарний шахіст, тринадцятий чемпіон світу з шахів та опозиційний політик, який з 2011 року очолює Міжнародну раду "Фонду захисту прав людини" у Нью-Йорку, вважає, що Україна засвоїла головний урок демократії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гаррі Каспаров заявив в ефірі програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.

"Україна засвоїла головний урок з диктаторських часів: зміна влади після виборів – головний чинник демократії. Це є водорозділом, бо у Росії, на жаль, цього не сталося. І не станеться. Я про це говорив ще у 90-ї роки: у Росії буде демократія тоді, коли чинний президент піде, програвши вибори. Але… Ми маємо диктатуру, і чинний диктатор, який при владі вже 30 років, нікуди не збирається йти", - сказав Каспаров.

Щодо ситуації в Україні, то ознайомлений з ситуацією російський опозиціонер заявив, що йому "найменше хотілося б занурюватися у ваші внутрішні "розбірки".

"Очевидно, що йде політична боротьба, - продовжив Гаррі Каспаров. - Але, однак, знову глянемо на різницю між Україною та Росією. Порошенко, знаючи, що проти нього порушено справу, повертається в Україну, йде добровільно до суду. Суд засідає бозна скільки часу, і у висліді Порошенка відпускають під зобов'язання. Він йде, щоб потім знову повернутися до суду. У Росію приїжджає Олексій Навальний… Я навіть не хочу проводити паралелі. Просто факти. Його тут же закривають у тюрму, суд, і він вже в колонії. І доки при владі буде Путін, Навальному не бачити білого світу за межами колонії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку

Однак на переконання російського опозиційного політика, "процес Порошенка має політичний характер. Але за того рівня підтримки, який має Порошенко у суспільстві, і в умовах загальної загрози, з якою стикнулася Україна зараз, думаю, що справедливість переможе. І тему відкладуть на безвік. Бо навряд чи було б мудро розколювати країну, робити такий подарунок Путіну в умовах, коли загроза російського вторгнення зростає з кожним днем", - підсумував Гаррі Каспаров.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку

демократія (106) Каспаров Гаррі (22) Порошенко Петро (15226) росія (67313) суд (11820)
+37
Чому Зло частіше перемагає? Тому що воно користується "брудними методами" до яких Добро опускаться вважає нижчим своєї честі Тому правильним повинен буть принцип: "Добро повинно буть з кулаками!"
23.01.2022 10:32 Відповісти
+30
Каспаров, как и Макаревич, Ахеджакова и другие 14% заслуживают большого уважения.
В который раз убеждаюсь, что думающие люди за ***** и зеленского в жизни бы не проголосовали...
23.01.2022 10:32 Відповісти
+27
23.01.2022 10:37 Відповісти
23.01.2022 11:32 Відповісти
зебил, напомни - это тот самый медведчук - на канале которого прославляют 5 лет подряд зеЛоха офшорного и 8 лет ругают Порошенко?))
Тот самый медведчук, по баням которого зеЛох скакало голяком, высмеивая Украину и погибших украинцев?
И который за ГОД при зеЛохе стал в 21 раз богаче? или другой?

Тот самый медведчук, которого Порошенко использовал для обмена украинских пленных (более 3000 чел) в роли "передаста"? кстати, вот уже ДВА года - как НЕ обменяли ни одного украинца.. совпадение?

И тот самый медведчук, которого "держали" дома за гос. измену - попутно насмехаясь над идиотами, поверившими в то что медведчук - "враг" для зеЛоха?
23.01.2022 11:36 Відповісти
А кто пугает Пу: зелёный недоумок, Ермак, Татаров, Портнов,Овощ?

Кто кроме Пороха способен на эффективные действия?

