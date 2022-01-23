УКР
Джонсон доручить міністру оборони Великої Британії Воллесу прийняти запрошення Шойгу про зустріч у Москві, - Sky News

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, як очікується, доручить міністру оборони Бену Воллесу прийняти запрошення глави Міноборони РФ Сергія Шойгу провести переговори в Москві.

Про це каналу Sky News заявили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як очікується, він має сказати міністру оборони Бену Воллесу прийняти запрошення про зустріч із російським міністром оборони в Москві в найближчі дні", - повідомляє канал.

За даними джерел каналу, Джонсона щодня інформують щодо розвитку ситуації навколо України, і він вважає її вкрай небезпечною.

17 січня Воллес заявив про запрошення глави Міноборони РФ Шойгу до Лондона в майбутні тижні для обговорення спільних інтересів у сфері безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія готова збільшити постачання зброї до України, - глава Міноборони Воллес

Автор: 

армія рф (18525) Велика Британія (5745) росія (67313) Шойгу Сергій (632) Джонсон Борис (585) Воллес Бен (219)
Топ коментарі
+16
Ой не їзде до кацапов на перемовини.... це може бути пастка, з їми зустрічатися на їх території небезпечно (історія довела).
показати весь коментар
23.01.2022 10:44 Відповісти
+14
лондон-варшава-київ - ця озвучена звязка вплинула на поведінку москви більше, ніж уся еквілібристика берліна-парижа...
показати весь коментар
23.01.2022 11:08 Відповісти
+11
Шойга на лапатні нічого не вирішує,воно тільки виконує вказівки від бункерного лапатнаго дурка...
показати весь коментар
23.01.2022 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шойга на лапатні нічого не вирішує,воно тільки виконує вказівки від бункерного лапатнаго дурка...
показати весь коментар
23.01.2022 10:43 Відповісти
...у якого постійно васпалєніє красних ліній у смердючій лапатній дупі от стрінгів...
показати весь коментар
23.01.2022 10:46 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 11:44 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 11:53 Відповісти
Ой не їзде до кацапов на перемовини.... це може бути пастка, з їми зустрічатися на їх території небезпечно (історія довела).
показати весь коментар
23.01.2022 10:44 Відповісти
поки всі чекають нападу ре фе в Україні, касаби тихим сапом окупували Білорусь
чи не для того й викликають Воллеса в москву, щоб поставити перед цим фактом?

Anatol Minsk @n_ma_pag



За 7 суток в Беларусь уже прибыло более 33 воинских эшелонов ВС РФ, общее количество составов, которое прибудет в Беларусь - рекордные 200 воинских эшелонов. Каждый - около 50 вагонов. Это не считая переброску самолётами. Походу армия РФ в Беларуси превысит армию самой Беларуси.
показати весь коментар
23.01.2022 10:56 Відповісти
Так вусатий Лука здав Білорусь й повністю ліг під московитів.
показати весь коментар
23.01.2022 10:58 Відповісти
беларусам можно окончательно распрощаться со своей независимостью
показати весь коментар
23.01.2022 10:58 Відповісти
А она была?
показати весь коментар
23.01.2022 11:07 Відповісти
Так. Як у нас до 2014.
показати весь коментар
23.01.2022 11:24 Відповісти
А что,мы сейчас не независимы?Украина обрела реальную независимость,когда скинули Януковича в 2014.
показати весь коментар
23.01.2022 12:01 Відповісти
А я про що? У нас до 2014 року була Незалежність, як у білорусів до минулих виборів президента. Проте у 2014 ми отримали реальну Незалежність, а Білорусь окупували. Це і нас чекало у випадку, якби ми були б такими ж аморфними, як білоруси.
показати весь коментар
23.01.2022 12:18 Відповісти
один человек как видим ничего не решал. остальные холуи все ждали (и таки до сих пор ждут) инструкций от оккупантов, получали украинское гос бабло и дерибанили ресурсы, помимо торговли и всяческих выступлений по тв аля Шуфрич, дескать, оккупанты совсем не оккупанты а очень хорошие люди и поездок в Москву целыми (гоп)компаниями. ну и отсутствие всеобщей мобилизации после оккупации Крыма и как минимум общегражданских учений, там бомбоубежища, гражданская оборона и т.п. очень намекают что садить есть кого и есть за что.
показати весь коментар
23.01.2022 13:58 Відповісти
Это им решать, что они понимают под словом независимость. Не всем народам эта "независимость" идёт на пользу.
показати весь коментар
23.01.2022 11:25 Відповісти
РабоКацапи неможуть жити без х#йца хозяїна у дупі.... чи шавбри .
показати весь коментар
23.01.2022 11:37 Відповісти
Кацапы не могут жить без стержня в жопе.Им нужен царь,который ими правит.
показати весь коментар
23.01.2022 12:02 Відповісти
Почти Во всех странах мира есть День Независимости, даже США.
Интересно, от кого они хотели стать независимыми?
показати весь коментар
23.01.2022 11:33 Відповісти
Кацапам цього не зрозуміти. Це як кроту пояснювати про красу краєвидів.
показати весь коментар
23.01.2022 11:37 Відповісти
Це бойовий англо-сакс, а не малоросійсткий клоун. Візит у лігво ворога він використає з розвідувальною і контр(розвідувальною(дізнатися, якою інформацією володіють кацапи) метою. Знаючи відразу Джонсона до кацапів і пуцина зокрема, можна не сумніватися, що цей візит не викликає у нього задоволення, але вочевидь у ньому є крайня необхідність.
показати весь коментар
23.01.2022 11:27 Відповісти
Можливо.
Скорійше за усе запропонують мільйонів 500 доларів йому й Джонсону щоб поставки зброї більше не відбувалися. Нічого гарного від кацапа-московитів чекати неварто.
показати весь коментар
23.01.2022 11:39 Відповісти
Ну, я б і гроші взяв, і поставки продовжив би. 😁 Але то - англо-сакси, сер! Вони за гроші не про дають я, як німчура.
показати весь коментар
23.01.2022 11:45 Відповісти
Куджугетович буде намагатись залякати міністра оборони Великобританії.
показати весь коментар
23.01.2022 10:44 Відповісти
залякування приблизно таке - "Если не перестанете помогать Украине, мы нас..рем себе в штаны и ударим по воронежу"
показати весь коментар
23.01.2022 10:57 Відповісти
лондон-варшава-київ - ця озвучена звязка вплинула на поведінку москви більше, ніж уся еквілібристика берліна-парижа...
показати весь коментар
23.01.2022 11:08 Відповісти
Хіба відс....
показати весь коментар
23.01.2022 11:14 Відповісти
Або купити!
показати весь коментар
23.01.2022 11:36 Відповісти
У бані?
показати весь коментар
23.01.2022 12:31 Відповісти
Давайте теперь поругаемся с британцами. Сразу станет легче
показати весь коментар
23.01.2022 10:46 Відповісти
А чево ругаться? Зелёному недоумку, значится, можно в глаза Ху"лу заглянуть, а британцу нет?
Зе и без наших коментов всё изгадит.
Зе и без наших коментов всё изгадит.
показати весь коментар
23.01.2022 10:51 Відповісти
Параша приготує чай з полонієм та бутерброд з новічком.
показати весь коментар
23.01.2022 10:49 Відповісти
Ну, військове керівництво Британії це ж не старшокласниці.

Вони все знають.

А нас ці всі затягування ,зустрічі, відповідь через тиждень, на руку.

Цього і добиваються західні партнери . Щоби встигнуть нафарширувать Україну зброєю.
показати весь коментар
23.01.2022 11:03 Відповісти
Так он сермосом и судочком с бутерами поедет, не дурак же.
показати весь коментар
23.01.2022 11:31 Відповісти
Термосом*
показати весь коментар
23.01.2022 11:31 Відповісти
Бриты свой выбор сделали и оружие предоставили - таежный друг Пукина может теперь только после драки кулаками помахать..
показати весь коментар
23.01.2022 10:50 Відповісти
После драки?...Нет, не получается так. Ведь дело не только в оружии, но и в этом. А, может, это - основное и есть?
"Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной." Источник:
показати весь коментар
23.01.2022 12:26 Відповісти
Кунжутний шавка молі, що він хоче "довести" Британцям?
показати весь коментар
23.01.2022 10:51 Відповісти
Идёт зондаж, надо готовить пути отступления , Британия дипломатию
опускает, вот и всё.
опускает, вот и всё.
показати весь коментар
23.01.2022 10:53 Відповісти
Шойгу уже опытный жополиз, Путин аж в раскорячку ходит, после работы Шойгу, так что английского министра ждёт незабываемый прием. Лизать придется много и долго, так как Лондон вторая финансовая столица мира, где мокшанская псевдоэлита держит свои нефтедоллары. Уровень запоребрика и Британии абсолютно несопоставим. Вспомните как английский корабль проплывал вдоль Крыма и как бравые кацапские вояки нежно с любовью мазали снарядами на километры чтобы не дай бог не попасть в корабль. А теперь представьте, что мокшанский корабль нарушил бы границу Британии и через сколько секунд он бы уже заглатывал воду. Для мокшан бриты это барин. Про них можно дурно говорить за глаза, но когда барин приезжает, ему готовят теплый прием. Шойгу, ты главное рот помой, а то там такая помойка, судя по дерьму что оттуда вылетает, что украинцам как то стыдно станет перед созниками за таких соседей
показати весь коментар
23.01.2022 10:58 Відповісти
В советское время был анекдот про брежнева. Приходит тот к врачу - "ну-ка глянь, шо то я про@раться не могу". "Леонид Ильич, так у вас очка то нет ." "Зализали, сволочи" С пуйлом наверное то же самое происходит
показати весь коментар
23.01.2022 11:04 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 11:02 Відповісти
Походу уже и Мордор нервно курит в сторонке по сравнению с засрашкой.
показати весь коментар
23.01.2022 11:35 Відповісти
Пітерський гопник хоче підкупити британця. З німцями ж вийшло. Ню ню.
показати весь коментар
23.01.2022 11:03 Відповісти
А якщо британець скаже, що забере мільярди Шойгу, які зберігаються в лондонських банках?
показати весь коментар
23.01.2022 11:15 Відповісти
у срашка-ылиты в Англии много детей-бл*дей-семей живет...
мне кажется об этой песенке тоже речь пойдет...
показати весь коментар
23.01.2022 11:18 Відповісти
Абрамович Герой!
"Челси"-чемпион!
показати весь коментар
23.01.2022 11:37 Відповісти
Да это фигня. Вот бубочка в Запорожье полетел чего-то там открывать для,как ему кажется, улучшения обвислого рейтинга.
показати весь коментар
23.01.2022 11:39 Відповісти
Министр иностранных дел Голландии заявила что её страна перебросит 2 F-35 на передовую базу НАТО в Болгарию с оперативной задачей "помочь Украине в случае эскалации на её границе". F-35 - это пятое поколение. Доброе утро, Вова!
показати весь коментар
23.01.2022 11:47 Відповісти
Насколько извесино,на F-35 стоит очередь.Когда Голандия их получит,могу только представить.
показати весь коментар
23.01.2022 12:05 Відповісти
Министр обороны Британии Уоллес?
Однофамилец Уильяма Уоллеса!
показати весь коментар
23.01.2022 11:54 Відповісти
Крім бані з дЄвочками Шойгу нічого не запропонує. Варто їхати за тисячі миль, щоб отримати .... трипер?
показати весь коментар
23.01.2022 12:29 Відповісти
Толстые Доярки Наташи, не сильно большой стимул для поездки в рашляндию
показати весь коментар
23.01.2022 13:15 Відповісти
шойгу волнуют поставки гранатомётов в Украину, ссыт шойгу.
показати весь коментар
23.01.2022 14:00 Відповісти
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Сэр Роберт Бен Лоббан Уоллес
Родился 15 мая 1970 года в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1 Фарнборо https://en.wikipedia.org/wiki/Farnborough,_London [en] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82 Кент ). Окончил школу Миллфилд в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82 Сомерсете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%91%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1] . Он изучал политику. После школы Уоллес работал инструктором по лыжам в Австрийской национальной лыжной школе в деревне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B1%D0%B0%D1%85 Альпбах в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%91%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [2] . Затем вместе с родителями переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , где прожил 7 лет.
В 19 лет Уоллес поступил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5 Королевскую военную академию в Сандхерсте , затем поступил на службу в Шотландскую гвардию. За свою восьмилетнюю карьеру в армии до 1998 года он служил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Северной Ирландии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) Кипре и в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Центральной Америке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%91%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [

АЛЕНЬ Серге́й Кужуге́тович Шойгу́
Родился https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1955 года в небольшом городке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD Чадане https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тувинской автономной области в семье редактора районной газеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83,_%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кужугета Серэевича Шойгу (впоследствии - секретарь Тувинского обкома КПСС, первый заместитель председателя Совета министров Тувинской АССР) и зоотехника Александры Яковлевны Шойгу.

Был крещён в православие в 1960 году в одном из храмов города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Стаханова Луганской областиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .

С 1962 по 1972 год учился в местной школе, с 1972 по 1977 год - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Красноярском политехническом институте , который еле еле окончил только благодаря папе, по специальности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 инженер -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE строитель

С 1977 по 1978 год - мастер треста «Промхимстрой» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA Красноярск ); с 1978 по 1979 год - мастер, начальник участка треста «Тувинстрой» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB Кызыл ); с 1979 по 1984 год - старший прораб, главный инженер, начальник строительного управления СУ-82 треста «Ачинскалюминстрой»; с 1984 по 1985 год - заместитель управляющего трестом «Саяналюминстрой» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA Саяногорск ); с 1985 по 1986 год - управляющий трестом «Саянтяжстрой» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD Абакан ); с 1986 по 1988 год - управляющий трестом «Абаканвагонстрой».

С 1988 по 1989 год - благодаря папе - второй секретарь Абаканского городского комитета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0 КПСС ; с 1989 по 1990 год - инструктор Красноярского крайкома КПСС.

В 1990 году переезжает на новое место работы - в Москву. С 1990 по 1991 год - заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.
НУ И Т,Д, В ТОМ ЖЕ КЛЮЧЕ.
Редчайший дурак по признанию его школьных учителей.
показати весь коментар
23.01.2022 18:27 Відповісти
 
 