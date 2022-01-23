"Процес проти Порошенка має політичний характер. Думаю, справедливість переможе", - російський опозиціонер Каспаров
Легендарний шахіст, тринадцятий чемпіон світу з шахів та опозиційний політик, який з 2011 року очолює Міжнародну раду "Фонду захисту прав людини" у Нью-Йорку, вважає, що Україна засвоїла головний урок демократії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гаррі Каспаров заявив в ефірі програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.
"Україна засвоїла головний урок з диктаторських часів: зміна влади після виборів – головний чинник демократії. Це є водорозділом, бо у Росії, на жаль, цього не сталося. І не станеться. Я про це говорив ще у 90-ї роки: у Росії буде демократія тоді, коли чинний президент піде, програвши вибори. Але… Ми маємо диктатуру, і чинний диктатор, який при владі вже 30 років, нікуди не збирається йти", - сказав Каспаров.
Щодо ситуації в Україні, то ознайомлений з ситуацією російський опозиціонер заявив, що йому "найменше хотілося б занурюватися у ваші внутрішні "розбірки".
"Очевидно, що йде політична боротьба, - продовжив Гаррі Каспаров. - Але, однак, знову глянемо на різницю між Україною та Росією. Порошенко, знаючи, що проти нього порушено справу, повертається в Україну, йде добровільно до суду. Суд засідає бозна скільки часу, і у висліді Порошенка відпускають під зобов'язання. Він йде, щоб потім знову повернутися до суду. У Росію приїжджає Олексій Навальний… Я навіть не хочу проводити паралелі. Просто факти. Його тут же закривають у тюрму, суд, і він вже в колонії. І доки при владі буде Путін, Навальному не бачити білого світу за межами колонії".
Однак на переконання російського опозиційного політика, "процес Порошенка має політичний характер. Але за того рівня підтримки, який має Порошенко у суспільстві, і в умовах загальної загрози, з якою стикнулася Україна зараз, думаю, що справедливість переможе. І тему відкладуть на безвік. Бо навряд чи було б мудро розколювати країну, робити такий подарунок Путіну в умовах, коли загроза російського вторгнення зростає з кожним днем", - підсумував Гаррі Каспаров.
Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.
19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку
Тот самый медведчук, по баням которого зеЛох скакало голяком, высмеивая Украину и погибших украинцев?
И который за ГОД при зеЛохе стал в 21 раз богаче? или другой?
Тот самый медведчук, которого Порошенко использовал для обмена украинских пленных (более 3000 чел) в роли "передаста"? кстати, вот уже ДВА года - как НЕ обменяли ни одного украинца.. совпадение?
И тот самый медведчук, которого "держали" дома за гос. измену - попутно насмехаясь над идиотами, поверившими в то что медведчук - "враг" для зеЛоха?
Кто кроме Пороха способен на эффективные действия?
Обстоятельства сложились так, что выбор скуден: - или ЗЕ = война = поражение; либо Порох = сопротивление = шанс на свободу
дійсно, медведчук - хозяїн зеленського..
Нічого , лапоть , Украіна вистоіть саме з Порошенком 😡
Дебіли навіть не приховують власний дебілізм.
Действительно, к логике зебилы испытывают генетическую ненависть..
Иначе как объяснить истерику зебилоидов про медведчка и любовь к зеЛоху, которого как раз и прославляют на канале медведчука 24/7 последние 3 года
только идиотизмом зебилов
Страх и холодильник - единственное что хоть немного очищает "лайнохранилище" 73% идиотов..
А в сущности своей, между 73% зебилов Украины и 87% ватников расеи - никакой разницы ент, вы реально мышебратья по идиотизму, скрепам и веры "па тиливизеру так сказали, мы верим!".
но на то он и лох - чтобы тупо повторять методички кремля образца 2014 года
Як то кажуть - факти у студію, інакше ти => "баран ты пля тупой".
Когда автор расследования Осечкин на международном форуме, (в который он был приглашен зарубежными устроителями) собирался его посетить - ему неожиданно зарубежные тварищи неожиданно заявили что его появление было бы крайне нежелательно!! Оказалось - вся кацапская делегация заявила устроителям форума, что если Осечкин выступит, то они демонстративно всем составом покинут зал и будет скандал!! Поэтому сильно извинялись но просили не появляться реального защитника прав человека. Задача кацапского филиала ФЗПЧ сидеть в многозвездочных отелях, жрать в дорогих зарубежный ресторанах в своих бесконечных командировках и никакого отношения к защите не ИМЕЕТ!
с вечно драхлеющим , ху@ лом
Мета - забезпечити країну вугіллям за мінімальною ціною. Те щоякась частина коштів, які йшли на оплату праці шахтарів могла опинитися у руках терористів є побічними наслідками, на які неможливо вплинути. Стверджувати, що вугілля закуповувалося виключно для того, щоб якісь гроші могли привласнити терористи це шахрайська словесна еквілібристика!
Це все одно, що звинуватити виробника аспірину і тому, що він випускає ці таблетки виключно для того, щоб нашкодити паціентам, бо побічним наслідком вживання аспірину може бути подразнення шлука. Або звинувачувати автомобілі "швидкої", що вони вештаються містом виключно для того, щоб створювати проблеми в дорожному русі і провокувати аварії.
Тому ця справа "не заходить" виборцям. Люди відчувають фальш, але більшість не може її висловити.
Я уверен, что такое мягкое решение суда, это и есть ответ на справедливые аргументированные опасения Каспарова.
А от до ЄрЗе масштаб політичних переслідувань - прилип довічно
Є фейки - то інша справа.
Тим більше - голосу Пороха на них ніде нема.
Натомість є пояснення ще з 2014-го, що бабло, яке переправлялось на окуповану територію - це з/п шахтарів, які підняли вугілля на гора.
До речі, без "показів" ніби-то свідків. Натомість безліч свідків і учасників тих подій (наприклад, в конкретному випадку Яценюк), які заперечують звязок фейків та реальних фактів "которые потом соответствовали событиям "после" "
Бо я чогось читав в неті, що ті свідки, яких допитували - заперечують геть чисто все. Окрім Продана, звісно - якому Шокін закрив кримінальну справу, відкриту Яремою за постачання неякісного вугілля з ПАР за вдвіччі завищеною ціною.
СБУшників, які супроводжували інкасаторів шахт з баблом (з/п для кротів) до лінії фронту? Так цього факту ніхто не заперечував ще з 2014-го! Було таке!
Так що і на Заході можуть читати і бачити всю наготу "підозри", яку сотворила бенедіктова (нехай сама і не підписувала) на замовлення ЄрЗе.
Тепер вже боюсь з ним сідати)) Але турніри між Карповим та Каспаровим добре пам'ятаю) Щее був якійсь турнір з суперкомп'ютером...
Але у будь якому разі, перед тим, як писати щось, потрібно перевірити пам'ять та джерела - моя помилка
Дякую! Гарного вечора!
В спам. Може, адміни тебе но новому деактивують.
В спам. Може, адміни тебе но новому деактивують.
может правильнее 22?
Но главное в другом - лично Порох, его кодла прихлебателей и порохоботы убедились в том, что широкой поддержки, достаточной, чтобы переизбраться в Гаранты, по крайней мере, на теперь у Пороха - точно НЕТ:
"Сьомий П'ятому не світить" ®
в тюрьме всю оставшуюся жизнь.