Обстоятельства сложились так, что выбор скуден: - или ЗЕ = война = поражение; либо Порох = сопротивление = шанс на свободу
23.01.2022 11:51 Відповісти
ЦРУ кажуть шо кремлевские крысы на выборах президента Украины сделали ставку на Мураева...,Голобородька уже надоел Путлеру... А Алексеич задрал КГБиста за 5 лет...
23.01.2022 11:02 Відповісти
Этому другу свинарчуков,ахметки и кума путина избиратель вынес приговор,теперь это должен сделать суд,тот кто незаконно отобрал гражданство у Саакашвили и дал путинцу фуксу должен сидеть за решеткой.
23.01.2022 11:03 Відповісти
Без Порошенко Украина станет НовоБелорусью Путлера...,стадо 73 % Идиотов...
23.01.2022 11:06 Відповісти
А если Петя "таво", ты тоже ласты завернешь?
23.01.2022 11:13 Відповісти
23.01.2022 11:14 Відповісти
23.01.2022 17:26 Відповісти
того самого, на каналі г+г якого твого зеЛоха офшорного день та вночі прославляють, а Пороха - ругают?
дійсно, медведчук - хозяїн зеленського..
23.01.2022 11:27 Відповісти
Лікуйся , школото , бо для вас , козорилих , Порох - це як кістка в горлі !

Нічого , лапоть , Украіна вистоіть саме з Порошенком 😡
23.01.2022 11:29 Відповісти
Угу, Порошенко агент *****.
Дебіли навіть не приховують власний дебілізм.
23.01.2022 11:42 Відповісти
Ці ж самі 73% привели до влади П в першому турі в 14. Тоді вони не були ідіотами? Що ж сталося за п'ять років що ті ж самі люди стали ідіотами? І чи вони винні в тому що сталося?)
показати весь коментар
23.01.2022 11:22 Відповісти
не задавай неудобные вопросы - порохоботы и логика - вещи несовместимые.
23.01.2022 11:24 Відповісти
зебіли нездатні поняти просту логіку, тому щось там верещать про "несовместимые вещи".
Действительно, к логике зебилы испытывают генетическую ненависть..
Иначе как объяснить истерику зебилоидов про медведчка и любовь к зеЛоху, которого как раз и прославляют на канале медведчука 24/7 последние 3 года
только идиотизмом зебилов
23.01.2022 11:29 Відповісти
в 2014 вы обосрались, когда увидели все прелести "рузького мира".. И единственный раз, слегка "прочистивши моСх" от помоев зомбоящика - проголосовали нормально.
Страх и холодильник - единственное что хоть немного очищает "лайнохранилище" 73% идиотов..
А в сущности своей, между 73% зебилов Украины и 87% ватников расеи - никакой разницы ент, вы реально мышебратья по идиотизму, скрепам и веры "па тиливизеру так сказали, мы верим!".
23.01.2022 11:33 Відповісти
Спорити про зєлєнскава не має змислу, його треба виносити разом з земфірами і шемфірами...а решту і так порозбігаються.
23.01.2022 11:07 Відповісти
Голобородька отбросил Украину на 25 лет назад...,Рагребать это дерьмо долго придецца...
23.01.2022 11:08 Відповісти
Кучме привет передай...это его Чувак причем с молодости...,баран ты пля тупой...
23.01.2022 11:14 Відповісти
При Кучме Петрусь партию регионов строил, баран ты пля тупой.
23.01.2022 11:18 Відповісти
Партию регоионов создали Йосиф Кабздон и Семен Могилевич... Когда Порошенко был никто...,это потом подключились Боря Колесников и прочие ДАУНбасские хмыри...Близнюки не миллиардеры...Рыбаки Богатырева Донбасс порожняк не гонить..
23.01.2022 11:24 Відповісти
игоковичу это 100500 раз говорили.
но на то он и лох - чтобы тупо повторять методички кремля образца 2014 года
23.01.2022 11:34 Відповісти
Есть пруфы, что партию рыгов создали кобзон и могилевич? Каким образом в это еврейское кодло попал барыга? А еще говорите что он не Вальцман...
23.01.2022 11:49 Відповісти
- "партию регионов строил"
Як то кажуть - факти у студію, інакше ти => "баран ты пля тупой".
23.01.2022 11:45 Відповісти
Фонд защиты прав человека в Помойке - это очередная кормушка для псевдо-либералов свино-кацапского разлива.
Когда автор расследования Осечкин на международном форуме, (в который он был приглашен зарубежными устроителями) собирался его посетить - ему неожиданно зарубежные тварищи неожиданно заявили что его появление было бы крайне нежелательно!! Оказалось - вся кацапская делегация заявила устроителям форума, что если Осечкин выступит, то они демонстративно всем составом покинут зал и будет скандал!! Поэтому сильно извинялись но просили не появляться реального защитника прав человека. Задача кацапского филиала ФЗПЧ сидеть в многозвездочных отелях, жрать в дорогих зарубежный ресторанах в своих бесконечных командировках и никакого отношения к защите не ИМЕЕТ!
23.01.2022 11:10 Відповісти
Конкуренция у "правозащитников" за деньги папиков очень жесткая.
23.01.2022 14:55 Відповісти
Украине нужно убрать вообще пост президента - это проклятое место!!!
23.01.2022 11:19 Відповісти
Главное для вас , рассеяне , чтобы пост *********** сохранился у вас ,
с вечно драхлеющим , ху@ лом
23.01.2022 11:31 Відповісти
какие нах россияне. я не скрываю свои имя и где я живу. я киевлянин и никогда не был в России. В отличии от вас - ботов тухлых.
23.01.2022 11:50 Відповісти
это ты русская проститутка
23.01.2022 11:51 Відповісти
Лапоть ликовий! Лише після вас.
23.01.2022 11:41 Відповісти
лапоть у тебя вместо мозгов. я не скрываю где я и кто я. я киевлянин и могу в Киеве хоть прямо сейчас встретится и начистить тебе твое тупорылое рыло за тухлый базар! я патриот Украины, а ты продажная шлюха - отрабатывающая бабки. за бабки базаришь, что хозяин скажет. Ты шлюХА!!!
23.01.2022 11:54 Відповісти
23.01.2022 17:52 Відповісти
Лапоть обісраний! Не смерди на весь Цензор!
23.01.2022 17:54 Відповісти
Всю агентуру кремлебыдла дЕрмаков и прочих Мураевых в Украине слил один умный чувак... Госдеп тоже в курсе
23.01.2022 11:19 Відповісти
С большим уважением отношусь к Каспарову. Время самый лучший судья. В ближайшей перспективе рассчитывать на справедливость при этой власти.которая пришла демократическим путём сверх НАИВНО.Факты говорят о противоположном. Врождённые супер эгоизм,неуважительное и хамское поведение президента Зеленского к гражданам Украины отчётливо показывают,что действия власти направлены на свёртывание демократии.А термен справедливость в мозгах выходцев из ссср типично вульгарен.*Справедливость*- понятие относительное. И для того чтобы найти согласие в обществе, есть свод законов под которыми живёт конкретное общество.
23.01.2022 11:20 Відповісти
Все звинувачення грунтується на підтасовці та підміні понять, підміні мети та побічних наслідків, на які неможливо вплинути.
Мета - забезпечити країну вугіллям за мінімальною ціною. Те щоякась частина коштів, які йшли на оплату праці шахтарів могла опинитися у руках терористів є побічними наслідками, на які неможливо вплинути. Стверджувати, що вугілля закуповувалося виключно для того, щоб якісь гроші могли привласнити терористи це шахрайська словесна еквілібристика!
Це все одно, що звинуватити виробника аспірину і тому, що він випускає ці таблетки виключно для того, щоб нашкодити паціентам, бо побічним наслідком вживання аспірину може бути подразнення шлука. Або звинувачувати автомобілі "швидкої", що вони вештаються містом виключно для того, щоб створювати проблеми в дорожному русі і провокувати аварії.
Тому ця справа "не заходить" виборцям. Люди відчувають фальш, але більшість не може її висловити.
23.01.2022 11:21 Відповісти
подумаешь Каспаров, всего-навсего, в шахматы играть умеет... а вот членом по роялю ему слабо?
23.01.2022 11:26 Відповісти
Вот именно
23.01.2022 11:32 Відповісти
Однако, по убеждению российского оппозиционного политика, "процесс Порошенко носит политический характер. Но при том уровне поддержки, который имеет Порошенко в обществе, и в условиях общей угрозы, с которой столкнулась Украина сейчас, думаю, что справедливость победит. И тему отложат безвозвратно. Потому что вряд ли было бы мудро раскалывать страну, делать такой подарок Путину в условиях, когда угроза российского вторжения растет с каждым днем", - подытожил Гарри Каспаров.

Я уверен, что такое мягкое решение суда, это и есть ответ на справедливые аргументированные опасения Каспарова.
23.01.2022 11:32 Відповісти
Решение суда по делу Пороха - НЕ СПРАВЕДЛИВОЕ 😡
23.01.2022 11:34 Відповісти
Миллиарды долларов на счетах. При этом 25 последних лет на государственных должностях. Откуда деньги, Зин? Да тут не садить надо, тут к стенке - и расстрел!
23.01.2022 11:44 Відповісти
Сядь на швабру.
23.01.2022 11:45 Відповісти
Не відповідайте свино-собаке , відразу його до СПАМу.
23.01.2022 11:48 Відповісти
конечно не справедливое- барыга должен сидеть в тюрьме!
23.01.2022 11:52 Відповісти
Виявляється,шо і в кацапії є нормальні люди. Але їх можна по пальцях однієї руки перелічити.
23.01.2022 11:44 Відповісти
Запад прошёл через суды по Шираку и Берлускони и знает, что дельцы могут прикрываться политикой. Поэтому и сказал, что будет внимательно следить, чтобы процесс проходил в рамках законности. Запад не устроил вопли о политическом преследовании, для Запада нет касты неприкосновенных, как это стараются делать туски и каспаровы.
23.01.2022 11:55 Відповісти
воной занимайся, ты отвлеклось
23.01.2022 12:22 Відповісти
политическая ситуация во Франции или в Италии слишком другая относительно Украины. Западу невыгодна посадка Порошенко. Они конечно знают о его преступлениях, поэтому его и не поддерживают на высоком уровне (например, якобы "друг" Порошенко, Байден, ни разу ему даже не позвонил. Не говоря уже о приглашении). Но нужно понимать, что ситуация в Украине нестабильная, плюс Порошенко первый президент после Майдана. Поэтому что сам Майдан, что Порошенко будет так или иначе ассоциироваться с Западом. Поэтому Западу невыгодна посадка Порошенко- это имиджевая потеря для Запада, которая может аукнуться в будущем (как в самой Украине, так и за её пределами)(.
23.01.2022 12:25 Відповісти
щось новеньке в методичках подляка, аж до "Запад конечно знают о преступлениях Порошенко"
23.01.2022 12:29 Відповісти
Конечно знают, такие масштабы нарушения законов, скрыть невозможно.
23.01.2022 12:33 Відповісти
і жоден масштаб за три роки так і не прилип до Пороха
А от до ЄрЗе масштаб політичних переслідувань - прилип довічно
23.01.2022 12:37 Відповісти
Да взять хотя бы доказанный факт, что за уголь с ОРДЛО рассчитывались наличкой в грузовиках, в обход платёжных систем (есть показания свидетелей, есть аудиозаписи переговоров и результатов). А это серьезнейшие преступление между прочим. На Западе такое просто невозможно представить даже. Это конкретный срок, было бы это в Европе. Поэтому что говорить.... А это только один из маленьких примеров.
23.01.2022 13:04 Відповісти
нема ні показів свідків, нема аудіозаписів. Нічого такого нема.
Є фейки - то інша справа.
23.01.2022 13:12 Відповісти
Здрасти приехали... нема... Всё в свободном доступе, с голосом медведчука и других приближённых, причем с разговорами "до", которые потом соответствовали событиям "после" .
23.01.2022 13:17 Відповісти
навіть голос мертвечука на тих фейках там не ідентифікований належним чином з точки зору права. Я вже не кажу про те, що це неможливо зробити, якщо не доведено легальність тих "плівок", що вони, принаймі, не монтаж. Навіть в "підозрах" ніде не згадується, що вони здобуті легальним чином, наприклад, підслухані розмови за рішенням суду.
Тим більше - голосу Пороха на них ніде нема.
Натомість є пояснення ще з 2014-го, що бабло, яке переправлялось на окуповану територію - це з/п шахтарів, які підняли вугілля на гора.
23.01.2022 13:31 Відповісти
Та там очевидно, что это его голос. Без всяких идентификаций понятно. Голоса Порошенко нема, а про его решения и "нужно обсудить" речь ведётся неоднократно. Медведч ук там даже гордится и защищает своего партнёра. По факту он тоже порохобот.
23.01.2022 13:35 Відповісти
на всіх фейках все "очевидно". На то вони і фейки. Нині такі фейки якісно ліпляться.
До речі, без "показів" ніби-то свідків. Натомість безліч свідків і учасників тих подій (наприклад, в конкретному випадку Яценюк), які заперечують звязок фейків та реальних фактів "которые потом соответствовали событиям "после" "
23.01.2022 13:42 Відповісти
И свидетели есть. И их немало. Просто на самом дели фейком является то, что Зеленский хочет посадить Порошенко. Вот это точно фейк.
23.01.2022 13:48 Відповісти
а ти слідчий, ти в занурений в справу?
Бо я чогось читав в неті, що ті свідки, яких допитували - заперечують геть чисто все. Окрім Продана, звісно - якому Шокін закрив кримінальну справу, відкриту Яремою за постачання неякісного вугілля з ПАР за вдвіччі завищеною ціною.
23.01.2022 13:55 Відповісти
Там свидетелей около десятка человек- СБУшников только. Поэтому ладно, не будем засорять ветку одними и теми же комментариями по смыслу.
23.01.2022 14:02 Відповісти
яких свідків? Чого свідків?
СБУшників, які супроводжували інкасаторів шахт з баблом (з/п для кротів) до лінії фронту? Так цього факту ніхто не заперечував ще з 2014-го! Було таке!
23.01.2022 14:12 Відповісти
такого не було!
24.01.2022 09:23 Відповісти
Лук , іди на ... й на свій ресурс 😠
23.01.2022 12:42 Відповісти
наприклад, в останньому звинуваченні Пороха, по "вугільній справі" - де там "делячество"? Як 111-та "держзрада" ліпится до статей, підслідних НАБУ?
Так що і на Заході можуть читати і бачити всю наготу "підозри", яку сотворила бенедіктова (нехай сама і не підписувала) на замовлення ЄрЗе.
23.01.2022 12:26 Відповісти
Може, тринадцятиразовий..? Але це не важливо. У будб якому разі, Каспаров, наразі, здається, лишається единим адекватним опозиціонером в мокшандії.
23.01.2022 12:22 Відповісти
Ні, якраз Каспаров - тринадцятий за ліком офіційний чемпіон, після Стейніца, Ласкера, Капабланки, Альохіна, Ейве, Ботвинника, Смислова, Таля, Петросяна Спасського, Фішера та Карпова! (фух! дитячу пам'ять обновив ) Вже не кажучи про неофіційних Андерсена та Морфі
23.01.2022 12:34 Відповісти
Тоооочно! Дякую за правку! - ще й хтів перевірити. Та Ви реальний знавець
23.01.2022 13:45 Відповісти
Я - реальний аматор шахів, ще з десяти років граю! Перечитав всю шахову літературу, яка була в районій бібліотеці, в т.ч. історію шахів!
23.01.2022 13:57 Відповісти
А я так любив шахи малечею... Сина залучив, він декілька місьць 2-3 місце узяв. Але перше - вже згодом у тхеквандо добився))) З майбутнім кумом грав у школьні часи - він до школи шахів ходив, а я вигравав)))

