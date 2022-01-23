"Процес проти Порошенка має політичний характер. Думаю, справедливість переможе", - російський опозиціонер Каспаров

Легендарний шахіст, тринадцятий чемпіон світу з шахів та опозиційний політик, який з 2011 року очолює Міжнародну раду "Фонду захисту прав людини" у Нью-Йорку, вважає, що Україна засвоїла головний урок демократії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гаррі Каспаров заявив в ефірі програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.

"Україна засвоїла головний урок з диктаторських часів: зміна влади після виборів – головний чинник демократії. Це є водорозділом, бо у Росії, на жаль, цього не сталося. І не станеться. Я про це говорив ще у 90-ї роки: у Росії буде демократія тоді, коли чинний президент піде, програвши вибори. Але… Ми маємо диктатуру, і чинний диктатор, який при владі вже 30 років, нікуди не збирається йти", - сказав Каспаров.

Щодо ситуації в Україні, то ознайомлений з ситуацією російський опозиціонер заявив, що йому "найменше хотілося б занурюватися у ваші внутрішні "розбірки".

"Очевидно, що йде політична боротьба, - продовжив Гаррі Каспаров. - Але, однак, знову глянемо на різницю між Україною та Росією. Порошенко, знаючи, що проти нього порушено справу, повертається в Україну, йде добровільно до суду. Суд засідає бозна скільки часу, і у висліді Порошенка відпускають під зобов'язання. Він йде, щоб потім знову повернутися до суду. У Росію приїжджає Олексій Навальний… Я навіть не хочу проводити паралелі. Просто факти. Його тут же закривають у тюрму, суд, і він вже в колонії. І доки при владі буде Путін, Навальному не бачити білого світу за межами колонії".

Однак на переконання російського опозиційного політика, "процес Порошенка має політичний характер. Але за того рівня підтримки, який має Порошенко у суспільстві, і в умовах загальної загрози, з якою стикнулася Україна зараз, думаю, що справедливість переможе. І тему відкладуть на безвік. Бо навряд чи було б мудро розколювати країну, робити такий подарунок Путіну в умовах, коли загроза російського вторгнення зростає з кожним днем", - підсумував Гаррі Каспаров.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку