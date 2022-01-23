Джонсон доручить міністру оборони Великої Британії Воллесу прийняти запрошення Шойгу про зустріч у Москві, - Sky News

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, як очікується, доручить міністру оборони Бену Воллесу прийняти запрошення глави Міноборони РФ Сергія Шойгу провести переговори в Москві.

Про це каналу Sky News заявили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як очікується, він має сказати міністру оборони Бену Воллесу прийняти запрошення про зустріч із російським міністром оборони в Москві в найближчі дні", - повідомляє канал.

За даними джерел каналу, Джонсона щодня інформують щодо розвитку ситуації навколо України, і він вважає її вкрай небезпечною.

17 січня Воллес заявив про запрошення глави Міноборони РФ Шойгу до Лондона в майбутні тижні для обговорення спільних інтересів у сфері безпеки.