Тепер вже боюсь з ним сідати)) Але турніри між Карповим та Каспаровим добре пам'ятаю) Щее був якійсь турнір з суперкомп'ютером...

Але у будь якому разі, перед тим, як писати щось, потрібно перевірити пам'ять та джерела - моя помилка

Дякую! Гарного вечора!
23.01.2022 23:28 Відповісти
Порох є , дамо вогню . Головне дізнатися , що за падлюка дала українське громадянство - суці православній .
23.01.2022 12:39 Відповісти
23.01.2022 12:51 Відповісти
23.01.2022 12:45 Відповісти
ось так розпізнається ворог-провокатор на ресурсі цензора , який карту-схему РНБО до введення на територію українського Донбасу підрозділів касапських ВС порівнює з картою територій, які опинились під контролем сторін війни після поразок ЗСУ під Іловайськом та Дебальцево; і при тому бреше, що ці поразки - це зрада Пороха.
23.01.2022 13:08 Відповісти
мажоров, ти знову з новим логіном та своїми традиційними побрехеньками виліз?
В спам. Може, адміни тебе но новому деактивують.
23.01.2022 13:10 Відповісти
23.01.2022 13:16 Відповісти
Каспаров умный человек, глупости не скажет
23.01.2022 13:23 Відповісти
мажоров, ти знову з новим логіном та своїми традиційними побрехеньками виліз?
В спам. Може, адміни тебе но новому деактивують.
23.01.2022 13:59 Відповісти
Боксеры должны заниматься боксом. А шахматитсты играть в шахматы. Нет, я очень уважаю именно Каспарова.В его словах есть логика и прозорливость. Но этого мало,для правильной оценки ситуации. Недостаток информации или ее искажение может полностью перевернуть сознание в неправильном направлении. В конце концов он живет не у нас.И тоже наверняка не знает по чем скумбрия ))
23.01.2022 13:59 Відповісти
30 лет у власти?
может правильнее 22?
23.01.2022 15:06 Відповісти
Даже если процесс сугубо политический, он всё равно справедливый - у Пороха было пять лет, чтобы хотя бы попытаться сделать суд праведным. Но Пороху было удобнее иметь суд карманный. Чего ж теперь Пороху пенять на то, что суд перелез в другой карман? Пусть теперь "особисто зобов'язаний" Порох бегает по судам и следакам, как собака на цепи - получает заслуженное удовольствие.
Но главное в другом - лично Порох, его кодла прихлебателей и порохоботы убедились в том, что широкой поддержки, достаточной, чтобы переизбраться в Гаранты, по крайней мере, на теперь у Пороха - точно НЕТ:
"Сьомий П'ятому не світить" ®
23.01.2022 15:47 Відповісти
Порошенко,Зеленский и иние прихлебатели долнжы сидеть
в тюрьме всю оставшуюся жизнь.
23.01.2022 17:09 Відповісти
Порошенко-это враг Украины.
23.01.2022 17:29 Відповісти
Федя Петров - враг Украины
23.01.2022 17:40 Відповісти
Шестера порошенковская , убейся о скалу.
23.01.2022 17:42 Відповісти
И тебя ждёт трибунал за нарушение Присяги
23.01.2022 18:04 Відповісти
"о скалу" не убиваются, только "Об скалу"😂🤣😂 Вы там все такие безграмотные в секте любителей Скотов? 😂🤣😂
23.01.2022 18:07 Відповісти
О том и об этом история умалчивает! А Гарри Каспаров - великий шахматист, но из далекого-предалекого Нью-Йорка! Великое правильно оценивается именно на большом расстоянии! А Петро - он такой и есть! Что-то мне кажется, что все действительно оппозиционные политики должны сидеть в российской тюрьме! Ну, по старинному русскому обычаю, можно сказать даже советскому обычаю, да вперемежку с зэками для полного счастья!
23.01.2022 18:38 Відповісти
