Джонсон доручить міністру оборони Великої Британії Воллесу прийняти запрошення Шойгу про зустріч у Москві, - Sky News
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, як очікується, доручить міністру оборони Бену Воллесу прийняти запрошення глави Міноборони РФ Сергія Шойгу провести переговори в Москві.
Про це каналу Sky News заявили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Як очікується, він має сказати міністру оборони Бену Воллесу прийняти запрошення про зустріч із російським міністром оборони в Москві в найближчі дні", - повідомляє канал.
За даними джерел каналу, Джонсона щодня інформують щодо розвитку ситуації навколо України, і він вважає її вкрай небезпечною.
17 січня Воллес заявив про запрошення глави Міноборони РФ Шойгу до Лондона в майбутні тижні для обговорення спільних інтересів у сфері безпеки.
чи не для того й викликають Воллеса в москву, щоб поставити перед цим фактом?
Anatol Minsk @n_ma_pag
За 7 суток в Беларусь уже прибыло более 33 воинских эшелонов ВС РФ, общее количество составов, которое прибудет в Беларусь - рекордные 200 воинских эшелонов. Каждый - около 50 вагонов. Это не считая переброску самолётами. Походу армия РФ в Беларуси превысит армию самой Беларуси.
холуивсе ждали (и таки до сих пор ждут) инструкций от оккупантов, получали украинское гос бабло и дерибанили ресурсы, помимо торговли и всяческих выступлений по тв аля Шуфрич, дескать, оккупанты совсем не оккупанты а очень хорошие люди и поездок в Москву целыми (гоп)компаниями. ну и отсутствие всеобщей мобилизации после оккупации Крыма и как минимум общегражданских учений, там бомбоубежища, гражданская оборона и т.п. очень намекают что садить есть кого и есть за что.
Интересно, от кого они хотели стать независимыми?
Скорійше за усе запропонують мільйонів 500 доларів йому й Джонсону щоб поставки зброї більше не відбувалися. Нічого гарного від кацапа-московитів чекати неварто.
Зе и без наших коментов всё изгадит.
Вони все знають.
А нас ці всі затягування ,зустрічі, відповідь через тиждень, на руку.
Цього і добиваються західні партнери . Щоби встигнуть нафарширувать Україну зброєю.
"Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной." Источник:
опускает, вот и всё.
мне кажется об этой песенке тоже речь пойдет...
"Челси"-чемпион!
Однофамилец Уильяма Уоллеса!
Сэр Роберт Бен Лоббан Уоллес
Родился 15 мая 1970 года в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1 Фарнборо https://en.wikipedia.org/wiki/Farnborough,_London [en] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82 Кент ). Окончил школу Миллфилд в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82 Сомерсете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%91%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1] . Он изучал политику. После школы Уоллес работал инструктором по лыжам в Австрийской национальной лыжной школе в деревне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B1%D0%B0%D1%85 Альпбах в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%91%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [2] . Затем вместе с родителями переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , где прожил 7 лет.
В 19 лет Уоллес поступил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5 Королевскую военную академию в Сандхерсте , затем поступил на службу в Шотландскую гвардию. За свою восьмилетнюю карьеру в армии до 1998 года он служил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Северной Ирландии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) Кипре и в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Центральной Америке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%91%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [
АЛЕНЬ Серге́й Кужуге́тович Шойгу́
Родился https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1955 года в небольшом городке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD Чадане https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тувинской автономной области в семье редактора районной газеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83,_%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кужугета Серэевича Шойгу (впоследствии - секретарь Тувинского обкома КПСС, первый заместитель председателя Совета министров Тувинской АССР) и зоотехника Александры Яковлевны Шойгу.
Был крещён в православие в 1960 году в одном из храмов города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Стаханова Луганской областиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .
С 1962 по 1972 год учился в местной школе, с 1972 по 1977 год - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Красноярском политехническом институте , который еле еле окончил только благодаря папе, по специальности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 инженер -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE строитель
С 1977 по 1978 год - мастер треста «Промхимстрой» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA Красноярск ); с 1978 по 1979 год - мастер, начальник участка треста «Тувинстрой» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB Кызыл ); с 1979 по 1984 год - старший прораб, главный инженер, начальник строительного управления СУ-82 треста «Ачинскалюминстрой»; с 1984 по 1985 год - заместитель управляющего трестом «Саяналюминстрой» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA Саяногорск ); с 1985 по 1986 год - управляющий трестом «Саянтяжстрой» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD Абакан ); с 1986 по 1988 год - управляющий трестом «Абаканвагонстрой».
С 1988 по 1989 год - благодаря папе - второй секретарь Абаканского городского комитета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0 КПСС ; с 1989 по 1990 год - инструктор Красноярского крайкома КПСС.
В 1990 году переезжает на новое место работы - в Москву. С 1990 по 1991 год - заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.
НУ И Т,Д, В ТОМ ЖЕ КЛЮЧЕ.
Редчайший дурак по признанию его школьных учителей.